Tämän hetken suosituin englantilaisyhtye Suomessa Uriah Heep on tämänvuotisen Ruisrockin pääesiintyjä.

Rockmusiikkia enemmän kuin koskaan ennen on tarjolla elokuussa. Kuukauden alkupäivinä konsertoi Paul McCartneyn uusi yhtye Wings Helsingissä ja Turussa.

Paria viikkoa myöhemmin samoissa paikoissa jytäävät rock-festivaalit. Viime vuoden kolmipäiväisestä Ruisrockista on tänä vuonna jäljellä vain yksipäiväinen tynkä.

Ohjelmistoltaan 12.8. Ruissalon kansanpuistossa järjestettävä Ruisrock on kuitenkin kaikkea muuta kuin tynkä.

Aamupäivällä alkavassa konsertissa esiintyvät Tasavallan Presidentti, englantilaiset Lindisfarne, Osibisa, Humble Pie ja Uriah Heep.

Turistit haluaisivat nähtävyyksiä opastauluun

Paciuksenkadulla Helsingin Meilahdessa näkee arkiaamupäivisin varsin merkillisen näyn: kirjava ja äänekäs turistijoukko on ryhmittynyt autoineen ja perävaunuineen suuren taulun ympärille. Taulussa lukee Opastus, Information.

Taululla syntyy usein melkoinen meteli, puhutaan kielillä ja viittoillaan käsillä. Jos joukossa on joku tietävä, joukko pääsee suunnistamaan haluamaansa suuntaan. Ellei ole, joutuu turisti kiertämään kauan tietoisia katuja päästäkseen vaikka Eteläsatamaan.

Karttaan on merkitty sisääntulo- ja ulosajotiet numeroineen. Lisäksi on numeroitu kahdeksan kohdetta, muun muassa matkailutoimisto, hotellikeskus ja rautatieasema.

Merkkien selitykset voidaan lukea suomen ja ruotsin lisäksi englannin kielellä.

Italialainen Paulo Ciarfuglia tutki vaimonsa Monican kanssa tarkasti suurta karttaa. Pudisteli päätään ja kysyi, että mitenkähän tästä pääsisi Sibelius-puistoon.

Signor Ciarfuglia on kolmatta kertaa Suomessa. Hän kertoi olevansa aina yhtä ymmällään tullessaan Helsinkiin. Nytkin hän ihmetteli, miksi opaskartta ei kerro mitään nähtävyyksistä.

Pullopula panimossa

Panimot ovat vaikeuksissa virvoitusjuomien toimittamisessa asiakkaille. Ennätyskuuma kesä on nostanut kysynnän yli toimituskapasiteetin.

Olutta sen sijaan vielä riittää, kertovat juomien valmistajat. Ykköskaljan kohdalla on eräillä panimoilla kuitenkin vaikeuksia.

”Sinebrychoffilla on puutetta pulloista ja myös pullotuskapasiteetin yläraja on saavutettu”, sanoi yhtiön kaupallinen johtaja Erkki Nyman. Pahimmin on vajausta Nymanin mukaan pilsnerin, talouskaljan ja virvoitusjuomien kohdalla. Sinebrychoffin pilsnerin toimitukset olivat poikki keskiviikkona.

Miljoonan pullon päivävauhtikaan ei tunnu riittävän, kun helle kasvattaa kansan janoa. Sinebrychoffin pullottamon kapasiteetti petti keskiviikkona pilsnerin osalta. Torstaina pilsnerin pullotusta kuitenkin jatketaan.

Mallasjuoma pyrkii keventämään painetta virvoitusjuomien kohdalla markkinoimalla vain parhaiten kaupaksi meneviä merkkejä, kertoi yhtiön myyntitarkastaja Taisto Palotie. Pulaa on lähinnä virvoitusjuomissa. Isojen pilsneripullojen myynti on pysähdyksissä.

Olvi Oy:n kaupallisen johtajan Seppo Raatikaisen mukaan oluen toimitukset on pystytty hoitamaan. Paine on kuitenkin suuri, ja yhtiön on ollut keskityttävä vanhojen asiakkaiden palvelemiseen.

Pullotuskapasiteetin riittämättömyys on estänyt virvoitusjuomien kysynnän täyden tyydyttämisen.

Ruokaa termokseen

Termospullo on vanha ystävä, termoskannun kanssa hierotaan tuttavuutta. Ruokatermos on vielä outo.

Osaamme säilyttää termoksessa kahvia ja parhaassa tapauksessa panemme siihen ohutta keittoa tarpeen vaatiessa.

Liian moni meistä pilaa vatsansa syömällä työpaikallaan kuivia ja kylmiä eväitä vuodesta toiseen. Avarasuista ruokatermosta ei osata vielä käyttää – vai eikö sitä tunneta? – –

Ruokatermoksen suun tulee olla laaja, jotta astia täyttäisi tehtävänsä. Toisaalta laaja suu heikentää lämmön säilymistä termoksessa.

Airam, June Combi, June ja Rast saivat samat tyydyttävät testitulokset. Englantilaisen Thermos Strongglass-ruokatermoksen lämmönsäilytyskyky on edellisiä parempi, mutta sen suuaukko onkin ahtaampi kuin muissa malleissa.

Halvin ruokatermos maksaa noin 14,90 mk, kallein 25,30 mk.

Termoskannu olisi pienen ylistyspuheen arvoinen.

Elokuvakierros

Alfred Hitchcock on kiistämätön kauhufilmien mestari, mutta hänen uudesta elokuvastaan Frenzy ollaan monta mieltä. Jotkut arvostelijat väittävät, että Hitchcock ei pysty muuhun kuin toistamaan itseään.

Alfred Hitchcock on tehnyt elokuvia viidenkymmenen vuoden ajan ja siitä huolimatta hän ei ole saavuttanut täydellisyyttä, sanoo New York Timesin elokuva-arvostelija kirjoittaessaan jännitysfilmin veteraanin uusimmasta saavutuksesta Frenzystä, joka on saanut ensi-iltansa Yhdysvalloissa.

Frenzy on melodraama Lontoota terrorisoivasta kuristajasta. Murhaketjua tutkittaessa väärä mies vangitaan ja tuomitaan rikoksista, Hitchcock herkuttelee murhilla, joista ei ole tulla loppua.

Arvostelujen mukaan elokuva ei sitten muuta sisälläkään. – –

Ingrid Bergman ei jouda eläkkeelle valkokankaalta, päinvastoin. Hän on juuri tehnyt sopimuksen Charles G. Mortimer juniorin kanssa pääosasta elokuvassa From the mixed-up files of Mrs. Basil E. Frankweiler (vapaasti suomennettuna rouva Frankweilerin sekaantuneet arkistot).

Ingrid Bergman näyttelee tietenkin rouva Frankweilerin roolissa.

Ingrid Bergman palaa jälleen valkokankaalle vanhahkona rikkaana naisena, joka sattuu omistamaan Michelangelon patsaan.

Spasskin voitto ensi ottelussa

Reykjavik (Reuter)

Neuvostoliittolainen shakin maailmanmestari Boris Spasski voitti keskiviikkona vastustajansa ja haastajansa Bobby Fischerin ensimmäisessä osaottelussa, jota jatkettiin 56. siirtoon saakka. – –

Tiistaina aloitettua peliä jatkettiin keskiviikkona tunti ja kolme minuuttia. Tiistaina peli keskeytettiin 40 siirron jälkeen tilanteeseen, josta asiantuntijat sanoivat, ettei Spasski enää voisi hävitä.

Ennen luovuttamistaan Fischer piti 30 minuutin kävelytauon. Fischer hermostui televisiokameroista, jotka hänen mielestään olivat liian lähellä.

Helsingissä suljettu yli 400 sairaansijaa

Helsingin sairaalat ovat joutuneet tukalaan tilanteeseen: ammattitaitoisia lomittajia ei löydy tarpeeksi.

Eniten kaivataan sijaisia sairaanhoitajille, kätilöille ja apuhoitajille.

Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan, sairaaloissa, HYKS, sairaaloissa ja klinikoilla on hoitohenkilöstön puuttumisen takia jouduttu sulkemaan yli 400 sairaansijaa.

Helsingin kaupungin sairaalaviraston talousjohtaja Aarre Sinisalo arvelee, että hoitohenkilökuntapula on nyt paljon pahempi kuin esimerkiksi viime vuonna.

”Sairaanhoitajien ylitarjonta meni niin nopeasti ohi. Nyt on jälleen valtava pula hoitajista”, Sinisalo sanoo. – –

Kaupunki hankki hoitohenkilöstön lomasijaisille 50 asuntoakin, mutta niistä tarvittiin loppujen lopuksi vain yhdeksän. Sijaisia ei saatu sen enempää.

Sairasautojen katot hohtavan punaisiksi

Kankaanpää (HS)

Suomen sairaankuljetusyhdistys suunnittelee sairasautojen punaisen yläosan maalaamista niin sanotulla hohtovärillä.

Ehdotuksella tähdätään turvallisuuteen, joka kuljettajien mukaan heikkeni olennaisesti hälytysvilkkujen värin muututtua pari vuotta sitten punaisesta siniseksi.

Maalisaaste Vantaata kohti

Järvenpää (Sauli Korpimo)

Järvenpäässä Haarajokeen joutuneen saasteen pelätään pääsevän Vantaaseen ja joutuvan Helsingin kaupungin vedenottamoon. Saaste saattaa olla maalia, joka sisältää lyijyä ja kadmiumia.

”Pitäisi tietää sisältääkö maali kadmiumia ja lyijyä, sillä molemmat ovat myrkyllisiä aineita. Kumpaakaan ei saa olla vesijohtovedessä. Japanin myrkytystapaukset ovat pääasiassa kadmiumin aiheuttamia”, sanoo maisteri Pekka Visapää Helsingin kaupungin vesilaitoksesta.

Haarajoen täyttänyt saastelautta on n. kahden kilometrin pituinen.

Visapään mukaan helsinkiläisten ei tarvitse olla juomavedestä huolissaan, vaikka saastetta ei saataisikaan pois vedestä ennen kuin se on ehtinyt Vantaaseen Kaupungin vedenottamolla pystytään lyijy ja kadmium poistamaan vedestä.

