Epäilevimmät ovat sitä mieltä, että suurta kansainvälistä mainetta nauttivalla menee huonosti kun hänen täytyy tulla Suomeen.

Näin ikävästi eivät asiat kuitenkaan ole englantilaisen Cliff Richardin kohdalla. Cliff on ollut jo kauan pinnalla ja aikoo tarmokkaasti myös pysyä. Sitä todistaa hänen Englannin televisiolle vuoden aikana tekemiensä viihteiden suuri määrä.

– Olemme filmaamassa englantilais-ruotsalais-suomalaista yhteistyötä, elokuvaa työnimellä ”The Case”, tapaus, kertoo suomalainen tuottaja Erkki Pohjanheimo, joka oli saanut koko joukon kootuksi Palacen yläkertaan äskettäin.

Poppareiden ja pankkiryöstäjien kesken sattuvia sekaannuksia kuvaava elokuva filmataan myös Norjassa ja Ruotsissa.

Cliff, joka entisestään on hieman pyöristynyt poskiltaan, on tuonut parikseen koomikko Tim Brooke-Taylorin, lajissaan pistämättömän veikon, Martyn kumppanin.

Roistoja esittävät kaunis Pekka Laiho sekä loukkaantuneen Risto Mäkelän tilalle hankittu Matti Ranin.

Myös Viktor Klimenko osallistuu draamaan.

Kamera paljastaa liikennerikkojat

Kummallisen näköinen peltipönttö seisoo tangon nokassa Mechelininkadun ja Hietaniemenkadun risteyksessä Helsingissä ohikulkijoiden ihmeteltävänä.

Neliön muotoisessa laatikossa on kaksi lasiruutua, jotka on suunnattu risteyksen keskusta kohti.

”Laatikon sisällä on kamera, joka napsauttaa kuvan auton ajaessa risteyksessä päin punaista valoa”, kertoo teknikko Keijo Paajanen kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosastolta.

Kamera on lainattu valmistajalta ja sitä on kokeiltu viime joulukuusta lähtien. Jos kamera osoittautuu hyödylliseksi liikenteenvalvojaksi, on kaupungilla tarkoitus ostaa niitä upeampia.

Teknikko Paajanen ei vielä halua kertoa onko kameroita muuallakin Helsingissä. Samaten on salaisuus koska kamera toimii ja koska se taas on poistettu.

Toista tuhatta pelimannia mukana Kaustisen juhlissa

Perinteellinen kansanpuku käy kuumaksi Kaustisenkin helteessä. Nuoremmat pelimannipojat ovat muitta mutkitta riisuneet paitansakin.

”Missä on kansanmusiikkimme Elias Lönnrot”, kysyi puheenjohtaja Viljo S. Määttälä maanantaina avatessaan Kaustisen viikon kestävän sävelvyöryn.

Hän kaipasi myös arkistoissa makaavien laulujen ja sävelmien tuomista kansan kuuluville.

Kaustinen löi heti avajaisissa entiset yleisöennätyksensä, kuten tämän kesän musiikkijuhlien tylliin on kuulunut.

Avauspäivän kohokohta: Kaustisen kansanmusiikkia esittelevä rapsodia oli jo ennakolta myyty loppuun.

Perinteisesti koko tapahtuma viritettiin käyntiin Purpuripelimannien häihintulovalssilla.

Soittajien määrä on melkoinen: toista tuhatta pelimannia näyttää taitojaan yli 70:ssä eri tilaisuudessa. Esiintyjiä on muun muassa Bulgariasta, Hollannista, Virosta ja Ranskasta.

Pitsimyssyt kukkivat ruusuja pikku tanssijatyttöjen päässä.

Konsta Jylhä sai kirjoittaa nimensä monen pikku ihailijan muistikirjaan.

Yusef Lateef musiikin mystikko

Julius Heikkilä

Yusef Lateef on eräs mystisimmistä taiteilijoista, joita Kirjurinluoto koskaan on kamarallaan kantanut. Jo hänen ulkonäkönsä karkoittaa pimeää pelkäävät loitommalle.

Asianharrastajat, jotka tietävät tärkeimmät hänen karriääristään kumartavat kunnioituksesta, ja ne joilla on terveet, pelkkää rehellistä musiikkia isoavat korvat käännähtävät kiinnostuksesta kohti kuullakseen kaiken mitä hänen useimmiten harvasanaisista soittimistaan suoltuu.

Suuri taiteentekijä on asialla ja hän kertoo mieluummin ainoastaan olennaisen.

Lateef, taiteellisen monipuolisuuden perikuva, on eleettömyyyden pelkistyneisyyden ja koruttoman yksinkertaisuuden apostoli.

Yusef Lateef haluaa musiikkiaan kutsuttavan autofysiopsyykkiseksi. Siis kuvan oton aikana on menossa autofysiopsyykkinen duokappale Flower.

Kirjailija Pentti Saaritsakin viettää aurinkoisia päiviä Pihlajasaaressa

Kotimaan valitsi kirjailija Lassi Sinkkonen sen sijaan, että olisi lähtenyt kauan suunnittelemalleen Albanianretkelle.

– Vannon, ettei upeampaa yleistä uimarantaa kuin Pihlajasaari löydy, sanoi teostentekijä tyytyväinen mustuus naamallaan.

Kirjailijat suosivat saarta muutoinkin: Matti Rossi, Pentti Saaritsa ja Iki-Jomppa Ojaharju viettävät siellä makeita hetkiä terveellisen elämän piirissä.

Mia Farrow palasi teatteriin

Lontoon arvostelijat ylistävät Mia Farrow'n paluuta Englannin näyttämöille useiden vuosien tauon jälkeen.

”Peyton Placen” filmaamisen jälkeen Farrow ei ole näytellyt teatterissa Lontoossa. Nyt näyttelijällä on takanaan puolisen tusinaa elokuvaa.

Trash

Andy Warhollin ja Paul Morriseyn elokuva on niitä filmejä, joita ei tulla ainakaan lähiaikoina näkemään Suomessa. Trash kiellettiin elokuvatarkastamossa sen huonon taiteellisen sisällön vuoksi.

Trash on tavallaan jatkoa meilläkin nähdylle Fleshille, se kertoo Joesta, narkomaanista, joka elää hetken kerrallaan vain saadakseen ainetta.

Trash on myös traaginen elokuva, joka näyttää tosiasiat niitä liioittelematta tai vähättelemättä.

Trashin pääosassa on niin kuin Fleshissäkin Joe Dallesandro.

Andy Warhollin ja Paul Morriseyn elokuva Trash.

Ravustuskauden alusta hyvä

Hyvät rapusaaliit ovat luvassa ainakin alkuun perjantaita vasten yöllä kello 24 alkavalla pyyntikaudella.

Pitkä helle on lämmittänyt vedet ja nopeuttanut kuorenvaihtoa. Myös poikaset ovat jo kuoriutuneet, joten pyyntileikissä ovat heti alusta mukana myös naaraat.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos arvioi koko pyyntikauden saaliin kuitenkin jäävän viime vuotta heikommaksi, sillä rutto on jälleen verottanut monia vesiä. – –

Ainakin 800 vesistöä, joista rutto on vienyt ravut, on todettu. Ilmeisesti rutto vielä leviää. Tehdyn tutkimuksen mukaan kaikki maamme vanhat suuret rapuvedet ovat ruton saastuttamia.

Haagan-Metsäläntien ensivaihe on valmis

Haagan–Metsälän yhdystien ensimmäinen rakennusvaihe on valmistunut. Metsäläntie avattiin kaksikaistaisena liikenteelle viikko sitten.

Tie kulkee Keskuspuiston halki hotelli Haagan kohdalta Nuijamiesten tieltä Moisalaan Asesepäntielle.

”Metsäläntie levitetään ehkä myöhemmin nelikaistaiseksi, mikäli liikenne kasvaa niin suureksi”, kertoi dipl.ins. Ilkka Varis katurakennusosastolta. – –

Maunulan kolareistaan tunnettu liikenneympyrä on enää muisto, sillä Pakilantien ja Rajametsäntien–Suonotkontien liittymä on muutettu normaalisti risteäväksi. Risteys valmistui ajokuntoon kesäkuussa.

Kaupunginhallitus teki päätöksen liikenneympyrän poistamisesta viime vuoden lopulla.

Pakilantien, Rajametsäntien ja Suonotkontien liittymä Maunulassa on muutettu tavalliseksi risteykseksi. Paikalla oli aiemmin liikenneympyrä, mutta se osoittautui huonoksi ratkaisuksi. Risteyksen viimeistelytyöt kestävät elokuulle.

Spasski-Fischer 2-1 kolmannen pelin jälkeen

Reykjavik (Pekka Rikkonen)

Bobby Fischer voitti MM-shakin kolmannen ottelun maanantaina Reykjavikissa Boris Spasskin luovutettua heti Fischerin nk. kuorisiirron jälkeen.

Peli keskeytettiin myöhään sunnuntaina 40 siirron jälkeen Fischerin oltua johtoasemassa. Fischer voitti Spasskin nyt ensimmäistä kertaa.

NL ja USA sopimassa Siperian öljystä

München (AP–DJ)

Amerikkalainen Occidental Petroleum Corp. on pääsemässä mukaan Neuvostoliiton Siperian öljy- ja kaasuhankkeeseen, ilmoittivat Kremliä lähellä olevat lähteet maanantai-iltana.

Kyseessä on suurin Neuvostoliiton ja amerikkalaisen yrityksen välinen sopimus, sillä kauppahinnaksi on arvioitu yli 12 miljardia markkaa.

Antti Ahven voitti sukelluskalastuksen

Kolmisenkymmentä sukeltajaa tavoitteli vedenalaisen kalastuksen SM-titteliä viikonvaihteessa Vuosnaisissa Kustavin vesillä.

Kahtena päivänä kilpailijat saalistivat harppuunoineen yhteensä kahdeksan tuntia.

Henkilökohtaisen kilpailun voitti Antti Ahven Jyväskylän Sammakoista.

Kilpailujen suurimman kalan 2 870 gramman hauen sai Jukka Tirronen Helsingin Rauskuista.

Joukkuekilvan voitti hankolaisen Aqua Divers Clubin ykkösjoukkue.

