Isä ei ollut hermostunut. Mutta eihän hän lähettänytkään ensimmäistä lastaan maailmalle. Eivätkä isotveljet olleet pärjänneet huonosti. Kyllä pikkuinen selviäisi kunnialla, vaikka arvostelijoita oli toista sataa.

Ja niin kävikin. Pikkuveli piti pintansa. Ei hänestä tosin priimusta tehty, mutta arvosanaksi merkittiin ”hyvä”.

Ludwig Kraus, DI, 61, saattoi olla tyytyväinen uusimpaansa, Audi 80:een. Satayksitoista eurooppalaista moottoritoimittajaa reposteli pikkuaudia parhaansa mukaan Salzburgin kilpa-autoradalla.

He arvostelivat tehtaan pyynnöstä auton ulkonäön, sisätilat ja ajo-ominaisuudet ja antoivat keskiarvoksi 7,87.

Suomessa, jossa Audit tähän mennessä ovat olleet pikemmin poikkeus kuin sääntö — vain joitakin satoja verrattuna Ruotsin 5 000:een — Audi 80:n menestys on ratkaistu heti kun hinta on sovittu. Jos Audin saa alle 20 000 markalla sillä olisi hyvät mahdollisuudet kilpailla etupyörävetoisten suosijoista.

Kallahden uimaranta valmis ensi kesänä

Helsingin kaupunki on vuokrannut Kallahden uimarannan Lohjan kalkkitehtaalta. Urheilu- ja ulkoiluviraston mukaan tämä 600 metriä pitkä uimaranta saadaan ensi kesäksi käyttökelpoiseen kuntoon.

Tämän hetken pulmana on rantatien kunnostaminen ja pysäköintiongelman ratkaiseminen. Parhaillaan on meneillään alueen rantojen puhdistaminen.

Vuokrasopimuksen mukaan telttailu alueella on kielletty. Saman sopimuksen mukaan kaupunki on sitoutunut varjelemaan alueen luontoa ja kasvillisuutta. Kaupungilla on oikeus rakentaa alueelle kevyitä huoltorakennuksia.

Museoveturi törmäili

Hämeenlinna (HS)

Forssan museojunan veturi vaurioitui törmättyään lauantain vastaisena yönä Jokioisten–Forssan rautatieyhtiön konduktöörivaunuun. Vaunu suistui kiskoilta ja vaurioitui.

Rikkoutunutta museoveturia kunnostettiin koko lauantaipäivä, sillä veturin pitäisi aloittaa jälleen sunnuntaina museojunan vetämisen Forssan ja Jokioisten välillä.

Noin puoli kolmen aikaan yöllä eräs humalainen nuorukainen oli kiivennyt ikkunan kautta äskettäin kunnostettuun museojunaan, joka oli jätetty Forssan rautatieaseman ratapihalle.

Hän oli lisännyt puita tulipesään saadakseen veturin liikkeelle. Veturin venttiilit olivat suljetut, joten höyrypaineen noustessa kattila oli vaarassa räjähtää. Veturin jarrut eivät myöskään toimineet.

Nuorukainen eteni veturilla Forssan rautatieaseman suuntaan. Ennen asemaa vaihde johti veturin raiteelle, jossa seisoi konduktöörivaunu.

Veturi törmäsi vaunuun niin voimakkaasti, että vaunu suistui kiskoilta ja sen ovet vaurioituivat. Veturin kytkimet vioittuivat.

Eräs ohikulkija näki veturista poistuneen nuorukaisen, jonka henkilöllisyyden poliisi lauantaina sai selvitetyksi.

Hiihdon tärkein mies Heikki Kantola

Ensi talven suunnitelmat hahmottuvat kesähelteessä. Esa Klinga (vas.), Heikki Kantola ja Immo Kuutsa ovat hiihtomme tärkeimpiä lenkkejä jatkossa.

Parolan yhteiskoulun voimistelunlehtori Heikki Kantola on tuore mies hiihdon valmennus- ja johtotyössä.

Ei kuitenkaan tuntematon mies urheilun parissa.

Kantola on – ainakin toistaiseksi – ainoa Münchenin kesäolympialaisiin kelpuutettu hiihtomies. Hän matkaa kisoihin melojien valmentajana.

Kaksi vuotta hän on ehtinyt valmentaa melojia ja harmittelee: ”Se touhu jää nyt kesken. Olemme lähestyneet kärkeä, mutta eroa on vielä.”

Ratkaisun tekeminen oli kuitenkin helppoa.

”Vastakkain joutuivat harrastus (melonta) ja uusi päätoimi (hiihto).” – –

Lajipäälliköt Kuutsa ja Klinga ovat jo aloittaneet toimintansa.

Heidän tehtäväkseen jää valmennuksen käynnistymisen siirtymävaiheessa ja yhteydenpito uuteen aluevalmentajajärjestelmään, tiedon välittäminen johtoryhmästä koulutus- ja valmennuspäällikön kautta kentälle.

Linja-autoaseman puhelinneuvonta tukossa aamuin illoin

Linja-autoaseman neuvontakopilla riittää vilskettä. Kopilla on pakko käydä sillä neuvova puhelin ei vastaa. Pahimmassa tapauksessa neuvoja antavat vain lipunmyyjät.

Ei kannata soittaa Helsingin linja-autoaseman neuvonnan ”palvelu”-numeroon 046. Vain harvat onnekkaat saavat soittoonsa vastauksen. Useimmilla pettävät hermot minuuttitolkulla piipittävään odotusääneen.

”Linja-autoaseman neuvonnasta valitetaan niin kauheasti”, valitettiin vuorostaan puhelinyhdistyksen vikakonttorista. ”Soittoja tulee joka päivä. Korjausmiehet joutuvat jatkuvasti käymään linja-autoasemalla.”

Neuvontaan yrittävän on syytä varautua pitkään jonottamiseen. Ajankuluksi on mukava kuunnella linjan läpi kuuluvia muita puheluita.

Kun kymmenisen minuuttia on kulunut, odotusmerkki loppuu ja linja rapsahtaa poikki. Puhelinyhdistyksen vikakonttorista ei osattu selittää mikä 046:tta vaivaa. Korjausmiehet käyvät korjaamassa mutta vikaa ei löydy. – –

Neuvontanumeron keskus on rähjäisen linja-autoaseman yläkerrassa. Siitä vastaa Matkahuolto Oy. Yläkerrassa ponnistelee puhelutulvan kanssa lauantai-iltapäivällä kaksi neuvojaa.

”Asiakkaiden haukut tässä saa palkakseen, neuvojat kertojat. Kesällä kyselijöitten määrä vilkastuu, mutta henkilökuntaa on vähemmän.”

Salakuuntelu mahdollista — mutta valvontaa ei ole

Oikeusasiamiehelle tehdyn kantelun mukaan eräs puhelunvälittäjä on syyllistynyt salakuunteluun. Posti- ja lennätinhallituksen taholta kantelua pidetään hyvin vakavana. Kaikki puhelunvälittäjät ovat vaarassa leimautua rikollisiksi.

Puhelujen salakuuntelu on eräs uhka perustuslain takaamalle yksityiselämän suojalle. Salakuuntelu on teknisesti mahdollista; valvontaa sen estämiseksi ei ole. – –

Tietosuojatoimikunnan mietinnössä sanottiin posti- ja lennätinhallituksen (plh) tehneen pistokokeita salakuuntelun paljastamiseksi. Näitä kokeita ei ole tehty. – –

Pistokokeet merkitsisivät käytännössä että plh itse harjoittaisi salakuuntelua. Tässä on ristiriita, emme voi lähteä sille tielle. – –

Kantelija on puhunut mm. erilaisista piipityksistä ja tikkerimerkeistä, joiden hän uskoo johtuneen salakuuntelusta. Hän sanoo, ettei huuto ”valtio pois langalta” riitä puhelusuojaksi.

Salakuuntelijan mukaantulon kuulee asiantuntija todella piipityksestä.

MM-shakki: Fischer jakelee nimikirjoituksia

Reykjavik (Pekka Rikkonen)

Shakin maailmanmestaruutta tavoitteleva Robert Fischer on hämmästyttänyt Reykjavikia jakelemalla jopa nimikirjoituksiaan. Tämä on erittäin harvinaista.

Nimikirjoitustensa hinnaksi mestari on itse aikaisemmin määrännyt kymmenen dollaria.

Nimikirjoituksiaan Fischer jakeli "kunniakierroksellaan" kaupungilla viidennen pelin päätyttyä.

Vastapeluri Boris Spasski taas on saanut aikaan katkeruusaallon päätuomari Schmidia vastaan. Hän kurkki suorastaan Fischerin olan yli ja käveli ympäri, juuri kun Fischer oli vaikeassa tilanteessa neljännessä pelissä.

Schmidiä syytetään siitä, että hän ei puuttunut Spasskin kävelyihin, vaikka ne saattoivat häiritä Fischeriä.

Kehnoa palvelua

Jonkin asumalähiön ostoskeskuksessa voi olla neljäkin pankkia, mutta ne ovat kaikki kiinni lauantaisin. Samassa ostoskeskuksessa voi olla niin ikään neljä valintamyymälää, jotka kaikki ovat kiinni sunnuntaisin. Jonkin kirkonkylän neljä huoltoasemaa taas avaavat ovensa sunnuntaiaamuisin vasta kello kahdeksalta.

Jonkin sähkölaitteen – esimerkiksi jääkaapin – huoltomiestä on kesäisenä lauantaina lähes mahdotonta tavoittaa.

Huvittavaksi tarkoitettu hokema kesäisin suljettavasta Suomesta toteutuu usein tavalla, joka ei tavallista kuluttajaa suinkaan naurata. – –

Eräillä paikkakunnilla vähittäiskaupatkin ovat ottaneet esimerkkiä pankeista ja sulkeneet ovensa lauantaiksi.

Vapaa lauantai on tietysti mukava mm. pankkivirkailijoille, myyjille kuin jääkaappien huoltomiehillekin.

Mutta kun ihmisten on toki syötävä ja tehtävä yhtä ja toista muutakin myös kesäisinä viikonloppuina, ei palvelua saisi päästää kokonaan nukahtamaan.

Los Pacos – suomalainen yhdyskunta hahmottuu Espanjan aurinkorannalle

Los Pacosin alueeseen liittyy viimeisenä tämä vuorinotkelma, jonka taustalla näkyy Välimeren rannalla kohoava Fuengirolan kaupunki.

Paavo Suensaari, Los Pacos, Espanja (HS)

Suomalaissiirtokunta ulkomailla on toki tuttu asia monelle kansalaiselle, mutta Los Pacosiin Espanjan aurinkorannikolle rakennettava kotoinen yhdyskunta lukeutuu jo mittavampiin hankkeisiin: alue kattaa 10 hehtaarin alueen ja suunnitelmiin kuuluu jopa 15-kerroksisten tornitalojen rakentaminen. Ja kaikki alkoi nivelreumasta.

Imatralainen Teuvo Hakulinen, nykyisin 36-vuotias, ei kotimaassaan saanut riittävää parannusta nivelreumalleen ja päätti kerta kaikkiaan siirtyä kotimaata lämpimämmälle seudulle.

Tuumaa pohdittiin perheen ja lähiystävienkin kanssa, ja näistä rakennusmestarina Imatralla toimiva tarmokas ja yritteliäs voimamies Yrjö Laitinen, 45, innostui tuumaan.

Ajatusta kehiteltiin, laadittiin suunnitelmia, ja lopulta päädyttiin tulokseen, jonka mukaan sopivalle seudulle Etelä-Eurooppaan olisi perustettava kokonaan suomalaisten hallussa oleva asuntoyhteisö. – –

Jäljelle jäi Espanjan Aurinkorannikko ja sieltä Fuengirolan kaupungin lähistöltä löytynyt hieman yli kolmen hehtaarin alue.

Rivitalojen noin 45 neliömetrin suuruiset asuintalot puutarhoineen jakautuvat pituussuunnassa kahteen asumukseen.

Veriperjantai jatkui pidätyslauantailla

Belfast (Reuter)

Yli 70 Irlannin tasavaltalaisarmeijan IRA:n jäsenyydestä epäiltyä henkilöä pidätettiin lauantaina Belfastin katolisilla alueilla Englannin armeijan kiihdyttäessä varotoimia lauantaina 11 ihmisen kuolemaan johtaneiden pommiräjäytysten seurausten varalta.

Brittisotilaat tutkivat läpikotaisin kuusi tasavaltalaisarmeijan tukialuetta jo muutama tunti sen jälkeen, kun Englannin hallitus oli ilmoittanut, että tiettyihin toimiin IRA:ta vastaan ryhdyttäisiin heti. – –

Kotietsinnät ja pidätykset jatkuivat koko lauantaipäivän ja toistaiseksi kaikkiaan 58 ihmistä on pidätetty kuulusteluja varten. – –

Toistaiseksi saatujen tietojen mukaan ainakin muutamia pidätettyjä tullaan syyttämään aseiden ja räjähdysaineiden hallussapidosta. Armeijan edustajien mukaan suuria määriä räjähdysaineita, pommintekovälineitä, aseita, käsikranaatteja ja ammuksia on jo saatu etsintöjen avulla viranomaisten haltuun.

Esperantistit koolle Kuopioon

Kuopio (HS)

Noin 400 osanottajaa yli 20 maasta odotetaan Kuopiossa lauantaina alkaneeseen esperanto-kongressiin.

Viikon kestävän kongressin käytännöllisistä järjestelyistä huolehtii Kuopion Esperanto-klubi, Lingvoponto, varsinainen järjestäjä taas on SAT (Sennacieca asocio tutmonda), joka on toiseksi suurin esperantojärjestö maailmassa. Järjestöön kuuluu noin 4 000 aktiivista jäsentä.

Aluepolitiikka on vain etelän sielunhoitoa

Juhani Aromäki

Mies odottaa: Suomen nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen pitää pian havahtua huomaamaan Suomen kehitysalueiden ja teollisuus-Suomen välinen riisto vallanpitäjien hyväksi. Se on kotimaista kolonialismia. Ja se jatkuu.

Mies tietää: Kun sota ei enää aiheuta pakkosiirtolaisuutta, sitä aiheuttaa elinkeinoelämän rautainen laki. Tähän rauhan ajan pakolaisuuteen sisältyy samaa kärsimystä ja tragiikkaa kuin sota-ajan siirtolaisuuteen.

Mies pelkää: Jos poliittiset puolueet eivät ryhdy todella tehokkaasti ajamaan kehitysaluepolitiikkaa, käy käsiksi itse ongelman juuriin, pitää muiden kansalaisjärjestöjen ryhtyä siihen.

Joensuun korkeakoulun rehtori, professori Heikki Kirkinen, 44, uskoo, että tämän kansanliikkeen taakse tulee väestön suuren osan tuki.

Se on vakava uhkavaatimus Karjalasta, ja kauempaakin.

Heikki Kirkinen: ”...rauhan ajan kärsimykseen sisältyy samaa kärsimystä ja tragiikkaa kuin sota-ajan siirtolaisuuteen.”

Kun professori Heikki Kirkinen puhuu Vapaaopiston luentosalissa Joensuun Koskikadulla, hän huomauttaakin: ”Kehitysalueongelman ratkaisemisesta riippuu yhteiskunnallinen kehitys ja rauha hyvin monessa maassa, ehkä Suomessakin.”

Koonnut Jarkko Rahkonen

