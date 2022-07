Riitta-Eliisa Laine

Työstä totisesti käy saksitaiturin elämä. Sen tietää Pepe Åhman, joka leikkaa hiuksia kello kahdeksasta kahdeksaantoista, eikä aika sittenkään meinaa piisata.

Pepen kaukaisin kanta-asiakas Suomessa tulee Utsjoelta saakka, ja säännöllisin väliajoin käy hänen käsiteltävänään joukko nuoria diplomaatinrouvia Moskovasta.

Puhumattakaan Dannystä, Koivistolaisista, Tapani Kansasta ja muista julkkiksista, jotka jo pitkään ovat uskoneet hiuksensa Pepen huomaan. Ensin Maire Kollmannilla ja viimeksi Elsa Arennon salongissa.

Pepe huomasi vähitellen, että olisi kai yksinkertaisinta perustaa oma liike ja niinpä hän nyt isännöi vihreäksi ja punaiseksi maalatussa ikiomassa salongissaan Kasarmikadulla

Åhman, 23, taitaa olla kaikkein nuorimpia alan yrittäjiä Suomessa. Äiti, sisar ja veli ovat myös kampaajia. Itse hän lähti jo 15-vuotiaana Göteborgiin pesupojaksi kampaamoon ja opiskeli myöhemmin Vidal Sassoonin koulussa Lontoossa.

Aira alkaa taas

”Se, minkä sääsket jättivät jäljelle, tuli Helsinkiin", totesi ruskettunut Aira Samulin itsestään ja kolmen viikon lomastaan Kuusamon Naamankajärvellä.

Muuten hän piti erämaan hiljaisuudessa vietettyä lomaansa parhaana mahdollisena lepäämistapana. Se oli tarpeen, sillä tarmokas Aira ryhtyi oitis Helsinkiin palattuaan suunnittelemaan uusia rytmejä ja esittelytapoja nuoriso- ja mannekiiniryhmilleen.

Airan rytmiryhmät toimivat Satakuntalaisen osakuntatalon juhlasalissa, koska pienempiin tiloihin ei enää mahduta.

”Pahimmillaan minulla on yhtaikaa 70 lasta”, hän kertoi onnellisena. ”Nuorten kanssa on niin mukava työskennellä, etten vaihtaisi sitä mihinkään”.

Musiikin ja liikunnan avulla tapahtuu aivan ihmeitä, hän sanoi.

”Lasten ja nuorten ikä vaihtelee neljästä parikymmenvuotiaaseen, mutta kaikki ovat kuin yhtä joukkoa kun musiikki alkaa soida. Musiikki ja liikunta vapauttavat jäykkää suomalaistakin.”

Finnair siirtyy automaattiseen paikanvaraukseen

Raytheon Company toimittaa Finnairin automaattiseen paikanvarausjärjestelmään ja matkustajien vastaanottojärjestelmään ohjelmoitavat näyttölaitejärjestelmät.

Nämä tullaan kytkemään Finnairin IBM 360-tietokoneeseen, jotka ensi keväänä vaihdetaan IBM 370-koneiksi. – –

Tilaus käsittää kahdeksan ohjelmoitavaa ns. mikroprosessoria, joissa kussakin on 32 000:n tavun muisti.

TV-tyyppisiä näyttölaitteita tilaukseen sisältyy 91 kappaletta, jonka lisäksi siihen kuuluu kirjoittimia, kortinlukija ja magneettinauhakasettilaitteita.

Ohjelmoitavan mikroprosessorin ansiosta keskuskoneen tehtävistä voidaan osa siirtää mikroprosessorille.

Laitteet asennetaan Helsingin lentoasemalle, Finnairin pääkonttoriin, Töölönkadun lentoterminaaliin, Finnairin hotelli Inter-Continentalissa olevaan toimistoon sekä Aleksanterinkadulla olevaan Finnairin kaupunkitoimistoon.

Pitsinypläyksen oppii vain asumalla Raumalla

Rouva Eeva Hallio ja Raumanpitsimalli Nelimandel. Pitsien hinnat vaihtelevat 5 markasta 150 markkaan, ja kysyntä on kova: viimevuotisia tilauksia ei vielä ole kaikkia pystytty toimittamaan.

Rauman pitsiviikolla vierailleiden turistien joukkoon on ilmestynyt myös muutama selvästi pettynyt. Nypläyksen oppiminen ei onnistunutkaan kädenkäänteessä.

Raumalaiset nauravat partaansa ja sanovat, että pitsiä oppii nypläämään vain asumalla Raumalla riittävän kauan.

Rauman pitsiviikolle odotetaan tänä vuonna kuutta tuhatta vierasta.

Matkailuasiamies Vappu Erika Koskinen sanoo, että kaikkein sitkein ulkomaalainen oli amerikkalainen mies, joka sai tahtonsa läpi ja oppi pitsinnypläyksen taidon.

”Hän tuli Raumalle ja halusi oppia nypläämään. Yritimme selittää hänelle, että se vaatii pitkän ajan”

”Mies ei kuitenkaan tästä lannistunut, hän opiskeli pitsinnypläystä kolme viikkoa ja lähti sitten takaisin Amerikkaan taidon oppineena ja pitsinnypläystyyny kainalossaan”, Koskinen sanoo. – –

Todennäköistä kuitenkin on, että pitsinnypläys tuli Raumalle merimiesten mukana. Miehillä oli aikaa virkata laivoilla, kun huvituksiakaan ei paljoa ollut.

Pietari Brahe vaikutti pitsinnypläysinnostuksen kasvamiseen. 1700-luvulla voitiin nypläystä Raumalla pitää jo teollisuutena.

Ceausescu ja Romania

Romanian kommunistisen puolueen kansallinen konferenssi, joka muuten ei ole varsinainen puoluekokous, valitsi presidentti ja puoluejohtaja Nicolae Ceausescun johtamaan uutta taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen neuvostoa.

Aikaisemmin Ceausescu oli ottanut vastuulleen sisäisen turvallisuuden ja maanpuolustuksen kysymykset. Lisäksi rouva Ceausescu valittiin puolueen keskuskomiteaan. Tällainen vallan keskittäminen ei voi olla herättämättä huomiota.

Jos Ceausescun vallan kasvu on herättänyt Romaniassa arvostelua, niin ainakaan tämänkertaisessa puoluekonferenssissa siitä ei nähty merkkiäkään. – –

Romania on kauan toiminut säästeliäästi: kehityksen ja tulevaisuuden hyväksi on investoitu niin paljon, että kulutukseen ja tämänhetkiseen hyvinvointiin on monien mielestä jäänyt liian vähän.

Vielä puoluekonferenssin alkuvaiheissa Ceausescu vaati, että vyötä on yhä vain kiristettävä. Lopussa hän kuitenkin julisti, että nykyinen investointiaste riittää. Lisäksi puoluekonferenssi hyväksyi päätöslauselmia, jotka lupaavat romanialaisille palkankorotuksia, lisää vapaa-aikaa, parempia eläke-etuja ja enemmän kulutustavaroita.

Englannin lakot leviävät

Kymmenet tuhannet englantilaiset työläiset liittyivät maanantaina satamamiesten lakkoon ja vastalausemarsseihin viiden satamatyöläisten johtajan vangitsemisen johdosta.

Lontoo (Erkki Arni)

Voimakas korpilakkoaalto on lamauttanut useimmat Englannin satamat ja on nopeasti leviämässä muillekin teollisuudenaloille. – –

Laajenevien vastalauselakkojen välitön syy on se, että viisi kauan ja järjestelmällisesti niskuroinutta satamatyöläisjohtajaa pantiin viikonvaihteessa vankeuteen työmarkkinatuomioistuimen halventamisesta.

Satamatyöläiset, jotka aina reagoivat herkästi kaikkeen, minkä katsovat oikeuksiensa loukkaamiseksi, vastasivat heti toimeenpanemalla korpilakon. – –

Satamien ohella Lontoon suuret elintarvikemarkkinat ovat kiinni. Lontoon sanomalehdet eivät ilmesty, useilla autotehtailla ja kaivoksilla lakkoillaan, Pohjanmeren kalastussatamissa on jätetty tonneittain kalaa mätänemään laitureille, koska kuormaajat ovat lakossa.

Loppujen lopuksi kysymyksessä on hallituksen ja ammattiyhdistysten välinen kamppailu.

Myyjä löysi huijatun loistoauton

Huijattu loistoauto on saatu takaisin Helsingissä. Väärällä nimellä esiintynyt, tuuheilla viiksillä naamioitunut mies osti 43 000 markkaa maksavan Chevrolet Impala-henkilöauton. Shekkitilin olemattomuus paljastui viime perjantaina.

Huijattu auto löytyi maanantaina Helsingistä Karhupuiston luo pysäköitynä. Auton löysi sen myyjä. Ostajaa ei ollut lähettyvillä.

Helsingin rikospoliisin petosryhmästä kerrottiin, että ostajan henkilöllisyys on selvillä. Juttua tutkitaan edelleen siihen liittyvien epäselvyyksien vuoksi.

Lukiolaisten opintoraha jää luvattua pienemmäksi

Lukiolaisten opintoraha-anomuksia on valtion opintotukikeskukseen tullut niin paljon, että opintorahaa ei voida maksaa kenellekään täysimääräisenä.

Lain mukainen enimmäismäärä on 500 markkaa lukuvuodessa, mutta nyt lukiolaiset voivat saada ehkä vain 250–300 markkaa.

Valtion budjettiin varattu kiinteä määräraha on 12 miljoonaa ja hakemuksia on reippaasti yli 5 000.

Heinäkuun alussa voimaan tulleen uuden opintotukiasetuksen mukaan myös oppikoulujen lukioluokkalaiset tulivat valtion opintotukijärjestelmän piiriin. Lukiolaiset voivat saada valtion takaamaa opintolainaa 2 200 markkaa lukuvuodessa.

Opintorahaa maksetaan vähävaraisille opiskelijoille. Lukiolaiset ja ammattikoululaiset voisivat asetuksen mukaan saada 500 markkaa ja kotonaan asuvat 400 markkaa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

