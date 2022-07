Tampere (HS)

Osa purettavan talon tiiliseinää sortui Tampereen valtaväylälle Hämeenkadulle sunnuntain vastaisena yönä.

Neljä henkilöä loukkaantui ja kolme autoa jäi osaksi tiilien alle. Loukkaantuneista vain kaksi joutui jäämään sairaalaan tarkkailtavaksi.

Purkutyötä tekevän Kuljetus- ja Kaivin Oy:n toimitusjohtaja Gunnar Kunnas arvelee sortuman syyksi liikenteen aiheuttamaa tärinää, sillä talon perustukset olivat paaluttamattomat. – –

Rakennus sortui muutamia minuutteja ennen kello 23:a. Työmaalta oli poistuttu kello 17 maissa.

Hämeenkatu jouduttiin sulkemaan kokonaan, sillä tiiliskiviä sinkoili kadun puoliväliin ja sen ylikin. Lisäksi pelättiin rakennuksen pystyssä olevan osan sortuvan.

Purettava rakennus, jonka paikalle rakennetaan tavaratalo, on Hämeenkadun ja Kuninkaankadun risteyksessä.

Siirtolaiset ja äidinkieli

Ulkomaista työvoimaa vastaanottavat maat pyrkivät perinteellisesti sopeuttamaan tulokkaat maan oloihin. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että tulijoiden odotetaan luopuvan kaikesta mikä muistuttaa kotimaasta. Äidinkielen hylkääminen on sopeutumisen tärkeimpiä vaiheita.

Myös Ruotsi on harrastanut tällaista politiikkaa, mutta nyt siellä on tuuli kääntynyt. Sitä mukaa kun maahan on tulvinut työnhakijoita sekä Euroopasta että muiden maanosien kehitysmaista, on siirtolaisongelmaa vähitellen jouduttu katselemaan uudesta näkökulmasta.

Muutoksen ovat aiheuttaneet siirtolaisten eri-ikäiset lapset, joille on viime vuosina monenlaisin perustein vaadittu opetusta äidinkielellä.

Myötätuulesta ovat päässeet osallisiksi myös suomalaislapset, joita siirtolaiskoululaisista on valtaosa.

Kolmesataa nuorta kilpaili SM-uinneissa

Yksi nuorten Suomen uintimestaruuskilpailujen kireimmistä kisoista uimastadionilla käytiin tyttöjen vapaauintiviestissä. Helsingin Simsällskapin tyttäret ehtivät juuri ennen Oulun uimaseuran tyttöjä maaliin ja saivat palkinnoksi mestaruuden. Vas. Annika Roos, Kerstin Tevajärvi, Elise Andersson ja Therese Grahn.

Yli kolmesataa nuorta uimaria kilpaili Suomen mestaruuksista uimastadionilla lauantain ja sunnuntain aikana. Neljän mestaruuden voittajiksi selviytyivät helsinkiläiset Kerstin Tevajärvi ja Arto Lainekivi. Molemmat uivat alle 14-vuotiaiden sarjassa itsensä ensimmäisiksi kahdesti molempina päivinä.

Alle 17-vuotiaiden sarjan parhaan palkinnon sai Kokkolan Tuomo Kerola. – –

Viestimestaruuksista kilpailtiin ankarasti. Tyttöjen vapaauintiviestiin osallistui neljä oululaisjoukkuetta, mutta mestaruus meni kuitenkin Helsinkiin. Helsingfors Simsällskapin ankkurina oli Kerstin Tevajärvi, joka kiri oululaisten johdon viime hetkillä kiinni.

Poikien viestin voitti sunnuntainakin järjestävän seuran, Vetehisten joukkue. Kakkosina ehtivät maaliin Laaksolahden Virin pojat.

Laila ja rakuunat

Menestys kulkee harvemmin yksin. Toisin sanoen silloin kun toinen puolisoista, vaikkapa television Heikki Hietamies menestyy, on vaimon Laila Hietamiehen myös pantava töpinäksi.

– Huomasin että vanhat hyvän ajan ratsumestarit olivat pakahtua juttuihinsa, kertoo rva Hietamies, joka perheineen yhä asustaa Lappeenrannassa rakuunoiden entisessä kaupungissa.

Rakuunat ovat lähellä Laila Hietamiehen sydäntä.

Ratsuväkihän lakkautettiin vuonna 1947.

Laila Hietamies pani kuulemansa korvan taa sieltä paperille ja kirja Lehmusten kaupunki ilmestyy syyskuussa kaikkien hevosmiesten ja muidenkin iloksi.

Vesku Suomesta

Monitahoinen Vesa-Matti Loiri on jälleen LP-levyn kimpussa.

Vesku Suomesta sisältää tuttuja suomalaisia kansanlauluja ja niiden lisäksi Oskari Merikantoa ja Sulho Rantaa.

Loirin edellisellä levyllä sai yleisön suuret suosiot ennen kaikkea Merikannon Itkevä huilu, joten päätettiin jatkaa samaa linjaa.

Nyt on ymmärrettävä Merikantoa tai ei itse tule ymmärretyksi. Se on ajan henki.

Vanhat tutut Hollies ja Who nousivat listoille

Hollies on pitkästä aikaa yltänyt kymmenen eniten myydyn single-levyn listalle Yhdysvalloissa. Long Cool Woman eli pitkä viileä nainen sijoittui nipin napin kymmenenneksi, sijoitus viikko sitten oli 18.

Gilbert O’Sullivanin Alone Again, yksin jälleen, on edelleen hyvässä vauhdissa. Viime viikolla se oli noussut kahdeksannelta tilalta kolmanneksi, nyt se komeilee ykkösenä.

––

Partridge Family teki Englannissa saman tempun kuin Hollies Yhdysvalloissa. Yhtyeen Breaking Up Is Hard to Do löytyy kymmenenneltä sijalta.

Soulhenkinen Sylvias Mother nousi viisi askelmaa ja on nyt kolmantena. Vanha tuttu the Who on sekin kavunnut listalle. Sen Join Together eli liittykää yhteen on tällä hetkellä kahdeksantena.

Hollies Helsingissä 1970. – –

Lentäjänlasit uusinta uutta Yhdysvalloissa

Tarina kertoo keski-ikäisestä isästä, joka vastikään puuskutti olohuoneeseensa rempseänäköiset vihreänsävyiset lentäjänlasit silmillään.

”Hei, mitäs pidät tyylistä?”, hän kysyi pitkätukkaiselta 16-vuotiaalta pojaltaan. ”Upeat, mistä sä sait ne?”, vastasi poika innokkaana.

”Ullakolta”, sanoi isä puolestaan matalalla äänellä. ”Käytin niitä ollessani lentäjänä toisessa maailmansodassa”. Näinpä tuntuu olevan usein, sillä sodanaikaisista lentäjänlaseista on tullut nyt suurinta huutoa Amerikassa.

Filmitähdet luovat yleensä muodin samoin muut kuuluisuudet. Lentäjänlasit ovat muotia muissakin piireissä, senaattori Hubert Humphreylla on sellaiset hänen liikkuessaan kameroiden kantamattomissa. – –

Tennistähdistä Billie Jean King on ihastunut lentäjänlaseihin, Hollywood-tähdistä Robert Culp, Peter Fonda, Warren Beatty. Myös Angela Davisilla on vastaavat kapistukset.

Ammattimiesten ykkönen: Eddy Merckx

Pariisi (Reuter)

Belgian Eddy Merckx on pyöräilyn rahamaailman valtias. Belgialainen mestaripolkija otti jo neljännen perättäisen voittonsa ammattilaisten Ranskan ympäripyöräilyssä Tour de Francessa.

Muut jäivät kauas taakse. Toiseksi sijoittui Italian Felice Gimondi ja kolmanneksi ranskalaisten toivo Raymond Poulidor.

Merckx keräsi ympäriajossa kaiken rahanarvoisen. Kokonaiskilpailun ohella hän voitti myös pistekilvan, joka määräytyi osuussijoitusten perusteella. Lisäksi hän oli toinen ns. kiipijätilastossa.

Pistekilpailun johtaja pitää yllään vihreää paitaa. Merckx osoitti olevansa herrasmies — siihen hänellä oli varaa. Belgialainen ojensi vihreän paidan ranskalaiselle Cyrille Guimardille.

Guimard johti pistekilpaa (yhteisajassa toisena) joutuessaan perjantaina keskeyttämään.

On täysin normaalia että Cyrille saa paidan. Hänhän voitti sen, sanoi Merckx ihmettelijöille.

Ranskan Cyrille Guimard purskahti itkuun Tour de Francen voittajan Eddy Merckxin luovutettua hänelle pistekilvan voittajan vihreän paidan. Guimard johti osuussijoitusten perusteella määräytyvää pistekilpaa joutuessaan perjantaina keskeyttämään polvivamman vuoksi.

Hiihtosuunnistaja Pökälä löytää rastit kesälläkin

Asikkalan Raikkaan Pekka Pökälä oli viikonvaihteen suunnistaja. Pökälän varmuus toi hänelle Perttelissä ja Suomusjärvellä pidetyissä kaksipäiväisissä kilpailuissa kaiken mahdollisen: kaksi osakilpailuvoittoa, ylivoimainen kärkisija yhteispisteissä.

Yhteispisteissä oli kakkosena Rajamäen Timo Paulanto. Hänen takaansa löytyvät kuitenkin tulevan syksyn mielenkiintoisimmat suunnistajat.

Antti Savela ja Matti Mäkinen ovat jälleen tulossa.

Savela on potenut kättään, Mäkisen vaivat juontavat jo viime syksyyn. Molemmat ovat valmiita mittaamaan MM-ryhmän kunnon.

Pökälä on varsinaisesti hiihtosuunnistuksen ammattilainen, mutta vauhti on kasvanut myös kesärasteilla.

Pekka Pökälä kulkee kesäkelilläkin.

Helle yllätti tomaatinsyöjät – hinnat kuin talvisaikaan

Tomaattien kilohinnat ovat viime päivinä nousseet jopa yli viiden markan.

Epätavallinen hintakehitys johtuu epätavallisista säistä. Helle on kiihdyttänyt kypsymistä.

Tomaatit ovat kypsyneet eri puolilla maata samaan aikaan, mutta keskenkasvuisina. Satoa on tullut kiloissa tavallista vähemmän, onpa siitä paikoitellen pientä puutettakin.

Lauluja lännestä

Matti Heinivaho (vas.) ja Seppo Korjus esittävät lauluja lännestä uusintana nähtävässä ohjelmassa Mua älä hylkää, mikä on Sheriffi-elokuvan tunnussävelen nimi. Klo 19.30 alkavassa ohjelmassa mukana myös Pirjo Viitanen.

