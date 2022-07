Vain tasainen pyöreäpäinen jäkälä kelpaa nykyään nostettavaksi. Hailuodossa sitä on satojen hehtaarien alueella. Työnantaja tarkastaa jokaisen täyteen poimitun laatikon eli varvin laadun ennen kuin se hyväksytään. Sinikka Jansson tasoittelee ja sievistää täyttynyttä varviaan.

Hailuoto (Jaakko Pihlaja)

Kun Hailuodon isännät vielä viisikymmenluvulla syöttivät lampailleen jäkälää, eivätpä arvanneet ruokkivansa niitä rahalla.

Hopeanhohtoinen palleroporonjäkälä on tänä päivänä miljoonien arvoista. Hailuodon kankailla sitä on satoja hehtaareja.

Pari sataa luotolaista hankkii suurimman osan tuloistaan nostamalla jäkälää kesäisin ja lukuisat koululaiset saavat sievoiset taskurahat jäkälästä.

Jäkälänkeruu on myös muuttunut normaaliksi päivätyöksi sitä mukaa kun jäkäläkankaille on vedetty kasteluletkuja. Sadetinlaitteet pitävät huolta jäkälän sopivasta kosteudesta — aamukastetta ja sadekuuroa ei enää tarvita.

Normaalisti jäkälän uusiintumisaika on 6—7 vuotta, jonka jälkeen kerran poimittu alue voidaan poimia uudelleen.

Maanomistajalle tuleva osuus jäkälän hinnasta on huomattava, jopa enemmän kuin poimija saa.

Niinpä on ymmärrettävä poimijaa, joka totesi: ”Jos olisi 30 hehtaaria tällaista maata, ei tarvitsisi ikinä työtä tehdä.”

Jäkäläpoimijat ehtivät ryyppäämään kahvit sillä välin, kun uutta aluetta kastellaan sopivaksi poimimista varten.

Katri Helena

Katri Helena sanoo vasta nyt oppineensa laulamaan.

— Voin jo laulaa vaikka Puhelinlankoja tuntematta itseäni noloksi, sanoo Katri Helena Turunen, josta on pikku hiljaa tulossa iso tyttö.

— Laulaminen on vasta nyt todellinen riemu, kun olen oppinut asioita! Ohjelmistoni on melkoisen laaja ja aion yhä jatkaa opiskeluja.

Katri Helena on kiinnostunut myös joogasta ja miettii mistä saisi aikaa sen opettelemiseen ja harjoittamiseen.

— Teatteria ei ole tiedossa, mutta Amerikan matka ehkä häämöttää taas.

Naimisiin ei Katri Helena aio mennä

— Aikaisintaan sitten kun on päättänyt saada lapsen.

Syksyllä nähdään Katri Helena ainakin Timo T. A. Mikkosen pitkässä viihteessä.

Tänään 57 kuntaa peruskouluun

Tänään 1. elokuuta 1972 siirtyy 57 kuntaa ja 620 koulua eri puolilla maata peruskoulujärjestelmään. Valtioneuvosto vahvisti tätä varten toimeenpanosuunnitelmat viime maaliskuussa.

Peruskouluun siirtyy koko Lapin lääni, kolme Oulun läänin kuntaa sekä 28 peruskoulukokeilua suorittanutta kuntaa muualla maassa.

Kaikki valtion ja yksityiset oppikoulut peruskoulukunnissa ovat siirtyneet kunnan omistukseen paria poikkeusta lukuun ottamatta.

Kunnat ovat valmistelleet siirtymistä mm. perustamalla koulutoimenjohtajan virkoja. Kouluhallitus on hyväksynyt peruskoulua varten 130 oppikirjaa 15 eri aineessa.

Viime lukuvuonna koulutettiin noin 33 000 opettajaa peruskoulukysymyksiin keskittyneillä kursseilla.

Kesäyliopistoissa on järjestetty useana vuonna jatkokoulutusta peruskoulunopettajiksi aikoville. Myös täydennyskoulutusta on annettu.

Petkuttaja Irving yhä vauhdissa

Clifford Irving.

Los Angeles Times / Washington Post News Service

Clifford Irving, viime vuoden suurimman kirjallisen sensaation aikaansaaja ja lähes 3 miljoonan markan petkuttaja, on järjestänyt lehdistötilaisuuden New Yorkissa ennen joutumistaan tiilenpäitä lukemaan.

Aiheena on ollut uusi kirja, missä Irving kertoo miljardööri Howard Hughes -elämäkertaväärennöksestään.

Ei-kirjailija Irvingin saama vastaanotto lehdistön taholta ei kuitenkaan ollut erityisen myönteinen, kuten seuraavasta Mike McGradyn selostuksesta käy ilmi.

”Clifford Irving on mennyt liian pitkälle. Juttu alkoi hauskasti, mutta vähitellen se on ruvennut muistuttamaan juopon kertomaa tarinaa. Siinä ei ole enää päätä eikä häntää. Juhlat päättyivät jo tunteja sitten. Meitä on vain muutamia enää jäljellä. Seisomme väsyneinä ja lasisilmäisinä kuuntelemassa, eikä vielä ole tietoakaan siitä, milloin juoppo lopettaa tarinansa ja milloin pääsemme kotiin.”

Mutta Clifford Irving ei näytä hellittävän. Maailman kuuluisin ei-kirjailija on palannut kauniiksi ruskettuneena Firesaarelta kaupunkiin ja on aloittanut uuden mainoskampanjan. Tällä kertaa kohteena on taas uusi kirja. – –

Tanskan ensimmäinen nainen on ennen kaikkea näyttelijä

Helle Virkner, rouva Jens Otto Krag, kauhistutti ainakin lievästi tanskalaisia, jotka jo hyväksyvät hänen näyttelijän ammattinsa, roolissaan Nyhavnin satamatyttönä.

Muuan turisti katseli Kööpenhaminassa pitkää, kaunista vaaleaverikköä teatterilavalla ja kysyi, ”Kenet hän mahtaa tavata näytännön jälkeen?”

”Todennäköisesti aviomiehensä, pääministerin”, vastasi turistin tanskalainen seuralainen.

Helle Virknerin, Tanskan pääministerin Jens Otto Kragin puolison, elämä on tavallisesta poikkeava jopa ”vapautettujen” tanskalaisten naisten silmissä. Rouva Krag onkin sanonut, ettei hän halua elää ”miehensä uran varjossa” ja että hän pitää tärkeämpänä näyttelijättären uraansa kuin asemaansa Tanskan ensimmäisenä naisena.

Sillä on kuitenkin hämmennyttävätkin puolensa, kuten silloin kun hän näytteli eräässä revyyssä vetysuperoksidilla vaalennettua prostituoitua, joka tarjosi palveluksiaan 35 kruunulla (30 Smk).

Tanskalaiset lehdet julkaisivat ensi-illan jälkeen etusivuillaan kuvia pääministerin puolisosta naamioituna maailman vanhimman ammatin harjoittajaksi.

Rouva Krag vastasi arvosteluihin: ”En usko, että Jens olisi parempi pääministeri, jos minä työskentelisin hänen keittiössään.”

Tanskalaiset näyttävät olevan samaa mieltä hänen kanssaan.

”On mainio asia, ettei hän ole vain kaunis nukke, vaikka hänen miehensä onkin maan korkeimmassa virassa”, sanoi eräs kööpenhaminalainen sanomalehti. (UPI)

Burt Lancaster tappelussa

Näyttelijä Burt Lancaster kävi äskettäin kaitafilmiharrastelijan kimppuun, joka yritti kuvata häntä Wienissä. Lancaster potkaisi nuorukaista takamuksiin ja uhkasi häntä suurella kivellä.

Lancaster, joka on Wienissä kuvaamassa Scorpio-nimistä elokuvaa, ei ollut kuitenkaan ainoa, joka menetti hermonsa. Autoilijat pysäytettiin keskellä ruuhka-aikaa erääseen risteykseen sillä aikaa, kun elokuvantekijät filmasivat poliisien ja rosvojen takaa-ajokohtausta.

Suuttuneet autoilijat toitottivat torvia vastalauseeksi ja jotkut heistä puivat nyrkkejään kameroille. (UPI)

Lähetystyö

Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa lasketaan tällä hetkellä olevan yli 4 000 lähetystyöntekijää Pohjoismaista. Suomalaisia heistä on noin 500.

Suomen ev.lut. kirkon piirissä toimivien lähetysjärjestöjen työntekijöitä on lähetyskentillä 240 ja loput 260 ovat vapaiden kirkko- ja seurakuntien lähettämiä.

Ihmejuomaa kamelin maidosta

Moskova (AP)

Neuvostoliitto perustaa valtion omistamia kamelinkasvatustiloja lähelle Keski-Aasiassa olevan Kazakstanin neuvostotasavallan pääkaupunkia Alma Ataa shubat-nimisen juoman tuottamista varten.

Uutistoimisto Tass kertoi, että juomaa valmistetaan kamelin maidosta saman ohjeen mukaan, jota ennen käyttivät Aasian arojen paimentolaiset.

Shubat vie janon ja nälän ja kansa pitää sitä vahvistavana lääkkeenä.

Ravintoarvoltaan se on parempaa kuin lehmän maito, Tass kertoi.

Koonnut Jarkko Rahkonen

