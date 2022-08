”Hakunilan asukkaita harhautettu”

Aivan omakotitalojen viereen tuleva linja-autojen korjaamo- ja pysäköintipaikka suututtaa omakotiasukkaita Vantaalla. Asukkaat pelkäävät linja-autojen tuovan tullessaan melua ja pakokaasuja aamuvarhaisesta iltamyöhään.

Sisäasiainministeriö on antanut rakennukselle poikkeusluvan. Rakennuslupa-anomus jätetään lähiaikoina Vantaan järjestysoikeudelle.

Hakunilan länsipuolella olevassa laaksossa on vajaat kymmenen omakotitaloa, joiden pohjoispuolelta Liikenne Oy on ostanut Vantaalta maata noin neljä ja puoli hehtaaria. Entistä peltoa olevan alueen kauppa hyväksyttiin Vantaan valtuustossa viime vuonna.

Asukkaat ihmettelevät, ettei kauppalalta löytynyt muuta tonttia, kuin aivan heidän vieressään oleva. Ensin siirtyi Lahden moottoritie lähemmäksi ja nyt tulevat vielä bussit ja korjaamot.

Eräät asukkaat katsovat kauppalan kaavoitustoimiston antaneen heille harhauttavia tietoja.

”Vuosi sitten kysyimme kaavoitustoimistosta pellon kohtaloa ja meille vastattiin, että alueesta on hierottu kauppoja liikennöitsijän kanssa, mutta että kaupasta tuskin tulee mitään.”

Pyhimyksestä agentti

Tv-sankari Pyhimys alias Roger Moore on perinyt viime vuosina liiaksi lihoneen ja kaljuuntuneen Sean Conneryn aseet ja taistelee tästä lähtien Englannin vihollisia vastaan.

Tämä tietenkin salaisena agenttina 007 — James Bondina.

Moore lopettaa televisiotyönsä kokonaan toistaiseksi ja keskittyy uuteen rooliinsa elokuvassa ”Live and let die” , joka on uusin James Bond -kuvaus.

Itsepalvelu-Alko avataan Helsingissä

Alkon uusi myymälä avataan Helsingin keskustassa tänään. Se sijaitsee vasta valmistuneessa liiketalossa Hallituskatu 15:ssä.

Uuden myymälän tarkoituksena on keventää muiden keskustan myymälöiden kuormitusta.

Asematunnelin Alko suljetaan lokakuun viimeisenä päivänä. Alkosta kerrottiin, että jos pyritään suurin piirtein korvaamaan asematunnelin myymälän myynti, olisi keskustaan saatava vielä toinen myymälä.

Nyt avattava myymälä tulee toimimaan itsepalveluperiaatteella. Tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki juomaryhmät.

Uudessa Alkossa noudatetaan Helsingin myymälöiden yleisintä aukioloaikaa maanantaista torstaihin kello 10—17, perjantaisin kello 10—18 ja lauantaisin kello 9—14.

Rockjuhlille tiukka valvonta

Poliisi valmistelee Keimolan rockjuhlien ajaksi huumesulkua Helsinkiin.

Rikospoliisin apulaispäällikkö Unto Vuono sanoo, että tarkoituksena on saada valvonta kaupungissa äärimmäisen tiukaksi.

Vantaan, Helsingin ja keskusrikospoliisin huumetutkijoilla oli keskiviikkona yhteistyökokous Uudenmaan lääninhallituksessa. Vantaan poliisi sai tällöin krp:ltä ja kaupungin miehiltä takuut avunannosta.

Keimolan rockjuhlat pidetään tämän kuun 11.—13. päivänä.

Samoihin aikoihin pidetään myös Turun Ruissalossa rock-konsertti, joka mahdollisesti vie osan muutoin Vantaalle tulevasta yleisöstä.

Urheiluinnostus kasvaa

Kolmatta vuotta on Areassa jo hoidettu Münchenin kisajärjestelyjä. Suomalaisten kisavieraiden asioita hoitaa kisatoimistossa viisi henkilöä osastopäällikkö Pekka Salon johdolla (keskellä). Yli puolet Christer Österbergin ja Kari Suorannan työpäivästä kuluu puhelimessa. Kisakuume on vallannut suomalaisetkin.

”Jos olympialaiset pidettäisiin esimerkiksi Riossa ja pääkatsomoon mahtuisi 200 000 ihmistä, niin silloin kaikki halukkaat Suomesta ehkä pääsisivät mukaan.

Huokaisija oli Kari Suoranta matkatoimisto Areasta, joka toimii Münchenin kisojen pääedustajana Suomessa.

Kilpailu kisalipuista on näet täälläkin ollut valtava — onhan München lähellä ja yleisurheilussa varsinkin pitäisi muutamilla suomalaisilla kilpailijoilla olla ainakin jotain sanomista. Kisahysteriaan tietenkin kuuluu, että jotkut optimistit odottavat jopa kultaa.

Ennakkokyselyjä alkoi tulla jo vuonna 1969, Suoranta kertoi. ”Jo viime vuoden toukokuussa kyselyjä oli niin paljon, että kiintiömme oli täynnä.”

Suomen kiintiö oli alunperin 29 000 kisalippua, mutta peräti kaksikolmasosaa siitä jouduttiin palauttamaan.

Syy oli siinä, että Münchenistä lähetettiin lippuja kaikkiin lajeihin ja vain muutamalla oli täällä menekkiä.

Mikkeli maalijuhlista muikkujuhliin

Mikkelin Antero Nikkanen (10) tekee IFK:n Pekka Heikkilälle kiusaa.

Helsingin IFK ei ollut kahden vuoden aikana oppinut hiventäkään kahden vuoden takaisesta läksystään.

Mikkelin Palloilijat asetti silloin helsinkiläiset laiskalle olympiastadionilla maalein 6—1. Täsmälleen samoin numeroin päättyi jalkapalloilun mestaruussarjan enteilevän 13:nnen kierroksen ottelu keskiviikkona samalla peliareenalla.

Tulos merkitsi samalla sitä, että Mikkeli, joka vei nyt riemuisat terveiset kotikaupunkinsa tänään alkaville muikku- ja rapujuhlille, on edelleen tiiviisti mitalin syrjässä kiinni. – –

Uusia ratkaisuja

Lääkäripula on ajankohtainen asia etenkin Pohjois-Karjalassa, jossa väestön sairastavuus ja kuolleisuus on Suomen suurin.

Tilanne huipentuu siihen, että syyskuun alussa uhkaavat Ilomantsi, Tohmajärvi, Värtsilä ja Kiihtelysvaara jäädä täysin ilman lääkäriä. Alueella on noin 23 000 ihmistä.

Ennestäänkin kurjassa asemassa olevien ihmisten joutuminen lääkinnällisesti lähes heitteille on skandaali — varsinkin kun maassa on tuore kansanterveyslaki, jonka on määrä lisätä juuri palvelusten tasa-arvoisuutta ja avohoitoa.

Syrjäseudut saavat todennäköisesti lääkärinsä viimeisinä silloinkin, kun tulevat erikoislääkärit joutuvat työskentelemään terveyskeskuksissa tai kun lääkärikoulutuksen tehostaminen alkaa tuottaa tuloksia.

Riefenstahlin Olympialaiset taas suosittu Saksassa

Olympialaisfilmin kuuluisa tekijä Leni Riefenstahl (tässä 44-vuotiaana v. 1952) saa onnittelukukkasia vapauduttuaan toistamiseen sodan jälkeen häntä vastaan esitetyistä natsisyytteistä.

Ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen länsisaksalaiset voivat nyt nähdä kokonaisuudessaan filmin vuoden 1936 Berliinin olympialaisista.

Vaikka itse elokuvaa onkin pidetty suurena teknisenä saavutuksena, sitä on myös väitetty natsipropagandaksi.

Adolf Hitlerin läheisen ystävän ja ihailijan Leni Riefenstahlin ohjaaman filmin on Länsi-Saksassa katsottu ylistävän natsidiktaattoria ja hänen rotuteorioitaan.

Muualla — myös meillä useaankin kertaan — filmiä on kuitenkin usein kiitetty sen hienon kuvauksen ja kehittyneen tekniikan vuoksi.

Nyt länsisaksalaiset voivat itse arvostella elokuvaa.

Sitä näytettiin ensiksi hyvällä menestyksellä heinäkuun lopulla eräässä pienessä elokuvateatterissa Münchenissä, missä vuoden 1972 olympiakisat alkavat elokuun 26. päivänä.

Pian 70 vuotta täyttävästä Leni Riefenstahlista työn uusi hyväksyminen tuntuu ”kuin aurinko ilmaantuisi pitkän harmaan pilven jälkeen.”

”En koskaan ollut natsipuolueen jäsen”, hän sanoo nyt.

”Ja vaikka Hitler häikäisikin minut, kuten miljoonat muut saksalaiset kolmekymmenluvulla, en koskaan kannattanut hänen sotaansa enkä hyväksynyt julmuuksia.”

Taiteilija ja vallankumouksellinen

Silvester Mazzarella

James Baldwin.

James Baldwin: No Name in the Street, Michael Joseph, London 1972

James Baldwinin uusi teos sisältää hänen tilityksensä Amerikan rotukriisistä viiden viime vuoden ajalta.

Muun muassa Baldwin käsittelee niiden Amerikan neekerien asemaa, jotka eivät tajua, ettei heidän etujensa mukaista ole tukea valkoisten järjestelmää, sekä Pariisissa viisikymmenluvulla tapaamiensa algerialaisten ja nykypäivän Amerikan neekerien tilanteen samankaltaisuutta.

Baldwin kertoo, että juuri monien valkoisten liberaalien raukkamainen käytös McCarthyn pelottelujen aikaan viisikymmenluvun alussa sai hänet vakuuttumaan siitä, etteivät neekerit voineet luottaa valkoisiin liberaaleihin.

Yhdysvaltojen etelää hän pitää mustalle miehelle kauhistuttavina seutuina, jotka kuitenkin uhkuvat pohjoisen jo menettämää elinvoimaa.

Niinikään Baldwin kertoo suhteestaan Malcolm X:ään, jota valkoiset eivät voineet ymmärtää, ei siksi, että hän vihasi heitä, vaan siksi, että hän rakasti mustia, sekä suhteestaan Martin Luther Kingiin ja tunteistaan tämän salamurhan jälkeen.

Tarina Baldwinin ystävästä Tony Maynardista, jota syytettiin tekemättömästään murhasta, antaa kammottavan kuvan amerikkalaisesta oikeudenkäytöstä.

Edelleen tekijä käsittelee Mustia Panttereita ja Kukkaskansaa ja selittää, että musta radikalismi on Yhdysvalloissa välttämätöntä ja rakentavaa mustan väestön epäoikeudenmukaisen aseman takia, kun taas valkoinen radikalismi on epäilyttävää, koska valkoisten lyhyen tähtäimen etujen mukaista on säilyttää tilanne entisellään.

Joukosta poikkeavat valkoiset voivat aina palata kotiin väsyttyään protestoimaan, mutta mustat ovat ahdingostaan pääsemättömissä.

Yli sata oikeuteen Turkissa

Istanbul (Reuter)

Joukko-oikeudenkäynti 154 :ää äärivasemmistolaisesta toiminnasta syytettyä turkkilaista vastaan on alkanut sotilastuomioistuimessa Istanbulissa.

Syytetyt ovat vallankumouksellisen nuorisojärjestön dev-genein jäseniä.

Oikeudenkäynti on toiseksi suurin Turkissa sen jälkeen, kun poikkeustila määrättiin 15 kuukautta sitten voimaan 11 maakunnassa ja noin 2 000 ihmistä pidätettiin syytettyinä vasemmistolaisesta toiminnasta.

Silliä lasimestarin tapaan

Lasimestarin silliin tarvitaan 2 rasvasilliä, 2 dl Rajamäen etikkaa, 4 dl vettä, 2 dl sokeria, 2 porkkanaa, 2 viipaloitua punasipulia tai tavallista sipulia, 1 rkl sinapinsiemeniä, 2 laakerinlehteä ja 2 palaa inkivääriä. Ensimmäiseksi keitetään etikka-vesi-sokeriliemi, joka jäähdytetään.

HS-ruokatorstai

Uusi silli on niin hyvää, että se maistuu hätäiselle sellaisenaankin puhtaaksi hangattujen keitettyjen perunoiden kanssa.

Ensimmäisen maistelun jälkeen malttaakin valmistaa tölkillisen tuota klassista, hyväksi koettua silliherkkua, lasimestarinsilliä.

Parin suolasillin lisäksi kannattaa ostaa kassiinsa punakylkisiä punasipuleita, laakerinlehtiä, aitoa inkivääriä — parhaimmat saa muuten apteekista —, sinapinsiemeniä ja porkkanaa.

Lisämausteita voi käyttää, mutta esimerkiksi piparjuuri alkaa olla lähinnä makuasia.

Tärkeintähän on kuitenkin liemi, etikan, sokerin ja veden sekoitus. Ja kun ollaan juhlatuulella, voi tavallisen etikan korvata viinietikalla.

Mutta silloinpa ei enää sovikaan puhua tavallisesta lasimestarin sillistä, vaan todellisesta herkkusillistä, jota varten kaloista kannattaa poistaa nahka, selkäranka ja muut ruodot.

Suurtelakka Jugoslaviaan

Belgrad (AP—DJ)

Splitin telakkaa Jugoslaviassa laajennetaan.

Kun suunnitelma on saatu päätökseen, voidaan telakalla rakentaa aina 500 000 dw-tonnin laivoja.

Telakka voi rakentaa viittä suursäiliölaivaa yhtä aikaa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

