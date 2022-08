Yhteiskunnassa vallitseva kaavamainen seksi-ihanne ajaa naiset kaupittelemaan tiettyjä ominaisuuksiaan miesten taloudellista potenssia vastaan.

Talousjärjestelmä käyttää asemaansa tiedostamattomia naisia hyväkseen lahjoen heidät seksillä ja maksamalla heille sitten alhaisia palkkoja, toteaa professori Osmo Koskelainen Helsingissä maanantaina alkaneilla seksuaalineuvonnan ja -pedagogiikan kursseilla.

”Yhteiskuntamme muuntaa naisen seksuaalisen viehätysvoiman hyödykkeiksi, joita voidaan ostaa ja myydä markkinoilla”, sanoo Koskelainen.

”Nainen nähdään yhteiskunnassamme seksuaalisesti passiivisena kohteena, kun taas miestä pidetään aktiivisena.”

”Kotien ja koulujen seksuaaliopetuksen sattumanvaraisuus ja vähyys on johtanut mm. siihen, että ihmisten on vaikea välttää kaupallisen järjestelmän seksuaaliansoja”, toteaa Koskelainen.

”Kaupallis-seksuaalisesti virittynyt suomalainen yhteiskunta vilisee edelleen tilanteita, joiden seurauksena on epätyydyttäviä ihmissuhteita ja sukupuolikontakteja”, hän sanoo.

Uusi käänne hallituksentekoon

Sosiaalidemokraattien neuvottelijoita Tamminiemen pihalla. Vasemmalta Paavo Tiilikainen, Esko Niskanen sekä ”kesäviikset” itselleen kasvattanut työministeri Veikko Helle. Takana odottaa työministerin autonkuljettaja.

Hallitusneuvottelujen vetäjä vaihtuu: tasavallan presidentti Urho Kekkonen ehdotti tiistaina sos.dem. puolueelle, että vetäjäksi tai suoraan hallituksen muodostajaksi ryhtyisi joko nykyinen pääministeri Rafael Paasio tai ulkoministeri Kalevi Sorsa.

Sosiaalidemokraattien puoluetoimikunta kokoontuu tänään klo 9.30 ottamaan kantaa presidentin ehdotukseen.

Paasion kerrottiin olevan vastahakoinen ryhtymään uuden hallituksen pääministeriksi.

Sorsan mahdollisuudet pääministerin tuolille nousemiseen tai ainakin neuvottelujen johtoon ovat tässä tapauksessa verraten hyvät.

Uusi tilanne syntyi tiistaina, kun keskustapuolueen johtaja tri Johannes Virolainen kieltäytyi ottamasta ”laiskanläksyä” eli ryhtymästä uudelleen hallituskeskustelujen vetäjäksi, mitä sosiaalidemokraatit ehdottivat presidentille.

Mustaan virka-autoonsa astui Tamminiemen pihalla ulkoministeri Kalevi Sorsa (vas.), hallituskeskustelujen seuraava vetäjä ja kenties myös uuden hallituksen muodostaja. Sorsan takana autoon on menossa Meeri Kalavainen.

Kansanteatteri aina, arkena ja juhlavuonna

Perinteinen reipas marssi hymyhuulin uuteen työkauteen helteessä Helsingin Kaupunginteatterin avajaisissa. Yllä vas. Uljas Kandolin, Hillevi Lagerstam, Marjatta Kallio, Elina Pohjanpää, Kirsti Ortola ja Kalevi Kahra. Lastenvaunut ovat Kaupunginteatterin taloa yhä hartaasti kiertelevien ohikulkijoitten.

”Helsingin Kaupunginteatteri on kansanteatteri juhlavuotenakin”.

Tiistaisissa avajaisissa kuultu motto tietää muun muassa, että elokuun kaksi ensimmäistä viikkoa vietetään Kaupunginteatterissa tanssien.

Tänä aikana kaikki näytännöt päättyvät tervapatojen ja vahvistetun torviseitsikon säestämiin yleisöntansseihin pihatasanteella pääovien edessä. Sateen sattuessa iltamat siirretään sisälle.

Syyskauden ehdittyä pitemmälle pannaan satavuotiaan suomalaisen teatterin kunniaksi toimeen suuret juhlatanssiaiset.

Niiden yhteyteen suunnitellaan kavalkadia teatterin entisistä esityksistä, veteraanit ja eläkeläiset mukana.

Tiina Rinne ja Ismo Kallio aloittavat Helsingin Kaupunginteatterin ensi-illat 31. elokuuta ypökaksin Michael Frayn kahden roolin komediassa ”Kaksi meistä”.

”Lampaansyöjät” säästyivät sääskiltä

Filmi-ässäläiset ovat nyt saaneet ”Lampaansyöjät” suurin piirtein kokonaan kuvatuksi.

Puuttuu enää vain Norjan-Lapin osuus, johon tarvitaan ruska-aikaa.

Pohjoisessa viivyttiin kuvaamassa kolmisen viikkoa ja liikuttiin lähinnä Rovaniemen korkeudelta etelään päin, mm. Kalajoella, Oulussa, Sotkamossa, Kuusamossa, Kemijärvellä ja Torniossa.

Sääsketkään eivät tätä filmausporukkaa pahemmin ahdistelleet. Äänittäjä Pauli Jyrälä jopa väittää, ettei nähnyt yhtään sääskeä.

Säät olivat tilausluokkaa.

Muuan pohjoinen lammas on tässä saatettu rosvopaistitilaan. Syöjinä ovat metsänhoitaja Sepe – Heikki Kinnunen – ja helsinkiläisjohtaja Valtteri – Leo Lastumäki – Veikko Huunosen ohjaamassa Huovisen ”Lampaansyöjien” elokuvaversiossa. Filmaukset pohjoisessa on saatu päätökseen.

”Amerikkalainen piiras” edelleen hyvin uunissa

Englantilainen pop-ryhmä Terry Dactyl and the Dinosaurs ponkaisi Englannin pop-levyjen kärkeen kappaleellaan ”Seaside Shuffle”. Viikko sitten se oli vielä 23. tilalla.

Toinen kipuaja oli ”School's Out”, esittäjänään amerikkalainen Alice Cooper-ryhmä. Viimeviikkoisen 24. tilansa se vaihtoi kymmenenteen.

Dr. Hook and the Medicine Show, toinen amerikkalaisporukka, ylitti yhden kynnyksen nousemalla toiselle sijalle; kappale on vanha tuttu ”Sylvia‘s Mother”.

Teksasilainen Johnny Nash vipusi kappaleensa ”I Can See Clearly Now” kuudennesta neljänneksi.

Utahin Donny Osmond säilytti kärkipaikkansa ”Puppy Lovellaan”.

Simon ja Garfunkel palasivat Englannin lp-listoille levyllään ”Simon and Garfunkel’s Greatest Hits”. Viikko sitten he olivat kahdensiatoista, nyt seitsemänsiä.

Amerikkalainen piiras piti edelleen pintansa, eli Don McLean levyllään ”American Pie” on listan ykkösenä tälläkin viikolla.

George Harrisonin Bangla Desh -filmi Suomeen

George Harrisonin Bangladeshin pakolaisten hyväksi viime vuoden elokuussa Madison Square Gardenissa pitämästä konsertista valmistettu filmi tulee tällä viikolla Suomeen.

Konsertissa esiintyvät Harrisonin lisäksi muun muassa Ravi Shankar, Bob Dylan ja Ringo Starr ystävineen.

Konsertti ja siitä valmistettu Bangla Desh -levyalbumi ovat tähän mennessä tuottaneet YK:n lastenapujärjestölle (UNICEF) yli 6 000 000 markkaa käytettäväksi Bangladeshin lasten hyväksi.

Maailma houkuttelee Annelia

Baletissa tapahtuu kesällä, silloin kun oopperat ja teatterit ovat suljetut.

”Varnan kilpailut olivat tänä vuonna suomalaisten”, sanoo Margaretha von Bahr, joka vei osallistumaan oppilaansa, Tukholmassa asuvan Anneli Alhangon. Annelihan tuli hopealle tuossa kovassa kilvassa.

– –

Anneli Alhanko on sanoinkuvaamattoman hento ja herttainen. Häntä kiiteltiinkin taiteellisesta eläytymisestä, nuorelle epätavallisesta voimasta.

Pehr Arthur Segerström on nuori hänkin, 19. Annelin partneri joutui vanhempien sarjaan ja sai kovassa kilvassa diplomin ja yhdessähän nuoret saivat erikoismaininnan.

– –

Tällaisissa kansainvälisissä kilpailuissa tehdään vierailusuunnitelmia. Ne ovat todelliset ”orjamarkkinat”. Annelikin sai kutsuja sinne tänne.

Romeo ja Julia on kuitenkin ensin suunnitelmissa.

Huipulle pyritään ja päästäänkin jo varhaisessa iässä. Anneli Alhanko, 18, ja Per-Arthur Segerström ovat todisteena siitä.

Vauvoilla oma kyyti

Kouvola (HS)

Lastenvaunuvuokraamo on tervetullut uutuus Kouvolaan Kymenlaakson messuille tuleville lapsiperheille.

Enää ei tarvitse jättää vanhempiaan ikävöivää 2—3-vuotiasta lastentarhaan, vaan pienokainen voi seurata tungokseenkin sopivaksi mitoitetussa vaunussa katselukierrokselle.

Kotkalainen rouva Kaarina Eskelinen kertoi, että messuille tullessa aprikoitiin kovasti, päästäänkö kaksivuotiaan Katin kanssa kovinkaan riittävästi liikkeelle näyttelyalueella.

Mieluisa yllätys oli lastenvaunulainaamo messuportilla. Kahden markan hinnalla sai vaunut käyttöön.

Alusta alkaen on vaunuilla ollut hyvä menekki. Kaikki vaunut ovat olleet samanaikaisesti lainassa.

Kotkalaiset äiti Kaarina ja vauva Kati Eskelinen olivat tyytyväisiä messujen lastenvaunuvuokraamoon.

Englannin Elisabetille hirsimökki Suomesta

Englannin kuningatar Elisabet II on tilannut suomalaisen hirsimökin Balmoralin linnaan Skotlantiin.

Mökki on tarkoitettu lähinnä lasten vapaa-ajan viettopaikaksi.

Hirsimökki sijaitsee kahdeksan kilometrin päässä Balmoralin linnasta tekolammen rannalla suuren männikön keskellä.

Mökki on 60 m2 suuruinen ja se on valmistettu koneellisesti käsitellyistä pyöröhirsistä.

Mökissä on suuri tupa, keittiö, sauna, pukeutumishuone, WC ja avoterassi. Mökki on talvilämmitteinen ja saunassa on suomalainen kiuas.

Englantilaisen yhtiön tilaus tuli huhtikuussa suomalaiselle Honkarakenne Oy:lle, joka toimitti mökin puuosina Englantiin.

Monokini hullaannuttaa St. Tropezissa

Maija Hollmen-Bärlund

St. Tropezissa ovat ihmiset aivan hulluina monokineihin, parin vuoden takaisiin yläosattomiin.

”Minä käytän yläosattomia, koska kaikki muutkin tekevät niin”, kertoo hunajanvaalea Madeleine Pasquier, 24. ”Toiseksi tuntee itsensä niin vapaaksi.”

Jos vapaus ihmisellä on kiinni muutamasta rätistä, olisi kai syytä heittää enemmänkin niitä pois yltään.

St. Tropeziin menijät voivat ehkä parhaiten ruskettua Tahitista nimensä saaneissa rantaklubeissa: Moorea, Bora Bora, Pago Pago ja Kon Tiki sietävät alastomuutta melkoisen paljon.

Yläosaton uimapuku vapauttaa aivan ihmeellisellä tavalla. St. Tropez on ottanut asun käyttöön. Puolen tunnin kuluttua miehet jo katsovat tässä uimapuvussa esiintyvää silmiinkin, sanovat käyttäjät, joten huoletta voi ajatella siihen siirtymistä.

”Lapset jalkarautoihin”

Nykyään on liikaa puhuttu lapsen oikeuksista.

Aikuinen alkaa olla täysin lapsen, tuon pienen hirviön, armoilla.

Tämä kauhistuttava seikka käy ilmi nimettömästä kirjeestä, jonka alapuolellamme asuva lähimmäinen eräänä kauniina päivänä pudotti postiluukustamme:

”Pankaa nyt välillä se kakara vaikka jalkarautoihin, että edes hetkeen ei tartte kuulla sitä kauheata töminää, mikä on jatkuvaa. Se häiritsee kyllä jo toisiakin tässä talossa. Varsinkin koska toisilla on suuret juhlat. Kun te kerran vielä muutatte pois, on se ihana asia.”

Riidanhaluisen luonteeni takia en ole pannut kuitenkaan lapsiamme, joita nykyään tömistää jo kaksi, jalkarautoihin.

Päätöksessäni minua vahvistaa isännöitsijän lausunto, jonka mukaan lasten ei ainakaan päiväsaikaan tarvitse olla jalkaraudoissa.

Isä Järvenpäästä

Pertsan ja Kilun uusimmat seikkailut jatkuvat ykkösverkossa klo 19.30. Salakuljettajat-jaksossa näemme, kuinka Manki ja Röönlunti varastavat poikien moottoriveneen |a saman tien pojatkin: Veijo Pasanen (vas.), Tommi Auvinen ja Jyrki Thil.

Koonnut Kari Lankinen

