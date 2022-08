Kolmannes Erkki Toivasen elämästä on tähän mennessä kulunut ulkomailla.

Riitta-Eliisa Laine

”Niinkö, onko totta, että nimitys on tullut” vastasi tv:n Erkki Toivanen hämmästyneenä perjantai-iltana, kun kyselin matkaanlähdön tunnelmia.

Yleisradion Lontoon kirjeenvaihtajaksi juuri nimitetty Toivanen on kesälomalla ja uutinen tuli miesparalle täytenä yllätyksenä.

Tosin hän on jo pitkään sitä osannut odottaa, mutta ”johtokunnan nimitys on vain pitkästynyt minulle tuntemattomista syistä”, kuten hän totesi.

Lontoossa hän ryhtyy tehtäviinsä heti ensi kuun alusta.

Toivanen on aiemminkin työskennellyt Lontoossa, jossa hän yli viiden vuoden ajan oli BBC:n palveluksessa — pääasiassa suomenkielisessä ohjelmapalvelussa, mutta myös koko maailman kattavassa lähetystötoiminnassa, sekä musiikkitoimittajana, että poliittisena kommentaattorina.

Kokoomuksen syrjintä selvitettävä tarkkaan

Tarkkoja syitä kokoomuksen poliittiseen syrjintään hallitusneuvotteluissa vaati puolueen puheenjohtaja Harri Holkeri selvitettäviksi.

Hän epäili, ettei alunperinkään ollut tarkoitus käydä kokoomuksen kanssa vakavasti neuvotteluja. Holkeri puhui kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Tuusulassa.

Vastauksia Holkeri odottaa sekä keskustalta että sosiaalidemokraateilta.

”Jos sosiaalidemokraatit katsovat voivansa selvittää keskustaryhmien kanssa myös oikeiston kannan kuulematta kokoomusta, on heidän samalla syytä varustautua siihen, että syrjintään vastataan”, Holkeri lupasi.

Hänen mielestään nykyinen politiikka ei ole onneksi yhdellekään suomalaiselle, sillä kansanrintamahallituksen vaihtoehtona ovat aina uudet vaalit.

Dieselkilpa kiristyy

Uusin kilpailija Suomen noin kolmen tuhannen auton vuosivauhtia uudistuvilla taksiautomarkkinoilla on Toyota Crown 2 100 Diesel.

Asiantuntijoita kiinnostaa uutuuden tekninen toteutus, sillä diesel-moottorin asentamista bensiinikäyttöiseksi suunniteltuun autoon pidetään melko epätavallisena ratkaisuna.

Vuotuisesta kolmestatuhannesta uudesta taksiautosta vähän yli 50 prosenttia on dieseleitä: vahvin nimi on Mercedes Benz noin 30 prosentillaan. Seuraavana Peugeot 17 prosentilla. Datsunille jää loput, vajaat 5 prosenttia.

Diesel-Toyotan vielä avoinna olevaa hintaa ennustellaan ”kilpailukykyiseksi”.

Mercedes Benz maksaa 45 400 markkaa yksityiselle ja 39 900 mk taksiautoilijalle, Peugeot vastaavasti 38 850 (33 350) mk ja Datsun 36 830 (31 330) mk.

Presidentti kalamatkalle Ahvenanmaalle

Maarianhamina (HS)

Tasavallan presidenttiä odotetaan maanantaina haukia narraamaan Ahvenanmaalle Saltvikin pohjoispuoliseen saaristoon.

Puhemies Folke Woivalinin kesäkuun alussa itsehallinnon 50-vuotisjuhlien yhteydessä esittämä suullinen pyyntö on nyt saanut myös kirjallisen vahvistuksen.

Presidentti viipyy kalamatkalla vain päivän verran ja pistäytyy samantien vuorineuvos Jacob von Julinin luona.

Ratsastuksesta apua vammautuneille

Ratsastusleirin ohjaaja, lääkintävoimistelija Kristina Långström (kesk.) antaa vauhtia Sini Vilhusen, 12, ponille.

Liisa Kaijalainen

Vammaisille on tulossa uusi, mutta merkittävä kuntoutusmuoto: ratsastus.

Se ei ole vain fyysisesti kuntouttavaa, vaan antaa henkisesti uusia virikkeitä usein vuosikausia sairastaneille ja muista riippuvaisille liikunta-, näkö- ym. vammaisille.

Muissa maissa ratsastus on ollut lääkintävoimistelun lisänä jo vuosia. Meillä toimintaa ovat haitanneet taloudelliset tekijät ja ratsastuksen pitäminen eliittiharrastuksena.

Karjaan Meltokin lähellä maalaistalossa pidetään ensimmäistä ratsastusleiriä vammaisnuorille. Leirin kymmenen lasta totesivat tyytyväisenä, että kivaa on.

Ratsastuksen hyväksikäyttöä vammaisten kuntoutuksessa on muiden maiden esimerkin nojalla tuonut Suomeen lääkintävoimistelija Aune Hannus.

Asiaa käytännössä on vienyt eteenpäin lääkintävoimistelija Kristina Långström, joka on harrastanut itse ratsastusta jo kauan. Hän huolehtii nyt opetuksesta.

Osa-aikaviljelijä: työmies vai tuottaja?

Seppo Tuohi heinätöissä: tehdastyöläisen kesäloma.

Leena Saarinen

Joskus hän on osa-aikaviljelijä vain taloudellisesta pakosta, niin kuin Seppo Tuohi Turun läänin Koskelta. ”Jos olisi halpaa rahaa saatavissa, olisin kyllä vain maataloustuottaja”, hän sanoo.

Koskella on kaksi sahaa, joiden miehet ovat miltei kaikki osa-aikaisia viljelijöitä. Vapaa-ajan maataloustuottajia on Raahen rautaruukissa, Taalintehtaalla, paperitehtaissa — kaikkialla, missä teollisuus on maaseutua lähellä.

Ruusuilla tanssimista homma ei sentään ole. Kaukana siitä.

Jos isäntä on muualla töissä, tuotanto on rationalisoitava ja koneellistettava, jotta jäisi aikaa työssä käyntiin. Koneet maksavat rahaa. Rahaa saadakseen on tehtävä enemmän palkkatyötä — ja rationalisoitava vielä pitemmälle.

Näin tekee Seppo Tuohi: Menee töihin seitsemäksi sahalle. Tekee kahdeksan tuntia. Ajaa ruokatunnilla omalla traktorilla kuoria sahalla. Se on lisäbisnestä. Sillä tavoin hän saa traktorinsa ylläpitokulut. Kotiin tultuaan hän tekee maatöitä.

Lehmiäkin on. Ne hoitaa vaimo. Mutta lehmät tarvitsevat heiniä. Joten Seppo Tuohi ottaa kesälomansa heinäntekoaikaan.

Pikkutallit suomenhevosineen ammattilaisten likistyksessä

”Se saa riittää tältä päivältä”, jupisee isäntä Eri-Mustalle.

Juhani Aromäki

Maanviljelijä Tauno Tupamäki, 59, Petäjävedeltä on rehellisen suomalaisen ravimiehen mallikappale. Hän on huolissaan, koska suomalaisten pikkutallien asema uhkaa murentua suurten ammattitallien likistyksessä.

Raha on tehnyt raveista niin kovaa peliä, että monelta pojalta menevät helposti jauhot suuhun. Mutta ei Tupamäen Taunolta. Hän ja Eri-Musta ovat tuttu pari etelänkin ravikeskuksissa. Ja miehellä on neljän vuosikymmenen ravikokemus.

Tupamäen talliin tuli juuri kaksi uutta hevosta, nyt niitä on seitsemän. Kylmäverisiä on viisi, mutta on pari lämminveristäkin. Tallin kuuluisin hevonen on Eri-Musta, 11-vuotias ori, joka oli kolmas viime vuoden Kuninkuusraveissa.

Suomeen on hyvää vauhtia syntymässä, osittain syntynyt, suurten ravitallien verkko, pääasiassa etelään. Suuren rahan tulosta hallitsevaksi Tupamäki on sitä mieltä, että se on kaksinaamainen juttu.

”En antaisi periksi. Nämä suurtallit eivät kasvata eikä varsota sillä tavalla, kuin maaseudun pikkutallit. Suomen ravin perusta on laajalla maaseudulla, kaikesta huolimatta.”

Tupamäki myöntää, että veteraaninkin on vaikea pysytellä suurten ammattitallien vauhdissa. Tähän asti hän on pysynyt, mutta hän sanoo, että pikkutallien pitää kuitenkin yleisissä kokouksissa, yhdessä rintamassa pitää puoliaan. ”Me olemme kuitenkin enemmistö."

Kylmäveristen osuus on murentumassa. Vaikka lähinnä lämminverisiä omistavat suurtallit vastustavat, Tupamäki pitää välttämättömänä suomalaisten hevosten aseman säilyttämistä nykyisellään.

Matkailu ja metsätalous työllistävät yhtä paljon

Matkamuistojen kauppias Yrjö Kumpula Sodankylän Sattanen, ”toisina päivinä kaupanteko tuottaa leivän, toisina ei”. Kumpula pitää kioskiaan avoinna kolmatta kesää.

Sodankylä (HS)

Hallittuun matkailupolitiikkaan siirtymistä vaadittiin lauantaina Oulun yliopiston ylioppilaskunnan Lapin paliskunnan kesäerotuksessa Sodankylässä.

Näin massaturismin vahingot jäisivät mahdollisimman pieniksi ja paisuvasta matkailusta hyötyisivät ennen kaikkea Lapin kanta-asukkaat, eikä etelän yrittäjät.

Lapin läänin suunnittelupäällikkö Heikki Annanpalo arvioi, että matkailu työllistää tällä hetkellä yhtä paljon kuin perinteinen valtaelinkeino, metsätalous.

Seminaarin ensimmäisen päivän keskusteluteemana oli: kuka hyötyy ja kuka kärsii Lapin matkailusta.

Matkailukysymysten ohella kesäerotus paneutuu luonnonsuojeluongelmiin, jotka nivoutuvat yhteen matkailun edistämisen tai jarruttamisen kanssa.

Ranskasta viljaa NL:oon

Moskova, Ranska ja Neuvostoliitto ovat allekirjoittaneet Moskovassa sopimuksen, jonka mukaan Ranska toimittaa Neuvostoliittoon puoli miljoonaa tonnia vehnää ja saman määrän ohraa, ilmoittivat asioista perillä olevat lähteet Moskovassa perjantaina.

Kysymyksessä on ensimmäinen tämänkaltainen sopimus Ranskan ja Neuvostoliiton kesken.

Sopimus vahvistaa tiedot, joiden mukaan viljantarve on lisääntynyt Neuvostoliitossa.

Neuvostoliiton viljantuonti oli viime vuonna 3,5 tonnia sen oltua edellisenä vuonna 2,2 tonnia.

Aiemmin tänä vuonna Neuvostoliitto allekirjoitti Yhdysvaltain kanssa sopimuksen, jonka mukaan lähivuosina tuodaan 750 miljoonan dollarin edestä amerikkalaista viljaa. Myös Kanadan kanssa on tehty vastaavanlainen sopimus.

Amin antoi kolme kuukautta aikaa aasialaisille

Kampala (Reuter)

Ugandan presidentti Idi Amin ilmoitti lauantaina, että kaikkien Ugandan aasialaisten, joilla on Englannin passi, on lähdettävä maasta kolmen kuukauden kuluessa.

Aminin mukaan määräys koskee 80 000 aasialaista.

Amin toisti aiemmin esittämät syytöksensä, joiden mukaan aasialaiset ”sabotoivat Ugandan taloutta, eivätkä ole ottaneet Ugandan hyvinvointia sydämenasiakseen”.

Hän sanoi, että kaikki kaupankäynti on useimmissa Ugandan kaupungeissa aasialaisten hallussa.

Aminin arvion mukaan ugandalaiset kykenevät ottamaan johtoonsa aasialaisten aikaisemmin omistamat konsernit liittymällä yhteen osuustoimintaliikkeen avulla.

Hän kertoi myös, että hallitus on päättänyt ostaa British American Tobacco -yhtiön tehtaat, koska myös tämä yhtiö ”sabotoi Ugandan taloutta”.

Amin sanoi haluavansa ”Ugandan kansalaisten, erityisesti mustien ugandalaisten” ottavan käsiinsä maan talouselämän.

Hän vaati myös armeijaa auttamaan maan suojelemisessa.

"Sen täytyy valmistautua pidättämään jokainen, joka yrittää sabotoida taloutta ja johtaa kansaa harhaan.”

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone