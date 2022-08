Autopaikka naamioidaan

Kone Oy:n massiivinen konttorirakennus nousee Munkkiniemessä hyvää vauhtia. Kolme kerrosta on jo valmiina, kaksi valmistuu lokakuuhun mennessä. Rakennuksen pääty ulottuu munkkiniemeläisten ankkalammen päälle.

Kone Osakeyhtiön kiistelty konttorirakennus nousee hyvää vauhtia Helsingin Munkkiniemessä. Kolme kerrosta on jo valmiina ja harjakaisia vietetään parin kuukauden päästä.

Samaan aikaan kun rakennus saa lisää korkeutta, Kone Oy:ssä suunnitellaan konttorirakennuksen ympäristön kaunistamista.

Kone Oy:n ja Paraisten Kalkin rakennus seisoo paikalla, joka aikanaan varattiin helsinkiläisten ulkoilualueeksi.

Pilareilla seisovaan konttorirakennukseen tulee viisi kerrosta ja ullakko.

Rakennustöitä johtava insinööri lupaa, että kaikki mahdollisesti maisemaa pilaava yritetään naamioida puilla ja pensailla. Talon eteen tuleva suuri paikoitusalue on ensimmäinen naamioitava.

Englanti ei halua lisää aasialaisia

Kenraalin mahtikäsky: Idi Amin lukee radiossa 80 000 aasialaisen karkotusmääräyksen.

Vain harvoilla niistä Ugandan aasialaisista, joita uhkaa karkotus maasta, on mahdollisuus päästä Englantiin, vaikka heillä onkin Englannin passit.

Sisäministeriön edustaja sanoi, että maahanmuuttoa säännöstellään edelleen ankarasti.

Englanti yritti maanantaina taivuttaa Ugandan sotilashallitsijaa Idi Aminia luopumaan päätöksestään, jonka mukaan maan 80 000 aasialaista karkotetaan kolmen kuukauden kuluessa.

Englannin ulkoministeri sir Alec Douglas-Home sanoi alahuoneessa, että tämä olisi ”erittäin vastuutonta”.

Englanti varoitti Aminia, että se saattaa keskeyttää kaiken Ugandalle antamansa taloudellisen avun, jos päätös toteutetaan.

Amin sanoi kuitenkin maanantai-iltana, että hän ei välitä siitä.

Suomi tuottaa 20–30 prosenttia Itämeren saasteesta

Ilman ja veden saastuminen ovat Suomen pahimpia ympäristönsuojelun ongelmia.

Tätä mieltä on osastopäällikkö Amasa S. Bishop YK:n Euroopan taloudellisesta komissiosta ECE:stä. Hänen mukaansa Suomi tuottaa noin 20—30 prosenttia Itämeren saasteesta.

Yleismaailmallisena ongelmana on tällä hetkellä löytää energian lähteitä, jotka saastuttavat mahdollisimman vähän, Bishop sanoi maanantaina Helsingissä.

Osastopäällikkö Bishop toimii ECE:n asunto- ja ympäristönsuojelun asiain osastopäällikkönä. Hän tutustuu Suomessa lähinnä asuntotuotantoon.

Viittomasanakirja ilmestyy syksyllä

Uusi, entistä laajempi viittomakielen sanakirja ilmestyy syksyn kuluessa.

Suomen kuurojen liiton toimikunta on koonnut kirjaan yli 1 000 merkkiä enemmän kuin vanhoissa sanakirjoissa.

Uudessa sanakirjassa on yhteensä yli 3 500 sanamerkkiä. Uutta on myös, että merkit esitetään kirjassa valokuvin eikä sanoin.

Samanaikaisesti valmistellaan kirjasta suppeampaa painosta, joka on tarkoitettu opettajien käyttöön. Siihen kootaan noin 1 000 sanamerkkiä, pääasiassa opetuksessa tarvittavaa erityissanastoa.

Kaksi viittomakielen sanakirjaa ilmestyi noin kymmenen vuotta sitten.

”Viittomakielen sanakirja -niminen kirja sisältää noin 2 000 merkkiä, mutta kirjaa on ollut vaikea käyttää, koska siinä merkit on selitetty sanoin. Sano se käsin -kirja on taas liian suppea. Se sisältää vain noin 300 sanamerkkiä”, kertoo kouluneuvos Elias Niskanen kouluhallituksesta.

Niskasen mukaan uudessa sanakirjassa myötäillään koulumaailmassa puhuttavaa ja kirjoitettavaa kieltä. Kirja sisältää myös runsaasti erityissanastoa.

Zatopek sai luvan matkustaa Müncheniin

Tshekkoslovakian viranomaiset olivat suopeita Emil Zatopekille. Lupa matkustaa Müncheniin on selvä.

Praha (Reuter)

Emil Zatopek, Tshekkoslovakian takavuosien juoksijasuuruus, joka joutui epäsuosioon tuettuaan Alexander Dubcekin uudistuksia, on saanut luvan matkustaa Münchenin olympiakisoihin.

Zatopek, joka voitti kolme kultamitalia Helsingin kisoissa vuonna 1952, menetti toimensa Tshekkoslovakian puolustusministeriön palveluksessa 1969.

Zatopek, joka on 49-vuotias, menetti myöhemmin valmentajan toimensa myös armeijan urheiluklubissa ja hänet erotettiin kommunistisesta puolueesta. Nyttemmin hän työskentelee erään geologisen laitoksen palveluksessa.

Vuosi sitten heinäkuussa Zatopek esitti julkisen anteeksipyynnön Dubcekin hallituskauden toimistaan ja valitteli sen aikaisia lausuntojaan.

Runebergin nuuskarasia yhä kateissa

Porvoo (HS)

Runebergin puista nuuskarasiaa ei toistaiseksi ole saatu takaisin.

Rasia anastettiin viime viikolla Runebergin kodista Porvoosta.

Kadonnutta rasiaa pidettiin kotimuseossa lasivitriinin alla.

Saman vitriinin alla oli muitakin pikkuesineitä, mm. Fredrika Runebergin viimeinen kudin, hänen lasten hiuksista valmistamansa rintakoru ja Sandelsin Partalassa käyttämä hopealusikka.

Huhtamäki-yhtymää uhataan tiistaina herukkalakolla

Mikkeli (HS)

Huhtamäki-yhtymää koskeva herukan luovutuslakko alkanee tiistaiaamuna. Sen arvioitiin muodostuvan varsin tiiviiksi maamme suurimpiin kuuluvalla herukka-alueella Suur-Savossa.

”Pitkän kuljetusmatkan vuoksi viljelijät ovat toimittaneet marjansa tehtaalle Turkuun yhteiskuljetuksin ja ne pysähtyvät nyt ilman muuta”, sanoi toiminnanjohtaja Olli Kervinen, joka on myös jatkuvassa yhteydessä Ruotsin markkinoille.

Marjojen myyntiä Pohjanlahden toiselle puolelle ei kuitenkaan hänen mielestään voida juuri nyt ajatella lämpimien ilmojen vuoksi.

Suur-Savosta saadaan herukkaa 200 000—300 000 kiloa vuodessa. Tänä vuonna valkoherukka on jo kokonaan toimitettu tehtaille.

Viljelijät vaativat neljän prosentin korotusta puna- ja mustaherukan hintaan.

Suur-Savon herukkaviljelijät ovat korostaneet, että marjan hinta on jo neljä vuotta pysynyt ennallaan, sekä lopullinen hinta määrätty vasta silloin, kun marjat ovat jo tehtaalla.

Viljelysopimukset ovat kaksipuolisia. Ne velvoittavat sekä viljelijää että tehdasta.

Kirkkokin syrjii mustia E-Afrikassa

Johannesburg (Reuter)

Etelä-Afrikassa on tehty tutkimus kirkon ja maan virallisen politiikan suosiman apartheidin suhteesta.

Tutkimus, jota on luonnehdittu puolueettomaksi niin kirkon kuin valtiovallankin suhteen, on tullut siihen tulokseen, että kirkoissa harrastetaan syrjintää värillisiä kohtaan.

Samalla tunnustetaan kuitenkin kirkon toiminta virallisesti hyväksytystä apartheidista johtuen erittäin vaikeaksi.

Tutkimuksen suorittajien päämääränä oli saada selville kristillisyyden ja kristinuskon toimintamahdollisuudet apartheidia harjoittavassa yhteisössä. Tulosten saaminen valmiiksi kesti kolme vuotta ja niiden julkistamisen ensi torstaina arvellaan aiheuttavan runsaasti ristiriitoja.

Etelä-Afrikan presbyteerinen kirkko saa tutkimuksessa erityisiä moitteita, sillä tämä kirkkokunta ei vielä koskaan ole sallinut värillisen henkilön valintaa minkään seurakuntansa sielunpaimeneksi, vaikka värillisiä ehdokkaita, erittäin päteviäkin, olisi ollut tarjolla.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone