Amerikkalainen Onni R. Erkkilä, 58, on kesälomamatkallaan Suomessa saanut osakseen joukoittain ihastuneita ja uteliaita katseita.

Hän on kiertänyt vanhempiensa kotimaata 1200-kuutioisella Harley Davidsonilla.

Moinen moottoripyörä on melko harvinainen liikenneväline Suomen teillä. ”Vaasassa oli ainakin viisikymmentä ihmistä ihmettelemässä pyörääni”, naurahtaa Erkkilä.

Hän on pari viikkoa ajellut eri puolilla Suomea tapaamassa sukulaisia sekä käynyt katselemassa maisemia Lapissa ja Pohjois-Norjassa.

Gee-Bee Bärlund herätti taksimiehet

Suomen kaikkien aikojen maineikkain nyrkkeilijä Bärlund, 61, havahdutti kyytejä odottavat taksiautoilijat Helsingin lentoasemalla sunnuntai-iltana.

”Hei. Eiks toi ole Gee-Bee.”

”On. On se.”

New Yorkissa asuva Bärlund tuli parin viikon vierailulle vaimonsa Evan ja tyttärensä Ingerin kanssa.

1930-luvun ammattilaiskehien raskaan sarjan huippuiskijä livahti lähes huomaamatta maahan. Ei ollut uteliaita katsojia, ei kukittajia. Vain kourallinen sukulaisia ja nyrkkeilymiehiä.

Vähille vastaanottajille vieraan tulo oli sitäkin mieluisampi. Jokainen halusi saada tyylikkään, harmaaohimoisen Gee-Been omaan autoonsa.

Mestari oli kuin paraskin hymypoika. Tullimieskin menetti virallisen ilmeensä, kun Gee-Bee väläytti parhaan hymynsä.

”Kyllä on taas mukava tulla käymään”, myhäili eläkeläisen päiviään viettävä Bärlund.

Keveitä ovat edelleen isotkin matkalaukut Gunnar ”Gee-Bee” Bärlundin käsissä. Lomamatkalle Suomeen tullutta 1930-luvun mestarinyrkkeilijää ehti ensimmäisenä taputtelemaan poikavuosien toveri Sulo Nykänen.

Rollari-Jagger esiintyy enää neljä vuotta

Rolling Stones -yhtyeen johtaja Mick Jagger sanoo lopettavansa esiintymisen neljän vuoden kuluttua.

”Kun olen 33-vuotias, lopetan”, sanoi 29-vuotias Jagger London Daily Mirrorissa julkaistussa haastattelussa.

"Siinä iässä on jo korkea aika ryhtyä tekemään jotakin muuta. En voi varmuudella sanoa vielä mitä se jokin muu on.”

Jagger on juuri palannut Yhdysvaltoihin ja Kanadaan tekemältään kiertueelta, jonka liepeillä kukoisti myös väkivalta.

Hän sanoi viettävänsä ainakin seuraavat kuusi kuukautta Englannissa yhdessä vaimonsa Biancan ja heidän Jade-vauvansa kanssa.

”Englanti on ainoa kunnon paikka”, hän sanoi. ”Amerikassa rehottava väkivalta on pelottavaa. Emmekä me voi vielä palata etelä-Ranskaankaan, koska se on parhaillaan täynnä turisteja.”

Jagger sanoi olevansa kaikkea muuta kuin miljonääri. ”Puolet rahoistani on varastettu”, hän sanoi.

”Ei minulla ole rahaa. Ei ole koskaan ollutkaan. Minulla on vain juuri sen verran, että sen avulla pysymme hengissä.”

Simon ja Garfunkel Lp-listan kärkeen

Alice Cooperin ryhmän ”School’s out” nousi kuusi sijaa ja on nyt neljäntenä. Samanaikaisesti nousi ryhmän saman niminen lp-albumi seitsemännelle sijalle lp-levyjen tilastoissa.

Hawkwindin ensimmäinen single-hitti ”Silver Machine” nousi yhdeksännelle sijalle. Viime viikolla oli sijoitus kahdeksastoista.

Donny Osmond pysyi kärjessä levyllään ”Puppy Love”.

– –

Simon ja Garfunkel ottivat johtopaikan Englannin lp-levyjen kymmenen kärjessä -listalla. Vielä viime viikolla oli heidän ”Greatest Hits” -levynsä seitsemäntenä.

Rod Stewartin ”Never a dull moment” ja T. Rexin ”The Slider” tekivät ryntäyksen listoille. Viime viikolla ne eivät olleet vielä mukana millään listoilla.

T. Rexillä on nyt kaksi levyä kymmenen parhaan joukossa.

10 000 vuoden takainen kylä löytyi Utsjoelta

Utsjoki (Jorma Korhonen)

Komsa-kulttuurin 10 000 vuoden ikäinen asuinpaikka on tullut esiin Tenon varresta Utsjoelta.

Löydös on toistaiseksi ainoa Komsa-kulttuurin jälki Suomessa ja vanhin maamme kamaralta löydetty ihmisen asuinpaikka.

Löydös on tohtori Aarni Erä-Eskon alustavien havaintojen mukaan sangen rikas.

Tri Erä-Esko pitää välttämättömänä tutkia paikka nopeasti. Sen jälkeen alue on lähiympäristöineen suojattava I luokan muinaisjäännöksenä.

Vieraiden jonot parkki Glorialle

Latinalaisamerikkalaisia sävelmiä soitellen otti Kolumbian laivaston koululaiva Gloria vastaan uteliaiden helsinkiläisten joukot, jotka rynnistivät alusta tutkimaan sunnuntaina iltapäivällä.

Yleisö sai tutustua laivaan kello 14—17, mutta jo aiemmin aamupäivällä innokkaimmat sunnuntaikävelijät kerääntyivät laivan viereen laiturille kuuntelemaan soittokuntaa.

Vastaanottokomiteana seisoi komea rivi kadetteja laivan kannella ja vieraat ohjattiin erittäin kohteliaasti eri puolille laivaa.

Pahimpaan tungosaikaan kaikkia halukkaita ei voitu kerralla laskea sisään, vaan ihmiset joutuivat jonottamaan laskuportaiden juurella.

Helsinkiläiset kansoittivat sunnuntaina iltapäivällä Kolumbian laivaston koululaivan Glorian Eteläsatamassa. Välillä ihmisten oli jopa jonotettava laivaan pääsyä, koska kaikki halukkaat eivät mahtuneet sisälle.

Laivan kannella soi musiikki, kamerat näpsähtelivät, ja sinisilmäiset vaaleat suomalaistytöt ja ruskeasilmäiset meripojat löysivät pian yhteisen elekielen silloin, kun espanjan- tai englanninkielentaito petti puolella tai toisella.

Kolumbialaissyntyinen rouva Raquel Tuominen oli ihastuksissaan tavatessaan pitkästä aikaa maanmiehiään Glorialla. Aviomies Veikko Tuominen taas sai harjoitella espanjankielen taitoaan, ja 3-vuotias Tiina-tytär maiskutti tyytyväisenä kolumbialaisia makeisia.

Oulu taas mestari

Oulu (HS)

Oulun Lippo varmisti vuoden 1972 pesäpallomestaruutensa jo kolmea kierrosta ennen sarjan loppumista voittamalla Ulvilan kotonaan juoksuin 11—3.

Mestaruus oli Lipon toinen perättäinen.

Lippo oli joka suhteessa parempi Ulvilaa. Eritoten lyöntipelissä joukkue oli monta luokkaa varmempi.

Olosuhteet lisäsivät vielä Lipon etua. Kaksi päivää jatkunut sade oli pehmittänyt kentän savivelliksi, eivätkä Ulvilan pomput kohonneet ollenkaan.

Lampinen ihastui uuteen rytmiin

Jyväskylä (Timo Hankomäki)

Simo Lampinen, 29, ihastui uuteen rallirytmiin etsiessään voittoa 22. Jyväskylän Suurajojen sorapoluilta.

”En taida enää kakkosryhmän (tähän saakka kovin menijä) autolla ajaakaan”, huokaili yhtä kokemusta rikkaampi suurajojen kolminkertainen voittaja.

Lampinen oli syystä tyytyväinen: Laajavuoren mäkikokeen kangertelun jälkeen hän pääsi ainoana kärjessä kamppailleista hankaluuksitta loppuun saakka.

– –

Naisten luokan paras oli Eeva Heinonen, joka toi auton täysin vaurioitta maaliin.

”Yksi vasen rengas meni koko matkan aikana. Ei muuta”, kertoi Heinonen.

Naiset kunnostautuivat muutenkin, sillä 47 loppuun ajaneen joukossa olivat kaikki neljä naisparia.

Eeva Heinonen (oik.) ja Seija Kivistö voittivat naisten sarjan.

Kekkosen oma cocktail

Ruotsalaisessa Expressen-lehdessä on äskettäin lanseerattu ”Kekkonen”-niminen cocktail.

Se sisältää:

6 cl venäläistä votkaa

2 cl mesimarjalikööriä

10 cl kansainvälistä kalavettä

Huumerengas ilmi, Learyn seuraajia joukolla tyrmään

Santa Ana, Kalifornia (New York Times)

Yhdysvaltain huumeviranomaiset tekivät sunnuntaina ratsian tohtori Timothy Learyn perustamalle Ikuisen rakkauden maatilalle Kaliforniassa ja pidättivät myös muualla Ikuisen rakkauden veljeskunnan jäseniä.

Kaikkiaan pidätettiin 46 ihmistä ja viranomaisten mukaan näin tuhottiin yksi maailman suurimpia huumerenkaita.

Pidätykset tehtiin vuoden kestäneiden tutkimusten jälkeen.

Viranomaisten mukaan tämä oli ponnekkaimpia liittovaltion ja paikallisten viranomaisten yhdessä toteuttamia poliisitoimia laitonta huumekauppaa vastaan.

Hahmo maisemassa: Timothy Leary luennoi psykedeelisessä ympäristössä LSD:n käytöstä. Tällaiset luennot johtivat hänet vankilaan, josta hän sittemmin pakeni ja asuu nyt Sveitsissä.

Huono sää pakotti nudistit vaatteisiin

Nudistien maailmankongressin osanottajat joutuivat huonon sään takia osallistumaan täysin vaatetettuina kokoukseensa Jugoslaviassa viikonlopun aikana.

Noin 30 000 nudistia viettää lomaa erityisellä alueella Adrianmeren rannalla.

”Luonnonlasten” 13. kongressi alkoi viime viikon lopulla Vrsarin lomakaupungissa.

Kurja ilma keskeytti kongressin tapahtumat, mm. urheilukisat, kauneuskilpailun ja konsertit.

Tästä tapahtumaa seuraavat reportterit olivat ilmeisesti vain mielissään. Jugoslavian kansallisen uutistoimiston Tanjugin reportteri ilmoitti, että kongressin järjestäjät olivat pyytäneet useita kymmeniä lehtimiehiä olemaan paikalla ilman vaatteita.

Lehtimiesten onneksi ja kongressivaltuutettujen pettymykseksi sää on ollut kylmää ja sateista, joten kaikilla on vaatteet päällä. (UPI)

Leo Jokela papukaija G. Pula-ahona muistelee menneitä hyviä aikoja klo 19.40 tiistaina yleisohjelmassa.

Koonnut Kari Lankinen

