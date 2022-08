Elvis ja Priscilla viisi vuotta sitten Las Vegasissa. Nyt pariskunta on taas Las Vegasissa, mutta erilliset asunnot on hankittu jo tammikuussa.

Amerikkalainen rock-laulaja Elvis Presley on ilmoittanut eroavansa vaimostaan Priscillasta.

”Olemme molemmat olleet asianajajani puheilla ja avioerosopimus on lähes valmis. Olen pahoillani ja pettynyt siihen, että kävi näin”, Elvis sanoi.

”Olen edelleen sitä mieltä, että yksityiselämäni on täysin omani, enkä aio nyt enkä myöhemmin kommentoida syitä erooni. Sanokaamme vain, että olen eronnut.”

37-vuotias Presley on ollut viisi vuotta naimisissa Länsi-Saksassa tapaamansa Priscillan kanssa.

Pariskunnalla on neljävuotias tytär Lisa Marie. (AP)

Palo tuhosi UKK:n veneet

Presidentti Urho Kekkonen kävi koirineen tarkastelemassa Kultarannan tuhoutuneen venevajan jäännöksiä. Tuhoutuneiden veneiden arvo oli yli 500 000 markkaa.

Turku (HS)

Presidentti Urho Kekkosen veneet tuhoutuivat tulipalossa keskiviikkoaamuna Kultarannassa.

Venevajan mukana paloivat Kultaranta IV ja Kultaranta III sekä Kekkosen henkilökohtaista omaisuutta oleva lasikuituinen avovene.

Tuhoutuneen omaisuuden arvo kohoaa yli 500 000 markkaan. Vain 300 000 markan arvoinen Kultaranta IV oli vakuutettu.

Palo sai alkunsa vajassa olleesta Kultaranta IV:stä, jonne matruusi Timo Riikonen oli mennyt hetkeä aikaisemmin.

Silminnäkijöiden mukaan keskellä venettä oli tapahtunut kaksi räjähdystä ja siitä oli tullut ulos tulenliekkejä ja sinistä savua.

Riikonen sai palovammoja käsiinsä ja kasvoihinsa, mutta pääsi omin avuin venesuojasta, joka oli pian lähes kokonaan tulen vallassa.

Solveigin laulu matkaa maailmalle

Lassi Sinkkosen menestyskirja ”Solveigin laulu”, joka on jo käännetty ruotsiksi, kiinnostaa myös muita ulkomaisia kustantajia.

Sitä koskevia tiedusteluja on tullut mm. Norjasta ja Portugalista.

Sinkkosen uusi kaupunkilaiselämää kuvaava romaani ”Mutta minulla ei olisi rakkautta” ilmestyy syksyllä.

Pikkupandoja Korkeasaareen

Korkeasaareen on saapunut kaksi uutta asukasta, puolivuotiaat pandakarhut Tanskasta.

Pandatyttö ja -poika ovat karanteenissa sunnuntaihin asti, jolloin niitä voi käydä ihastelemassa saaren keskiosassa sijaitsevassa tarhassa.

”Pandalapset joutuvat todennäköisesti vielä ensi maanantaista lähtien olemaan jonkin aikaa karanteenissa”, kertoi intendentti Ilkka Koivisto.

Pandakarhut ovat suhteellisen pieniä eläimiä; ne painavat noin kymmenen kiloa.

Pikkupandat on lahjoitettu Korkeasaareen.

Bonnin vastaus Suomelle lykkäävä mutta ei torjuva

Ulkoministeri Kalevi Sorsa istui keskiviikkoiltana hetken kotonaan ja vastasi puhelimeen, jossa hän antoi lausuntoja Bonnin vastauksen johdosta.

Saksan liittotasavallan hallituksen vastaus Suomen pakettiin on lykkäävä, mutta ei torjuva, sanoi ulkoministeri Kalevi Sorsa kuultuaan keskiviikkona Bonnin virallisen vastauksen.

”Se ei torju sen paremmin diplomaattisten suhteiden solmimista kuin siihen liittyvien kysymysten selvittelyäkään. Päinvastoin: se on myötämielinen”, Sorsa sanoi.

Liittohallitus ei ota kantaa Suomen ja DDR:n keskusteluihin, koska ”tässä on kysymys Suomen hallituksen suvereenista päätöksestä”.

Keskusteluja paketista jatketaan DDR:n kanssa tänään — viikon tauon jälkeen.

Näissä keskusteluissa on tiettävästi esillä edelleen koko paketti: diplomaattisuhteiden solmiminen, Suomen puolueettomuuden tunnustaminen, väkivallan käytön kieltäminen sekä kokonaisselvitys Saksan valtakunnan joukkojen sotatuhoista Lapissa vv. 1944—45.

Australia ensimmäinen

München (AFP)

Australian ja Venezuelan liput kohotettiin tiistaina ensimmäisinä tankoon Münchenin olympiakylässä tavanomaisin juhlamenoin.

Näiden maiden joukkueet ovat jo Münchenissä.

Vähitellen nousevat salkoihin kaikkien kisoihin osallistuvien 123 maan liput.

Sänkyjä riittää

München (DPA)

Olympiakisojen järjestäjät lupaavat vuoteen alle 100 kilometrin säteellä kaupungista jokaiselle Münchenin kisoja seuraamaan saapuvalle.

Vuodesijoja on varattu 50 000, joista maksetaan vuokra siinäkin tapauksessa, että osa jäisi käyttämättä.

Münchenin hotelleista on varattu noin 20 000 vuodetta kisojen kunniavieraita varten. Vakituisia vieraitaan varten hotellit ovat pidättäneet noin 10 000 sijaa.

Ulkomailla on etukäteen myyty 800 000 pääsylippua eri tilaisuuksiin.

Tämän perusteella järjestäjät arvioivat kisoihin saapuvan ulkomailta noin 150 000 vierasta.

Philipille kaksi ammetta

Englannin prinssi Philip saapuu Münchenin kisoihin kansainvälisen ratsastusliiton puheenjohtajan ominaisuudessa.

Hänelle tarjotaan loisteliaampi majoitus kuin kuningatar Elisabetille ja prinsessa Annelle.

Kuningatar ja prinsessa ovat Wittelsbachin prinssin vieraina Nymphenburgin linnassa Münchenin lähistöllä. Heidän käytössään on yksi kylpyhuone.

Prinssi sen sijaan majailee Münchenin huippuluokan hotellin osastossa, joka on tarkoitettu valtioiden päämiehille. Hänellä on jopa kaksi kylpyhuonetta.

Hänen naapureinaan asuvat Monacon prinssi Rainier ja prinsessa Grace.

Prinssin huoneiston vuokran — 550 mk vuorokaudelta — maksaa olympiakisojen järjestelykomitea.

Tämä on pikkurahaa verrattuna siihen, mitä menoja on amerikkalaisella autoruhtinaalla Henry Ford kakkosella. Hän on vuokrannut kahdesta hotellista huoneiston, joista joutuu maksamaan 2 300 markkaa vuorokaudelta.

Chymoksen laajennus tuo sata työpaikkaa

Chymoksen työntekijöistä on 70 prosenttia naisia. Makeislinjalla joudutaan tekemään melkoisesti sorminäppäryyttä vaativaa käsityötä. Suklaakonvehtien pakkaaminen rasioihin on eräs tällainen työvaihe.

Lappeenranta (HS)

Laajat rakennus- ja koneinvestoinnit ovat suunnitteilla Chymoksen tehtaalla Lappeenrannassa.

Uusia tehdastiloja rakennetaan 72 000 kuutiometriä. Tämä merkitsee sitä, että tehtaan tilavuus kasvaa lähes kaksinkertaiseksi.

Laajennustöiden toteuduttua saadaan uusia työpaikkoja yli sata.

Chymoksen tuotanto jakautuu kolmeen tuotantolinjaan: makeislinjaan, säilöntälinjaan ja alkoholijuomiin.

Helsingin seudun asuntotuotanto nousee 60-luvun aallonpohjasta

Helsingin seudun asuntotuotanto väheni 1960-luvun loppuvuosina koko valtakuntaan verrattuna niin paljon, että vasta nyt ollaan pääsemässä 60-luvun alun parhaimpien vuosien tasolle.

Helsingin seudun äärialueen kunnat, esimerkiksi Kerava ja Järvenpää ovat sitä vastoin jatkuvasti kasvattaneet osuutta koko maan asuntotuotannosta.

Kätilöpula uhkaa sairaaloita

Kätilöpula on Suomen Kätilöliiton mielestä käymässä huolestuttavaksi.

Lääkintöhallitukselle jättämässään kirjelmässä liitto toteaa pulan jo johtaneen joissakin tapauksissa synnyttäjien turvallisuuden kannalta uhanalaisiin tilanteisiin

Liiton mielestä on käynyt ilmi, että kätilöä ei ole ilman riskiä voitu korvata eräissä sairaaloissa esimerkiksi sairaanhoitajilla.

Pulan vuoksi eräitä laitoskätilön toimia on kuitenkin täytetty sairaanhoitajilla.

Kätilöliitto pyytää lääkintöhallitukselta pikaisia toimia sairaalakätilöiden työvoimapulan poistamiseksi.

Tammi säästyi

Englantilainen postimies Anrew Boggie onnistui pelastamaan kolme sataa vuotta vanhan tammen, joka kasvaa hänen pihamaallaan Valley Prospectissa.

Paikalle on rakenteilla urheilukenttä ja kunnan työmiehet olivat jo tulleet kaatamaan puuta.

Boggie, 44, kiipesi kuitenkin puun latvaan, eikä suostunut tulemaan alas, ennen kuin työmiehet sahoineen poistuivat.

Kunta on nyt päättänyt ainakin siirtää puun kaatamisen toistaiseksi. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone