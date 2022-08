Maanviljelijä Edvin Tyni ja hänen Asko-poikansa Taivalkosken Kynsiperältä päättivät yhdessä, että Askon on viisainta laskeutua koulussa yksi vuosi taaksepäin, jotta peruskouluun pääsy olisi mahdollista.

Siirtyminen peruskouluun ei tapahdu vain hurraten: pelätään uudistuksen hintaa, opetuksen tason laskua, palkka- ja työolokiistoja, opettajien taistelua paikoista — ja paljon muuta.

Lapissa kilpailu opettajien paikoista on jo alkanut. Opettajat tuntevat asemansa epävarmoiksi ja pitävät koulutusohjelmaa tehottomana. Läänissä ei ole ollut ainuttakaan kokeiluperuskoulua.

Lakkautetun kansakoulun opettaja voi toivoa uutta paikkaa; ellei kunta voi asiaa järjestää, voi kouluhallitus antaa ns. jäädytetyn paikan, jota ei ole edes julistettu haettavaksi. Näin etelän opettaja voi toivomuksensa mukaan päästä vaikka Lappiin.

Korkeakoulun käymättömät jäävät yhä kansakoulunopettajiksi. He voivat yrittää peruskoulun virkoihin, käytännössä tämä ei onnistu.

Vakinaiselle kunta maksaa opiskeluajalta, muut saavat hankkia lisäpätevyyttä omin kustannuksin.

Lahden vaatetustehtaat työvoimapulan kourissa

Lahti (HS)

Vaatetusteollisuus potee Lahdessa suurta työvoimapulaa.

Se tuntuu miltei jokaisessa alueen 27 yrityksessä, mutta kirein tilanne on Luhta Oy:ssä, joka on suurin alan yrittäjistä. Yhtiössä toteutettiin loppukevään aikana Lahden tehtaan laajennus, joka tarjoaa 100 uutta työpaikkaa.

Tällä hetkellä vain ei ole tietoa mistä työntekijät otetaan, kertoi toimitusjohtaja Pekka Luhtanen.

Johtaja Luhtanen toteaa työvoiman saannin Lahden alueelta olevan erittäin vaikeaa tällä hetkellä. Hän pitää pääsyynä tilanteeseen yksipuolista ja puutteellista tiedottamista, joka on antanut väärän kuvan vaatetusteollisuuden tarjoamista ammateista ja mahdollisuuksista.

Ennen kaikkea alan paljon käyttämästä vaihetyöstä on annettu yksinomaan kielteinen käsitys.

Asko Sarkola ohjaa Lillanissa

Lilla Teatern esittää syyskauden ensimmäisessä ensi-illassaan Shawin meillä yhä tuntemattoman esikoiskomedian Widower's House, Leskimiesten talot.

Ohjaaja on Asko Sarkola, ensi kerran. Lavastajana vierailee Gunnar Lindblad Ruotsista.

Tarjoilu paranee kotimaan lennoilla

Tarjoilua parannetaan Finnairin koneiden kotimaan reiteillä. Sanomalehtiä saa myös tästä lähtien helpommin matkalukemiseksi.

Helsingistä ja Oulusta lähteville kaikille kotimaan lennoille matkustaja voi ottaa mukaansa voileivän ja tuoremehun sisältävän rasian. Eväät ostetaan lentoasemien kotimaan lentojen lähtöporttien luona olevista kioskeista

Helsingin ja Oulun välisillä lennoilla matkustajalla on mahdollisuus ilmaiseksi saada koneessa kahvia tai teetä sekä ostaa keskiolutta.

Voileipä-tuoremehurasia maksaa kolme markkaa ja keskioluttölkki kaksi markkaa.

Joka neljännellä on tekohampaat

Joka neljännellä suomalaisella on tekohampaat.

Täysin hampaattomia ja erittäin harvahampaisia on lisäksi lukematon määrä, sanoi hammaslääkäri Ulpu Harjola esitelmöidessään Helsingissä.

Harjolan mukaan hammassairauksien leviäminen oikeuttaa puhumaan hammaskansantaudeista ja invaliditeetista, jota aiheuttavat erilaiset hammassairaudet.

Harjola sanoi, että hammasmätä leviää Suomessa lumivyöryn tavoin.

”Pian hampaamme hautautuvat paikkojen, kruunujen, siltojen ja proteesien alle”, hän totesi.

On todettu, että jopa 60 prosentilla kolmivuotiaista ja 80 prosentilla nelivuotiaista on hammasmätää. Tohtori Harjolan mukaan hammasmätä on lisääntynyt järjestelmällisestä kouluhammashoidosta huolimatta.

Visakoivut pitkävartisiksi ja lehtikuuset tukkipuiksi

”Se on melkein sokerin hintaista tuo hyvä visa”, totesi talousneuvos Hemmi Samola katsellessaan komeita visakoivujaan. Näiden puiden taimet hän pisti maahan ollessaan viisikymmenvuotias.

Iitti (HS)

Nämä metsiköt kumoavat sen väitteen, ettei metsää istuttava aikuinen mies pääsisi nauttimaan työnsä tuloksista, sanoo iittiläinen talousneuvos Hemmi Samola. Hän on myynyt puita metsästä, jonka hän istutti 50-vuotiaana.

Samola on nyt 83-vuotias. Parhaina miehuusvuosinaan hän oli maa- ja metsäviljelyn alalla aikansa radikaali ja vieläkin hän on innokas kokeilemaan jotakin uutta viljelytapaa.

Melkoista ihmetystä herätti se, kun hän 1928 istutti 3 600 kymmenen sentin mittaista lehtikuusentainta. Suurin on nyt rinnankorkeudelta 14 tuuman vahvuinen tukkipuu.

Vuosina 1928—1938 hän istutti yhteensä 5 500 visakoivua.

Fischer aiotaan haastaa oikeuteen

Reykjavik (Pekka Rikkonen)

Shakin maailmanmestaruusottelun amerikkalainen haastaja Bobby Fischer aiotaan haastaa oikeuteen joko Reykjavikissa tai New Yorkissa.

Asianajaja Barry, joka edustaa ottelun televisiointiin yksinoikeuden saanutta yhtiötä, sanoi yhtiön pyrkivän ensi töikseen jäädyttämään Fischerin saatavat ja haastavan hänet sitten oikeuteen.

Fischer on puolestaan vaatinut järjestäjiä tallettamaan Yhdysvaltain Reykjavikissa olevaan lähetystöön 37 500 dollaria takeeksi siitä, että hän tulee aikanaan saamaan palkkionsa.

Tämän kerrotaan olevan ehtona sille, että Fischer jatkaa ottelua.

Koltta-aapinen syksyllä kouluihin

Oulu (HS)

Ensimmäinen koltankielinen kirja on ilmestymisvaiheessa.

Suomen saamelaisten keskuudessa vähemmistönä elävän noin 600-henkisen koltanheimon kirjakieltä on muodostamassa työryhmä, jonka puheenjohtajana on hum.kand. Pekka Sammallahti.

”Aaabbes saamas”, koltankielinen aapinen tulee monisteasuisena koulujen käyttöön alkavana lukuvuonna.

Utsjoella koolla ollut yhteispohjoismainen saamelaisopettajien kokous hyväksyi päättäjäisiksi joukon julkilausumia, joilla saamenkielisen väestön omakielistä koulutusta pyritään edistämään ja yhtenäistämään kaikissa pohjoismaissa.

Yhteisen kirjoitustavan puute vaikeuttaa toistaiseksi kielen kehittymistä ja opetuksen tehostamista.

Peron kotiin maanpaosta tänä vuonna

Madrid (Reuter)

Argentiinan entinen presidentti Juan Peron palaa takaisin kotimaahansa tämän vuoden loppuun mennessä 17 vuotta kestäneen maanpaon jälkeen, ilmoitti hänen edustajansa tiistaina Madridissa.

Peronin henkilökohtainen edustaja Argentiinassa, tri Hector Campora ilmoitti kaksi viikkoa kestäneiden salaisten neuvottelujen päätteeksi, että 76-vuotias Peron palaa kotiin. Paluun tarkkaa ajankohtaa hän ei ilmoittanut.

Maanpakovuosistaan Peron on viettänyt 12 viimeistä Espanjassa, missä hän on tiukasti pysytellyt Madridin liepeillä sijaitsevassa loistokartanossaan.

Peronin kannattajat nimittivät hänet äskettäin presidenttiehdokkaakseen ensi maaliskuun 25. päiväksi ilmoitettuihin vaaleihin.

Maan nykyinen presidentti Alejandro Lanusse tähtää siihen, että näissä vaaleissa siirryttäisiin lähes seitsemän vuotta kestäneestä sotilasvallasta siviilihallintoon.

Valtion omavaraisuuden ongelma

Vain kyllin suuret varmuusvarastot ratkaisevat Suomen energiakysymykset omavaraisuuden kannalta, totesi ylijohtaja Pekka Rekola esitelmässään, jonka hän piti tiistaina henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunnan ja opetusministeriön järjestämillä neuvottelupäivillä.

Omavaraisuuden ongelman katsotaan usein liittyvän vain sotatilanteeseen. Tällainen tulkinta on kuitenkin varsin suppea, sillä on mahdollisuuksia moniin sellaisiin kansainvälisiin kriiseihin, joissa esimerkiksi meidän maamme ei olisi sotatilassa, mutta joissa tuontiyhteytemme olisivat vaikeutuneet tai katkenneet. Myöskin käytetään kansainvälisessä politiikassa aseena taloudellista painostusta.

Näin ollen omavaraisuus merkitsee suurempaa riippumattomuutta kansainvälisistä kriiseistä ja suurempaa poliittista toimintavapautta. – –

Pienen valtion omavaraisuuden ongelmaa ei siis voida rakentaa sille pohjalle, että omasta maasta saataisiin kaikkea. Niinpä juuri meidän energiakysymyksemme on omavaraisuuden kannalta ratkaistavissa tyydyttävästi vain kyllin suuria varmuusvarastoja pitämällä.

Varmuusvarastojen merkityksen havaitsee siitäkin, että eräänä menneenä talvena, kun oli kova jäätalvi, jouduttiin jo turvautumaan öljynhuollossa öljyn ottamiseen varmuusvarastoista.

Mutta myös monissa muissa kohdissakin varmuusvarastointia tarvitaan, jotta kriisitilanteissa elämämme olisi mieluummin varmistettu pariksi vuodeksi kuin muutamiksi kuukausiksi.

Kanavaristeilyjä pian NL:n puolelle

Mikkeli (STT)

Saimaan kanavaristeilyt suomalaisilla aluksilla voidaan lähiaikoina ulottaa Neuvostoliiton puolelle Svetotsnoijiin, Rättijärvelle asti.

Neuvostoliiton kanavavaltuutettu ilmoitti viime perjantaina Viipurissa Suomen kanavavaltuutetuille maansa hallituksen suostuneen Suomen taholta tulleeseen esitykseen risteilyjen ulottamisesta Neuvostoliiton puolelle.

Matkustusoikeus koskee vain Suomen kansalaisia. Passia tai viisumia matkustajat eivät tarvitse. Matka käy henkilöllisyystodistuksella.

Perillä matkustajat voivat vierailla Svetotsnoijin kasinolla, jolla on mm. täydet anniskeluoikeudet. Siellä voi ostaa myös matkamuistoja.

Päätöntä spagettia

Uusi spagettikone on keksitty Italiassa.

Keksijä, Gravino Agostino, 45, pitää uutta konetta jättiläismäisenä tieteen harppauksena: kone tuottaa ympyräspagettia, jolla ei ole päätä ollenkaan.

”Koneen kehittämiseen meni kokonainen vuosi”, kertoi Agostino.

”Mutta uskon, että se maksoi vaivan.” (UPI)

Heimolan tontille uusi talo

Heimolan uusi liiketalo Helsingin keskustassa on valmistunut. Taloon sijoittuvat Suur-Helsingln Osuuspankki, yliopisto, Alko sekä yksityisiä myymälöitä kauppakujalle. Uudisrakennuksen paikalla aikaisemmin sijainneessa rakennuksessa kokoontui Suomen eduskunta vv 1911—1930. Rakennus purettiin 1969. Uudessa liiketalossa on muistolaatta, jossa kerrotaan paikan historiallisuudesta.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone