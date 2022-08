Kurinpidosta luovuttu, työrauha tuli tilalle

Koululaiset siirtyivät pysyvästi viisipäiväiseen kouluviikkoon aloittaessaan koulutyönsä maanantaina.

Ensimmäiset kouluneuvostot valitaan tänä syksynä oppikouluissa ja uusi koulujärjestys, joka tuli voimaan elokuussa, ei puhu enää kurinpidosta; nyt on siirrytty käsittelemään koulun työrauhaa.

Koulutietä lähti kulkemaan lähes 800 000 oppilasta.

Aivan uusi oli tie niille 74 000 lapselle, jotka aloittivat kansakoulun tai peruskoulun ensimmäisen luokan.

Poliisi- ja kouluviranomaiset sekä liikenneturva aloittivat ”Turvaa lapsen tie” -kampanjan, jolla pyritään kiinnittämään huomiota lasten liikenneturvallisuuteen.

Niinpä koulutien varrella saattoi tavata poliiseja moottoripyörineen ja autoineen.

Kaksi helikopteriakin oli valvomassa lasten askeleita koulumatkalla Uudellamaalla ja Tampereella.

”Kyl se oli yksitoikkosta”, totesi Mika Aaltonen ensimmäisestä koulupäivästään. Merimiespukuista Mikaa saatteli koulutielle isä Keijo, vaaleakiharaista Tomia taas äiti, Anita Säilä. Tomin mielestä ensimmäinen päivä oli kiva. Molemmat pojat käyvät Turun Puolalan kansakoulua.

Asuntopula kaikkialla maassa

”Alku oli laimeampi kuin osattiin odottaa, niin tarjonnan kuin kysynnänkin kannalta”, luonnehti Helsingin Ylioppilaspalvelun toimitusjohtaja Aulis Kosonen maanantaina alkanutta opiskelijoitten asunnonvälityksen syyssesonkia.

Kaikille 150:lle Kampinkadun jonossa seisoneelle opiskelijalle riitti jonkinlainen asuntotarjous.

Jono selvitettiin parissa tunnissa. Myöhemmin tulleille jaettiin jonotusnumeroita.

Opiskelija-asuntomarkkinoiden avaukseen osallistui Helsingissä puolentoista sataa opiskelijaa jonottamalla osoitelappua Ylioppilaspalvelusta. Jonottajille lappuja riitti, myöhemmin tulleet saivat jonotusnumeron.

Viime vuonna jonotti asuntoa ensimmäisenä aamuna kolmisen sataa opiskelijaa.

Ylioppilaspalvelu arvelee tarvitsevansa tänä syksynä vielä 1 500 välitettävää asuntoa.

Helsingin Ylioppilaspalvelussa oli maanantaina tarjolla 150 vuodepaikkaa erilaisissa asunnoissa.

Apulaisjohtaja Juha Marvialan mukaan lähes kaikki tarjotut asunnot olivat alivuokralaisasuntoja.

Asunnonvälityksen syyssesongin avausjono selvitettiin Helsingin Ylioppilaspalvelussa parissa tunnissa. Suurin osa tarjotuista asunnoista oli alivuokralaisasuntoja.

Nixon varma presidenttiehdokas

Miami Beach (UPI)

Yhdysvaltain republikaaninen puolue kokoontui maanantaina 30. kerran presidenttiehdokastaan valitsemaan.

Presidentti Richard Nixonin uudelleennimitys on varma ja puoluekokouksen uskotaan myös antavan varapresidentti Spiro Agnew'lle vauhdin, joka saattaa riittää presidenttiehdokkuuteen neljän vuoden kuluttua.

– –

Kokouksen avajaiset pääsivät alkuun vain kymmenen minuuttia myöhässä, mikä on lähes ennätysmäistä Yhdysvaltain politiikassa.

Sitä olivat kuuntelemassa mm. Nixonin puoliso Pat ja hänen kaksi tytärtään Tricia ja Julie.

Itse presidentti saapuu puoluekokoukseen tiistaina.

Republikaanien puoluekokouksessa ei tänään juuri ole jännitystä. Sen myönsi Pat Nixonkin, mutta ”On ihana tavata vanhoja ystäviä.”

Metrotunnelia louhittu 20 metriä

Vajaat 30 metriä Hakaniemessä liikkuvien helsinkiläisten alapuolella louhitaan neljää mahtavaa tunnelia metroa varten.

Kahden tunnelin tekijät etenevät Kalliota kohti, ja toisissa kahdessa edetään kohti keskustaa.

Kumpaankin suuntaan on päästy kymmenen metriä, kun kalliota on nakerrettu heinäkuun alusta lähtien.

Vuoden päästä louhijat ovat toisessa päässä Karhupuiston alla ja toisessa päässä Siltasaaren alla.

Yhden tunnelin pituus on silloin vajaa kilometri.

Hakaniemestä on lähdetty samanaikaisesti louhimaan neljää metrotunnelia kahteen suuntaan.

Pispala kuolee hitaasti

Enää ei Pispala tuota kirjailijoita.

”Minä ainakaan en usko siihen”, sanoo Hannu Salama, jonka suuri Pispala-aiheinen romaani on tämän päivän puheenaiheita.

”Kun köyhien tilalle harjulle muuttaa rikkaita, loppuu kirjoittamisen tarve. Ei rikkaan ole tarvis tehdä kirjallisuutta.”

Hannu Salama entisenä pispalalaisena on jonkin verran haikea.

”Pispalan muuttuminen ei kuitenkaan murra koko sydäntäni. Sain sieltä paljon lapsuudessa ja nuoruudessa.”

”Sitä paitsi Pispalassa ihmisillä oli hyvät hampaat: vesi siellä oli erinomaista, kunnes oma kaivo otettiin pois. Kiipeämisen takia eivät myöskään sydäntaudit kovasti vaivanneet.”

Irja Lastusen kauppa uhkaa aikaa maantien laidassa.

Ravintola Pulterin seinällä on kokonainen liuta Pispalan kuuluja poikia.

Siellä on Lauri Viitaa, Aaro Hellaakoskea, Erkki Lepokorpea ja taitaa olla Pentti Holappaakin .

”Pispalan rakentaminen olisi pitänyt kunnallistaa. Eihän paikallisilla asukkailla ole varaa ostaa tontteja itselleen. Minua koskee aina vääryys. Tässä on parhaillaan tapahtumassa yksi sellainen.”

Käykää ihmeessä pikaisesti katsomassa Pispalaa kiemuraisine kujineen ja hassuine taloineen. Alueesta tulee vuosien mittaan Tampereen Kulosaari tai samantapainen kuin Helsingin Munkkiniemen Raharanta.

Alice Cooper jatkaa Englannin ykkösenä

Alice Cooperin esitys ”School's out” johtaa edelleen Englannin single-levyjen myyntitilastoa.

Toiseksi onnistui nousemaan Terry Dactyl and The Dinosaurus -yhtyeen kappale ”Seaside Shuffle”. Edellisellä viikolla kappale oli kolmantena.

Yhtään uutta kappaletta ei listalle noussut.

”Seaside Shufflen” ohella ainoastaan Hawkwindin ”Silver Machine” pystyi parantamaan sijoitustaan.

Yhdysvaltojen myyntitilastossa Gilbert O’Sullivan jatkaa kärjessä kappaleellaan ”Alone again”.

Uusia tulokkaita ovat Jim Crocen ”You don't mess around with Jim”, Carpentersien ”Goodbye to love” ja O'Jaysin ”Back Stabbers”.

Björn Borg, 16, Ruotsin tennismestariksi

Tukholma (AP)

Björn Borg, 16-vuotias teinipoika, vei Ruotsin tennismestaruuden lyömällä ammattilaisten kirjoihin lukeutuvan Ove Bengtssonin 6–4, 6–1,6–4.

Borg, joka on kaikkien aikojen nuorin jäsen Ruotsin Davis cup -joukkueessa, voitti aikaisemmin tänä vuonna Wimbledonin turnauksen nuorten luokan.

Kahdeksan henkeä HS:n kisaryhmässä

Kaikkiaan kahdeksan henkeä kuuluu Helsingin Sanomain Münchenissä toimivaan kisaryhmään, joka välittää lukijoillemme tapahtumat olympiakisoista.

Seitsenhenkinen HS-joukkue lähti varhain maanantaiaamuna Seutulan lentokentältä kohti Müncheniä, jossa HS:n Bonnin kirjeenvaihtaja Veikko I. Pajunen jo odotteli.

Kotitoimituksesta lähteneeseen ryhmään kuuluvat urheilutoimituksen esimies Juhani Syvänen, toimittajat Timo Hankomäki, Pekka Suomaa, Riitta-Eliisa Laine, Mikko Pekari, valokuvaaja Pentti Koskinen sekä telexkirjoittaja Helena Paalanen.

HS:n kisajoukkue ryntäsi perille saavuttuaan kisapaikoille ja yhteiskuvaan. Edessä istuvat Riitta-EIiisa Laine, Helena Paalanen ja Veikko I. Pajunen (imee piippua). Seuraavassa rivissä seisovat Juhani Syvänen, Timo Hankomäki, Pentti Koskinen ja Pekka Suomaa. Taustalla Mikko Pekari (kameran takana) ja kuuluisa katos.

Sa-int-show pyöri poronkusemien päässä

Armeijan tiedotusosasto yrittää hoitaa suhteitaan nuorisoon poppareiden avulla.

Sa-int-show:ssa toimii pr-lähettiläinä joukko taiteilijoita ilman korvausta.

Tänä kesänä ovat listoilla Johnny, Katri-Helena, Lotto-tyttö, Ursula Rainio ja Anja Pirilä.

Pr-popparit lennätettiin sunnuntaina DC-3:lla Rovajärven rannalle kenttätykistön harjoitusleirille, jossa viisi harjoituspatteristoa, mittauspatteri ja tykistökoulu odottivat.

– –

Pääesikunnan koulutusasiain johtaja, everstiluutnantti Toivo Lehmusvirta pitää popparikokeiluja onnistuneina.

Hän odottaa Tapani Kansan astumista remmiin lokakuussa ja on valmis antamaan hänelle varusmiesten viihdyttämistehtävän.

– –

Katri Helena puolestaan sanoo olevansa armeijan hommissa pelkästään sen takia, että ”on mukava saada pojat hyvälle tuulelle.”

Katri Helena kertoo olevansa sodan vastustaja, mutta nykyiset tosiasiat huomioon ottaen armeija on välttämätön. Varsinkin puolustustarkoitukseen.

Johnny Liebkind heilui int-showssa jo vuosi sitten. Nytkin hän on mukana, vaikka sanookin: ”Armeijassa opin tappamisen mielettömyyden.”

Muuten Johnny puhuu mielellään maailmanpolitiikasta ja suurten valtioitten mahdista.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone