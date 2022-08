Kivikasvot jatkavat jälleen kesätauon jälkeen kaikenmaailman perspektiiveistä. Elokuun ohjelmassa palautellaan mieliin parhaita paloja menneistä 50-minuuttisista.

Underbara, uppbläsbara ja Butterfly ovat ohjelman musiikkiantia aluksi.

Sitten nähdään mitä tapahtuu, kun hammaslääkärin veljenpoika, jonka opinnot ovat vielä kesken, joutuu yllättäen hoitamaan potilasta.

Mitä kaikkea voi ravintolassa tapahtua, sitä selvittelee myös ohjelmamme. Chaplin seikkailee mukana, tällä kerralla piknikillä. Ohukainen ja Paksukainen toimivat menestyksekkäästi jäätelökauppiaina.

Ohjelman varsinaisessa musiikkijaksossa kuullaan latinalaisamerikkalaisia rytmejä, Fredi karmeana Mirandana.

Speedy Gonzales, noin seitsemän veljeksen poika

Lännenfarssi Speden tapaan on klo 21.50 Mtv:ssä nähtävä Speedy Gonzales, noin seitsemän veljeksen poika. Vuonna 1970 valmistuneen elokuvan pääosissa ovat Leo Jokela (vas.), Esko Salminen, Simo Salminen, Spede Pasanen, Tarja Markus, Leena Brusiin, Pertti Melasniemi, Ville-Veikko Salminen, Juhani Kumpulainen ja Olavi Ahonen. Ohjaus on Ere Kokkosen. Elokuva kertoo veljensä Moseksen kuolemaa kostamaan saapuneesta Speedystä.

Kaikkien aikojen voitto maaottelussa

Häkellyttävän kovassa kunnossa oleva Pekka Vasala pakotti muiden juoksijoiden tukemana Suomen ja Ruotsin välisen yleisurheilumaaottelun varsinaisen tarkoituksen toissijaiseksi asiaksi.

Pekka Vasala juoksi 800 metrillä Euroopan ennätyksen 1.44,5. Tulos uupuu maailmanennätyksestä kaksi kymmenystä. 800 metriä on Pekka Vasalan sivumatka.

Pekka Vasala päätti harjoittelukautensa juoksemalla Euroopan ennätyksen 800 metrillä. Hän kertoi keskittyvänsä Münchenissä vain 1500 metrin juoksuun.

Paranee

”Paranee, koko ajan paranee, noin sentti sentiltä”, myhäili Jorma Kinnunen viiksiensä takaa ja näytti peukalon ja etusormensa avulla mitä vauhtia hän on menossa kohti Münchenin mitalikuntoa.

"Äänekoskella jalka revähti, tuo tukijalka, haittaa se jonkin verran, mutta ei ole kovemmin paha vamma".

Kuumuus ja lämpö ei miellyttänyt Jorma Kinnusta, se vei heitoista parhaan terän pois, vei erityisesti kilvan loppuvaiheissa.

”Siitä olen iloinen, että heitot pysyvät nyt hyvin sektorin keskellä.”

Jorma Kinnusen tyylirikko on siis vahvasti korjaantumassa.

Jorma Kinnusen ”putkeen” löytyy pikkuhiljaa lisää pituutta ja samalla katetta valinnalle.

Laasonen jousellaan ME:n tuntumaan

Porin Kyösti Laasonen, viime vuoden mestari, oli täysin omaa luokkaansa jousiammunnan Suomen mestaruuskilpailujen päätöspäivänäkin.

Hänen sunnuntaisen fita-kierroksensa nousi jo aivan ME:tä uhkaaviin lukemiin alusta alkaen: 90 m matkalta 282, 70 m matkalta 311, 50 m matkalta 314 ja 30 m päätösmatkalta jäätiin vain 333:een, jolloin yhteistulos nousi vain 1 240 pisteeseen.

Olisi tarvittu varsin vähän parannusta kaikkiin ja uusi ME olisi ollut selvä. Nyt siitä jäätiin 14 pisteen päähän.

Vain täydellinen epäonnistuminen voi pudottaa Kyösti Laasosen fita-kierroksillaan alle 1 200 pisteen.

Suuret laivat lähtivät täysin purjein

Toistasataa pienvenettä uhmasi sunnuntaina Helsingin edustalla vallinnutta sakeata sumua ja saapui katselemaan suurten purjehduskisan lähtöä. Ensimmäisinä lähtivät matkaan kohti Ruotsin eteläkärkeä suurimmat, etualalla tanskalainen fregatti Danmark, taustalla norjalainen virkaveli Christian Radich.

Tiheä sumu oli sotkea koko Tall Ships Racen lähdön sunnuntaina Helsingin edustalla. Sankka merisavu peitti lähtöalueen ja lähtöä siirrettiin puolella tunnilla kaksi eri kertaa.

Lähtölinjan toiseen päähän sijoittuneen m/s Aallottaren sukeltaessa noin 10 metrin korkuisena leijuneeseen merisavuun, sitä vastaan oli jo ehtinyt tulla useita kymmeniä pieniä katsoja-aluksia, joiden oli ilman paikanmäärityslaitteita mahdoton löytää lähtölinjaa, joten ne palasivat takaisin rannikolle. – –

Kerroinjärjestelmä on kilpailussa erittäin monimutkainen. Laskukonetta saa pyörittää kauan, jotta sääntöjenmukainen todellinen voittaja on saatu selville. Teoriassa se on voinut tulla maaliin vaikka viimeisenä.

Fregatit lähdössä miltei suoraan myötäiseen. Heikko tuuli ei ole vielä puhaltanut pois usvaa.

Lukkarit pitivät Itä-Lännen tasaisen latteana

Heppoiset lyönnit ja pitävä peli ulkokentällä latistivat miesten pesäpalloilun 38. Itä–Länsi -ottelun sunnuntaina Meilahdessa.

Molempien joukkueiden lukkarit – idän Markku Raasu sekä lännen Eero Tolonen ja Mauri Pyhälahti – kutistivat kokoon vaarallistenkin lyöjien juoksuntekohaaveet.

Ottelu, joka samalla oli pesäpalloilun 50-vuotisjuhlaottelu, päättyi lännen voittoon vaatimattomasti 3–1.

Lännen voiton jälkeen molemmilla joukkueilla on nyt yhtä monta voittoa eli 16. Tasapelejä vuodesta 1932 saakka on kertynyt kuusi. Juoksusuhde lännen hyväksi on 187–198.

Lännen arvostettu Raimo Papinaho viihtyi vaakatasossa. Viidennessä vuoroparissa mies käytti tilaisuutta hyväkseen ja syöksyi kolmoselle. Idän kolmosvahti Jorma Ahvenainen odotteli turhaan palloa.

Metsästäjien sulkutuli alkoi jo ennen puoltapäivää

Oulu (HS)

Tavanomaisen ”rauhallisesti” käynnistyi sorsanmetsästys Pohjanmaan järvien ja jokien sekä Perämeren rantamilla.

Lintukannat ovat poikkeuksetta olleet hyviä ja poikueet ovat ehtineet yleensä kasvaa metsästyskokoon.

Liminganlahdella, joka on yksi Pohjanmaan rannikon parhaita pyyntipaikkoja, ammuttiin ensimmäiset laukaukset perinteellisesti jo muutamaa minuuttia vaille kaksitoista.

Sotaa kesti jatkuvana ammuntana neljännestunnin verran. Sen jälkeen henkensä säilyttäneet linnut olivat lentäneet turvaan avomerelle.

Muikkuja ja perunaa Kuopion torilta

Hyvistä kalakukoista on vaikea valita parasta. Kuopion torilla on ajoittain kahdeksankin kalakukkojen myyjää. Lämpimät piirakat katoavat nopeasti ostajien kasseihin.

Kullakin torilla on omat erikoispiirteensä. Kuopion torilta saa kalakukkoja, lämpimiä piirakoita, hallin kupeesta muikkuja ja maailman parasta perunaa – ainakin kuopiolaisten mielestä.

Perunaa tullaan hakemaan kaukaa esikaupunkialueiltakin.

Paljasjalkainen kuopiolainen perheenäiti hakee aina perunat torilta ja neuvoo tytärtään tekemään samoin.

Tunnollisimmat torilla kävijät tekevätkin päivittäisen torimatkan sateesta huolimatta. Kassit täyttyvät piirakoista ja perunoista.

Kuopiolaisten kukkomestarien uunit ovat pieniä ja ahtaita. Niihin ei mahdu kerralla kovinkaan paljon paistettavaa, joten torimyyjien varastoja on täytettävä useaan otteeseen päivän mittaan.

Kun oikein onnistaa, saattaa ostaja saada pakettiinsa vielä höyryävän kuumat piirakat, jotka nostetaan hyvin peitetystä laatikosta.

Kuopiolainen Aaro Happonen tuomitsee jyrkästi perunoiden pesemisen, joka leviää jonkinlaisena villityksenä pääkaupungissa. Ohut multakerros suojelee perunaa ja estää kuoren paksuuntumista.

Peruna pohjassa

Peruna ei tänä vuonna kuulu suosittuihin viljelykasveihin. Peruna-ala on nyt pienempi kuin vuosikymmeniin, ehkä pienin koko vuosisadalla.

Aikaisempien pohjanoteerausten rapisemiseen on useita syitä. Ensinnäkin perunoiden syöttö eläimille on vähentynyt. Toiseksi myös ihmisten ruokapöydissä on perunalle löytynyt entistä enemmän kilpailijoita.

Edelleen viljelijät ovat viime vuosina kokeneet markkinointivaikeuksia, ja loppujen lopuksi on tiukka hintasäännöstely hermostuttanut viljelijöitä viime talvikautena.

Elokuvakierros

Tänään maanantaina pitäisi olla Venetsian 33. elokuvajuhlien avaus.

Etukäteen on sanottava "pitäisi", sillä vielä viikon lopussa oltiin tietotoimistojen (mm. AP) kertoman mukaan epätietoisia, saadaanko selvitetyksi festivaaleja uhkaava lakko siihen mennessä. – –

Juhlille on joka tapauksessa ilmoitettu ja hyväksytty 28 elokuvaa 15 maasta. Avajaiselokuvana tänään pitäisi olla Bob Fossen elokuvasovitus menestyksellisestä Broadwaymusicalista "Cabaret", jota meilläkin on esitetty muutamassa teatterissa.

Venetsian 33. elokuvajuhlien avajaisfilmiksi on valittu Bob Fossen elokuvasovitus menestysmusicalista Cabaret. Pääosassa on upea ja osaava Liza Minnelli, tässä esiintymässä 30-luvun berliiniläiskabareessa.

Päätöselokuvaksi on valittu Chaplinin vanha "Parrasvalot", joka on tarkoitus esittää ulkoilmanäytäntönä P. Markuksen aukiolla kunniantekona Chaplinille, joka myös on lupautunut mukaan juhlille. – –

Tällä palstalla kerrottiin jo aiemmin — suomalaisen elokuvan Lontoossa pian tapahtuvan esittelyn yhteydessä — että Edinburghin juhlille oli kutsun saanut Peter von Baghin "Kreivi". Mutta eipä suinkaan ainoana.

Sittemmin selvisi, että Filmiryhmän äskeisiä töitä on sinne kutsuttu ja menossa kokonaista neljä kappaletta: Aito Mäkisen ja Virke Lehtisen muutaman vuoden takainen kokopitkä värifilmi Muurahaispolku eli englantilaisittain Summer trail, Elina Kataisen erikoinen animaatiotyö ballaadista Jalmari ja Hulda sekä elokuvareportaashia festivaaleistamme viime vuodelta, Finland Festivals.

Filmiryhmän, Aito Mäkisen ja Virke Lehtisen Muurahaispolku (Summer trail) on kutsuttu Edinburghin kansainvälisille juhlille. Walentin Chorellin ja Robert Alftanin käsikirjoitukseen pohjaavassa värielokuvassa esittävät suuria pääosia nuorina seikkailijoina Tiina Harpf ja Simeon Rabinowitsch.

