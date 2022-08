Otavan kaksi eeposta

”Suurten eeposten syksy” -nimikettä käytettiin eilen Otavan esitellessä loppuvuoden tuotantoaan.

Eepoksista toinen on Homeroksen klassinen ”Odysseia”.

Kustantaja sanoo, että Pentti Saarikosken tekemä proosakäännös on ”luettava, moderni teos, joka samalla uskollisesti välittää alkutekstin maailman”.

Eepoksen arvonimi on annettu myös Hannu Salaman uudelle romaanille, kertoman mukaan Salaman tähänastiselle pääteokselle.

Teoksen nimenä on ”Siinä näkijä missä tekijä”.

Se kertoo jatkosodan aikaisesta suorasta toiminnasta.

Siinä seurataan rinnakkain yksilötason omaelämäkertaa ja työväenliikkeen sisäisiä ristiriitoja tähän päivään saakka.

Izvestija kiitti Kekkosen vierailun tuloksia

Moskova (STT)

Neuvostoliiton hallituksen äänenkannattaja Izvestija sanoi tiistai-iltana, että presidentti Urho Kekkosen viimeviikkoiset keskustelut Leonid Brezhnevin ja Aleksei Kosyginin kanssa olivat hedelmällisiä.

Ne lujittivat Izvestijan mukaan entisestään Suomen ja Neuvostoliiton välistä ystävyyttä ja yhteistyötä ja vahvistavat rauhaa ja kansainvälistä turvallisuutta.

– –

”Jokaiselle, joka seuraa Euroopan tilanteen suotuista kehitystä, on selvää, että tie on nyt avoin uusille askeleille kohti rauhaa ja turvallisuutta Euroopan mantereella”.

”Olisi luonnollista, jos näissä oloissa toimittaisiin vain tavalla, joka helpottaa, eikä vaikeuta Euroopan poliittisen ilmapiirin paranemista entisestään, mutta tällaiset näkymät eivät kai sovi kaikille”, jatkaa lehti.

Kekkonen kiitti lomamatkasta

Moskova (Tass)

Presidentti Urho Kekkonen on lähettänyt Neuvostoliiton kommunistisen puolueen keskuskomitean pääsihteerille Leonid Brezhneville ja pääministeri Aleksei Kosyginille sähkeen, jossa hän ilmaisee kiitoksensa hänelle tarjotusta mahdollisuudesta lomailla Mustanmeren rannalla ja Kaukasian vuoristossa.

Sähkeessä presidentti totesi, että hänen keskustelunsa neuvostojohtajien kanssa olivat vakuuttava osoitus lujista ystävyyden ja yhteisymmärryksen siteistä maittemme välillä ja molempien osapuolten vilpittömästä pyrkimyksestä kansainvälisen rauhan lujittamiseen ja keinojen löytämiseen maanosamme ja koko maailman maiden hedelmälliseen yhteistyöhön.

Juha Väätäinen esiteltiin miljoonille englantilaisille

Englantilaisen arvolehden Sunday Timesin lisänä ilmestyvä monivärinen aikakauslehti Sunday Times Magazine, jonka levikki on toista miljoonaa, omisti tuoreimman numeronsa kohta alkaville olympialaisille.

Lehden suurimpana juttuna oli kertomus suomalaisesta kestävyysjuoksusta Paavo Nurmesta Juha Väätäiseen.

Lehden suurin kuva — kokosivun nelivärinäkymä — esitti Julmaa-Juhaa, jota kirjoittaja Norman Harris luonnehti pitkässä selostuksessaan.

– –

Hänelle ei mikään voisi olla terveellisempää ja mieluisempaa kuin — kuten hän itse asian ilmaisee — ”juosta aamulla kuin hullu ja juoda illalla kuin sankari”.

Hän sanoo juovansa vain illalla, kun päivän harjoittelu on päättynyt, ja hän juo vain viiniä — vaikka sitä todennäköisesti menee litra.

Hän sanoo, että jos hän joisi kaksi pulloa viskiä — josta hän ei satu pitämään — se vain nostaisi hänen jalkansa korkeammalle, kun hän juoksee seuraavana aamuna.

Hän lentäisi.

Alkoholi lieventää hänen nivelissään olevaa lievää reumatismia.

”Juominen”, hän sanoo viitaten huuliinsa ja nielaisten, ”on normaalia. Savun vetäminen sisäänsä ei ole.”

Hashis palaa olympiakylässä

München (UPI)

”Polttavat muka hashista olympialaisissa? No enpä olisi yllättynyt.”

Sanat olivat Walter Trögerin, Münchenin kisakylän pormestarin.

”Olisi epärealistista luulla, että kylässä ei olisi yhtään hashiksen polttajaa. Mutta meillä ei ole mitään todisteita asian tueksi.”

Eräiden tietojen mukaan jotkut urheilijat polttelevat hashistaan kisojenkin aikana.

Kaikkien suurten joukkueiden viranomaiset ovat kuitenkin vakuuttaneet, että asiasta ei ole näyttöä.

Tröger kuitenkin uskoo, että kylässä on hashiksen tai marijuanan polttajia. ”Tapa on hyvin yleinen nyky-yhteiskunnassa. Olisi epärealistista luulla, että kylän 12 000 asukkaan joukossa ei olisi polttajia.”

USA:n joukkueen lääkäri Peter Riehl sanoi hashiksen polton olevan yleistä ammattilaisurheilijoiden keskuudessa.

”He käyttävät sitä rauhoittavana aineena.”

Rhodesia ulos kisoista

München (Veikko I. Pajunen)

Afrikan maat voittivat tiistaina Münchenissä poliittisen olympiapokerinsa kansainvälisen olympiakomitean (KOK:n ) vanhojen herrojen kerhoa vastaan.

Afrikkalaisten ja heidän liittolaistensa yhteisrintaman rynniessä kasvavalla voimalla KOK:n jäsenjoukko jakautui kahteen leiriin ja enemmistö antoi epäluottamuslauseen omalle johdolleen.

KOK:n iäkkään puheenjohtajan Avery Brundagen edustama luja linja äänestettiin täpärästi nurin ja olympiakutsu Rhodesian rotusortovaltiolle peruutettiin.

Äänet KOK:n myrskyisen istunnon päätteeksi jakautuivat 36—31 Rhodesiaa vastaan.

Palokunta herätti miehen valopylväästä jo toistamiseen

Helsingin palokunta joutui tiistaina noutamaan Hietalahden sillilaiturin valonheitinpylvääseen nukkumaan menneen miehen.

Sama mies tavattiin samasta pylväästä nukkumasta myös viime sunnuntaina. Mies oli nukkumassa noin kolmekymmentä metriä korkean valonheitinpylvään päässä olevalla lavalla.

Toinen mies kiipesi pylvääseen herättämään häntä, mutta ei saanut miestä pois ennen poliisien ja palokunnan tuloa.

Palomiehet auttoivat nukkujan suojavyön avulla alas pylväästä.

Pylvääseen kiipeämisen syyksi mies ilmoitti poliiseille: ”Se on rauhallinen paikka nukkua”.

Nukkumapaikan valinnasta ropsahti miehelle sakot.

Royal Viking Star käväisi Suomessa

Suomalaisten norjalaisille tekemä loistoristeilijä Royal Viking Star kävi Suomessa tiistaina.

Se tuli aamulla Kööpenhaminasta ja Tukholmasta ja jatkoi matkaansa Leningradiin jo iltapäivällä.

Mukana on nelisen sataa amerikkalaista, joiden 26 päivän risteily jatkuu vielä mm. Hampurin kautta Espanjaan ennen New Yorkiin paluuta.

Royal Viking Star, joka on suurimpia Pohjoismaissa rakennetuista matkustajalaivoista, luovutettiin vasta kesäkuussa tilaajalleen, joten sen kokemukset maailman meristä ovat alkuvaiheessaan.

Matkustajilla ei ole ollut valittamista.

Apteekkari ja rouva John T. Warga Jacksonvillestä Illinoisista kertoi pitävänsä laivaristeilyistä. Helsingissä pariskunta oli maissa pari tuntia: käytiin ostoksilla.

Aseelliset apinat

Paula Talaskivi

Apinain planeetan valloitus (Conquest of the planet of the apes)

Tämänkertaisessa apinaelokuvassa (järjestyksessä tiettävästi neljäs) palataan ajassa lähelle ensimmäistä, jolloin ihmiset luulivat hävittäneensä vaarallisen etevät apinat sukupuuttoon.

Henkiin on jäänyt kuitenkin yksi, joka filmin alussa suojelijansa sirkusjohtajan kanssa saapuu ihmisten johtamalle planeetalle.

Entisistä lemmikkieläimistä ovat ihmiset nyt tehneet orjia ja kohtelevat heitä hirvittävän raa’asti.

Älykäs puhuva apina Caesar päättää vapauttaa veljensä ja sisarensa, ja raju ja neuvokas vallankumous hänen johdollaan onnistuu.

Elokuva on vahvasti allegorinen ja tehoaa aika pitkälle sellaisenakin.

Lopussa päädytään kuitenkin peräti tähdenneltyyn saarnaan ja se pilaa paljon.

Varsinaiset apinoinnit ovat jälleen tarkkoja ja vakuuttavia ja Caesarin puhetyyli osuva.

”Apinain planeetan valloituksessa” tutustutaan hyvin etevään puhuvaan apinaan, Caesariin (Roddy McDowall, kesk.), joka osaa sekä vaieta tarpeeksi että johtaa orja-apinat vallankumoukseen. Tarinan ohjaaja on J. Lee Thompson, kirjoittaja Paul Dehn.

Rahattomat cowboyt

Paula Talaskivi

Lännen kovanaamat (Pocket money)

Lännen kovanaamat on itse asiassa aika epätavallinen lännenfilmi.

Se sijoittuu nykyaikaan, mikä ei ole kovin tavallista.

Toiseksi se on vallan veretön ja realismissaan täysin kaunistelematon.

Päähenkilö, suureen rahapulaan joutunut karjamies Jim Kane (Paul Newman) samoin kuin hänen vanha ystävänsä Leonard (Lee Marvin) esitellään kaikkea muuta kuin sankareina, eikä heidän puuhistaan kehity edes mihinkään suuntaan poikkeuksellista.

Päinvastoin; katsoja vakuuttuu melko pian tapahtumien tavanomaisuudesta, mutta myös kuvauksen totuudenmukaisuudesta ja osuvuudesta.

– –

Alkuesittelyissä ohjaaja Stuart Rosenberg sen sijaan pisteliäästikin osoittaa rahan kaikkivallan tasku- ja käteisrahan puutteen tuskassakin.

Hyvää musiikkia.

”Lännen kovanaamoiksi” on meillä ristitty Stuart Rosenbergin nykywesternin keskeiset kaverukset, Jim Kane (Paul Newman) ja Leonard (Lee Marvin), jotka rahapula saattaa jatkuviin pulmatilanteisiin.

Neuvostoelokuvalle nuhteita puolueelta

Kommunistisen puolueen keskuskomitea Moskovassa antoi tiistaina vakavat nuhteet komitean elokuvajaostolle.

Neuvostoliiton elokuvatuotanto on unohtanut ideologisen tehtävänsä ja seurannut liiaksi ulkomaalaisten filmintekijäin suuntauksia, jopa sellaistenkin, joilta puuttuvat moraaliset periaatteet.

Erityisesti huomautettiin, ettei uusissa neuvostoliittolaisissa elokuvissa ole kylliksi tehty kunniaa kommunistisille sankareille, eikä esitetty kylliksi maassa tapahtuneita yhteiskunnallisia, taloudellisia ja kulttuurielämän muutoksia.

Nixonin valintaa odotellessa

Miami Beach, Florida (AP)

Suurten teollisuusosavaltioiden maltillisina tunnettujen kokousedustajien ja pienten keskilännen valtioiden konservatiivisten edustajien välinen kiista vuoden 1976 kokouksen paikkajaosta näytti tiistai-iltana kohoavan Yhdysvaltain republikaanisen puolueen puoluekokouksen pääpuheenaiheeksi ennen presidentti Richard Nixonin valitsemista uudelleen puolueen presidenttiehdokkaaksi.

– –

Puhujien joukossa oli tiistaina Kalifornian kuvernööri Ronald Reagan, joka toi mukanaan Euroopan-terveisiä.

Hän kertoi useiden tapaamiensa eurooppalaisten johtomiesten sanoneen Richard Nixonin olevan ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka todella on tajunnut maailmassa vallitsevan poliittisen tilanteen luonteen.

”Älkää taivaan nimessä häiritkö häntä siinä tehtävässä, jota hän parhaillaan suorittaa”, oli eräs heistä sanonut Reaganille.

Näkyviä naishahmoja republikaanien puoluekokouksessa: rauhanaktivisti ja filmitähti Jane Fonda seurusteli ulkopuolella puistoon kerääntyneiden hippien kanssa.

Tyytyväiset tytöt

Miami Beach (Reuter)

Puoluekokouskaupungin prostituoiduilla riittää kiirettä huomattavasti enemmän kuin kuukausi sitten, jolloin demokraatit kokoontuivat samassa kaupungissa.

Republikaanien edustajat ovat vanhempia kuin demokraattien, heillä on keskimäärin enemmän rahaa ja heidän kokouksensa päättyvät noin kello 23 demokraattien jatkaessa usein läpi yön.

Tyytyväiset tytöt tekevät parhaansa, jotta kokousedustajien aika ei tulisi pitkäksi.

– –

Tyttö, joka normaalisti ansaitsee noin 400 markkaa yössä saattaa nyt saada jopa 2 000 markkaa samoista palveluksista.

Tyttöjen mukaan demokraattien kokouksen aikana eivät markkinat olleet läheskään yhtä hyvät; nuoret kokousedustajat käyttivät säästeliäästi rahojaan ja antoivat harvoin ylimääräisiä juomarahoja.

Koonnut Kari Lankinen

