Musta pörssi kukoistaa Münchenissä

München (HS)

Sitä mukaa kun Münchenin olympiakisojen erilliskilpailujen liput myydään loppuun, kukoistaa musta pörssi, jossa päivittäin noteerataan uusia ennätyksiä.

Kattolukemaa pitää toistaiseksi hallussaan eräs amerikkalainen matkailija, joka maksoi 1 200 Suomen markkaa lipusta lauantaina pidettävien kisojen avajaisiin.

Avajaislippujen viralliset hinnat ovat 15—130 markkaa.

Amerikkalainen osti lippunsa mustan pörssin kauppiaalta, joka ammattiveljineen pitää päämajaansa Münchenin raatihuoneen takana sijaitsevan kaupungin matkailutoimiston luona.

Poliisi yrittää lähes päivittäisillä vastaiskuilla napata kiinni pahimpia kiskureita, mutta musta pörssi jatkaa silti tuottoisaa toimintaansa.

Ennen nesteeseen kuin musteeseen

München (HS)

Väritelevision vaatimukset ovat aiheuttaneet uimahyppääjille aivan uuden hankaluuden.

Normaalisti he hyppäävät kirkkaan kuultavaan sinivihreään veteen. Münchenin uimahallissa — todennäköisesti maailman hienoimmassa — he putoavat kuin mustepulloon.

Altaan pohja on maalattu musteen siniseksi.

”Tämä vaikeuttaa huomattavasti hyppäämistä ainakin näin aluksi”, totesi Suomen uimajoukkueen johtaja Aimo Juvonen.

”Veden pintaa on vaikea arvioida, kaiketi tässä on annettu periksi tv:n vaatimalle värikkyydelle.”

Huumori helpottaa ennen toden alkua. Uimahyppääjä Pentti Koskinen ja valmentaja Aimo Juvonen löysivät harjoittelupaikan kisakylän kahluualtaasta.

Owens kaipasi Nurmea

München (HS)

”Anteeksi, olettehan Jesse Owens?”

”Kyllä, rakkaani, hyvää päivää.”

Berliinin olympiakisojen sankari siinä seisoo ilmielävänä keskellä vilkasta kisakylää.

Tunnistaminen valokuvien perusteella ei ole lainkaan vaikeata.

Jesse kun on 36 vuoden jälkeen yhä sama hoikkajäseninen, hyväntuulisena hymyilevä mies, joka 30-luvulla teki maailmanennätyksiä toinen toisensa perään ja aiheutti sensaation saavutuksillaan vuoden 1936 olympiakisoissa.

”Yritin heti aamulla etsiä Paavo Nurmea täältä, mutta kuulin hänen olevan sairaana ja jääneen Suomeen.”

”Olen kovin pahoillani — hän on parhaimpia tuntemistani ihmisistä. Sanokaa terveisiä.”

Aivan liikaa autoja on sinun kaduillas koulutie

Lapsi koulutiellä: ohi surahtelevia autoja, jonotusta risteyksissä.

”Meidän on vaikutettava liikennesuunnitteluun, jotta siinä otettaisiin huomioon lasten oikeudet liikkua turvallisesti. Tämä edellyttää asennoitumisen muuttumista.” (Kuvatekstit otteita Tapaturmantorjunta ry:n julkaisemasta opaskirjasesta.)

Kun lapsia kertyy suojatien päähän useita, he toisiinsa turvautuen uskaltautuvat kadun yli.

”Äänten paikallistaminen tuottaa vaikeuksia lapsille. Pienet lapset saattavat kääntää päänsä väärään suuntaan kuullessaan esim. auton äänimerkin. Samoin heidän on vaikeata arvioida autojen nopeutta, mistä johtuu, että heidän on vaikeata ratkaista sopiva tien ylityshetki.”

Autoilija ei juuri vaivaudu antamaan tietä koululaiselle, jonka myös on ehdittävä perille määräajaksi.

Tällaisissa tunnelmissa aloittelivat koulutietään ainakin Tolarin kansakoulun oppilaat Helsingin Pohjois-Haagassa.

”Asiantuntijoiden mukaan lapset eivät ole kypsiä pyöräilemään liikenteessä ainakaan ennen kymmenen ikää. Muun muassa käsite oikea-vasen selviää suurimmalle osalle lapsista vasta silloin.”

Matkaan on varattava aikaa, jotta ehtisi ajoissa kouluun.

Samat vaikeudet koskevat kaikkia koululaisia.

”Vanhempien täytyy itse toimia esimerkillisellä tavalla liikenteessä siten, että lapset voivat jäljitellä heidän käyttäytymistään. Lapsia pitää harjoittaa käytännössä yksinkertaisia liikennetilanteita varten.”

Junalippuja automaatista

Matkalippuautomaatti otetaan piakkoin koekäyttöön Helsingin rautatieasemalla.

Automaatista saadaan paikallisliikenteen matkalippuja kolikoilla.

Automaattista lipunmyyjää asennetaan parhaillaan paikoilleen.

Lava tyhjenee, jytä jatkuu

Tässä maassa jytää vielä vuosia.

Ei todella ole toivoa musiikin loppumisesta.

”Kesän aikana on tanssilavoilla ollut kato ja keikkoja harvemmassa kuin koskaan”, sanoo mainio Muska Babitzin, joka on miettinyt päänsä puhki maaltapaon ongelmia.

”Kun nuoriso muuttaa kaupunkiin tyhjenevät lavat, tai sitten hankitaan humppaa. Joku saattaa ehkä tämän perusteella luulla, että popmusiikki olisi kuollut. Se ei pidä paikkaansa.”

Esiintymispaikat vain muuttuvat. Disko tuntuu tällä hetkellä sopivalta ratkaisulta.

”Säälihän se on. Onhan tanssilava ja Suomen kesä jotain yhdessä!”

Muska valittelee sellaisten hyvien yhtyeiden kuin Tasavallan Presidentti työtilaisuuksien puutetta.

”Musiikki on korkeatasoista, joskin vaikeampaa kuin tavanomainen pop.”

Love Records on saanut Muskan laulajiinsa ja uusi kiekko ”Mulla on uudet rullaluistimet ja sulla on avaimet” on ilmestynyt.

”Rullaluistimet ovat muuten mainio kulkuvehje. Kun olin pieni Eirassa kaikilla kantin lapsilla oli sellaiset. Nyt ne tuntuvat tulevan uudestaan.”

Jätti-Timo

Maija Hollmen-Bärlund

Kun Timo T. A. Mikkonen nyt on siirtynyt uuteen jättikauteen (M-show-alkutekstit ovat koomisuudessaan järkyttäviä), olisi ehkä odotettavissa myös jotain entistä parempaa.

Toivo on täysin turha.

Mikkonen jatkaa kuulustelua kuin olisivat paikalla olijat mielenosoituksessa pidätettyjä henkilöitä.

Valokuvamalli Elina Ylivakeri ja entinen nyrkkeilijä Gunnar Bärlund olivat Mikkosen viime uhrit.

Kun Mikkonen niin kauniisti on kertonut käyttävänsä aikansa taustatietojen hankkimiseen (vaimokin avustaa), voisi myös odottaa niiden näkyvän jossain.

Maj voitti

Maija Hollmen-Bärlund

Speartours-lentoyhtiöllä on kiireitä.

Emäntiä koulutetaan ja tietoja koneiden valmistamisesta USA:ssa vaihdetaan.

Yhtiön lentoemäntien asusta pidetyn kilpailun voitti Maj Kuhlefelt tyylikkäällä ja raikkaalla ehdotuksellaan.

”Vaatimuksethan olivat ’elegantteja, seksikkäitä ja käytännöllisiä vaatteita’. Se hiukan aluksi pelästytti”, kertoo Maj, joka työskentelee Sarpaneva-studioilla.

”Teemme kaikkea sellaista sekatyötä, jota uskomme ja tiedämme osaavamme hyvin, ja myös kohtuuhinnoilla.”

Lentoemojen puvut ovat puna-musta-valkoiset ja ennen kaikkea urheilulliset. Pitkät housutkin ovat mukana garderoobissa, ja kun Keihäsen emännät panevat essut päälle, ne todella ovat kunnon isot vanhanaikaiset essut.

Väriä ja vauhtia vaatteissa on ainakin enemmän kuin Finnairin sini-harmaissa.

Kaunis Maj Kuhlefelt on suunnitellut asut uudelle lentoyhtiölle.

Mielenosoitukset vailla vaikutusta

Miami Beach (Washington Star)

Yli 1 200 mielenosoittajaa pidätettiin Miami Beachissa republikaanien lähes viikon mittaisen puoluekokouksen huipennuttua loppuunsa.

Vastalausemarssit eivät kuitenkaan purreet toivotulla tavalla republikaanien kokousta, joka sujui alusta loppuun suuremmitta yllätyksittä, sulassa sovussa ja voitonhuumassa.

Huuto rauhan puolesta ei kantautunut republikaanien kokoushalliin Miami Beachissa, missä Richard Nixon lupasi äänestäjilleen toiset neljä vuotta ”dynaamista kehitystä ja rauhaa maailmassa”. Samaan aikaan sotaa vastustavia mielenosoittajia tyynnyteltiin kyynelkaasupommein ja patukoin kokoushallin ulkopuolella.

Eino Grön — laulaja

Eino Grön laulaa kotiseudulleen Reposaarelle ja kertoo lapsuudenmuistojaan ohjelmassa ”Eino Grön — laulaja”, joka alkaa klo 21.55 ykkösverkossa. Grönin ensiesiintymisestä tulee tänä vuonna kuluneeksi viisitoista vuotta.

Koonnut Kari Lankinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone