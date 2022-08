Lontoon pop-lista meni kuluneella viikolla vaihteeksi sekaisin vanhoista lukemista. Tosin Alice Cooper ja ”School’s out” on yhä ykkösenä, mutta kymmenen parhaan joukkoon on äkkiä pompannut kolme levyä aivan hänniltä.

Parasta vauhtia tulivat Rod Stewartin “You wear it well” ja Mott the Hooplen “All the young dudes”.

Viikon putoajilta näyttävät Terry Dactylin ”Seaside Shuffle” ja Donny Osmondin ”Puppy love”. – –

New Yorkin singlelistalla ei Gilbert O’Sullivanin ykkössijaa näytä mikään järkyttävän: ”Alone again” on kuudetta viikkoa kärjessä.

Ellei sitten Hollies onnistu, sen ”Long cool woman” kiipesi joka tapauksessa jo neljänneltä sijalta toiseksi.

Pari uutta on näkyvissä, Mac Davisin ”Baby don’t get hooked on me” ja Gary Glitterin “Rock and roll part II”.

Miljoonaolympialaisten avaus oli värikäs ja tyylipuhdas näytös

München (HS)

Suomen joukkue tulee; lippua kantaa Ilkka Nummisto, meloja. Puvut valkoisia ja sinisiä – yleinen tyyli Pohjoismaiden joukkueilla, jotka kaikki olivat pukeutuneet oman maansa lippuväreihin.

Saksalaisen täsmällisesti sujuivat 20. kesäolympialaisten avajaiset Münchenissä. Kiihkeistä aattotunnelmista huolimatta perinteiset juhlallisuudet vietiin läpi häiriöittä.

Tuhannet kyyhkyt kohosivat ilmaan muistuttamaan maailmalle rauhasta ja ystävyydestä.

Avajaiset huipentuivat olympiatulen sytyttämiseen. Vaalea 18-vuotias juoksijanuorukainen Günter Zahn toi soihdun stadionille.

Hän kiersi radan uljain askelin, kiipesi ketterästi portaat korokkeelle ja sytytti olympiatulen. Liekit leimahtivat hetken emmittyään palaakseen 10:een syyskuuta saakka.

Kyyhkysparvi pölähti taivaalle avajaisissa.

Wirkkalan uusin valtaus

Tämä maa on täynnä eri alojen mestareita eikä Tapio Wirkkala ole heistä suinkaan vähäisimpiä.

Hyvin harvoin Wirkkalaa tapaakaan kotoaan. Hän on liikkuva taiteilija, maailman ykkösluokkaa.

Uusin aluevaltaus on Shakespeare, tarkemmin ”Kesäyön unelman” lavastus ja pukujen suunnittelu.

– Tämä oli aluksi tuskallinen juttu, sanoo Wirkkala. Lähdin silloin pelkästään tekstin pohjalta. Ja oikeastaan se avautui minulle vasta silloin kun näyttelijät tulivat mukaan.

Wirkkalan mielestä lavastuksen ei tarvitse olla sidottu aikaan. Tärkeää on, että se tulee lähelle jokaista.

– Niin, ohjaaja Jack Witikka jatkaa ajatusta. Jo Shakespearen aikana huomattiin, ettei hovielämä ole ainoa autuaaksitekevä ja tämähän pätee tänäkin päivänä.

– Yltäkylläisyys ei viehätä.

Helsinki suosii yhä ulkomaisia liikennevaloja

Helsinki on edelleen kalliimpien ulkomaisten liikennevalojen kannalla.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on toisen kerran hylännyt puolta halvemmat kotimaiset liikennevalot ja kaupunginhallitus joutuu maanantaina lopullisesti valitsemaan näiden kahden tarjouksen välillä.

Lautakunnan enemmistö epäilee kotimaista liikenteenohjausjärjestelmää sudeksi, pitää sitä epäluotettavana ja epäturvallisena aina valopylväitä myöten.

Suomalainen järjestelmä on kehitetty Sitran myöntämän tuen turvin, ja Sitra on luvannut Helsingin kaupungille yli puolen miljoonan markan takuun, jos kaupunki ostaa kotimaiset laitteet.

Fiskarsin suunnittelema suomalainen järjestelmä maksaisi 1,3 miljoonaa markkaa ja kilpaileva ja lautakunnan suosittelema länsisaksalainen Siemensin järjestelmä noin 1,8 miljoonaa markkaa.

Takiaispallo 6-osaisena sarjafilminä

Pari vuotta sitten elokuvateattereihin tullut Takiaispallo on pohjana uudessa kotimaisessa sarjafilmissä, joka alkaa tänään. – –

Terhi Panulan Annika Saarinen on itsenäisyyteen pyrkivä nuori nainen, joka haluaa katkaista lapsuudenkodin kahlehtivat siteet ympäriltään.

Sarjan kuten elokuvankin käsikirjoituksesta vastaa Kerttu-Kaarina Suosalmi ja ohjauksesta Veli-Matti Saikkonen.

Takiaispallo on kuvaus prosessista, jonka moni suomalainen keskitason perhe joutuu läpikäymään, vaiheesta jolloin kohtuullinen taloudellinen turvallisuus ei yksinään riitä lapsille.

Se on kuvaus hajoamisesta, joka saa alkunsa lasten itsenäistymisen tarpeesta, kuvaus asiasta josta käytetään nimitystä sukupolvien kuilu.

Suuryhtiöiltä apua saaristosuojeluun

Turku (STT)

Laajahkon Ruotsin ja Suomen yhteistyön suunnitellaan käynnistyvän Ruotsista rannikkoamme myöten ulottuvan kauniin saaristoketjun luonnon suojelemiseksi.

Alan järjestöjen edustajat neuvottelivat lauantaina Turussa. Tarkoituksena on mm. rahoituksen järjestämisessä kääntyä kansainvälisten suuryhtiöiden puoleen.

Pidä saaristo siistinä ry. perustettiin kolme vuotta sitten. Nyt siihen kuuluu yli tuhat jäsentä, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Rabbe Lauren Valtion ympäristönsuojelun neuvottelukunnasta.

Nudistien uintikisoja puuhataan Kuopioon

Kuopio aikoo järjestää ensi kesänä nudistien kansainväliset uimakilpailut, mikäli käytännölliset järjestelyt saadaan sujumaan.

Kaupungin järjestysviranomaisten on kuitenkin vielä tarkistettava, sallivatko Suomen laki ja Kuopion järjestyssääntö kisat.

Kuopioon olisi tulossa ensi vuoden elo-syyskuussa noin 100 kansainvälisen luonnonystäväin järjestön eli entisen nudistijärjestön uimaria. Kilpailut järjestettäisiin suljettuna tilaisuutena Kuopion uimahallissa.

Komisario Helkki Helppi sanoi, että Kuopion järjestyssääntö ja rikoslaki asettavat muutamia velvoitteita. Niissä muunmuassa kielletään loukkaamasta julkisesti säädyllisyyttä tai sukupuolikuria ja määrätään kaikki 6 vuotta täyttäneet käyttämään uimapukua julkisilla paikoilla.

Se, että nudistien uintikisat olisivat yleisöltä suljetut, saattaa komisario Helpin mielestä muuttaa tilanteen.

Tanska rynnisti

Tanskan 1–0 voittoon päättyi lauantaina Helsingin Velodromilla pelattu maahockeymaaottelu Tanskan ja Suomen välillä. Vielä tauolla oli tilanne maaliton.

Suomen maalivahti Harri Surrola mallikkaassa torjunnassaan. Vain kerran pallo livahti hänen taakseen. Naamarimies vangitsi mm. kaksi rangaistuslyöntiä.

Tanska ansaitsi voittonsa, sillä etenkin toisella jaksolla tanskalaisten punapaitojen hyökkäykset vyöryivät jatkuvasti suomalaisten maalille.

Ensimmäisellä jaksolla peli oli melko tasainen, sillä Suomikin pääsi useaan otteeseen hätistelemään vastustajan maalia.

Toisella jaksolla kestävyys kuitenkin petti ja tanskalaiset ottivat otteen haltuunsa.

Ovimikkojen mielivallan maa

Olen ollut Suomessa seitsemän kertaa ja luulen, että ymmärrän aika hyvin teidän maatanne.

Kuitenkaan en voi ymmärtää, kuinka demokraattiset ja vapautta rakastavat suomalaiset voivat sietää portierien mielivaltaista tyranniaa.

Usein tapahtuu, että minua ei päästetä ravintolaan tai tanssipaikkaan vain siksi, että minulla on sandaalit.

Tämä on diskriminointia, syrjintää!

R. R., Massachusetts

Koonnut Pasi Oikarinen

