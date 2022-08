Markku Valkonen

Rauni Liukon ja Riitta Sulkavan iskevä veistosnäyttely Arkadian puistikossa päättyy tänään oltuaan esillä vain viisi päivää. Miksi?

Näyttely ei ole tavanomaista taidetta. Se on täyttä asiaa, painavaa puhetta niistä ihmisistä, joita tämä yhteiskunta pitää anturansa alla.

Näyttelyn näkökulma on lasten kasvatuksen ristiriitaisuuksissa, mutta se laajenee koskemaan yhteiskunnan rakenteellista väkivaltaa kokonaisuudessaan.

Tämä näyttely kuuluu juhlaviikkojen ohjelmaan. Kuitenkaan juhlaviikot eivät ole osallistuneet pennilläkään sen järjestämiseen. – –

Näyttely puhuttelee tavallista ihmistä aivan toisin kuin koko muu festivaalihuvitus. Monille se jää ehkä ainoaksi juhlaviikkotapahtumaksi, johon he reagoivat.

Liukon ja Sulkavan teokset havainnollistavat millä tavoin yhteiskunta muokkaa lapsista alistuvaisia, yhdenmukaisia, nurisemattomia kansalaisia kapitalismin rattaisiin. Enemmistöä odottaa huonosti palkattu työ – sikäli kuin sitäkään saa – , kehno arvostus, hiostus.

Suomen joukkue perillä

Mikko Ala-Leppilampi joutui seipäitten vartijaksi vaikka Antti Kalliomäki tuli seipäittensä mukana Müncheniin. Markku Kukkoaho joutui lähtemään Oulusta yksinään. Juha Väätäinen ei tullut, mutta Helsingistä mukaan liittyivät Stig Lönnqvist (vas.) ja Ari Salin (oik.).

München (HS)

Suomen olympiajoukkueen pääosa on jo kisakylässä. Yleisurheilijat saapuivat paikalle tiistaina yllätyksen kera: Juha Väätäinen ei tullut mukana.

Väätäinen on ilmoittanut jäävänsä pois 10 000 metriltä jalkavaivan vuoksi. Vastaan saapuneitten johtajien manailukaan ei loihtinut Euroopan mestaria esiin koneesta. Näitten tietojen mukaan Väätäinen juoksee vain 5 000 metriä.

Jo paikalla olleista karsiutui Suomen ainoa vapaapainija Jorma Liimatainen kilvasta hävittyään turkkilaiselle Vehbi Abdagille kaikilla tuomariäänillä.

Höyrylöylyä

Kisakylän suomalaisleirissä on suru vallalla, sauna on huono eikä käytössä ole yhtään vihtaa.

”Saunomaan ei paljon tee mieli siihen koppiin”, sanoo ampuja Osmo Ala-Honkola. ”Onneksi on edes hyvät suihkut. Ne ovat siedettävät, jos ei sitten polta itseään”, merikarvialainen toteaa haikeana.

”Miesten kylän ainoa sauna on tosi huono”, vahvistaa ampujien aseseppä Olavi Eronen tämän kaikkia suomalaisia järkyttävän uutisen. ”Se on ensinnäkin aivan liian pieni, 2,5x2,5 metriä ja aina täynnä. Kunnon löylyjä ei saa, vaan ilmassa on ainoastaan jonkinlaista vesihöyryä.”

”Sitä paitsi tulee aina vaikeuksia, kun suomalaiset saapuvat – kaikki muut pakenevat”, Eronen naureskelee.

”Viimeksi saunaan mennessäni seisoi tummaihoinen urheilija oven ulkopuolella. Kun ihmettelin, miksi hän siihen oli jäänyt, sanoi mies, että sisällä ovat ne hullut suomalaiset.”

Suomen pyöräily jäänyt kyydistä

München (HS)

Pyöräillään sitten korkealla vuoriston ohuessa ilmassa tai tavallisella eurooppalaisella tasamaalla, Suomi on ja pysyy pyöräilyn kehitysmaana.

Mexicon olympiakisoissa Suomi sijoittui sadan kilometrin joukkueajossa 19. sijalle, Münchenissä oli menestys sama.

Suomen pyöräilyjoukkueen johtaja on Simo Klimscheffski, turkulaisittain murtava ja ruskeasilmäinen ja mustatukkainen kiiltokuvapoika, joka jaksaa hymyillä iloisesti tappionkin hetkellä. – –

”Ilman rahaa ei pyöräilyvalmennuksesta nykyaikana tule mitään”, pauhasi Klimscheffski.

”Tätä joukkuetta pyöräilyliitto pystyi auttamaan taloudellisesti vain 60-prosenttisesti. Poliitikkojen olisi tajuttava, että tällainen urheilujoukkue edustaa Suomea ja järjestettävä valtionavustus siihen malliin.”

Iso-Britannian pyöräilijä vaihtoi pöksyt kesken matkaa eikä hämmentynyt ympäristön katseista.

Sotasensuurin arkistoa kaupan kilotavarana

Sotasensuurin arkistoa kaupataan Joensuussa kilotavarana. Kymmenen kilon erää arkistomateriaalia tarjotaan keräilijöille lehti-ilmoituksella.

Pääesikunta on sen verran kiinnostunut asiasta, että Joensuuhun on lähtenyt käsky selvittää millaista aineistoa myyjän hallussa on. Lain mukaan yksityinen ei saa pitää hallussaan virallisia arkistoihin kuuluvia asiapapereita.

Viime viikon lehdessä julkaistu ilmoitus kuuluu: ”Keräilijät huom! Sotasensuurin arkistoa v. 1941–44 eri rintamilta noin 10 kiloa myytävänä. Tarjoukset viikon aikana HS Joensuun kontt. nimim. 'Mitätön eläke JO 0513.”

”Myyntitarjous tuli meille täytenä yllätyksenä”, kertoi everstiluutnantti R. J. Setälä pääesikunnan tiedotusosastolta. ”Nyt yritetään selvittää onko tällaista aineistoa joutunut vieraisiin käsiin, kuinka paljon ja millaista se on laadultaan.” – –

”Jos aihetta on, tullaan aikanaan on jättämään siviilipoliisille. Ei tämä oikealtaan ole mikään sotilasasia. Emme aio myöskään osittaa myyjälle omaa tarjoustamme.”

Kainuun sairaalasta irtisanoutui 20 sairaanhoitajaa

Oulu (HS)

Kymmenen Kainuun keskussairaalan sairaanhoitajaa on irtisanoutunut samanaikaisesti, koska sairaalan johto ei myöntänyt heille edes palkatonta virkavapaata erikoistumisopiskelua varten.

Samanaikaisesti jättää paikkansa kymmenen sijaissairaanhoitajaa Kainuun keskussairaalassa.

Sairaalan johto perustelee kantaansa sillä, että viransijaisuuksia on Kainuussa erittäin vaikea täyttää. Sen sijaan vakinaisiin sairaanhoitajan virkoihin – myös erikoissairaanhoitajan virkoihin on riittävästi tulijoita

Angela ylisti NL:n tukea

Kunniavieras: Angela Davis, musta kansalaisoikeusaktivisti ja Yhdysvaltain kommunistipuolueen jäsen, sai Moskovassa korkean tason vastaanoton, jota johti maailman ainoa naiskosmonautti Valentina Tereshkova (oik.).

Moskova (UPI)

Amerikkalainen musta aktivisti ja entinen yliopistonopettaja Angela Davis ylisti tiistaina Neuvostoliiton Yhdysvaltain mustille antamaa tukea ja sanoi sen vastaavan ”internationalismin henkeä”.

Davis, joka on Yhdysvaltain kommunistipuolueen jäsen, aloitti maanantaina vierailunsa Neuvostoliitossa.

Davis vapautettiin äskettäin murha- ja kidnappaussyytteistä Kaliforniassa käydyssä oikeudenkäynnissä, joka herätti suurta huomiota myös Neuvostoliitossa.

Kalifornian yliopistossa filosofian opettajana toiminut Davis tapasi julkisuuden henkilöitä, työläisiä, tieteilijöitä ja kirjailijoita Neuvostoliiton naisten komitean järjestämässä tilaisuudessa tiistaina.

”Ilman Neuvostoliiton tukea meidän taistelumme yhteiskunnallisen edistyksen puolesta olisi verrattomasti vaikeampaa”, Davis sanoi isännilleen.

Uutistoimisto Tassin mukaan Angela Davis on ”tunnettu julkisuuden henkilö Yhdysvalloissa” ja ”rohkea kommunisti”.

Mies hylkäsi likaisen vaimon

Nelikymmenvuotias mies sai Salonikissa Kreikassa avioeron vaimostaan kerrottuaan oikeudelle, ettei hänen vaimonsa ole peseytynyt kertaakaan kolmen avioliittovuoden aikana.

Vaimo nukkui jatkuvasti samoissa vaatteissa, jotka hänellä oli yllään häissä. Hän ei vaihtanut koskaan vuodevaatteita. (Reuter)

Koonnut Jarkko Rahkonen

