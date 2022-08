San Clemente, Kalifornia (New York Times)

Presidentti Richard Nixon järjesti sunnuntai-iltana vastaanoton noin 400 huviteollisuuden palveluksessa olevalla ”ystävälleen”.

Vieraiden joukossa oli runsaasti Hollywoodin vakiintuneita veteraaneja, mutta joukossa oli myös silmiinpistävä joukko entisiä demokraatteja ja nuoria tähtiä.

Demokraattien leiristä loikanneisiin kuuluivat mm. filmitähdet Charlton Heston ja George Hamilton sekä Frank Sinatra, joka aikoinaan kannatti John F. Kennedyä vuoden 1960 vaaleissa.

Nuorten ohjaajien ja näyttelijöiden joukossa nähtiin Peter Bogdanovich, joka ohjasi ”Viimeisen elokuvan”, Jim Brown, entinen ammattijalkapallonpelaaja, ja Clint Eastwood, useiden ”italialaisten” westernien ja poliisielokuvien tähti.

Taiwanille kutsu Kiinan kisoihin

Hongkong (AFP)

Kiinan pingpong-diplomatia siirtyi maanantaina uuteen vaiheeseen, kun Peking kutsui Taiwanin osallistumaan syyskuun alussa järjestettäviin ensimmäisiin Aasian pöytätennismestaruuskilpailuihin.

Ehtona kuitenkin on, että Taiwan esiintyy kisoissa ”Kiinan kansantasavallan maakunnan joukkueen” nimellä.

Taipeissa Taiwanin pääkaupungissa sanoi maan liiton edustaja, ettei hän tiedä mitään kutsusta. Taiwanin pöytätennisliiton pääsihteeri Lo Shuyjuan lisäsi, että joukkueen lähettäminen Pekingiin olisi poliittisen tilanteen vuoksi aivan mahdotonta, vaikka Taiwan kutsuttaisiinkin sinne.

Taiwanille esitetty ottelukutsu on ensimmäinen vahvistus Kaakkois-Aasiassa liikkuneille huhuille, joiden mukaan Kiina valmistautuu laajentamaan pingpong-diplomatiaansa.

Elisabetin serkku kuoli lentokoneen maahansyöksyssä

Lontoo (Erkki Arni)

Kuningatar Elisabetin serkku Gloucesterin prinssi William sai surmansa lento-onnettomuudessa keski-Englannissa maanantaina.

Prinssi William oli 30-vuotias, kuningattaren sedän Gloucesterin herttuan vanhimpana poikana hän oli Englannin kruununperimysjärjestyksessä yhdeksäs. Hän oli poikamies.

Gloucesterin prinssi William

Onnettomuus tapahtui prinssi Williamin lähtiessä Cherokee-tyyppisellä yksityiskoneellaan lähellä Wolverhamptonin kaupunkia pidettyyn lentokilpailuun mukanaan Mitchell-niminen lentäjä.

Juuri koneen noustua kiitoradalta ja laskutelineen kääntyessä kone menetti korkeutta; toinen siipi iski puuhun ja repesi irti ja prinssin kone paiskautui selälleen maahan.

Se räjähti hetkistä myöhemmin liekkeihin ja molemmat koneessa olleet saivat surmansa.

”Uusköyhät ruuhka-Suomen uusi yhteiskuntaluokka”

Helsingin seutu kasvaa 15–16 000 asukkaan vuosivauhdilla eli imee vuodessa tyhjiin kolme melko voimakasta kehitysalueen kuntaa.

Hallitsematon kehitys jyrsii valtakunnan perusrakenteita.

Helsingin seutu kokee ruuhkautumisen kivut: maankäyttö on pirstoutunut täysin ja kunnat tanssivat elinkeinoelämän pillien mukaan.

Kansa tungetaan lähiöihin, joihin on kasvanut uusi yhteiskuntaluokka: uusköyhät.

Näin sanottiin maanantaina Helsingissä alkaneessa ”Suomi Helsinkiin” -seminaarissa.

Lohjalla on louhittu 75 vuotta

Tupakkatauko tulee kaivosmiehelle olosuhteitten pakosta. Nyt on murskaamossa tukkeuma eikä kalkkikiveä voi enempää vetää lastausaukolle.

Kaivosmies työskentelee kosteassa, viileässä ja pölyisessä ilmassa keinovalossa kahdeksan tuntia päivässä.

Kaivosmiehen työasuna ovat kypärä, korvasuojukset ja kesäkuumallakin villapaita.

Kaivosmies on kuulunut Lohjan kuvaan vuosikymmenet. Uusin kaivos avattiin Tytyrissä vuonna 1948. – –

Lohjan Kalkkitehtaan Tytyrin kaivoksessa on käytäviä kaikkiaan 20 km. Siitä on pääkäytäviä 4–5 km. Vuodessa nostetaan 1,1 miljoonaa tonnia kalkkikiveä sementin valmistukseen. – –

Suuremmat koneet vaativat myös tilavammat käytävät. Lastaaja Keijo Heino työskentelee 200-tasolla. Alempana 330-tasolla on jo suuremmat kulkuväylät. Tytyrin alin taso on 320 metriä maanpinnasta.

Tärkeä toimenpide ennen työn alkamista ja sen jälkeen on kääntää henkilökortti osoittamaan kaivoksessa oloa ja siltä poistumista.

Parisataa metriä maan alla kaivosmiehet viettävät myös lyhyet kahvi- ja ruokataukonsa. Keskusteluja sävyttävät sutkaukset ja huulet vaikka ympäristö on väritön ja apea.

Olympialaiset kuumentavat väritelevisioiden kauppaa

Olympiakisat ovat kiihdyttäneet televisiokaupan huippuunsa Suomessa. Ajoittaisia toimitusvaikeuksia on esiintynyt, sillä väritelevisioiden ostorynnäkkö yllätti maahantuojat ja valmistajat. Myös tavalliset televisiot ovat menneet hyvin kaupaksi.

Valtavasta menekistä huolimatta on kilpailu televisiokaupassa entisestään kiristynyt.

Maahantuojat painostavat vähittäiskauppiaita yhä ankarammin keskittymään oman merkkinsä myyntiin.

Laajan televisiovalikoiman pitäminen on kauppiaille aikaisempaa vaikeampaa, joskus jopa mahdotonta.

Lappuliisoille pitkät housut

Pysäköinninvalvojien eli ”lappuliisojen” virka-asua muutetaan, niin että kylminä vuodenaikoina voidaan hameen asemasta käyttää pitkiä housuja.

Helsingin kaupunginhallitus on tehnyt tästä esityksen Suomen kaupunkiliitolle.

Pysäköinninvalvojat työskentelevät ulkosalla sääoloista riippumatta.

Hame on osoittautunut kylmillä ilmoilla epäkäytännölliseksi ja suorastaan terveydelle vaaralliseksi, varsinkin jos lisähaittana on kova tuuli, sanotaan kaupunginhallituksen perusteluissa.

Asukasdemokratia laajenee Malminniityssä

Asukasdemokratiaa on Malminniityn asuma-alueella Vantaalla kokeiltu noin puolitoista vuotta. Demokratian myötä on alueelle tullut lapsille leikkipaikka ja jäätelökioski. Myös järjestys on parantunut alueella.

Asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa taloudellisiin asioihin on tarkoitus lisätä.

Myönteisen vastaanoton asukkaiden keskuudessa on saanut yksi idea, nimittäin Malminniittypäivä, jota vietettiin viikonvaihteessa toisen kerran.

Malminniityllä Vantaalla on kokeiltu asukasdemokratiaa toista vuotta. Asukkaiden mielestä ei heillä kuitenkaan ole todellista valtaa. Demokratia on kuitenkin parantanut lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksia.

Turun lapsille suurin leikkipuisto Suomessa

Turku (HS)

Maan laajin ja monipuolisin lasten leikkipuisto on luvassa Turkuun, mikäli Turun Seikkailupuisto ry:n suunnitelmat toteutuvat.

Ensi perjantaina yhdistyksen johtokunta jättää kaupunginhallitukselle leikkipuiston piirrokset ja talousarvion.

Entiselle ruotsalaisen puutarhakoulun tontille kaavaillun puiston perustamiskustannuksissa päädytään 75 000 markkaan ja ylläpitokustannusten on laskettu olevan vuosittain 60 000 markkaa.

Noin hehtaarin suuruisen reheväkasvuisen tontin on laskettu tarjoavan leikkipaikan päivittäin noin 700:lle lapselle.

Lapset savitaiteilijoina

”En mä oikein tiedä mitä tästä tulee”, totesi Laura, 5, iso harmaa savimöhkäle kädessään.

Pienet näppärät kädet muovasivat savesta hetkessä vauvan ja seuraksi ilmestyi lepotuolissa istuva nukke.

Kaulin on yhtä hyvä saven muokkaamisessa kuin pullataikinan teossa havaitsi Annika, 6, joka tomerasti kaulitsi savesta itselleen askia.

Arabian Wärtsilän tehtaiden taideosaston ovet aukenivat Helsingin juhlaviikkojen ajaksi kaikille halukkaille. Pienille savenvalajille on varattu oma työpaja tehtaalla.

Liedon kirkon korjaus valmiina

Lieto (HS)

Huomattavin tänä vuonna tehdyistä kirkon korjauksista on valmistunut Liedossa. Keskiaikainen Pyhän Pietarin nimikkokirkko otetaan uudelleen käyttöön ensi sunnuntaina yli kaksi vuotta kestäneiden töiden jälkeen.

Liedon harmaakivikirkon korjauskustannukset ovat noin 1,3 milj. markkaa.

Ylivoimaisesti vaikein tehtävä on ollut kirkon perustusten vahvistaminen.

Vanhanajan rakennustavan mukaan kirkko oli perustettu hirsiarinalle ja kalliolle. Savikerrostumat olivat tällöin painaneet rakennusta ja aiheuttaneet vaarallisia murtumia länsipäädyn puoleisissa seinissä ja holveissa.

”Koska rakennus uhkasi katketa, oli perustamistyöt tehtävä uudelleen. Ilmanpaineella paalutettiin betonipilarit kallioon aina kahdeksan metrin syvyyteen asti”, kertoo rakennustarkastaja Arvo Oksanen.

Liedon keskiaikaisen harmaakivikirkon yli kaksi vuotta kestäneet korjaustyöt on saatu päätökseen. Pyhän Pietarin nimikkokirkko otetaan uudelleen käyttöön ensi sunnuntaina.

Vesterinen löi trial-huiput

Linköping (HS)

Yrjö Vesterinen yllätti huippuajajat trialin Euroopan mestaruuskilpailujen osa-ajossa Linköpingissä Ruotsissa.

19-vuotias suomalainen voitti osakilpailun. Tähän eivät suomalaiset ole ennen pystyneet.

Vesterinen on nyt kokonaiskilpailussa viides.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone