Museovirasto on tänä kesänä neljästi esitellyt Helsingin ympäristön muinaisia asuinpaikkoja ja niillä tehtäviä kaivauksia. Menestys on ollut joka kerta hyvä ja esittelijöille tehdyt kysymykset kiperiä. Puolarmetsän asuinpaikka on ajalta 500–0 eKr.