Pian on Brondakin vain muisto. KOP:n seitsenkerroksinen liiketalo nousee paikalle ajan mittaan. Tanssikoulu, matkatoimisto ja elokuvateatteri katoavat myös Esplanadin katukuvasta.

Eino Leino Helsingin Esplanadinpuistossa on pian entistä yksinäisempi. Uljas patsas menettää tutun naapurinsa, Brondan talokorttelin.

Brondinin kahvilahan oli Eino Leinon kantapaikkoja. Tosin kahvilaa ei ole talossa ollut aikoihin, ja koko rakennus puretaan ensi viikolla. Kansallis-Osake-Pankki rakentaa paikalle liiketalon.

Korkeavuorenkadun ja Etelä-Esplanadin kulmassa sijaitsevaa taloa ei ole luokiteltu historiallisesti arvokkaaksi. Siksi ei museovirasto puutu rakennuksen häviämiseen kaupunkikuvasta.

MM-ottelu ohi Fischeristä shakin uusi maailmanmestari

Shakin uusi maailmanmestari Bobby Fischer (kuvassa) vaatii Boris Spasskilta kirjallisen vahvistuksen 21. pelin luovutuksesta, josta hän ilmoitti puhelimitse ylituomari Lothar Schmidille perjantaina.

Amerikkalainen Bobby Fischer, 29, sai perjantaina shakin maailmanmestarin tittelin Boris Spasskin luovutettua.

Pistetilanne ennen 21. eli viimeiseksi jäänyttä peliä oli Fischerin hyväksi 11 ½– 8 ½.

Peli keskeytettiin torstaina 40. siirron jälkeen ja sitä oli määrä jatkaa perjantai-iltapäivänä. Päivällä Spasski kuitenkin soitti ylituomari Lothar Schmidtille ja ilmoitti luopuvansa.

Täten loppupisteiksi tuli 12 ½– 8 ½ Fischerin hyväksi.

Soukka valmistumassa

Espoon Soukka on valmistumassa. Tällä hetkellä Soukassa on valmiina noin 2 450 asuntoa ja noin 7 300 asukasta. Lopullinen asukasmäärä on noin 10 000 henkeä.

Asuntojen ohella Soukkaan on tullut myös kaivattuja palveluja. Soukka on saanut monipuolisen liikekeskuksen, jonka vihkiäisiä vietettiin perjantaina.

Juhlapäivänä Soukka sai osakseen myös arvostelua. Lisäksi kerrottiin millainen on keskiverto soukkalainen. – –

Keskiverto soukkalainen on 25-vuotias mies. Hänellä on kolmihenkinen perhe, joka asuu kolmen huoneen omistusasunnossa. He ovat muuttaneet vuonna 1971 Helsingistä – ei Espoosta.

Perhe on varsin hyvinvoipa: bruttotulot ovat 2 500–3 000 markkaa kuukaudessa.

Soukan liikekeskuksen vihkiäistilaisuus oli perjantaina. Liikekeskuksessa sijaitsee eri alojen liikkeitä, pankkeja ja ravintola. Rakennusryhmään kuuluu kaksi kymmenkerroksista tornia, joissa on yhteensä 120 asuntoa.

Tvh johtaa kehätien liikenteen Hakunilaan

Tvh aikoo johtaa kehätien 10 000 auton vuorokausiliikenteen Hakunilan asuntokaduille, Vantaalle, Vaaralan liittymän rakentamisen ajaksi. Asiasta on syntymässä lihava riita tvh:n, Vantaan kauppalan sekä Hakunilaa rakentavan Keskus-Sato Oy:n välille.

Myös hakunilaiset ovat tuohtuneita asiasta ja aikovat kääntyä suoraan tvh:n pääjohtajan puoleen toisenlaisen ratkaisun löytämiseksi.

Vantaan kauppalan ja Keskus-Sato Oy:n edustajien mielestä tvh on suunnitellut ratkaisun salaisesti ja vastoin molempien nimenomaisia toivomuksia.

Hakunilan tien ratkaisu oli esillä lähes vuosi sitten ja silloin molempien edustajat ilmoittivat vastustavansa tällaista järjestelyä.

Kehätien liikenne joudutaan johtamaan muualle Lahden moottoritien ja kehätien liittymän rakentamiseksi Vaaralassa.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan liittymä oli tarkoitus rakentaa siten, että liikenne voisi jatkua kehätiellä.

Vaaralan liittymän rakentamisen ajaksi Tvh aikoo ohjata kehätien vilkkaan liikenteen Hakunilan asuntokaduille. Hakunilalaiset pelkäävät kasvavan liikenteen häiritsevän asutusta ja asukkaiden liikenneturvallisuutta.

Kauniit naiset ratkovat pulmat

München (HS)

Ongelmat ovat olemassa vain ratkaisemista varten – siinä lause joka on ihan selvästi leimattu Liisa Hagelbergin, Suomen olympia-attashean kauniille otsalle.

Suomea puhuvat kisaemännät Ritva-Maria Belz (vas.) Rita Ingberg, Sirpa Kukkonen ja Ulla Laakso ovat istahtaneet olympiatornin huipulle. Taustalla näkyy olympiastadion. Kaikki yli tuhat kisaemäntää ovat pukeutuneet yhtenäiseen sinivalkoiseen asuun.

Olympiajoukkueemme tarmokas ja viehättävä attashea toimii yhdysmiehenä Suomen olympiakomitean ja kisojen järjestelykomitean välillä. Jos ongelmia sattuisi tulemaan, on Liisa Hagelbergin tehtävänä tietää heti keneen otetaan yhteys, mitä tehdään ja mihin mennään. – –

Suomalaisia kisaemäntiä turkoosinvärisissä dirndl-puvuissaan täällä on viisi. Kaksi heistä työskentelee kisajoukkueen toimistossa, jota johtaa tiedotussihteeri Riitta-Liisa Arni.

Marlene Jennewein on lennätetty tänne Mainzista. Hän osaa sujuvaa suomea, jonka pohjana on kahden vuoden opiskelu vaihto-oppilaana Helsingin saksalaisessa koulussa muutama vuosi sitten.

Sirpa Kukkonen, toinen toimiston kisaemännistä, asuu ”siviilissä” Genevessä.

Kisajoukkueemme tulkkina ja myös toimistotehtävissä työskentelee Riitta Pesonen. Hän puhuu saksaa loistavasti, aivan baijerilaisittain korostaen.

Luova työ tekee vapaaksi

Maija Hollmen-Bärlund

Luova intuitio mitä se todella tarkoittaakaan on nyt iskusana Oy Yleisradio AB:ssä. Ainakin johtaja Pertti Paloheimon mukaan.

Luovaa osuutta korostettiin tv-ykkösen syyskauden avajaisissa useaan otteeseen. Samalla varoitettiin yleisen filosofoinnin vaaroista. – –

Pääjohtaja Erkki Raatikainen ja ohjelmapäällikkö Arska Elo tuntuvat olevan iloisia uusista ohjelmista ja varsinkin vuoden aikana televisiolle tulleista palkinnoista. Näin pieneksi maaksi olemme menestyneet hienosti.

– Luova ihminen kautta maailmanhistorian on tehnyt virheitä. Niin on tapahtunut myös täällä Pasilassa, sanoi Paloheimo täsmentelemättä sen tarkemmin virheiden laatua. (Virhe taitaa olla yhä lomalla)

Palkintoja on ohjelman tasapuolistamisesta huolimatta tullut vuoden aikana rutkasti.

– Yritämme etsiä koko ajan uudenlaista viihdettä. Aivan uutta ideaa tuskin kuitenkaan löytyy, sanoo jalka paketissa oleva Pertsa Reponen, Montreux-ohjelman tekijöitä. Kolmas palkintohan ”Ällitällille” sieltä tuli.

Teija Sopanen on ilo rullatuolissa istuvan Pertsa Reposenkin silmille.

Elannon meijerit Valiolle

Neuvottelut Elannon kaikkien meijerilaitosten siirtymisestä Valiolle ovat loppusuoralla.

Elannon hallintoneuvosto teki asiasta päätöksen perjantai-iltana, mutta kokous päätti pitää yksityiskohdat salassa lauantaihin saakka.

Valio taas luovuttaisi ainakin Helsingissä olevat baarinsa Elannolle. Lopullisesti asian Elannon osalta ratkaisee edustajisto.

Meijeritoiminnan lopettaminen liittyy Elannon pyrkimykseen lopettaa kaikki tuotantotoiminta ja keskittyä ainoastaan vähittäiskauppaan.

Kaupan jälkeen otk-laiset myymälät joutuisivat ostamaan pääosan maidostaan vastakkaiseen leiriin lukeutuvalta, lähinnä sok-laiseksi luettavalta Valiolta.

Tunnelmahetkiä kasakan seurassa

Marja-Riika Saaristo

Viktor Klimenko sanoo löytäneensä saman sävelen Konsta Jylhän kanssa. Siksi hän haluaa uudessa ravintolashowssaan tulkita Konstaa.

Vaiennut viulu venäjänkielellä pyöräyttää shown käyntiin tunnelmalla, jota harvoin ravintolassa saavuttaa.

Vikin show Adlonissa ei ole mikä tahansa tavallinen ravintolashow. Se on täynnä tuttua slaavilaista henkeä, jota Viki tulkitsee aina vaan herkemmin.

Viktor Klimenko ei kaipaa ylimääräistä rekvisiittaa, ei turhia tanssiaskeleita eikä välkkyviä valoja. Hän ottaa yleisönsä ennen muuta äänellään ja aidon vapaalla olemuksellaan. Puhuminen tuntuisi turhalta laulujen välissä.

Showssa on radikaalisti sovitettu vanhat kuviot uuteen uskoon. Samat laulut kaikki venäjän kielellä, ovat Vikin viimeisellä lp:llä, Milajalla.

Viktor Klimenko show on Helsingissä kaksi viikkoa. Ohjelmassa parhaat slaavilaiset balladit, taustalla mm. oopperan jouset.

