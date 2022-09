München (HS)

Lasse Viren, 23, ei pannut suurta painoa kultamitalijuoksunsa kommelluksille. Kaatuminen Tunisian kultamitaliehdokkaan Mohammed Gamoudin kanssa sai tällaisen selityksen suomalaiselta:

”En edes itse tiedä mitä 4 500 metrin kohdalla tapahtui, en myöskään miksi kaaduimme. Kaikki kävi nopeasti.”

Viren juoksi kultamitalin ohella alle Ron Clarken monet kovat kokeneen maailmanennätyksen. Vaikuttiko kaatuminen loppuaikaan?

”Kaatuminen ei vienyt loppuajasta mitään. Juoksussa oli muutenkin löysiä hetkiä ja niillä sain helposti muun joukon kiinni.” – –

Juoksun finaali: Lasse Viren aloittaa kuudensadan metrin kirinsä. Tumma Yifter luopui taistelusta takasuoralla, vaalea Puttemans vasta loppusuoralla.

Virenille Puttemans tuli paljastaneeksi korttinsa kuitenkin jo aikaisemmin. Suomalaisen kirin alkaessa hän jäi vilkuilemaan, tuleeko etiopialainen perässä. Näin hän paljasti luopuneensa toivosta, tyytyvänsä hopeaan.

Tuossa kuudensadan metrin kirissä, finaalissa, Virenillä oli henkinen yliote vastustajistaan.

...olympiavoittoon.

Mona-Lisa kasvaa vastuksen mukana

Mona-Lisa Strandvall on valmis tekemään saman mitä Marika Eklundin piti tehdä naisten 400 metrillä: hän selvisi vaivatta toisiin välieriin ja kiskoi samalla uuden Suomen ja Pohjoismaiden ennätyksen 52.53.

Mona-Lisa Strandvall (keskellä).

Olympiarauha järkkyi

München, (DPA)

Olympiarauha Münchenissä häiriintyi viikonvaihteessa pahoin, kun arviolta 150 vasemmistolaista mielenosoittajaa otti rajusti yhteen poliisien kanssa. 58 poliisia ja ainakin 3 mielenosoittajaa loukkaantui, monet heistä pahoin.

Katutappelut alkoivat, kun toista sataa nuorta irtaantui Länsi-Saksan kommunistisen nuorisoliiton järjestämästä sodan vastaisesta mielenosoitusmarssista, johon osallistui noin 1 500 nuorta.

Mielenosoituksen johtaja oli ilmoittanut kesken marssin, ettei hän pysty valvomaan kaikkia osanottajia.

Samaan aikaan 150 mielenosoittajaa hyökkäsi yllättäen poliisin kimppuun aseinaan rautatangot, lyijyllä täytetyt kumiletkut ja kepit.

Poliisin arvelun mukaan rynnäkkö oli tarkoin suunniteltu.

Syksyn matkailuvaltti Sotkamossa on sienestys

Koko perheen voimalla viikonvaihteeksi Sotkamon epävirallisiin sienenpoiminnan Suomen mestaruuskilpailuihin lähtenyt Remeksen perhe oli ainakin tyytyväinen saaliiseensa.

Vaikka tuloksetkaan eivät vielä olleet tiedossa, hyväntuulisuus loisti kasvoilta.

”Kyllä näillä sienikursseilla tuli jonkinlaista täydennystä entisiin tietoihin, vaikka ei sitä nyt oikein ääneen uskalla sanoakaan”, totesi rouva Marja-Vilma Remes maalipaikalla. Kahdenkymmenen minuutin mittainen kilpailu oli takana päin.

”Kymmenkunta erilaista sienilajia oli pussissa. Ei noiden sienien perässä oikein jaksanut juosta. Ei minulla ole oikein paljon pistesieniä, mutta muita kyllä löytyy. On käytettävä mielikuvitusta tässä sienenpoiminnassa niinkuin yleensä ruuanlaitossa”, totesi rouva Remes. – –

Sienestäminen ja kilpailu liittyivät oleellisesti syysmatkailupäiviin Sotkamossa. Yritettiin tehdä tunnetuksi, että syksylläkin voi Suomessa matkailla.

Kuhmolainen Taimi Haverinen poimi sieninäyttelyssä paperille tietoja arvokkaimpien sienien ominaisuuksista, jotta sienestäessä ei haeskelu jäisi pelkän muistitiedon varaan.

Ystävyydelle uusi muoto: mökkien ja kotien vaihto

Kotien ja kesämökkien keskinäistä vaihtoa loma-aikoina suunnittelevat pohjoismaiset ystävyyskaupungit: Mikkeli, Ruotsin Borås, Norjan Molde ja Tanskan Vejle.

Ystävyyskaupunkien matkailujohtajat ovat koolla Mikkelissä.

Alustavasti on sovittu, että vaihtokaupoista huolehtivat kaupunkien matkailujohtajat ja matkailutoimistot.

Mikkeli ja Molde ovat jo alustavasti sopineet matkailijavaihdosta. Laajempi toiminta kaikkien kaupunkien kesken alkanee ensi kesänä.

Lupaava öljylöytö Pohjanmerellä

Lontoo (AP–DJ)

Lupaava öljylöytö on tehty Pohjanmeren brittiläisellä alueella. Paikka on Shetland-saarilta koilliseen ja länteen nk. Brentin öljykentältä.

Brentin öljyn löysi sama ryhmä, jossa on mukana Shell (Englanti), Royal Dutch Shell, Esso Petroleum ja Standard Oil Co. (New Jersey).

Öljyesiintymän uskotaan olevan kaupallisestikin kannattavan. Löytö on kymmenes brittiläisen Pohjanmeren alueella. Niiden joukossa on ollut neljä varmaa ja yksi todennäköinen öljykenttä.

Islanti tuhoamaan vieraiden verkkoja

Reykjavik (Reuter)

Islannin rannikkovartioston edustajat paljastivat sunnuntaina, että heidän tykkiveneensä on nyt varustettu laittein, joilla ne voivat ryhtyä katkomaan uutta kalastusrajaa rikkovien englantilaisten troolareiden verkkoja.

Rannikkovartioston edustaja myönsi, että 900 tonnin Aegir oli lauantaina mukana välikohtauksessa erään englantilaisen troolarin kanssa Islannin kaakkoisrannikolla.

Aegir on Islannin tykkivenelaivaston lippulaiva – kaikkiaan laivastoon kuuluu kolme tykkivenettä. Tapaus oli ensimmäinen melkein yhteenotoksi koitunut tilanne sen jälkeen, kun uusi turskasota puhkesi perjantaina.

Kansanedustajia vaadittiin pois kunnallisvaltuustoista

Kansanedustajat pois kunnallisvaltuustoista. Tällaisen vaatimuksen heitti sunnuntaina sos.dem. kansanedustaja, jonka mielestä valtuutettu-kansanedustajat lyövät laimin työnsä valtuustoissa.

Sosiaalidemokraatit ja kommunistit jatkoivat väliensä selvittelyä hallitusratkaisussa.

Kommunistit syyttivät Sdp:tä porvariston myötäilystä, sosiaalidemokraatit sanoivat kommunistien taktikoivan.

Kanadan myytti mureni – NL löi ammattilaiset

Montreal (HS)

Neuvostoliiton jääkiekkojoukkue murskasi myytin Kanadan ammattijääkiekkoilijoiden ylivoimaisuudesta myöhään lauantai-iltana.

Katkerasti tappionsa ottaneet NHL:n kanadalaispelaajat poistuivat jäähallista kättelemättä neuvostoliittolaisia.

Neuvostoliittolaisten voittonumerot olivat 7–3(2–2,2–0,3–1).

Suomenlahden minikunnat pelkäävät massaturismia

Kaunissaari (Pertti Shemeikka)

Luojalle kiitos, että koulujen alkaminen vei lomalaiset itäisen Suomenlahden saaristosta, sanovat haapa- ja kaunissaarelaiset.

”Turismin haitat ovat olleet etuja suuremmat”, sanoo Kaunissaarelainen talousneuvos Uuno Tyni.

Haapasaari on Suomen pienin kunta. Asukkaat odottavat pelolla kuntaliitosta, sen pelosta on tonttien omistamishalukkuus kiihtynyt.

Erityisesti pelätään kunnan liittämistä Kotkaan – tämä toisi arvelujen mukaan rakennuskiellon.

Espoon syyslystit

Espoon Tapiolan syyslystien ehdoton suosikki oli sunnuntaina M. A. Numminen kitaroineen, joka Jan Uhleniuksen ja satapäisen tapiolalaisyleisön seurassa esitti sikermän parhaimpiaan. Syyslystit kestivät neljä päivää ja niiden aikana paisteltiin härkää, kuunneltiin folkmusikantteja, tehtiin ostoksia markkinatorilla ja tanssittiin.

