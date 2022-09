Kun sissit havaitsivat joutuneensa poliisin ansaan, he räjäyttivät panttivankeja tuoneet helikopterit käsikranaateilla. Murhaavassa tulituksessa ei ranteistaan sidotuilla vangeilla ollut pienintäkään mahdollisuutta päästä pakoon.

München (Veikko I. Pajunen)

Vain muutamia tunteja järkyttävän verilöylyn jälkeen Münchenissä käynnistettiin keskiviikkona uudelleen olympiakilpailut mitaleista, kunniasta ja yleisön suosionosoituksista.

Kansainvälisen olympiakomitean (KOK:n) iäkäs puheenjohtaja Avery Brundage julisti tämän päätöksen surujuhlassa, joka olympiastadionilla järjestettiin Israelin joukkueen 11 surmatun jäsenen muistolle.

KOK päätti jatkaa kisoja jo edellisenä keskiyönä, kun sen jäsenet vielä uskoivat länsisaksalaisten viranomaisten levittämää väärää tietoa, jonka mukaan israelilaiset panttivangit olisi pelastettu.

– –

Yhteensä 17 uhria vaatinut verilöyly aiheutti kisakylässä järkyttyneitä tunnelmia.

Osa Sveitsin ja Norjan joukkueen jäsenistä päätti heti lähteä kotiin. Israel ilmoitti, että sen joukkue lentää takaisin kotimaahan torstaina.

Egypti ja ainakin kaksi muuta arabimaata päätti vetää joukkueensa pois Münchenin kisoista. Joukkueiden edustajat ilmoittivat pelkäävänsä kostotoimia kisakaupungissa.

– –

Jännityksen yö on ohi: lentokentällä taistelua todistanut suomalaisryhmä pääsi vasta tuntien viivytyksen jälkeen linja-autoon, joka kuljetti sen kisakaupunkiin.

Järkyttävän yön Fürstenfeldbruckin sotilaslentokentällä vietti lähes 400 suomalaista: he seurasivat sissien ja poliisien taistelua kenttärakennuksista.

Toinen turistiryhmä oli juuri lentänyt Helsingistä Müncheniin, toinen oli lähdössä Suomeen. Ryhmät teljettiin tuntikausiksi eri rakennuksiin, koko aikana he eivät nähneet toisiaan. Suomalaiskoneen miehistö kyyhötti parakissa keskellä kenttää.

Pelko, epätietoisuus ja pitkästyminen vaihtelivat turistien mielessä. Laukausten äänet kuuluivat, palava helikopteri nähtiin — mutta tilanteen vakavuutta ei tarkoin tiedetty.

– –

Olympiatuli paloi, mutta kaikkien osanottajamaiden liput laskeutuivat puolitankoon muistotilaisuuden ajaksi Münchenin stadionilla.

Hetkenä, jolloin Münchenin olympiastadionilla olisi pitänyt alkaa kymmenottelun sadan metrin juoksu, kuunteli satatuhatta ihmistä siellä Beethovenin Eroica-sinfonian surumarssia.

Verilöylyn uhrien muistojuhla oli kuin makaaberista painajaisesta: stadionin virkailijoiden, turkoosipukuisten poliisien ja urheilijoiden värikkäät asut loistivat aurinkoisella kentällä, taustalla hulmusivat kansakuntien liput ja olympialippu puolitangossa, kaiken yläpuolella paloi olympiatuli. – –

Kunnia-aitiossa istuivat ne muutamat harvat Israelin joukkueen jäsenet, jotka yhä ovat elossa.

Tarun 20. uusi kieli

Laulajatar Taru Valjakka on uransa aikana joutunut opiskelemaan monia kieliä.Venäjän kieli on kahdeskymmenes. Sitä hän joutuu käyttämään matkallaan Kasahstaniin tämän kuun lopulla sekä Bergenissä, jossa esitetään Shostakovitsin 14. sinfonia venäjäksi Kim Borgin kanssa.

On ihanaa kun saa tavata älykkäitä ihmisiä ja kun voi vielä saada eräältä sellaiselta opetusta!

Taru Valjakka opiskelee venäjää viehättävän emigranttirouvan opastuksella.

— Olen opiskellut 20 kieltä elämäni aikana. Jiddish ja mustalaisslaavi ovat ehkä eksoottisimpia kaikista.

Taru Valjakka on oopperan ”Kesäyön unelman” Titania, henkien kuningatar. Hän on piakkoin myös lähdössä Kasahstaniin suomalaiselle kulttuuriviikolle. Sen jälkeen on esiintyminen Bergenissä yhdessä Kim Borgin kanssa ja Trondheimissakin käydään vielä syksyn aikana.

— En minä tee numeroa lähdöstäni. Takaisintuloa vähän juhlitaan perheen piirissä, sanoo maailman houkutuksia kotimaan hyväksi vastusteleva laulajatar.

Wahlroosit Oy:n säilyketuotanto kasvaa

Pääasiassa kotkalaisia perheenemäntiä työllistää Wahlroosit Oy:n uusi tuotantolinja, jossa valmistetaan punajuuria ja vihannessalaatteja.

Lähes kaksi miljoonaa kiloa säilöttyjä punajuuria ja vihannessalaatteja valmistuu kotkalaisen Wahlroosit Oy:n uudessa tehtaassa tänä syksynä. Tehdas aloitti toimintansa tämän satovuoden alussa.

Se työllistää kausiluonteisesti noin neljäksi kuukaudeksi — viitisenkymmentä henkeä.

Yhtiö on solminut maanviljelijöiden kanssa yhteensä sadan hehtaarin viljelysopimukset turvatakseen vihannesten saannin.

Uusi tehdas pystyy valmistamaan miljoonaa kiloa vuosittain. Jo vuoden kuluttua uskotaan koko kapasiteetin olevan käytössä.

Kuusitoista hukkui Pietarsaaren vesillä

Pelastustoimet keskittyivät uponneen Nostajan viereen tuodulle apualukselle. Mitään ei kuitenkaan ollut tehtävissä laivaan jääneiden hyväksi.

Pietarsaari (Antero Jämsä ja Tuula Valtanen)

Kuusitoista ihmistä vei Pietarsaaren edustalla uponnut ruoppaaja mukanaan merenpohjaan varhain keskiviikkoaamuna. Eilen löydettiin kahden miehen ruumiit ja loppujen neljäntoista uhrin pelätään menehtyneen laivan sisuksiin.

Kuoppaaja Nostaja vajosi mereen vielä tuntemattomasta syystä noin kello 3.45. Se kaatui odottamatta kyljelleen ja vajosi veteen parissa minuutissa.

Onnettomuudesta pelastui viisi miestä. He ennättivät paeta kaatuvan laivan kannelle ja hyppäsivät puolipukeisina mereen. Miehet kiipesivät laivan kylkeen kytkettyyn muonavene Tiiraan. Vene oli Nostajassa kiinni löysällä köydellä, joka riitti laivan upotessa. – –

Nostajan toimintaa Pohjanlahdella noin kymmenen kilometrin päässä Pietarsaaresta oli jo pitkään haitannut voimakas merenkäynti.

Lautan kapteeni on tiettävästi ollut huolissaan työn onnistumisesta ja harkinnut jopa sen keskeyttämistä. – –

Ruoppaaja Nostajan sisuksiin epäillään jääneen 14 ihmistä. Sukeltajien onnistui iltaan mennessä tunkeutua aluksen hyttien oville saakka. Ovet avautuvat sisäänpäin, eikä niitä saatu murrettua auki. Hukkuneiden uskotaan olevan ovien takana.

Pelastustoimiin osallistuneet 15 sukeltajaa pääsivät tunkeutumaan Nostajaan. Hytteihin ei kuitenkaan päästy, koska sukeltajilta puuttuivat hitsauspillit.

Päätös keskustan metroasemista vielä salainen

Helsingin keskustan metroasemien suunnittelussa on ollut tähän mennessä esillä kaksi näkökantaa.

Toisen mukaan johdetaan metromatkustajat katutasosta lippuhalleihin ja sieltä suoraan junalaitureille. Toisen, metrotoimiston omaksuman kannan mukaan rakennetaan ainakin Kaivokadun asemalle laaja tunneliverkko jalankulkijoille.

Helsingin metrotoimikunta teki näistä periaatteista päätöksen omalta osaltaan keskiviikkona. Metrotoimiston ilmoituksen mukaan päätös on salainen 19. 9. saakka.

Suomi EEC:n kielellinen mallimaa

Suomen kielen ja ruotsin kielen keskinäisen aseman järjestely Suomessa sopii malliksi EEC-yhteisöä rakennettaessa. – –

Yleiseurooppalaisten kielikysymysten toimikunta aloitti toimintansa Hampurissa kaksi vuotta sitten. Sen tehtävänä on seurata Euroopan valtioiden kieliolojen kehitystä sekä laatia tutkimustensa perusteella EEC:lle ehdotukset yleiseurooppalaisesta kielilainsäädännöstä.

Suomen kielen asemaa koskevaa kiistakysymystä, ts. sitä, miten suomen kieli pääsi maassa ruotsin kielen ohella tasa-arvoiseksi virkakieleksi, voidaan verrata muissa Euroopan maissa samaan aikaan vallinneisiin olosuhteisiin, ennen kuin nämä alueet saavuttivat itsenäisyytensä tai autonomisen asemansa 1800-luvun kuluessa.

Islannissa ja Färsaarilla tanskan kieli oli sivistyneen yläluokan, hallinnon ja kaupan kielenä ainoa virallinen kieli, kun taas islannin ja fäärin kansankielellä ei ollut omilla alueillaan mitenkään virallisesti vahvistettua asemaa.

Samantapaiset olivat olosuhteet myös Irlannissa, jossa englanti oli virallisena kirja- ja virkakielenä eikä maan väestön äidinkieltä (iiriä) opetettu kouluissa eikä liioin käytetty virastoissa.

Vuosisadan vaihteen tienoilla näiden maiden muutamat tarmokkaat edustajat saivat aikaan sen, että heidän äidinkielensä hyväksyttiin koulujen oppiaineiksi.

Lopullisesti nämä kielet pääsivät virallisen kielen asemaan maiden itsenäistyttyä (Färsaarten osalta itsehallinnon astuttua voimaan v. 1948).

Pele aiheutti mellakan

Port of Spain, (Reuter)

Brasilian tähtipelaajan Pelen esiintyminen Port of Spainissa Trinidadissa aiheutti usean kymmenen ihmisen loukkaantumisen.

Poliisi joutui käyttämään kyynelkaasua saadakseen väkivaltaisesti käyttäytyvät ihmiset rauhoittumaan.

Mellakka alkoi, kun ihmisjoukko tunkeutui poliisien rintaman läpi stadionille, joka jo oli täynnä. Stadionilla piti alkaa ottelu brasilialaisen Santosin ja trinidadilaisen joukkueen välillä. Kaikki halusivat nähdä Pelen.

Poliisien alkaessa selvittää tilannetta heittivät ihmiset pulloja ja kiviä poliisia kohti. Useat katsojat jäivät pakokauhun valtaamien ihmisten tallattaviksi.

Noin kaksi tuntia alkuperäistä pelin alkamisajankohtaa myöhemmin pystyi erotuomari viheltämään ottelun alkaneeksi. Santos voitti 1–0. Maalin tekijänä oli Orlando.

Koonnut Jarkko Rahkonen

