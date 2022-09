Ammattilaiskehä EI - Normaali työ KYLLÄ - Ja sitten enää Vesa-Matti Loiri

München (HS)

Reima Virtanen, 24, joutui Münchenissä tekemään valinnan. Vaihtoehtoja oli kaksi:

”Täysin ammattimainen harjoittelu tai elämä. Valitsin elämän.”

Tämä merkitsee sitä että Virtasen aktiiviura päättyy tänä iltana Münchenin olympianyrkkeilyn loppuottelussa Neuvostoliiton Vjatsheslav Lemesheviä vastaan.

”Ihmisen on ajateltava elämää eteenkin päin. Haluan kasvattaa itseäni ihmisenä. Tänään olen nyrkkeilijä, huomenna minun on ansaittava leipäni ammatissa. Muistolla ei voi eikä saa elää. Nyrkkeilyssä on kylliksi varoittavia esimerkkejä.” – –

”Urheilen ja harjoittelen edelleen, mutta vain itseäni varten. En kilpaile. Tarvitsen hyvää fyysistä kuntoa työssäni. Lisäksi olen kiinnostunut pikkupoikien kanssa touhuamisesta. Asuma-alueellani Kemin maalaiskunnassa suurin osa heistä on ilman harrastuksia.”

Ei siis ihme että Vesa-Matti Loirille lähetettyyn jäähyväisottelutarjoukseen liittyy kohta tulot nuorten poikain nyrkkeilytaidon kehittämiseen.

”Sovin Veskun kanssa että nyrkkeilen messuhallissa jäähyväisottelun häntä vastaan. Alahan harjoitella, taiteilija.”

Tienaako lääkäri liikaa

Tarja Saarivuori

Vantaan terveyslautakunta kiinnitti kesällä huomiota lääkäreitten lisätöihin. Se ilmoitti tällöin, että yhtenä iltana lääkäri saattoi hoitaa 80 potilasta ja lisätulot kuukaudessa saattoivat nousta 17 000 markkaan.

Lääkäreitten potilaskortistoja ryhdyttiin tutkimaan, samoin ylityölaskuja. Virkaehtosopimuksen mukaan mm. reseptin uusijoita ei saisi hoitaa ylityöajalla.

Vantaalle päätettiin palkata neljä lääkäriä lisää, koska terveydenhoitolautakunnan mukaan uusien lääkäreiden palkkaaminen tulee kauppalalle halvemmaksi kuin lisätyökorvausten maksaminen.

Suomen lääkäriliitto totesi, että kansanterveyslain nopealla voimaansaattamisella nousi lääkäripalvelusten kysyntä ilman, että samanaikaisesti olisi lisätty terveyskeskuslääkärien ja heitä avustavan lääkärikunnan lukumäärää.

Liiton laskelmien mukaan Vantaalla tarvittaisiin ainakin 25—30 terveyskeskuslääkäriä riittävien terveyskeskuspalveluiden turvaamiseksi. – –

Leo Karlsson, 34, tuli Vantaan kunnanlääkäriksi vuoden alusta. Hän sanoo, että ylityöt ovat välttämättömiä paitsi hänelle itselleen toimeentulon vuoksi – verot nielevät valtaosan tuloista – myös potilaille. Normaali vastaanottoaika ei riitä hänen 18 000:lle potilaalleen. – –

Kunnanlääkäri Leo Karlsson

Karlsson sanoo verojen vievän 70 prosenttia hänen tuloistaan. Hän sanoo elättävänsä itsensä ylitöillä, peruspalkka ei riitä.

Loputtomiin ei kuitenkaan ylitöitäkään jaksa tehdä. Karlsson syyttää kansanterveyslakia, se olisi hänen mielestään romutettava.

”Järjetöntä vahvistaa laki voimaan kesken vuoden. Suuri munaus koko kansanterveyslaki, keskonen, jonka hoito tulee pahuksen kalliiksi”, sanoo Leo Karlsson

”Kipeät saavat odottaa kun tulee kaikenlaisia terveystarkastuksia. Olisihan laki voitu tehdä valmiiksi mutta olisi pitänyt antaa kunnille valmistautumisaikaa esimerkiksi ensi vuoden alkuun ja jo aikoja sitten olisi uutta lakia pitänyt kokeilla muutamassa kunnassa.

Bonn luovuttaa viiden ruumiit

Kairo (AP)

Länsi-Saksa suostui lauantaina palauttamaan Münchenin välikohtauksessa surmansa saaneiden viiden palestiinalaisen ruumiit mille tahansa arabimaalle. – –

Asia on arabimaiden keskinäisen ratkaisun varassa, totesi Hans Georg Selzer, joka on Bonnin ensimmäinen suurlähettiläs Kairossa sitten vuoden 1965, jolloin Kairo katkaisi suhteensa Bonniin kun tämä oli solminut diplomaattisuhteet Israeliin.

Kolme Syyrian konetta alas

Tel Aviv (Reuter)

Syyrialaiset ja israelilaiset suihkukoneet olivat ilmataisteluissa Golanin kukkuloiden yläpuolella lauantaina.

Israel ilmoitti ampuneensa alas kolme syyrialaista konetta. Syyria myönsi menettäneensä nämä koneet. – –

Syyrian hyökkäys oli ilmeisesti kosto Israelin perjantaina arabisissien tukikohtiin Syyriassa ja Libanonissa tekemien hyökkäysten takia. Israelilaiset kostivat silloin 11 israelilaisen urheilijan kuoleman Münchenissä.

Deltat kotona

The Delta Rhythm Boys on säilyttänyt tyylinsä.

The Delta RHythm Boys tuli kotiin taas Kalastajatorpalle.

Vuosi sitten kävivät viimeksi ja sitä ennen vuosi sitten ja ties monettako kertaa, mutta aina yhtä valloittavina.

Deltojen ohjelmassa ei ole mitään uutta, Love Storykin kuultiin jo viime vuonna. Mutta oikeastaan on piristävää kerran vuodessa palata samoihin tunnelmiin. Etenkin kun taso on niin korkea.

Delta-pojat tietävät, että lavalta ei päästetä ellei laula jotain suomeksi. Suomalaisia kun niin huvittaa kuulla ulkomaalaisten huonoa suomea.

Kun poijaat ne raitilla lauleloo Delta Rythm Boysien suulla, niin ohjelman huippu on saavutettu.

Deltat vanhassa kokoonpanossaan Herb Coleman, Traverse Crawford, Hugh Bryant ja Lee Gaines ynnä pianisti Jean Mercadier viipyvät Torpalla syyskuun loppuun.

Kirkon sisämaalauksista kiistellään Toivakassa

Valtuuston jäseniä uuden vaaleansinisen katon ja uudenaikaisen enkelin alapuolella. Toisia olisi miellyttänyt enemmän Toivakan kirkon entinen mustuus, ja katossa seikkailevat pirut ja enkelit.

Maire Vaajakallio

Toivakassa on puhjennut kirkkoriita. Se on kirkkoherran ja taiteilijan voimanmittelö. Taustalla on kulttuuripoliittinen asia: mikä on seurakuntien itsemääräämisoikeuden raja ja miten paljon lain kirjain tappaa paikkakunnallista omaleimaisuutta.

Kirkkoherra pitää kiinni laista, taiteilija maalaa taivaansineen muodokkaita enkeleitä. Kirkkohallituksen, Kansallismuseon ja sen rakennushistorian osaston edustajat sanovat, että maalatkoon kunhan ei koske alttaritauluun. Sen kunnostaminen on konservaattorin työtä.

Toivakan 1882 rakennettu kirkko on uudistettu tätä ennen kolmasti. Viimeksi sen uusi professori Alvar Aalto, joka omien sanojensa mukaan teki siitä ”yön”.

Liki 50 vuotta ovat toivakkalaiset katsellet pikimustaa kirkkoaan, tervanneet vaatteensa sen penkeissä ja etsineet lohtua sen synkeistä enkeleistä ja puruista, jotka W. Wahlroos oli maalannut kattokasetteihin.

Kirkkovaltuusto ja kirkkohallintokunta päättivät uudistaa kirkon. Tikkurilan Väriltä saatiin tarjous värisuunnitelmasta ja paikkakunnan tunnetulta taiteilijalta Pellervo Lukumieheltä, 35, kasettien maalauksesta.

Taiteilija tarjoutui tekemään työn 4 000 markalla. Ehtona oli, että hän saa toteuttaa omaa taiteellista näkemystään.

Taiteilija Pellervo Lukumies haluaa koristaa Toivakan kirkon eri kansoja symbolisoivilla muodokkailla enkeleillä.

Tietokone paljastaa autovarkauden

Anastettu tai rekisteröimätön auto jää nopeasti kiinni uuden ”tietokoneratsian” avulla. Järjestelmän uskotaan säästävän poliisilta aikaa, vaivaa, miehistöä ja kustannuksia.

Poliisi on esitellyt järjestelmän käyttöä Helsingissä. Liikenteen valvontaan osallistuu kaksi autoa, liikennetoimisto, jossa on tietokoneen pääteaste sekä autorekisterikeskuksen tietokone.

Autojen väliä on noin 400—500 metriä. Ensimmäisessä autossa, ns. ilmoituskynnyksessä tarvitaan vain yksi konstaapeli ja radio. Toinen auto, ns. pysäytyskynnys, pysäyttää ajoneuvon tarvittaessa.

Ohiajavan auton rekisterinumero ilmoitetaan ilmoituskynnyksestä liikennetoimistoon, josta naputetaan tiedot autorekisterikeskukseen. Ark:n tietokoneessa on ennestään joukko tietoja Helsingin ja Uudenmaan autoista; tietokone vastaa salamannopeasti päätteeseen, onko ko. rekisterinumeron kohdalla epäselvyyksiä.

Oppikirjapula

Oppikirjojen kustantajien on tänä syksynä ollut pakko kiinnittää opettajien ja kustantajien huomiota siihen tosiasiaan, että monet peruskoulussa käytettävistä oppikirjoista ovat myöhässä.

Pohjois-Suomen kouluihin on saatu vasta puolet oppikirjoista. Opettajat ja oppilaat ovat joutuneet turvautumaan monisteisiin ja kustantajien lähettämiin ns. alkuarkkeihin.

Oppikirjapulan syitä on monenlaisia. Tärkein syy on tietenkin se, että koulunuudistus aiheuttaa kaikkien oppikirjojen uudistamisen. Peruskoulun opetussuunnitelma, josta oppikirjojen tekijät saavat tietoa uuden koulun opetuksen tavoitteista ja sisällöstä, tuli julkisuuteen viime tingassa.

Sitäpaitsi oppikirjoja ei enää tehdä ajanvietteeksi ja asianharrastuksesta kuten ennen.

Oppikirja on muuttunut opetuspaketiksi, joka sisältää opettajan kirjan, oppilaan kirjan, monenlaisia työkirjoja, kuvastoja, oheislukemistoja, äänitteitä.

Rautatientorin ruuhkabusseja Kasarmintorille

Rautatientorin ruuhkabussien päätepysäkkejä siirretään vaiheittain Kasarmitorille.

Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta ja liikennelaitoksen lautakunta ovat päässeet tästä periaatteesta yksimielisyyteen.

Yksityisautot käyttävät bussien omia kaistoja

Yksityisautot rikkovat Helsingissä jatkuvasti liikennesääntöjä käyttämällä linja-autoille varattuja ajokaistoja, valittaa liikennelaitos.

”Tämä hidastaa julkisen liikenteen kulkua, vaikka yksityisautoilla kulkee ruuhka-aikoina vain 30 prosenttia matkustajista.”

Helsingissä on linja-autokaistaa osoittavia liikennemerkkejä Itäväylällä, Sörnäisten rantatiellä ja Haagassa.

Rintamamiehille maksettu eläkkeitä 58 milj. markkaa

Laki rintamasotilaseläkkeistä on ollut voimassa vuoden. Lähes kaksi kolmasosaa tämän eläkkeen saajista on tällä hetkellä 60—64-vuotiaita.

Eläkkeiden määrä on 58 miljoonaa markkaa vuodessa todetaan Kansaneläkelaitoksesta.

Rintamasotilaseläkettä sai syyskuun alussa 33 290 eläkkeensaajaa.

Slade jyrää taas Englannin listalla

Tämän hetken raisuimpiin rockyhtyeisiin kuuluva englantilainen Slade rynnisti maansa singlelevyjen myyntilistan kakkoseksi viime viikolla kappaleellaan ”Mama Weer All Crazee Now”. Edellisellä viikolla levy oli listan 17.

Yrittänyttä ei laiteta voivat englantilaisen Blackfoot Sue yhtyeen jäsenet huokaista tällä hetkellä. Kuusi vuotta kaverit ovat sinnikkäästi yrittäneet päästä pinnalle ja levyjen myyntilistoille. Ja sisukas yrittäminen on vihdoin tuonut tuloksen. Ei mitään aivan valtaisaa menestystä, mutta kahdeksannen tilan listalla. Onhan sekin jotain.

Eric Claptonin johtama yhtye Derek and The Dominos onnistui pysyttelemään seitsemännellä tilalla levyllään ”Layla”.

Kituva kaupunki ei tyhjentynytkään

Knapsackin teollisuuslaitosten savupiipuista tupruaa joka päivä noin yhdeksän tonnia vaarallista saastetta pienen kaupungin ilmaan. Kadut ovat jo lähes autioituneet, mutta nunnan tarvitsee kuitenkin pysyä saastuneessa kaupungissa katkeraan loppuun asti.

Knapsack, Länsi-Saksa, Veikko I. Pajunen

Länsi-Saksassa on keksitty ainutlaatuinen lääke pienen teollisuuskaupungin ilman saastumiseen. Vaarallista saastetta ei kannata poistaa. Sen sijaan kaupungista poistetaan asukkaat. Nyt ollaan jo puolitiessä. – –

Kaukaa katsoen pieni Knapsackin näyttää asiassa paljon viihtyisämmältä paikalta kuin lukuisat ankeat kaupungit, jotka ovat toimivina paikoillaan Ruhrin alueella kuin teollisen vallankumouksen ankeina muistomerkkeinä. – –

Pahanhajuinen ilma iskee tosin vastaan jo kaupungin rajalla, mutta siihen tottuu tunnissa.

Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin, että koivujen ja muiden puiden lehdet ovat jo elokuussa kellastuneita ja käpristyneitä. Kaalit ja salaatit puutarhoissa ovat omituisen värisiä ja keuhkoihin vedetty ilma yskittää vielä kaupungista lähdön jälkeenkin. – –

Eräs paikallinen poliitikko, joka osui kaupunkiin poikkeuksellisen pahanhajuisena päivänä, esitti suurisuuntaisen lupauksen vaalipuheessa. ”Siirretään koko kaupunki muualle”, hän julisti. – –

Saastetta kylvävät kaupungin ylle tehdas, joka tekee avolouhitusta ruskohiilestä prikettejä valtavan voimalan lämmittämiseksi, sekä Euroopan suurimpiin fostaattitehtaisiin kuuluva Knapsack AG. – –

Huolimatta kaikista toimista saastetta vastaan 90 prosenttia kaupungin 4 000 asukkaasta ilmoitti haluavansa muuttaa pois, jos heille vain tarjoutuisi siihen tilaisuus Puolet asukkaista on jo lähtenyt.

Seuraukset näkyvät. Kadut ovat niin tyhjiä, että pikkulapset voivat rauhassa leikkiä keskellä ajotietä. Rakennuksissa ikkunat on joko naulattu umpeen tai ne ammottavat tyhjinä.

Suomalaisvaarit nakupelleinä Kreikassa

Poliisi pidätti perjantaina Rhodoksella Kreikassa kaksi suomalaista miesturistia, jotka olivat uineet alastomina eräällä syrjäisellä uimarannalla.

Miehet, joiden ikä on 70 ja 71 vuotta, joutuvat maanantaina oikeuden eteen Ateenassa.

”Kyllä tavallisen ihmisen pitäisi tietää, ettei etelänmaissa sovi lähteä ilman pukua uimaan. Moraalisäännöksetkin ovat siksi ankarat”, helsinkiläisestä matkatoimistosta kerrottiin.

Arthur Miller on tehnyt ensimmäisen komediansa

Washingtonin Anta-teatterissa on aloitettu Arthur Millerin ensimmäisen komedian harjoitteleminen.

Sen nimi on ”The creation of the World and other business” (Maailman ja muun homman luominen), ja ensi-ilta on lokakuun 17. päivänä, Arthur Millerin 57. syntymäpäivänä.

”Olen aina katsonut mielelläni todella hyvää komediaa”, Miller selitti. ”Pidän siitä enemmän kuin ns. vakavasta draamasta, kun käyn Itse teatterissa”.

Kun Milleriltä kysyttiin, miksei hän sitten aikaisemmin ollut itse yrittänyt komedian kirjoittamista, hän vastasi: ”Olen yrittänyt, mutta suunnitelmat hajosivat aina enemmän tai vähemmän psykologisiin elementteihin, ja asiat muuttuivat yhä vähemmän ja vähemmän huvittaviksi.

”Luominen” oli jo viime näytäntökaudella valmiina esitettäväksi, mutta Miller ja näytelmän tuottajat eivät saaneet siihen mieleistään miehitystä. – –

Miller kertoi, että näytelmässä kuvataan Adamin kokemuksia, hänen heräämistään Jumalan kanssa ja sitä, miten hän oppii maailman. ”Ihmeellisintä tässä on se, että myytti on totta”, Miller sanoi. Se kuvastaa täsmälleen sitä, mitä meille tapahtuu maallisen vaelluksemme aikana.

Koonnut Jarkko Rahkonen

