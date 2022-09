Häkellyttävät onnen hetket

München (HS)

Tuo puolituntinen oli suomalaisille häkellyttävä, onnellinen ja suuri.

Sen aikana kiersi rataa kaksi suomalaista juoksijaa, jotka hallitsivat kilpailunsa alusta loppuun, kumpikin omaansa.

On monia tapoja voittaa. Lasse Viren ja Pekka Vasala voittivat kumpikin samalla tavalla. He kestivät suosikin hirveän henkisen paineen, he hallitsivat kilpailujaan ensimmäisestä metristä viimeiseen.

Ilonsa he ilmaisivat eri tavalla: Hiljainen Viren kiersi kunniakierroksen, avoimempi Vasala käveli lähes suoraan pukusuojaan.

Keskellä koulutuspäällikkö Seppo Nuuttila.

Äiti itki, isä mykistyi

Riihimäki (Martti Pohjola)

”Pekka-kulta aloita nyt jo.”

”Voi kestä loppuun saakka.”

Rouva Meeri Vasalan ääni sumeni kyyneliin 1 500 metrin finaalissa. Isä mykistyi jo alkumetrien aikana eikä salannut kyyneleitään.

Vasalan perhe katseli Pekan juoksua kotona mustavalkoisesta tv:stä. Isän ja äidin kanssa oli nuorimmaisin poika Vasalan neljästä lapsesta, Jukka. Hän oli Tuula-tyttöystävänsä kanssa kotona.

Jos oli voittajalla syytä hymyyn, oli myös voittajan perheellä. Pekka Vasalan kiittelemä taustajoukko, Leo (vas.), Ulpu, Meeri ja Hannu Vasala, joi tyytyväisenä voittokahveja.

Laasonen kiri pronssille

München (HS)

Suomen Kyösti Laasonen täytti häneen asetetut mitalitoiveet jousiammunnassa.

Hän kiristi loppua kohden tahtiaan siksi selvästi, että kiipesi väen väkisin selvästi ohi kauan edellään olleen lähimmän vastustajan Kanadan Donald Jacksonin.

Pronssia tiukan takaa-ajon jälkeen: Kyösti Laasonen.

Pronssimitali tuli ja Ruotsin Euroopanmestari Gunnar Jervillin hopeamitalikin jäi vain 14 pisteen taakse.

Amerikkalainen 19-vuotias John Williams, viime vuoden takainen maailmanmestari – oli tavoittamattomissa 61 pisteen päässä. – –

Kuudentoista vuoden yrittämisen jälkeen Suomi sai mitalin painissa.

Risto Björlin sijoittui kolmanneksi sarjassa 57 kiloa hävittyään tasaisen ottelun pistein 4–3 Länsi-Saksan Hans-Jürgen Veilille.

”Menihän se kuparinen rikki. Liekö ollut tilastomitali”, riemuitsi päävalmentaja Kyösti Lehtonen.

Risto Björlin (alla) hävisi Janos Vargalle aamupäivällä, mutta säilytti silti otteensa pronssimitaliin.

Pravda: Verilöyly tekosyy Israelille

Moskova (AP)

Pravda kirjoitti sunnuntaina, että Israel käyttää Münchenin verilöylyä tekosyynä ”sotilaallisiin provokaatioihin arabimaita vastaan”.

Pravda käsitteli lyhyesti olympiaverilöylyä viikottaisessa kansainvälisten asioiden katsauksessaan. Tämä oli ensimmäinen neuvostoliittolainen lehtikommentti asiasta.

"Arabitaantumukselliset ja Israelin agentit työntävät tietoisesti palestiinalaisia äärimmäisyyksiin niin, että kansainvälinen yleisö pitää heitä fanaattisina terroristeina”, lehti kirjoitti.

Piikkihai kalapäivän suosikki

Kalanäyttelyyn Helsinkiin oli saatu vieraita Norjan vesiltäkin. Tuiman näköinen piikkihai ei pelottanut Tita-tyttöstä.

Valtiovallan tulisi entistä tehokkaammin tukea kalan markkinointia, kalan käsittelyä, laadun parantamista ja jalostamista puolustusministeri Kristian Gestrinin mielestä.

Hän avasi valtakunnallisen kalapäivän Helsingin Verkkosaaressa sunnuntaina.

Puheessaan Gestrin vaati, että etenkin kalataloudesta vastuussa olevan maatalousministeriön tulisi huolehtia tehokkaasta tuesta.

Valtakunnallista kalapäivää vietettiin toisen kerran.

Kasseissa on savustettua, hiillostettua, säilöttyä tai raakaa kalaa ja välillä on mukava istahtaa auringonpaisteeseen ja kuunnella kalatietoutta kovaäänisistä.

Kalakauppiasliitto esitteli useita kalalajeja; kalaruokia tehtiin, maistiaisia jaettiin; troolarit houkuttelivat etenkin lapsia sokkeloihinsa ja havaintoesityksin selostettiin kalan käsittelyä.

Kalapäivään osallistui noin 10 000 kalan ystävää, jotka ottivat osaa kalojen tunnistamiskilpaan ja maistelivat kilvan kalaruokia.

Riemu ja lapset katossa raitiovaunuajelulla

Kahdessa kolmosen raitiovaunussa ei sunnuntaisessa Helsingissä ollut jälkeäkään tavanomaisesta synkkyydestä.

Kaikki lapset saivat istua ja kiipeillä rauhassa, sillä aikuisia ei juuri päästetty mukaan. Mitä nyt muutama äiti ja isä oli mukana huvittelemassa lapsensa kanssa.

Kerrankin saivat lapset kiipeillä vapaasti raitiovaunussa. Aikuiset eivät tällä kertaa estelleet vilkkaita lapsia.

Joka pysäkillä kaikui kirkkaana lasten kuoro. Tämä on lasten raitiovaunu. Ei aikuisille.

Pysäkkien välillä oli lapsille järjestetty kaikenlaista mukavaa ohjelmaa; oli lauluesityksiä, yhteislaulua, satujen ja lorujen kerrontaa.

Lapset saivat vapaasti kiipeillä penkeillä ja tangoilla ja pojat roikkuivatkin välillä hurjannäköisesti pää alaspäin ja jalat kattoa kohti sojottaen.

Iloisesti hymyilevä rahastaja Pirjo Möttö yritti hillitä lapsia ja varoitteli ovien väliin jäämisestä.

Työsiirtola vauhdittaa Suomenlinnan entistämistä

Ns. Vaasan kasarmin ilme muuttuu. Suuret huoneet pirstotaan huoneistoiksi ja vuonna 1974 talossa on 40 asuinhuoneistoa taatusti turvallisine paksuine seinineen ja myös kaikkine mukavuuksineen.

Suomenlinnaa viime helmikuusta lähtien entistänyt työsiirtolan 80-päinen miesjoukko on saanut jo paljon aikaan.

Susisaaressa on yksi kasarmi kunnostettu täysin, Isossa Mustasaaressa korjataan kovalla kiireellä kolmikerroksista kasarmia, linnoitusten muureja tilkitään, Kustaanmiekan seutua kohennetaan.

Museoviraston viisivuotissuunnitelma edellyttää kovaa tahtia, eikä Suomenlinna ole valmis sittenkään. Korjaus vie vuosikymmeniä. – –

Suomenlinnan työsiirtolaa pidetään eittämättä onnistuneena. Apulaisjohtaja Kari Salomaa kertoi siirtolassa olevan nyt 80 miestä, mutta määrää lisätään.

Vankeinhoidon kannalta työ on varsin hyvin miellettävissä. Miehet tietävät työn merkityksen, näkevät tulokset heti ja siksi tuntuvat sopeutuvan Suomenlinnaan, Salomaa sanoi.

Muurien kivet ovat monessa paikoin vaarassa tippua, mutta nyt lääke on keksitty. Kalkin, hiekan ja sementin seos ruiskutetaan jokaiseen kivenkoloon. Vahingoittavalle vedelle ei jää enää rakoja muurien sisään.

Pienoiskuvaus Helsingissä

20—74 -vuotiaiden helsinkiläisten lakisääteinen pienoiskuvaus alkaa maanantaina.

Kuvausvuorossa ovat nyt Malmin, Pihlajamäen, Puistolan, Puotilan, Kulosaaren, Herttoniemen, Roihuvuoren, Vuosaaren, Kontulan ja Laajasalon asukkaat.

Kuvausajat ilmenevät erikseen koteihin jaettavasta pienoiskuvauskutsusta.

Yhteisnäytösten aika on alkanut

Entisten yksittäisten muoti- ja meikkinäytösten tilalle on tulossa yhteisesitys, uusi tapa tavoittaa kuluttaja, esitellä hänelle pukeutumisen koko asteikko laidasta laitaan.

Kuluttajalle tämä tietää mukavuutta, vähittäiskaupalle sen ainakin uskoisi merkitsevän alentuneita näytöskustannuksia.

Jonka tietysti toivoisi koituvan kuluttajan kukkaron hyväksi.

Koonnut Pasi Oikarinen

