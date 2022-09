Kainuulaista puolukkaa on mennyt useampia satoja tonneja Ruotsiin mutta nyt on vienti tyrehtynyt Ruotsin alhaisempaan hintatasoon. Kauppiaat Kari Ja Niilo Jansa Sotkamosta toteavat marjat maukkaiksi. Pohjaan poljettu poimijahinta on kuitenkin heidän mukaansa vähentänyt tarjonnan pieneksi.