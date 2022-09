Kunnan ostoskyytikö avuksi?

”Mihin me vanhat autottomat ihmiset jouduttaisiin ilman tuota Esko Lahtea”, päivittelevät Hattulan rahkoilalaiset. Liikkuvan myymälän hoitaja on heidän uskottunsa paljossa kaupanteon ulkopuolellakin, vie terveisiä eteenpäin ja tilaa radiopuhelimellaan tarvittaessa sairasauton tai palokunnankin.

Jyrki Maunula

Näihin saakka maaseudun jokapäiväisestä huollosta paljolta vastanneet myymäläautot ovat vähenemässä ja väistymässä kylätieltä. Ilman niitä elämistä yhä yrittävät joutuvat pääsemättömään pussinperään.

Ratkaisun avaimet eivät kuitenkaan ole vähittäiskaupan hallussa: täysin kannattamattomaksi käyvää myymäläautojen pitoa se ei katso voivansa jatkaa – ”sosiaaliset toimet kuuluvat toki yhteiskunnalle”.

Jos valtio olisi halukas helpottamaan suurten autojen verotusta tilanne valkenisi jo sillä paljon. – –

Vielä koko kuusikymmenluvun ajan myymäläautojen määrä oli nousussa, loppuvuosina tosin perin hitaassa. Asiakkaita autoilla oli n. 500 000.

Viime vuonna tapahtui pitkään pelätty käänne, autojen luku alkoi aleta, niiden kulkukertoja vähennettiin, linjoja yhdistettiin ja muutamat ”pussinperät” vähine ostokyvyttömiksi noteerattuine iäkkäine ostajineen jätettiin oman onnensa nojaan.

Liisa Veijalainen kiersi maalisuoralle kultatahtia

Liisa Veijalainen kiisi viimeisen alamäen sellaista vauhtia, että Suomi sai ensimmäisen MM-kultansa.

Stare Splavy, Tshekkoslovakia (Marjut Svahn)

Suunnistuksen naisten maailmanmestaruus ratkaistiin yhdessä pohjoisböömiläisessä rinteessä. Suomen Liisa Veijalainen, 21, osasi valita paremman reitin kuin Ruotsin Birgitta Larsson, 30.

Suomalaisten ankkuri juoksi rinteen alas viistosti, ruotsalainen suoraan. Veijalainen pääsi kymmenen metriä edelle, kun maaliin oli muutama sata metriä. Larsson ei pystynyt kuromaan etumatkaa kiinni. Suomi oli voittanut ensimmäisen maailmanmestaruutensa suunnistuksessa.

Liza Minnelli – ”Amerikan pikku Piaf”

Liza ja Pariisin kaupungin hänelle antama hopeamitali.

Paula Talaskivi, Pariisi (HS)

Pariisissa osataan osoittaa ihailuakin tyylikkäästi. Liza Minnelli on ollut pariisilaisten suosikkeja jo siitä lähtien, kun hän ensiksi esiintyi Olympia-teatterissa, matki mainiosti Fred Astairea ja lauleli alun perin ihan omalla tavallaan.

Sittemmin hän on vieraillut kaupungissa jo monesti. Pariisissa on myös pidetty hänen ensimmäisistä elokuvarooleistaan ja hänen levyalbumejaan on mennyt kaupaksi koko ajan huimasti.

Lizan tiedetään myös opiskelleen Sorbonnessa ja hän puhuu sekä laulaa ranskaksi mielellään.

Äskettäin hänelle anneltiin myös lempinimi ”Amerikan pikku Piaf”, joka jo sinänsä on merkkinä aivan poikkeuksellisesta arvostamisesta ja hellistä tunteista.

Erästä suuren arvostuksen osoitusta oltiin todistamassa Pariisin kaupungintalolla, missä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, viehättävä Madame Nicole de Hauteclocque ojensi hopeamitalin näyttelijättärelle Pariisin kaupungin tervehdyksenä ja tunnustuksena.

Sen jälkeen Lizaa näytettiin Cabaret-elokuvan eurooppalaisessa ensi-illassa: ilmielävänä sekä valkokankaalla.

Vantaalla haaveita kunnan omasta asuntotuotannosta

Aluerakennussopimuksissa on havaittu niin suuria puutteellisuuksia, että kunnan virkamiehissä on herännyt ajatus kauppalan oman asuntotuotannon aloittamisesta. Vantaan aluerakentamislautakunnan työryhmiin tutkimusten mukaan kunta joutuu maksajaksi ja riskien ottajaksi ja rakentajat korjaavat voitot. – –

Aikaisempiin sopimuksiin on syöksytty liian kiireellisesti. Lisää puutteita ilmenee varmasti kuitenkin myös tulevaisuudessa. – –

Vantaan puolueryhmittymistä vain sosiaalidemokraatit ovat vakavasti harkinneet kauppalan toimimista rakennuttajana lähinnä pientalotuotannossa.

Oulu juhli uutta teatteritaloansa

Oulun kaupungin uuteen komeaan teatteritaloon ovat oululaiset koululuokkia myöten saaneet etukäteen tutustua nauhurin opastamina. Reaktiot olivat ristiriitaisia; yksi pelkäsi kauniin Rantakadun häviämistä, toinen piti rakennusta liian mahtavana ympäristöönsä, kolmas muistutti kustannuksista ja asuntojen ensisijaisesta tärkeydestä. Yleensä kuitenkin myönnettiin uuden teatteritalon tarve: entinen ei ahtaudessaan ja toimimattomuudessaan enää houkutellut kaupunkilaisia teatterikäynteihin.

Oulu (HS)

Sadan vuoden monivaiheisten ponnistelujen jälkeen sai Oulu vihdoin teatteritalon. Pohjoismaiden nykyaikaisimmaksi teatterirakennukseksi arvioitu 14 milj. markkaa maksanut, jokisuistoon kaupungin sydämeen rakennettu talo avattiin arvokkain menoin lauantaina.

Oulun kulttuuritointa johtava apulaiskaupunginjohtaja Eljas Mikkonen totesi, ettei teatteritaloa ole rakennettu yksinomaan oululaisia varten. ”Yhä parantuvien liikenneyhteyksien johdosta teatterin vaikutus ulottuu koko Pohjois-Suomeen.”

Ministeri Marjatta Väänänen antoi tervehdyksessään toivetta siitä, että Oulun teatterista tulisi kuudes alueteatteri maahamme. – –

Teatteritalon on suunnitellut monumentaalikeskuksen suunnittelukilpailun voittaja Arkkitehtitoimisto Marjatta ja Martti Jaatinen.

Sääsket vainoavat lahtelaisia

Lahti (HS)

Valtavat karvasääskiparvet haittaavat lahtelaisten mielenrauhaa. Noin viikon ajan ovat karvasääsket tunkeutuneet runsaslukuisina asuntojen sisälle.

Pienikokoiset karvasääsket ilmestyvät varsinkin kerrostalojen yläkerrosten huoneistoihin ovista ja ikkunoista. Pienen kokonsa puolesta ne pääsevät helposti sisälle.

Karvasääskien hävittäminen on verrattain työlästä. Hyönteiset pystyvät piiloutumaan ahtaisiin paikkoihin.

Karvasääsken toukat elävät paikoissa, joissa on paljon mätäneviä kasvisjätteitä. Asiantuntijoiden mukaan hyönteiset eivät ole vaarallisia.

Suomessa karvasääskien ei tiedetä aiheuttaneen tuhoja. Sen sijaan Keski-Euroopassa ne ovat saaneet aikaan vahinkoa varsinkin salaattimailla.

Autoliitto avasi turvavyökampanjan

Autoliitto käynnistää turvavyökampanjaa, joka jatkuu koko syksyn. Kampanjan aikana selostetaan turvavöistä saatuja myönteisiä kokemuksia, sanoi liiton toimitusjohtaja Jussi A. Muttonen Kuopiossa.

Muttosen mukaan ajoneuvoissa on käyttämättöminä lojuvia turvavöitä.

Kampanjan avulla pyritään kertomaan kaikille autoa käyttäville turvavöiden merkitys, Muttonen sanoi.

Autoliiton piirijärjestöt pitävät turvavöiden esittelytilaisuuksia.

Av-opetus alkanut konekirjoituksessa

Myös konekirjoituksen opetuksessa on ruvettu käyttämään audiovisuaalisia menetelmiä. Suomeen on nyt tuotettu kaksi eri menetelmiin perustuvaa opetuslaitteistoa, joista toinen on kehitetty Sveitsissä, toinen Englannissa.

Ohjeet ja lyöntinopeuden mittaava rytmi tulevat nauhalta. Värillinen valotaulu neuvoo, millä sormella ja mitä näppäintä lyödään. Varsinkin alkuvaiheessa oppimisajan arvioidaan lyhenevän noin 40 prosenttia.

Kumpikin menetelmä opettaa hallitsemaan 10-sormijärjestelmän täysin sokkona. Kirjoituskoneen näppäimistä puuttuvat merkit, joten oppilasta ei hyödytä, vaikka hän yrittäisikin luntata katsomalla näppäimistöä.

Puskurista tulossa USA:n automaailman uusi painajainen

Detroit (Newsweek)

Vielä muutama vuosi sitten uusien automallien esittely oli Detroitin huipputapahtuma, ja korisuunnittelijoiden kynänjäljet sykähdyttävät autoista kiinnostuneita ympäri maata.

Mutta kuluttajien suojelijaksi julistautunut Ralph Nader ja Yhdysvaltain kaupunkien yllä leijuva saastesumu ovat muuttaneet kaiken.

Vuoden 1973 uutuuksien pääpaino on vähemmän näyttävissä turvallisuuslaitteissa ja pakokaasun puhtauteen vaikuttavissa muutoksissa.

Yhdysvaltain automaailma on myös häviämässä hintaneuvoston kanssa käymänsä taistelun. Detroit haluaa nostaa hintoja – Washington ei siihen suostu.

Detroit on todella joutunut koville. Millään tehtaalla ei enää ole varaa vanhaan kolmivuotismallikauteen, jossa upouutta mallia kohennetaan hiukan toisena vuotena ja muutetaan melkolailla kolmantena, minkä jälkeen malli romutetaan kokonaan ja kaikki alkaa alusta. Suurin osa autoteollisuudesta on menossa kuusivuotiskauteen. – –

Ensimmäinen tämänkaltainen huomattava uutuus esiintyy puskurissa sillä vuoden 1973 autojen puskurien on pysyttävä vahingoittumatta selviytymään 8 km:n tuntivauhdissa tapahtuvasta etupään törmäyksestä. Takapään on kestettävä törmäys 4 km/t.

Ford, Chrysler ja AMC ovat selvittäneet asian vahvistamilla entistä puskuriaan ja sen kiinnikkeitä.

General Motors sitä vastoin tarjoaa erilaisia uutuuksia. Joissakin Cadillaceissa ja Chevroleteissa on yhdistetty puskuri ja jäähdyttäjäsäleikkö, joka sitoo iskut heilahtamalla moottoritilaan.

Pontiacin iskunkestävä uretaanista tehty ns. ”pehmyt” nokka.

