Herkuttelu Heikin markkinoilla on tärkeä tapahtuma Turun päivänä. Rusinamakkarat ja veriletut tekivät kauppansa, kun tuhatmäärin markkinaväkeä kierteli kauppatorilla. Aatos Karlsson (oik.) kertoi, ettei hän sitten lapsuutensa ole syönyt niin hyvää rusinamakkaraa.

Nikkasen rusinamakkaroita, pannukakkuja, kuumia verilettuja ja varsinaissuomalaisia laatikkoruokia ostettiin kilpaa sunnuntaina Turun kauppatorilla, josta muodostui päivän ehdoton keskipiste.

SPR:n Varsinais-Suomen piirin eloon elvyttämät Heikin markkinat kokosivat tuhatmäärin markkinayleisöä. – –

Tällä kertaa Turun päivän aiheena oli Turku matkailukaupunkina.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Münter sanoi päivää avatessaan Turkuun meritse matkustavien määrän olevan jo nyt noin kolme miljoonaa.

Lentäen Turkuun tulee tai sieltä lähtee 72 000 matkustajaa vuodessa. – –

Turun päivän mainonta oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa ulotettu Ruotsiin asti.

Turussa kokeillaan avointa koulua

Turun Runosmäkeen valmistuu lokakuun aikana koulurakennus, jossa on toteutettu mediateekki – eli avoimen koulun periaatetta.

”Väliseiniä ei vielä ole uskallettu jättää pois, mutta niistä ei enää tehty kantavia. Muutokset voidaan tehdä myöhemmin vaivattomasti ja nopeasti”, sanoo Turun opetustoimen ohjaaja Pentti Lahti.

Avoimia kouluja on muissa pohjoismaissa ollut käytössä jo useita vuosia. Niiden periaatteena on, että koulun keskellä on suuri yhteinen opiskeluhalli ja sen ympärillä ryhmätilat.

Koulun sisäiset väliseinät on useimmiten katsottu tarpeettomiksi.

USA:n autoteollisuus menossa kohti uutta nousua

Mitä tahansa jotkut pessimistit näinä päivinä sanovatkaan, yksi asia on varmaa: Detroitissa kaikki tuntuu sujuvan ruusuisesti.

Autoteollisuudelta menee kaikki hyvin, uusia ennätyksiä satelee niin myynnissä kuin tuotannossa. Tehtaita laajennetaan, uusia työntekijöitä otetaan palkkalistoille, ylipäätään tulevaisuus näyttää lupaavalta.

USA:n autoteollisuus on pitkästä aikaa menossa kohti parempia aikoja: Detroitissa lyödään entisiä ennätyksiä niin myynnissä kuin tuotannossa.

Ruusuisissa näkymissä on vain yksi oka. Hintaviranomaiset ovat kieltäneet autotehtaita nostamasta vuoden 1973 mallien hintoja. Juuri nämä mallit ovat parhaillaan myynnissä.

Lopputulos saattaa näkyä autoyhtiöiden tuloissa: ne pienenevät.

Lisää toimistotiloja Helsingin lähiöihin

Esteitä Helsingin keskustan iltaiselle autioitumiselle etsitään marraskuuhun asti piilokonttoristumiskomiteassa.

Tähän mennessä keskustelluilla vaihtoehdoilla pyritään luomaan asukkaille ystävällisempää kantakaupunkia ja samalla rajoittamaan konttoristumisen seurausta: paisuvaa henkilöautoliikennettä.

Myönteisinä vaihtoehtoina on nähty liiketilojen rakentamisen ja järjestämisen lähiöihin. Tällöin lähiöistä tulisi päivisinkin eläviä kaupunginosia.

Huomattavaa etua saavutettaisiin myös sillä, että yhtä helsinkiläistä autoa varten tarvittaisiin vähemmän pysäköintitilaa, kun auto mahdollisesti pysyisi koko päivän kotipihalla tai autoa ei ostettaisi ollenkaan.

Lähes tuhat vaeltajaa ”Veljesten” jäljillä

Lähes tuhat hälisevää, nauravaa, aamunvirkkua kuntoilijaa järkytti Aleksis Kiven synnyinkodin rauhaa sunnuntaina: yhdeksäs Seitsemän veljeksen vaellus alkoi Nurmijärven Palojoelta.

Syyt 30 kilometrin rämpimiseen vaihtelivat: lähdettiin akkaa pakoon, paineita purkamaan, luonnon kirjaa lukemaan. Palkaksi saatiin hikeä, toveruutta, repaleisia lahkeita, savisia tossuja.

Järjestelyistä vastasivat veljesten toimikunta ja Helsingin kaupunki.

Reitti kulki Myllykylän, kehätien ja Pitkäkosken juoma-asemien kautta Pirkkolaan – hiet sai huuhtoa uimahallissa.

Tittelit heitettiin pois: metsässä ei teititelty ja sama mehu maistui niin johtajille kuin työläisillekin. Kokeneet opastivat aloittelijoita, naiset pinnistelivät kärjen tuntumassa. Nopeimmat ravasivat reitin parissa tunnissa.

Luonto tarjosi parastaan: pilvipoutaa ja syksyn ruskaa.

Kanadalainen kiekkoilija juo olutta, pitää lomaa, on itseriittoinen

Kanadan tähtipelaaja Phil Esposito antoi tukholmalaiskatsojille, mitä nämä olivat seuraamaan tulleet: Kovia otteita ja tehokasta peliä. Tässä hän murtautuu Ulf Sternerin (vas.) ja Arne Carlssonin läpi.

Elokuun loppupuolella sanoi New York Rangersien tähtihyökkääjä Vic Hadfield: "Voitamme Neuvostoliittoa vastaan kahdeksan ottelua peräjälkeen. Tasainenkin peli on meille tappio." – –

Kanadalainen ammattilaiskiekkoilija eroaa muutamassa muussakin kohdin eurooppalaisesta virkaveljestään: hän on itseriittoinen, ammattimiehelle ei tule mieleenkään pitää muita samanveroisena, paremmuudesta puhumattakaan.

Sen takia ilmeisesti eurooppalaiset kuokkavieraat ovat poikkeuksetta saaneet tulla häntä koipien välissä takaisin meren takaa. – –

Kanadalainen suhtautuu kiekkoiluun kuin työhön. Tämä on luonnollista, sillä työstähän on kyse.

Loma on lomaa. Silloin ei pelata eikä harjoitella. Vapaa-aika on vapaa-aikaa, silloin voi tehdä mitä lystää.

Eräs tshekkoslovakialainen lehtimies on perinjuurin närkästynyt. Hän oli istunut kanadalaisten pelaajien kanssa iltaa ennen lauantain ottelua.

"Otin itse kaksi olutta kahden tunnin aikana. Nämä veikot tempoivat kahdeksan ja yhdeksän."

Vangit ensi kertaa äänestäjien joukkoon

Sörnäisten keskusvankilassa Helsingissä äänestettiin sunnuntaina edustajia kotikuntien valtuustoon.

Sopiva ehdokas löytyi joten kuten, vaikka aikaa kiven sisässä oli kulunut pitkä tovi. Toisille ei ollut taas löytyä kotikuntaa.

Kesäkuussa annettu uusi kunnallisvaalilaki mahdollisti myös vangeille käyttää jo muutama vuosi sitten saatua äänioikeutta.

Messuvieras etsii turhaan vaatemuotia ja tekstiileitä

Vähän on messuilla vaatemuotia ja tekstiilejä. Mutta kuitenkin sen verran, että hakeva löytää. Jälleen kerran ulkomaat rynnistävät, kotimaiset tuotteet puuttuvat melkein kokonaan.

Mutta ehkäpä sitten on niin, että messut ovat saapuneet tienhaaraan. Ne ovat kasvotusten totuuden hetken kanssa. Kysymys on siitä, kannattaako messuja yleensä pitää. – –

Espanjan osastolla olivat kauneinta silmänruokaa suuret ja värikkäät sängynpeitteet. Ne ovat arabialaista ja persialaista perua. Neiti Ann-Christine Cronstedt kokeilee peiton paksuutta.

Helsingin kansainvälisillä kulutustavaramessuilla ei ollut nimeksikään vaatemuotia. Vaatetavaraa oli kyllä Unkarin osastolla, oli sieviä, värikkäitä asuja, joiden kohdalla tuskin tavallinen kuluttaja kuitenkaan kääntyy taakseen katsomaan.

Puolan osastolla oli käyttökelpoisen näköisiä kenkiä sekä klassisia turkkeja.

Lenfintorg esitteli neuvostoliittolaisia puuvillakankaita ja muotihiteiksi nousseita kukallisia pääliinoja.

Espanjan laajassa osastossa nähtiin kenkiä ja vaatteita, jotka eivät olleet millään tavalla poikkeuksellisia.

Sen sijaan silmänruokaa olivat osaston koristeelliset, upeat sängynpeitteet. Kirjavat kuvakudokset, joissa on perinteitä sekä arabeilta että persialaisilta. Näiden peitteiden kuviot seuraavat itämaisten mattojen kuvioita ja värejä.

Useillakin ulkomaisilla näyttelyosastoilla oli tekstiilejä ja nahkatavaroita. DDR:n osastolla oli parkilta tuoksuvia, luonnonnahanvärisiä satuloita ja komeahapsuisia metsästäjänlaukkuja.

Puolalaiset siannahkaiset matkalaukut olivat hyvän näköisiä. Miksi eivät myöskin Romanian nahkatuotteet.

Laivakoira viihtyy kaupunkioloissakin

Kipinä, Ketty ja Lawrence, laivakoirasisarukset, pelasivat reilun pelin koiranäyttelyssä, vanhin voittakoon ja nuoremmat tyytyköön häviöön.

Laivakoirien ryhmässä ei ollut muita kilpailijoita kuin rouva Saimi Kärkkäisen kasvattamat sisarukset.

Laivakoirasisarukset Mascallsbury Lawrence, Suojan Kelly ja Suojan Kipinä olivat ainoat osanottajat ryhmässään. Kaikki kolme ovat rouva Saimi Kärkkäisen kasvatteja.

Suojan Ketty vei laivakoirien kilvassa lähes kaikki palkinnot. Se on puolitoistavuotias narttu ja kokenut kilpailija. Kipinä, samanikäinen sisar, hermostui pöytäesittelyssä, mutta esiintyi varmasti totuttuaan yleisöön.

Sisarussarjan kuopuksen, 10 kuukautisen Mascallsbury Lawrencen esiintyminen oli totuttua ja varmaa.

Rouva Saimi Kärkkäinen on kokenut laivakoirien kasvattaja, parastaikaa hänellä on kymmenen kotonaan ja hän tuntee lähes kaikki 150 laivakoiraa, jotka ovat eri puolilla Suomea.

Laivakoirien ohessa hän kasvattaa saksanpaimenkoiria, bullmanstiffeja ja rottweilereita.

Kivikasvot

Kivikasvojen uudessa sarjanäytelmässä Maaltamuuttajat seurataan maalaisperheen elintapoja kaupunkiasunnossa, johon se taloudellisen ahdingon vuoksi on maalta joutunut muuttamaan. Ilkka Hemming, Fredi ja Aino Fall Kivikasvo-showssa Mtv 1:ssä klo 20.00.

