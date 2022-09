Kauppaneuvoksen härkä

Teuvo Pakkala on pop.

Hänen Tukkijoella-näytelmänsä menestyy jälleen kerran maan parilla päänäyttämöllä, pikkukaupunkikomedia Kauppaneuvoksen härkä on sekin viime vuosina ollut esillä eri teattereissa.

Tiistaina on Kauppaneuvoksen härän televisiotulemisen vuoro.

Asialla on Tampereen Työväen Teatteri.

Kakkosverkossa nähdään tänä syksynä enemmältikin suomalaista dramatiikkaa, lähinnä sen vanhemmasta päästä.

Teatterin 100-vuotisuutta muistetaan Tampereelta käsin näytelmäsarjalla ”Ja kansa näytteli...”

– –

Teuvo Pakkalan Kauppaneuvoksen härkä on komedia 20-luvulta, suomalaisesta pikkukaupungista, jonka vakiintunutta elämänmenoa uudistusmieliset järisyttävät.

Olemassa olevaa järjestystä ja samalla paikoilleen pysähtyneisyyttä Kauppaneuvoksen härässä edustaa itse kauppaneuvos, sekä hänen muhkea elikkonsa, jonka mylvintään, kuten myös kauppaneuvoksen sumeilemattomaan vallankäyttöön edistys miltei hukkuukin.

Mutta ei sentään kokonaan.

Kaksi tehdasta, tutkimuslaitos ja savusauna

Kuopio (Rauni Väinämö)

Rautaisella kestävyydellä veti presidentti Urho Kekkonen 200 kilometrin vierailulenkkinsä Pohjois-Savossa maanantaina.

Hän kuunteli päivän aikana yhdeksän puhetta.

Myöhästymättä minuuttiakaan hän vihki metsänviljely- ja koeaseman Suonenjoella, naputteli naulat suksitehtaan perustamiskilpeen Keiteleellä ja muurata roiskautti peruskiven Keiteleelle tulevaan tekstiilitehtaaseen.

Tuulisen, mutta aurinkoisen päivän päätös oli saunominen presidentin oman synnyinkodin tontilla savusaunassa Pielavedellä.

Lepikon torpan keinutuoli kelpasi päivätyön päälle ja ennen savusaunaa.

Suomen suurin tilaustyö valmistui sittenkin

Suomen teollisuuden kaikkien aikojen suurin ”tilaustyö” oli saatu loppuun, kun viimeinen sotakorvausjuna vihelsi Vainikkalan asemalla lähtömerkin 19. syyskuuta 1952, tasan 20 vuotta sitten.

Jättiläisurakkaa edelsivät usein yllättäviä käänteitä saaneet neuvottelut.

Kun ne saatiin päätökseen havaittiin, että ennen kaikkea metalliteollisuus oli joutunut mahdottomalta tuntuvan tehtävän eteen.

Maailmassa vallitseva teräspula, kokemattomuus monilla toimitussektoreilla ja kireä aikataulu lisäsivät epätoivon tunteita.

Toimitusten viivästymisestä määrätty sakkokorko puhalsi jatkuvasti niskaan.

– –

Sotakorvausten myönteistä merkitystä Suomen metalliteollisuudelle kuvaa se asiantuntija-arvio, jonka mukaan eräät metalliteollisuuden alat olisivat vasta 1970-luvulla saavuttaneet ilman sotakorvauksia sen tason, mikä niillä oli vuonna 1948.

Viimeinen sotakorvausjuna lähti Neuvostoliittoon Vainikkalan asemalta syyskuun 10. päivänä 1952.

Pohjan sillat vihittiin

Tammisaari (HS)

Tammisaaressa avattiin maanantaina siltoja lähes 24 miljoonan markan edestä.

Leikatessaan sinivalkoista nauhaa poikki liikenneministeri Pekka Tarjanne vihki käyttöön kaksi maantiesiltaa, kaksi rautatiesiltaa, kolme alikulkusiltaa ja kaksi ylikulkusiltaa.

Samalla kun Pohjanlahden ylittäviä siltoja rakennettiin, tehtiin tietä yli 12 kilometriä.

Maantie- ja rautatiesiltoja on kumpiakin peräkkäin kaksi, sillä Kråkholmenin saari katkaisee ne keskeltä.

Pohjanlahden ylittäviä siltoja rakennettaessa syntyi uutta maantietä yli 12 kilometriä. Samalla laivaväylä siirrettiin Kråkholmenin saaren itäpuolelta länsipuolelle. Kaikki sillat kulkevat saaren kautta.

Porvoon moottoritie avataan

Porvoon moottoritien ensimmäinen valmis vaihe Tattariharjun ja Massbyn välillä avataan liikenteelle tiistaina.

Noin 13 kilometrin pituisen pätkän arvellaan keventävän nykyisen Porvoon valtatien painetta noin 7 500 autolla päivittäin.

Elektroniikan esittely: päänsärkyä kuluttajille

Näyttelyksi näyttelyssä voidaan luonnehtia radioalan esiintymistä Helsingin kansainvälisillä kulutustavaramessuilla.

Vuoden suurimmassa viihde-elektroniikan yhteisesittelyssä on mukana 48 näytteilleasettajaa, joiden osastoilla on tuotteita lähes 20 maasta. Tuottajamaiden kärjessä on Japani. Kakkosina tulevat Suomi ja Länsi-Saksa.

Mukana on kaikkea mahdollista radioalaan liittyvää autopuhelimista valourkuihin.

On stereota, studiota, sihinää ja suhinaa.

Tavallisen ”töpseliradion” ostoa harkitseva saa kaiken melun ja tavaramäärän keskellä helposti päänsäryn ja alemmuuskompleksin.

Messumusiikki on sekamelskaa; kukin stereo syytää omia säveleitään. Kävijällä riittää kysymistä ja moni kysymys jää avoimeksi — hintalappukaan ei aina ole näkyvillä. Yleisestä hälinästä pääsee eroon panemalla kuulokkeet korville.

Miehet sortuvat viinaan ja naiset lääkkeisiin

Miehet sortuvat viinaan, naiset lääkkeiden väärinkäyttöön.

Nuorten tyttöjen päihdeongelmat ovat huumausaineet ja nuorten poikien tinneri ja muut tuotteet.

Päihdehuoltoon hakeutuu eniten työikäisiä miehiä.

Naisasiakkaista lähes puolet on alle 30-vuotiaita.

Työttömien ja eläkeläisten päihdeongelmat ovat myös huomattavia.

Lääkintöhallitus ja sosiaalihallitus ovat tehneet päihdetapauslaskennan selvittääkseen päihdehuollon nykyisen tilan ja eri huoltopisteiden käyttörasitteen.

Laskenta suoritettiin rekisteröimällä yhden vuorokauden aikana hoitoon hakeutuneet päihdetapaukset kaikissa sosiaalihallituksen ja lääkintöhallituksen alaisuuteen kuuluvissa alan hoitopisteissä.

Kahvi kelpaa yhä harvemmin seurajuomaksi

Suomen kahvipaahtimoilla on edessään ankeat ajat.

Kovina kupin kallistelijoina tunnetut suomalaiset eivät enää lisää kahvinjuontiaan. Kulutuskäyrä on kääntymässä laskuun.

Keskusliikkeiden tuki muodostuu paahtimoille elintärkeäksi lähivuosina, sillä raakakahvin hinnan ennustetaan nousevan tuntuvasti.

Epävarmuutta kahviteollisuudessa lisää kansainvälisen kahvijärjestön kokouksen epäonnistuminen muutama viikko sitten Lontoossa.

Ensimmäisen kerran kahvin tuottaja- ja kuluttajamaat eivät saaneet aikaan vuoden sopimusta raakakahvin hinnasta ja vientikiintiöistä.

Neuvottelijat joutuivat matkustamaan kotiin kolmen kuukauden sovitteluratkaisu mukanaan.

Kahvi kasvattaa noin peukalonpään kokoisen luumarjan, jonka sisällä on kaksi siementä eli kahvin pavut. Siemenet ovat kypsinäkin vihreitä. Vasta paahdettaessa pavut muuttuvat ruskeiksi niissä olevan sokerin tummuessa.

Yhdysvallat — meluisa kansakunta

Vanha sananlasku ”kyllä ääntä maailmaan mahtuu” ei enää pidä paikkaansa.

Melusta on tullut eräs maailman vaikeista ympäristöongelmista. Suurkaupungin normaali meteli liikkuu jo korvan ja ennen kaikkea ihmisen hermoston sietokyvyn rajoilla.

– –

Melu Yhdysvaltain kaupunkialueilla on nykyisin kaksi kertaa niin suuri kuin viisitoista vuotta sitten.

Vähintään 80 miljoonalle amerikkalaiselle siitä on tullut haitta, joka jäytää heidän henkistä ja ruumiillista terveyttään.

Melun voimakkuus voi vielä kaksinkertaistua seuraavien viidentoista vuoden aikana, ellei toimiin teknologian äänivaikutusten hillitsemiseksi ryhdytä.

Liikenteen jyry ruuhka-aikana New Yorkissa voi usein nousta 90 desibeliin. Kaikkien osoittimien mukaan melu lisääntyy huomattavasti Yhdysvalloissa.

Nakujutusta ministerin eroaminen

Luxemburg (Reuter)

Luxemburgin hallituksen ainoa naisministeri, rouva Madeleine Frieden-Kinnen on eronnut alastomuusskandaalin takia, ilmoitettiin maanantaina.

– –

Frieden-Kinnen selvitti kirjeessä eroavansa voidakseen paremmin puolustautua niitä jatkuvia syytöksiä vastaan, joiden mukaan hän olisi nähnyt erään katolisen papin ja nuoren miehen alastomina.

Kiistanalainen tapahtuma sattui vuonna 1969, jolloin luxemburgilainen sanomalehti kertoi erään papin ja uskonnonopettajan, isä Francaois Raasin harjoittavan julkista nudismia yhden oppilaansa kanssa.

Alastomat miehet oleilivat sen maatilan liepeillä, jossa rouva Frieden-Kinnen asui, ja tämän väitettiin nähneen miehet.

Pappi ja oppipoika tuomittiin rangaistukseen säädyttömästä käytöksestä, mutta ministeri haastoi lehden oikeuteen herjauksesta ja voitti jutun.

Oikeus päätti, ettei todisteita alastomien miesten näkemisestä ollut.

Suotuisa kesä on saanut kurpitsat kasvupäälle. Tämän kurpitsan reunasta riittää haukattavaa Osmo Viholaiselle. 48 kiloa painaneen kurpitsan kasvupaikka oli kompostikasa Viljo ja Kaija Viholaisen omakotitalon pihan perillä Tampereella. 20-kiloiset kurpitsat ovat asiantuntijoiden mukaan olleet tänä kesänä melko tavallisia, mutta 48-kiloinen on jo harvinaisempaa luokkaa.

Koonnut Kari Lankinen

