Nyt on aika kunnostaa puutarha

Hämeenlinna (Jyrki Maunula)

Juuri nyt pitäisi jokaisella omakotilaisella tai kesämökillä puutarhatilkun omistavilla olla täysi puhti päällä.

Töiden siirtäminen kevääseen on puutarhamiesten mielestä vain laiskain veruke vailla perusteita. Lapio, harava, leikkaussakset ja kalkkipussi kuulukoot siis nyt jokaisen mökkiläisen päivän varusteisiin.

”On tosiaan kovin murheellista, että niin monet jättävät kaiken puutarhoissaan ja kasvimaillaan ensi kesän huoleksi. Nimenomaan syksy on se aika, jolloin työvälineiden pitäisi heilua. Vain tietyt, harvat istutukset kuuluvat kevääseen”, kertoo osastopäällikkö Leo Lindholm Harvialan taimitarhalta.

Ellei luumu- tai kirsikkapuita ole vielä leikattu, on työ syytä tehdä kiireesti. Omenapuiden luota saksimiehet sen sijaan pysykööt syksyllä poissa.

Ammattimiehen mukaan syksy on parasta istutusaikaa. Perennoiden istutus voi jatkua näin suotuisana syksynä vielä koko syyskuun, havupuille aika on kelvollinen pidempäänkin.

Milloin Helsinki pääsee peruskouluun

Julkisuudessa esitetyt taloudelliset ennusteet ja kahden pennin äyrinhintanousuarviot Helsingin peruskoulukustannuksista ovat varsin karkeita. Peruskoulu vaikuttaa kaupungin talouteen, mutta on syytä tuoda esille, mitä kuntalaiset suurilla summilla saavat uudistuksen toteutuessa: nykyisen keskikoulun osalta lukukausimaksut jäävät pois ja oppikirjat ja koulutarvikkeet, kouluateriat ja matkat ovat oppilaille ilmaiset.

Helsinki kiirehtii liian hitaasti peruskouluun siirtymistään, sanoo hallintotieteiden kandidaatti Pauli Ihamäki, joka äskettäin on siirtynyt Helsingistä Lahden kaupunkisuunnitteluviraston palvelukseen.

Naapurikunnat Espoo ja Vantaakin ajavat Helsingin ohitse.

Peruskoulun valmistelujen nopeuttamiseksi olisi ennen kaikkea koulusuunnittelutoimikunnan kokoonpano muutettava valtuuston mukaan.

Lisäksi kaivataan enemmän sekä informaatiota että julkista keskustelua.

Villa Mairea Porin seudun suosituin matkailukohde

Porin seudun suosituin matkailukohde oli viime kesänä Noormarkun Villa Mairea. Siellä kävi näyttelyn aikana lähes 25 000 vierailijaa.

Maireassa oli kuluneena kesänä esillä suomalaista nykytaidetta.

Ensi vuonna huvila on ehkä pitempään avoinna kuin tänä vuonna, ja silloin on esillä ulkomaista, lähinnä ranskalaista taidetta.

Lämmin ja aurinkoinen kesä on vaikuttanut siihen, että matkailijat ovat Porissa hakeutuneet meren äärelle. Sekä Reposaaren, Siikarannan että Yyterin leirintäalueilla on yöpymisvuorokausien määrä noussut yli 20 prosenttia.

Porissa on toiminut runsaan vuoden ajan kaupungin matkailutoimisto.

Mendelssohn ei kelpaa Karkkilan kanttorille

Karkkila (HS)

Tilapäinen soittaja häämarsseja varten aiotaan palkata Karkkilassa.

Tällaisen tarpeen on aiheuttanut se, että seurakunnan kanttori on kieltäytynyt soittamasta Kuulan ja Mendelssohnin häämarsseja.

Karkkilan kirkkoneuvosto on katsonut, ettei kanttoria voida pakottaa toimimaan vakaumuksensa vastaisesti. Kirkkoneuvoston käsityksen mukaan seurakuntalaisten toivomukset tosin pitäisi ottaa huomioon.

Kirkkoneuvosto katsoo, että jos vihittävät eivät ole tyytyväisiä kanttori-urkurin tarjoamiin musiikillisiin vaihtoehtoihin, heidän pitää hankkia toinen soittaja ja maksaa tämän palkkio.

Kirkkohallintokunnan mielestä palkkio pitäisi maksaa seurakunnan varoista.

Sairaanhoitajan ammatti miehistyy

Miessairaanhoitajia on tällä hetkellä kymmenen prosenttia kaikista terveydenhoidon alalla työskentelevistä.

Perinteisesti naisille kuulunut sairaanhoitajan ammatti miehistyy vuosi vuodelta.

Miessairaanhoitajia valmistuu noin 40 vuosittain. Ensimmäiset valmistuivat vuonna 1965. Nyt heitä on yli 200.

Miespuolisten sairaanhoitajien työtilanne on hyvä. Muutamia vuosia sitten vallinnut hoitajien ylitarjonta on kääntynyt niin, että varsinkin viransijaisuuksia on runsaasti tarjolla.

”Mie saattaisin muuttua täällä”

Veli Koljonen sai oivan näyttelytilan ystävänsä hammaslääkäri Kari Rintalan vastaanottohuoneistosta. Tauluissa on paljon sinistä. Se on Koljosen mieliväri. ”Ehkä se johtuu Lapin erikoisesta valosta talvisaikaan.”

Riitta Eliisa Laine

Pohjoisessa on sentään sellaisiakin taiteilijoita, jotka eivät ruikuta omia olojaan.

Tällainen on ainakin taidemaalari Veli Koljonen, 21, syntynyt Torniossa, mutta asunut lähes pienen ikänsä Muonion kunnan Särkijärven kylässä.

Veli Koljonen on saanut elämänsä ensimmäisen apurahan — tuhat markkaa Lapin läänin taidetoimikunnalta.

”Mie olen niin kiitollinen. Se antoi uutta intoa.”

Stipendinsä Veli Koljonen halusi käyttää Helsingin matkaan. Kahden viikon opintoretki on nyt päättymässä. ”Jos joutuisin vielä toiset kaksi viikkoa täällä olemaan, niin miekin varmasti muuttuisin.”

”En jaksa sulattaa tätä massaa ja kaikkea keinotekoista.”

”Mutta se onkin ihan selvä, kun on asunut ikänsä Lapissa, jossa ei auton jyrinääkään kuulu. Mie olen juurtunut Muonioon. Lapin luonto merkitsee minulle enemmän kuin mikään muu.”

Vaikka Veli on sydänjuuriaan myöten Lapin ihminen, ei se estä häntä näkemästä siellä olon vaikeuksia. Niitä hän ei kuitenkaan valittele, pikemminkin toteaa. Kontaktit toisiin taiteilijoihin ja yleensä taiteeseen ovat vaikeat.

”Särkijärven kylä on niin syrjässä, että kun haluaa mennä taidenäyttelyyn, täytyy matkustaa Rovaniemelle 250 kilometriä.”

”Toisekseen Muoniossa ei ole ihmisiä, joiden kanssa voi keskustella tästä alasta. Onneksi ovat sentään vanhempani, joilta saa ymmärtämystä. Isä on kansankynttilä ja äiti valokuvaaja.”

Atomialan koulutus keskittyy Loviisaan

Porvoo (HS)

Atomivoimalan avainhenkilöiden koulutus on jo käynnissä. Koko käyttöhenkilökuntaa varten on Imatran Voima laatinut laajan ohjelman.

Opettajat koulutetaan ulkomailla. Loviisasta tulee aikanaan koko Suomen atomialan koulutuksen kehto.

Loviisan atomivoimalaitoksen ensimmäinen yksikkö valmistuu vuonna 1976.

Se toimittaa noin seitsemän prosenttia maamme sen hetkisestä sähkön tarpeesta. Vuotuinen energian tarve kuitenkin kasvaa siinä määrin, että Loviisan ykkösvoimala ei riitä sitä peittämään.

Loviisan toinen atomivoimala valmistuu 1978.

Ali lähtee Etelä-Afrikkaan ottelemaan

Muhammad Ali ylisti Floyd Pattersonia keskiviikkoiltana New Yorkissa käydyn nyrkkeilyn raskaansarjan ottelun jälkeen.

”Patterson otteli hienosti. Hän oli nyt huomattavasti parempi kuin edellisen kerran kohdatessamme vuonna 1965. Minusta hänellä on oikeus uusintaan”, sanoi Ali.

Ali voitti teknillisellä tyrmäyksellä seitsemännessä erässä, kun Pattersonin silmäkulma aukesi.

Ali ottelee seuraavan kerran Etelä-Afrikassa 18. marraskuuta. Vastustajana on musta amerikkalainen AI Jones.

”Sen jälkeen olen valmis kohtaamaan Joe Frazierin titteliottelussa.”

Romanialta anomus valuuttarahastoon ja maailmanpankkiin

Washington (AP-DJ)

Romanian hallitus on anonut Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) ja Maailmanpankin jäsenyyttä.

Romaniasta tulisi siten ensimmäinen Varsovan liiton maa, joka pyrkii liittymään läntisiin kansainvälisiin rahajärjestöihin.

Finanssilähteiden mukaan Romanialla on takanaan useiden länsivaltojen voimakas tuki ja sillä on erinomaiset mahdollisuudet tulla hyväksytyksi jäseneksi kumpaankin järjestöön.

”Amerikkalainen mies huono rakastaja”

Keskiverto amerikkalainen mies on huono rakastaja, sanoo asiaa tutkinut amerikkalainen psykologi.

Amerikkalainen mies syö liikaa ja istuu illat television ääressä olutlasi kourassa. Sitten hän torkahtaa sohvalle ja herää välillä sen verran, että rämpii sänkyynsä — nukkumaan.

Kuvaus on Joseph B. Trainerin, joka toimii psykologian apulaisprofessorina Oregonin yliopistossa.

Amerikkalainen mies on liikalihava, tupakoi liikaa, käyttää liikaa alkoholia ja harrastaa liian vähän seksiä, sanoo Trainer.

Hän on mielestään havainnut selvän yhteyden huonojen tapojen, huonon terveyden, heikon seksuaalielämän ja onnettoman avioliiton välillä.

Seuraus voi olla vain tympeä, kestävä avioliitto — tai ero. (AP)

Koonnut Jarkko Rahkonen

