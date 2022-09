Riitta-Eliisa Laine

Ilouutinen niille, jotka ihailevat pullistelevia lihaksia ja muuta ylikorostettua miehekkyyttä: Suomen kehonrakentajat kilpailevat paremmuudesta ensi sunnuntai-iltana Lilla Teaternissa Helsingissä.

Mainoskuvista päätellen siellä voi olla valtavan hauskaa. Sitä paitsi itävaltalaissyntyinen herra Arnold Schwarzenegger, itse Mr. Olympia ja viisinkertainen Mr. Universum, on paikalla ja esiintyy tähtivieraana SM-kilpailujen ulkopuolella.

Lisäksi Arnold esiintyy Stockmannin tavaratalossa 2.–4.10.

Hänen strategiset mittansa ovat hauis 55,5 cm, rinnanympärys 145 cm ja vyötärö 76 cm. Pituutta miekkosella on 186 cm ja painoa 110 kg.

Rappeutunut Colosseum kiinni toistaiseksi

Työläiset eristivät keskiviikkona Colosseumin puomeilla ympäristöstään. Viimeisillä turisteilla oli vielä pari tuntia aikaa amfiteatterin tutkimiseen, ennen kuin se suljettiin toistaiseksi.

Rooma (Reuter)

Rooman Colosseum, jossa muinoin gladiaattorit taistelivat kuolemaan saakka ja leijonat söivät kristittyjä, suljettiin keskiviikkona turvallisuussyistä epämääräiseksi ajaksi.

Miljoonat turistit ovat ihailleet 1900 vuotta vanhaa amfiteatteria ja yrittäneet kuvitella verenhimoisen roomalaisyleisön ulvomista.

Amfiteatteriin mahtuu 45 000 ihmistä.

Colosseumiin on tarkoitus rakentaa kapea katettu käytävä, jotta turistit saisivat nähdä edes vilauksen soikionmuotoisesta areenasta.

Colosseumin rappion on aiheuttanut poikkeuksellisen runsassateinen kesä ja muurin raoissa rehottavat kasvit, jotka ovat irrottaneet muutamia suuria lohkareita rakennuksen huipulta. Korjaustyöt ovat parhaillaan käynnissä.

Vanhan roomalaisen sanontatavan mukaan kaupunki sortuu samaan aikaan kun Colosseum romahtaa.

Tuhannet turistit tungeksivat keskiviikkona Colosseumilla nähdäkseen monumentin viimeistä kertaa ehkä kuukausiin.

Vain kuusi oppilasta pienimmässä koulussa

Perhepiirillinen tunnelma henkii Lokan koulussa myös ruokailussa. Opettaja Veikko Virtanen nauttii oppilaidensa Aunen, Tapanin, Yrjön, Vapun, Päivin ja Paulan kanssa kalakeittoa.

Lokka (Jorma Korhonen)

Koululaitoksen pienin opetusyksikkö, Sodankylän peruskoulun Lokan ala-aste ei saa opettajineen ja keittäjineenkään pesäpallojoukkuetta kokoon. Oppilaita on Lokan koulussa vain kuusi.

Maankuulun Lokan altaan varjossa elävä kylä menettää koulunsa tämän vuoden jälkeen. Nyt koulu toimii kouluhallituksen erikoisluvalla.

Kääpiökoulussa annettava opetus on yksilöllistä: jokaista on tilaisuus neuvoa kädestä pitäen aina tarvittaessa.

Lokan koulu toimii, vaikkei välineistöä ole suinkaan niin monipuolisesti kuin muilla kouluilla.

Lokan kylä sai koulunsa maankuulun tekoaltaan rakentamisen yhteydessä, jolloin yhteydet Sompion muihin kouluihin lakkasivat. Naapurikylät jäivät kouluineen veden alle.

Kyntökilpa päätökseen: Tuomisesta tuli mestari

Maanviljelijä Paavo Tuomisen vaot katsottiin parhaiksi traktorikynnön SM-kilpailuissa Tammelan Mustialassa. Tuominen ei olekaan mikään aloittelija alalla. Viisi vuotta sitten hän voitti maailmanmestaruuskilpailut.

Hämeenlinna (HS)

Viiden vuoden takainen traktorikynnön maailmanmestari, tarvasjokelainen maanviljelijä Paavo Tuominen osoitti vieläkin hallitsevansa vaonteon: hänet leimattiin tämänvuotiseksi Suomen mestariksi tiistaina.

Tammelan Mustialassa pidettyihin 20. traktorikynnön mestaruuskilpailuihin otti osaa nelisenkymmentä kyntäjää.

Kisa kesti kaikkine karsintoineen ja osatehtävineen kaksi päivää. Loppueriin kelpuutettiin 14 vaontekijää.

Mestari sai kokoon 168,3 pistettä ja toiseksi tullut renkolainen Eero Aalto 165,9 pistettä. Kolmanneksi jäi sipoolainen Guy Sundberg äärimmäisen niukasti. Hänen pistesaaliinsa oli 165,85.

Juuri USA:sta palanneet viimevuotiset parhaat kyntäjät Karl Holmström ja Pentti Röyhkö jätettiin armotta kuudenneksi ja seitsemänneksi.

Salaatti joka nälkään

Tuoreita salaatteja.

Sinikka Kurikka

Hellekesien jälkeen muistelee aina lapsuuden kesiä — noita aurinkoisia, lämpimiä, mansikkaisia. Ateriat syötiin Mummun luona verannalla.

Mummu muisti joka aterialla huomauttaa, että nyt on perunoita omasta maasta. Jos pinaattimuhennos sakeni hyttysistä, hän sanoi, että maalla on vain puhtaita roskia.

Hauen ruodoista makseltiin viisi silloista penniä kappaleelta, vaikka temppu ei tehnyt kalan syömistä lapsille yhtään houkuttelevammaksi.

Lapsuuden kesinä oli myös usein lettuja ja hilloa.

Salaatti oli vielä uutta. Siinä oli ohuita pieniä lehtiä omasta keittiöpuutarhasta ja hapanimelä kermakastike, josta en pitänyt. Sitä ihastuneempi olen meidän aikamme salaatteihin.

Grillipihvin kanssa riittää rapea kylmä amerikansalaatti, jossa on suuri kypsä viipaloitu tomaatti, suolaa, pippuria, ruokaöljyä, etikkaa.

Amerikkalaistyylinen salaatti on ateria sinänsä: perusaineksina kylmä riisi, makaroni tai peruna.

Salaatti ei ole kallis ruoka talvellakaan, kun kaikki on taas hinnoissaan.

Hyydytetyt salaatit ovat hyviä ja herkullisia. Oikea laihduttajan ilo on salaattihyytelö, joka valmistetaan tomaattimehusta ja lihaliemestä, maustetaan tilkkasella sitruunamehua (tai sherryllä tai madeiralla).

YK:n puututtava Aminin karkotuksiin

YK, New York (Reuter)

Englanti pyysi keskiviikkona Yhdistyneitä Kansakuntia kääntymään Ugandan presidentin Idi Aminin puoleen, jotta tämä siirtäisi ”mielivaltaista ja epäinhimillistä” päivämäärää, joka on 8. marraskuuta, jolloin brittiläisen passin omistavien aasialaisten on lähdettävä Ugandasta, ja että hän sallisi näiden ottaa omaisuutensa mukaansa.

Englannin ulkoministeri sir Alec Douglas-Home kertoi yleiskokoukselle, että Englanti haluaa karkotuskysymyksen kokouksen esityslistalle kiireisenä asiana.

Hän sanoi, että 80 000 Ugandan aasialaisen karkottaminen ja heidän omaisuutensa takavarikoiminen ilman korvausta oli "ihmisyyden sääntöjä vastaan tehty rikos, jonka edessä tämä kokous ei voi pysyä äänettömänä".

Ugandassa sukupolvien ajan asuneilta aasialaisilta on nyt ”viety suurin osa heidän omaisuudestaan ja monien vuosien aikana kerätyt säästöt”, sir Alec sanoi.

Englannin passin omistavien aasialaisten Englantiin siirtämiseksi tehdyt järjestelyt — asioista perillä olevat ovat ilmoittaneet heitä olleen 14 000 vuodessa — on Uganda ”heittänyt ikkunasta ulos” asettamalla 90 päivän aikarajan heidän poistumiselleen. ”Jäljellä on enää 42 päivää”, hän sanoi.

”Presidentti Amin on sanonut, että hän sulkee heidät leireille, elleivät he ole poistuneet ennen määräpäivää. Me emme katso tällä päivämäärällä olevan mitään oikeutusta.”

Marcos iskee nyt oikeuslaitokseen

Manila (Reuter)

Filippiinien presidentti Ferdinand Marcos puolusteli keskiviikkoiltana rajuja toimiaan, joilla on määrä nujertaa kumoukselliset ja kapinalliset, jotka uhkasivat kaataa hänen hallituksensa, ja varoitti että, seuraava kohde hänen hyökkäyksessään on itse oikeuslaitos.

”Me kaikki tiedämme, että oikeuslaitoksessamme on korruption syömiä ihmisiä ja me haluamme erityisesti heistä eroon”, hän sanoi.

Samalla presidentti sanoi, että hänen viime viikolla voimaan saattamansa sotatilalaki olisi voimassa vain niin kauan kuin tarpeellista — ja olisi toivottavasti peruutettu ennen kuin hänen presidenttikautensa päättyy ensi vuonna.

Sotilaiden avulla hallitseva Filippiinien johtaja puhui lehtimiehille puolustaakseen tiukkaa sotatilalakia, jonka avulla on määrä nujertaa rikollisuus ja korruptio ja saada aikaan merkittäviä uudistuksia Filippiinien yhteiskunnalliseen, taloudelliseen ja poliittiseen elämään.

Lunta satoi Rautavaarassa

Kuopio (HS)

Lunta satoi lähes kymmenen senttimetriä Rautavaaran pohjoisosissa keskiviikkona.

Myös Kuopiossa satoi päivän mittaan räntää, joka paikka paikoin jäi hyhmäksi kylmän sään takia.

