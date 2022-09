Hanasaaren piippu kapenee voimakkaasti aina 62 metriin saakka. Juuressa on piipulla leveyttä 13 metriä ja latvassa 8 metriä. Piippu on Suomen toiseksi korkein rakennelma. Sen voittaa ainoastaan Tampereen Näsinneula, jolla on mittaa 168 m.