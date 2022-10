Sunnuntai-iltana loppuu raitiovaunuliikenne kokonaan Turusta. Raitiovaunu on osoittautunut keskikaupungin ruuhkassa joustamattomaksi ja hankalaksi, ja Turku korvaa ne busseilla. Viimeinen 3-linjan raitiovaunu lähtee vuorolleen sunnuntaina kello 23.30 Kauppatorilta.

Turku (HS)

Sunnuntaina klo 23.30 lähtee Turun kauppatorilta viimeinen raitiovaunu kierrokselleen.

Sen jälkeen pitkälti yli puoli vuosisataa Turussa jatkunut Suomen ensimmäinen raitiovaunuliikenne on päättynyt. – –

Raitiovaunuliikenteen lopettamista Turussa ovat edistäneet mm. liikennelaitoksen jatkuvasti kasvavat tappioluvut. – –

Raitiovaunuliikenteen lopettamista on kuitenkin ensi sijassa ajanut se ajatustapa, että me saamme busseilla liikenteen kaupungilla paljon joustavammaksi. Voimme vaihtaa autojen reittipaikkoja ja pidentää linjoja ilman lisäkustannuksia. – –

Sunnuntaina kiertelee Turun kaupungilla vielä neljä kolmoslinjan raitiovaunua, nekin vain yhteen suuntaan. Muut linjat ja kolmoslinjan toinen puoli on jo korvattu busseilla, sillä Turun raitiovaunuliikenteen asteittainen supistaminen alkoi jo useita vuosia sitten.

Turun sähköraitiotien perustamiseen antoi Turun kaupunginvaltuusto luvan vuonna 1906, mutta jo vuonna 1889 tehtiin päätös hevosraitioyhtiön perustamisesta. 17 hevosen ”vetämä” liikenne loppui kuitenkin vuonna 1892.

Turun raitiovaunut ovat vanhoja — ne eivät kelvanneet enää Helsingin liikennelaitokselle. Ne ovat lähinnä romutavaraa. Jotkut niistä sijoitetaan turkulaisten lastenkotien pihoille tai puistoihin, joku taas säilytetään museota varten.

Kittilässä syntyy syntinen laulu

Kätkäjärven rannalla muuttuu Timo K. Mukan romaani elokuvaksi. Kuvaaja Kari Sohlbergin kamera liikkuu ohjaaja Rauni Mollbergin komennon mukaan.

Paula Talaskivi

”Mää ruppeen pian kukkiin”. Tämän ytimekkään tiedotuksen siivoojarouvani kiinnitti kerran kaktukseen, jonka aioin muka kuolevana heittää hukkaan.

Nyt lause yhtäkkiä palautui mieleen ja tuntui taas ikään kuin totta julistavan, kun viikko sitten katseltiin ruskamaisemia tien varressa matkalla Rovaniemeltä Kittilään: luonto näyttää ajavan itseään — usein ihmisiäkin — ”kukkimaan”, arvaamattomaan kukoistukseen tai vaikkapa joutsenlauluun, juuri ennen kuolemaa.

Ainakin on kukintaan verrattavaa hyvinkin se ruskan väriloisto, jota pohjan maisemat äskeisinä viikkoina ovat tarjonneet. Ensikertalaiselle se ainakin on myös aivan innoittava elämys.

Kukintaan näyttää tavallaan puhjenneen myös se autiomaa, jonne Rauni Mollberg joukkoineen on asettunut taloksi ja kehitellyt nuoren Timo K. Mukan pian kymmenen vuoden takaisesta esikoisromaanista ”Maa on syntinen laulu” tuttua Siskonrannan kylää.

Hollywood käy vaalitaistoon

Demokraattien keulakuva: Shirley Maclaine on yhdessä veljensä Warren Beattyn kanssa tehnyt lujasti työtä oppositiopuolueen hyväksi.

Showmaailman suuria ja pieniä tähtiä välkehtii mukana Yhdysvaltain vaalitaistelussa tiuhemmassa kuin koskaan ennen.

Kummankin ehdokkaan istuvan presidentin Richard Nixonin ja demokraattien George McGovernin vaalikiertueilla on omat suosikkivetäjänsä. Republikaaneilla vanha konkari John Wayne, demokraateilla vetreä Shirley MacLaine.

Newsweek-lehden Elizabeth Peer seurasi Shirleyn taistelumatkaa George McGovernin puolesta: Päivä alkaa aivan liian aikaisin niin kuin vaalitaistelupäivät aina. Aamun säälimättömässä valossa Shirley MacLaine näyttää aivan uskomattoman pirteällä ja aivan uskomattoman sievältä oranssin värisissä lantiohousuissa ja ripsureunuksisessa vihreässä ponchossa kilisevät kultaiset muotiketjut kaulalla.

Vielä kohtuuttomampaa on, että tämä ilmestys on näin upea, vaikka on saanut nukkua vain neljä tuntia koko yönä. Kello kolmeen aamulla hän ahersi puheensa kimpussa. – –

Sekä demokraatit että republikaanit ovat järjestäneet suoranaisia tähtiparaateja vaalirahaston kartuttamispäivällisillään.

Tunnetut showmaailman nimet ovat pitäneet puheita, esiintyneet ja muutenkin käyttäneet vetovoimaansa tähtiä palvovaan valitsijakunnan osaan.

Barbra Streisand, Jon Voight ja Jack Nicholson hymyilevät demokraattisesti, John Wayne, Sammy Davis Jr. ja Zsa Zsa Gabor republikaanisesti. Joskus showperhe — Frank Sinatra ja Tina Sinatra, Edgar ja Candice Bergen, Danny ja Marie Thomas — on revennyt kahtia, isät tekevät työtä republikaanien puolesta, lapset demokraattien.

Eräät muut innokkaasti kantaa ottaneet tähdet kuten Jane Fonda ja Donald Sutherland käyvät itsenäisesti taistelua Vietnamin sotaa vastaan McGovernista ja puoluepolitiikasta riippumatta.

Työntekijöiden taksikuljetus ehdolla Vihdissä

Karkkila (HS)

Työntekijöiden hakemista taksilla lähes kotiovelta harkitaan Vihdissä. Nummelan teollisuuslaitokset potevat pulaa sekä ammattitaitoisesta että ammattitaidottomasta työvoimasta. Työpaikkoja on tällä hetkellä avoinna kuutisenkymmentä. – –

Työnvälitys uskoo, että paikkoja löytyy jopa keski-ikäisille naisille, joiden mahdollisuudet työmarkkinoilla ovat tähän asti olleet heikonlaisia.

Vihdistä kulkee tällä hetkellä 20 ihmistä Niittykummussa olevan Tölkki Oy:n tehtaaseen taksilla. Matka maksaa heille markan päivässä. Tehdas siirtyy lähiaikoina Nummelaan.

Euroopan pisin silta vihittiin käyttöönsä

Runsaat kuusi kilometriä pitkä Ölandsbron, Ruotsin mantereelta Öölannin saarelle johtava silta on pisin Euroopassa. Rakennelma vihitään lauantaina käyttöönsä. Siltaa pidetään muuten turvallisena, mutta keskiosan ”kyttyrä” peittää näkyvyyden vaarallisesti.

Tukholma (Timo Vuorela)

Öölanti odottaa ihmeen kaltaista muutosta, joka pelastaisi tämän takapajuisen saaren ja herättäisi sen uudestaan eloon. Ja lauantaina toteutuikin vanha haave, joka antaa saaren asukkaiden toiveille todellisuuden perustan.

Lauantaina oli yhtä suurta juhlaa ja sirkushuveja, kun kruununprinssi Carl Gustaf vihki käyttöön Euroopan pisimmän sillan Ruotsin etelärannikolla. Se yhdistää Öölannin mantereeseen vanhan Kalmarin kaupungin kohdalla ja tuo uuden aikakauden saarelle.

Tuo silloista suurin ja kaunein on yli kuuden kilometrin pituinen, nykyaikaisen betonimiehen mestarin työ tarkalleen 6 070 metriä pitkä, korkeimmalta kohdaltaan runsaat 40 metriä merenpinnan yläpuolella ja 13,5 metriä leveällä kannella yksi ajokaista kumpaankin suuntaan.

Satama Sottungaan ja lentokenttä Kumlingeen

Suunniteltu uusi autolauttasatama tulisi Marellan perän takana näkyvään Sottungan eteläkärkeen; suunnitelman toteutuminen kohentaisi saaristolaisten mielestä oleellisesti alueen asukkaiden elinmahdollisuuksia. Sottungan edustalta kulkee Turun—Maarianhaminan laivareitti: matkustajalaiva Apollon kannelta vilkuttavat Marellalle perämies Jörgen Nordling ja kapteeni Yngve Hagerstrand.

Maarianhamina (Anneli Tukia)

Ehdotus Ruotsin autolauttaliikenteeseen sopivan sataman saamisesta Sottungaan ja pienkoneille varatun lentokentän rakentamisesta Kumlingeen liittyvät vastavalmistuneeseen mietintöön, jonka on julkaissut Ahvenanmaan kehitysalueneuvottelukunnan saaristojaosto. – –

Ahvenanmaalla on havaittu sama asia, jota on painotettu myös Tukholman ja Turunmaan saaristosuunnitelmissa: ilman vakinaista väestöä saaristo ei ole elävä.

Saaristojaoston mielestä tällä hetkellä pitäisi keskittyä saaristossa asuvan väestön pidättelyyn paikoillaan ja heidän elinmahdollisuuksiensa parantamiseen.

Vasta sitten kun elinkeinoelämä on vireytynyt, voidaan varautua positiiviseen väestön kehitykseen ja myöhemmin saaristosta pois muuttaneiden takaisinpaluuseen. – –

Kolme uutta lauttayhteyttä on suunnitelmassa pidetty tarpeellisina, samoin tieverkon lisääminen kuntiin. Suunnitelmaan liittyy Viking-linjan aloitteesta lähtenyt ehdotus saariston keskussataman rakentamisesta Sottungaan, jossa Viking-linjan yölautat voisivat pysähtyä.

Hämeen oma linna riisuu telineitä

Kaksi vuosikymmentä kestäneen entistämis- ja tutkimustyön aikana tavatut keskiaikaiset muoto- ja piirrostiilet on kerätty erikoisnäyttelyksi. Piirroksien aiheina on kristillisiä symboleita, rakennuskaavailuja ja eräässä jopa narri.

Jyrki Maunula

”Tämän kesän töiden jälkeen me alamme hiljalleen uskoa, että se valmistuu sittenkin”, sanovat Hämeen vanhan linnan entistäjät.

Tasan kaksikymmentä vuotta kestäneessä entistämis- ja korjausurakassa on saavutettu nyt kaksi mainittavaa välitavoitetta.

Vankilan yhdeksänkymmentä vuotta kestänyt vuokrasuhde kehämuurirakennuksissa päättyi keväänkorvalla ja tutkijat pääsivät todenteolla pöyhimään tähän saakka tuntemattomia kolkkia. Ensimmäiset löydöt on jo saatettu päivänvaloon.

Päälinnan korjauksissa saavutettiin samaan aikaan vaihe, joka tiesi mm. linnanpihan vapautumista sitä jo viisitoista vuotta pimentäneistä, moneen kertaan uusituista rakennustelineistä. – –

Tutkijat ovat pystyttäneet linnan käytävään asiantuntijoita kiinnostavan ja heidän mukaansa perin ainutlaatuisen tiilinäyttelyn.

Olemme tavanneet parikymmentä tiiltä, johon rakennusmestarit ovat piirrelleet kuvia. Muutamat niistä ovat ilmeisesti kaavailuja rakennustelineiden pystyttämiseksi, mutta useimmilla lienee jokin symbolinen merkitys.

Kristillisiä tunnuksia on useissakin, eräässä hannunvaakuna ja yhdessä karkea kuva narrista. Emme vielä tiedä, mikä ajatus tai merkitys sillä voisi olla.

Näyttelyyn on koottu niinikään linnan alueelta tavattuja keskiaikaisia muototiiliä, jotka kertovat muinaisten hoivaajien vaatineen tiilenpolttajiltaan huipputaidokasta työtä.

L-Saksa siirtyi kattonopeuteen

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Euroopan johtava automaa Länsi-Saksa siirtyi sunnuntain vastaisena keskiyönä yleiseen kattonopeuteen. Maanteillä ei enää saa ylittää 100 kilometrin nopeutta tunnissa.

Bonnin liittohallituksen uusi asetus on kokeiluluontoisena voimassa vuoden 1975 loppuun asti.

Sitten sitä punnitaan uudelleen, mutta asiantuntijat odottavat kattonopeuden jäävän pysyväksi. Nopeusrajoitus ei kuitenkaan koske Länsi-Saksan laajaa moottoritieverkostoa. – –

Länsi-Saksan ja Sveitsin jälkeen Länsi-Euroopan 13 tiheäliikenteisimmästä maasta enää Suomi, Tanska, Italia, Itävalta, Portugal ja Espanja ovat vailla maanteiden nopeutta.

Saltin osasopimus sinetöitiin

Washington (AFP)

Presidentti Richard Nixon allekirjoitti lauantaina päätöslauselman, jossa Yhdysvaltain kongressi hyväksyy Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton osittaisen sopimuksen hyökkäysohjusten rajoittamiseksi.

Presidentti Nixon ja Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev allekirjoittivat sopimustekstin Moskovassa toukokuussa.

Jarkko Rahkonen

