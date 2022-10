Savukoski (HS)

Metsätalous korjaa Lapista miltei parhaan männynsiemensadon miesmuistiin. Sadon laadusta ovat kaikki asiasta kiinnostuneet yhtä mieltä: laatu on korkea.

Sen sijaan käpy- ja siemensadon määrästä on käyty kesästä lähtien asiantuntijoiden kesken käsittämättömän ankaraa ja kärkevää arvovaltariitaa.

Kävynkeräysorganisaatio on suurelta osalta valmis ja sadonkorjuu on jo alkanut.

Metsähallitus on saanut työnvälityksen kautta 100 miestä kerääjäksi ja työllisyysvaroja on irroitettu niin, että ”käpykaartin” vahvuus nousee pian 300:aan.

Puutavarayhtiöt ja piirimetsälautakunnat ovat niin ikään ryhtymässä turvaamaan etujaan hankkimalla kerrankin tuleentunutta siementä lämpimän kesän kypsyttämistä kävyistä.

Metsäntutkimuslaitos on ohjelmoinut metsäpuiden siemenen tuleentumiseen selvittelyn Kolarin tutkimusaseman tehtäväksi, koska havupuiden siemen tuleentuu vain harvoin Pohjois-Suomessa, varsinkin Lapin pohjoisosissa. – –

Kaikkiaan arvioidaan metsähallituksen keinoin saatavan talteen 2 milj. kiloa männynkäpyjä Lapista.

Ringo paras suojelukoira

Suojan Max katsoo luottavaisesti Tapio Kauppisen talutusnuorassa.Tuloksena oli Suomen mestaruus kaksi tuntia vanhojen jälkien seuraamisessa.

Oulu (HS)

Ringo voitti kolmannen kerran peräkkäin palvelukoirien Suomen mestaruuden suojelukokeessa.

Saksanpaimenkoirauroksen Harhukorven Lyckin eli Ringon ja ohjaajan Niilo Hämäläisen yhteistyö oli sunnuntaina saumatonta ja selvisi ykköseksi selvällä erolla seuraavaan.

Ensi kertaa Tampereen pohjoispuolelle sijoitetut kilpailut sujuivat mainiosti. Mukana oli ennätysmäärä koiria, 63 kilpailijaa. – –

Suojan Max ja Tapio Kauppinen voittivat jälkikokeen, kun taas Du Artis von Finn-Heide ja Martti Tikkanen olivat parhaat viestikokeessa.

Piispa tuomitsi rotusortosynnin

Helsingin uusi piispa Aimo T. Nikolainen hiljentyi rukoukseen vihkitoimituksen aikana Tuomiokirkossa.

Helsingillä on nyt virallisesti ja vahvistetusti uusi piispa. Helsingin hiippakunnan piispa Aimo T. Nikolainen on vihitty virkaansa.

”Meillä on tänä sunnuntaina täysi syy ajatella nykyaikaisen rotusyrjinnän uhreja niin Afrikassa kuin muuallakin. Meidän on liitettävä omat ponnistelumme tällä hetkellä siihen kampanjaan, jota mm. Kirkkojen maailmanneuvosto tällä hetkellä käy rotunsa vuoksi syrjittyjen puolesta”, Nikolainen sanoi.

Vihkimistilaisuus pidettiin Helsingin tuomiokirkossa sunnuntaina. Piispa Nikolainen saarnasi tilaisuuden jälkeen jumalanpalveluksessa ja tulkitsi Jeesuksen sanat lapsista ja lapsenkaltaisista meidän aikaamme kohtaavaksi haasteeksi.

Kymmeniä eläkeikäisiä ajaa taksia Helsingissä

Helsingin vanhin asiakkaita kuljettava taksinkuljettaja on yli 80-vuotias, 70 täyttäneitä on useita.

Takseja ajavat kaikkiaan kymmenet eläkeikäiset, joilla omien sanojensa mukaan ei ole varaa lopettaa ajoja.

Iäkkäiden taksikuskien kuntoa ja ajokykyä ei valvo kukaan. Vain ajokortin uusinnan yhteydessä suoritetaan yleislääkärin tarkastus. – –

Ennen vuotta 1905 syntyneet eivät yrittäjäeläkettä saa missään muodossa. Taksiliiton toiminnanjohtaja sanookin, että autoilijoilla on mahdollisuus vetäytyä eläkkeelle vasta, kun yrittäjäeläke järjestetään nykyistä paremmin.

Maaseutu voitti kaupungit vilkkaudessa

Lintulan luostarin nunnat kävivät ikumenia Mikaelan (oikealla) johdolla äänestämässä heti puolenpäivän aikaan Heinäveden Palokin kansakoulussa, jonne matkaa metsän halki oli vain muutama sata metriä.

Maaseudulla äänestettiin vilkkaammin kuin kaupungeissa kunnallisvaalien ensimmäisenä päivänä sunnuntaina. Vilkkainta oli Lapin ja Oulun lääneissä, joissa noin 54 prosenttia äänestäjistä kävi vaaliuurnilla.

Laiskimpia äänestäjiä olivat helsinkiläiset ja pohjoiskarjalaiset. Ensimmäisen päivän keskimääräinen äänestysprosentti nousi koko maassa lähelle viittäkymmentä, kun se vuoden 1968 kunnallisvaaleissa jäi 45:een eli ennätysalhaiseksi.

Saamelaisilla kahdenlaiset vaalit

Rovaniemi (HS)

Lapin saamelaisväestö käy kahdenlaista vaalitaistoa. Kunnallisvaltuustojen lisäksi on saamelaisilla valittavanaan myös ns. saamelaisparlamentti. 20-jäsenisestä parlamentista ajatellaan pysyvää elintä, joka toimisi saamelaisten edustajana heitä koskevista asioista päätettäessä.

Itse kunnallisvaalit lähtivät Lapissa käyntiin yllättävän laiskasti loisteliaasta vaalisäästä huolimatta. Sevettijärvellä, Utsjoella tai Kangasniemellä saattoi äänestäjä miettiä jo etukäteen, minkä merkkisellä autolla hän haluaisi tulla kuljetetuksi äänestyspaikalle.

Ehdokkaiden järjestämä kuljetus pelasi heti aamusta lähtien. Tästä huolimatta tyhjenivät jotkut äänestyspaikat välillä pitkiksikin ajoiksi.

Bingo valttina Keski-Suomessa

Jyväskylä (HS)

Bingot olivat ensimmäisen kerran kunnallisvaalien historiassa osa ensimmäisen äänestyspäivän tapahtumista.

Keski-Suomessa oli lähes jokaisessa kunnassa sunnuntaina jokin suurbingo, jonka tavoitteena oli vetää mukaan osa äänestämään tulleesta yleisöstä. Moni tuli myös äänestämään bingon vuoksi.

Ääniä koneen avulla

Yli puolet sunnuntaina äänestäneistä Kauniaisten kaupungin asukkaista käytti normaalin äänestyksensä jälkeen myös äänestyskonetta, jollaisia kokeillaan nyt ensi kertaa Suomen vaaleissa.

Äänestyskoneita on Kauniaisissa viisi. Niiden avulla äänestystulos selviää heti vaalien päätyttyä.

Koe tehdään oikeusministeriön ehdotuksesta. Sen tarkoituksena on selvittää, miten suomalainen äänestäjä suhtautuu koneäänestykseen.

Koneäänestyksessä äänestäjä joutuu asettamaan pystysuoran ja vaakasuoran viivoittimen haluamansa ehdokkaan kohdalle. Sen jälkeen äänestäjä painaa nappia. Kone rekisteröi heti jokaisen napinpainalluksen.

Äänestys tapahtuu verhojen takana. Kone pitää huolen siitä, että yksi äänestäjä voi painaa nappia vain kerran.

Musiikkikirjastot

Kuntien kirjastojen yhteydessä toimivia musiikkikirjastoja on Keski-Suomen läänissä jo 13 kunnassa. Useimmat musiikkikirjastot ovat kuitenkin vielä varsin puutteellisia ja monet niistä toimivat myös ahtaissa tiloissa.

Laajin musiikkikirjasto on Jyväskylän kaupunginkirjastolla. Sen kävijämäärä on tänä vuonna ylittänyt jo 6 000. Keski-Suomen kauppaloista ei musiikkikirjastoa vielä ole Jämsässä. Maalaiskuntien vanhin musiikkikirjasto on Karstulassa.

Uusia matkakohteita Neuvostoliittoon

Neljän matkatoimiston ”pooli” seuramatkojen järjestämisessä Neuvostoliittoon hajoaa 1. lokakuuta ja matkatoimisto Oy Lomamatka alkaa järjestää matkoja itsenäisesti.

Muutoksen ansiosta on voitu lisätä matkakohteita ja saatu suuremmat matkustajakiintiöt ensi vuodelle. Lomamatkat on jo sopinut ohjelman toteuttamisesta Inturistin kanssa.

Uusina matkakohteina ovat Minsk, Kiev, Baku, Riika, Vilnus ja Dusanbe.

Oman leimansa ohjelmalle antavat Neuvostoliiton valtion 50-vuotisjuhlallisuudet, joiden vuoksi järjestetään viisi erikoismatkaa.

Lomamatkat järjestää mm. kaksi matkaa jääkiekon MM-kisoihin Moskovaan. Kaukomatkat ulottuvat Siperiaan asti, terveysmatkat Mustanmeren rannikon kylpyläkaupunkeihin lisääntyvät 50 prosenttia viime vuodesta. Nuoriso- ja ammattiyhdistysmatkojen osuutta pyritään lisäämään.

Varikset kännissä

Raumalta kerrotaan, että siellä on joka syksy tavattu juopuneita muuttovariksia kaupungin edustalla olevilta saarilta ja luodoilta.

Viime tiistaiaamunakin tapasi eräs seurue varisparven, joka oli ahmimassa tyrnimarjoja. Linnut olivat niin juovuksissa, että päästivät ihmiset aivan muutaman metrin päähän.

Myös kottaraiset ovat ryhtyneet suurin parvin ”juopottelemaan” tyrnimarjaa kasvavilla saarilla. Juopuneen varislauman tapasi eräs seurue muutama vuosi sitten Tankkarilla ja silloin olivat linnut olleet niin kännissä, että niitä saatiin surmatuksikin monta pelkällä seipäällä.

Tanskassa devalvaatio jos EEC-vastaus on EI

Arviolta 50 000 tanskalaista osallistui sunnuntaina Kööpenhaminassa mielenosoitusmarssiin, jolla vastustettiin Tanskan liittymistä EEC:hen.

Kööpenhamina (Kari Kallio)

Tanskan hallitus on valmis devalvoimaan Tanskan kruunun heti maanantai-iltana, mikäli maanantaina pidettävän EEC:n kansanäänestyksen tulos on kielteinen jäsenyydelle.

Hallitus istuu Christiansborgin linnassa valmiina erikoisistuntoon ja pikaiseen lehdistötilaisuuteen, jos tanskalaiset seuraavat Norjaa ja sanovat ei.

Jens Otto Kragin sosiaalidemokraattisen hallituksen varautuminen devalvaatioon tappion hetkellä kertoo paljon, mistä Tanskan kansan äänestyksessä ja Tanskan ja EEC:n suhteissa on syvimmiltään kysymys. – –

Suunnitelmat ovat valmiina. Ainoa julkiselta ja hallituksen ulkopuoliselta lähteiltä salassa pysynyt seikka on toistaiseksi devalvaatioprosentti. Muutamat ministerit ovat ajatelleet ääneen kahdeksan prosentin devalvoinnin ympärillä.

Taloudelliset asiantuntijat uskovat kuitenkin, että Tanska devalvoi kerralla kunnolla eli ainakin 20 prosenttia.

Kouluja ei ollut olemassakaan

Pienen sardinialaisen Giban kaupungin viranomaiset ilmoittivat kahdeksan vuotta sitten Italian hallitukselle, että he tarvitsivat rahaa kahdeksan pienen koulun rakentamista varten.

Valtio toimitti heille viisi miljoonaa liiraa ja piti asiaa käsiteltynä kunnes nimetön henkilö lähetti muutamia viikkoja sitten nimettömän kirjeen ehdottaen tutkimuksen järjestämistä.

Poliisit pidättivät kolme virkailijaa, erään rakentajan ja kaksi kouluviranomaista, jotka olivat allekirjoittaneet asiakirjan, jossa sanottiin, että uudet rakennukset täyttivät rakennuslain vaatimukset.

Poliisit ilmoittivat kuitenkin, että tiima oli mahdotonta, koska rakennuksia ei ollut olemassakaan. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

