Kuuden tonnin painoista DC-9:n simulaattoria kallistellaan hydraulisella alustalla todellista lentoa jäljitteleviin asentoihin. Toiminnoiltaan ja sisustukseltaan simulaattori on täydellinen DC-9:n ohjaamo. Laitteiston hinta on noin neljä miljoonaa markkaa. Simulaattori on tiettävästi Suomen kallein opetusväline.

Finnair kouluttaa DC-9 -lentäjät tästä lähtien kokonaan kotimaassa.

Koulutusta varten on hankittu lentosimulaattori, jolla voidaan jäljitellä kaikkia lennon aikana esiintyviä tilanteita. Vastaavaa laitetta Finnair on käyttänyt myös Caravellen lentokoulutukseen.

Simulaattorin muodostaa täydellinen DC-9:n ohjaamo, jonka mittaristoon saadaan tietokoneen avulla todellista lentoa vastaavat lukemat. Lisäksi ohjaamoa voidaan kallistella eri suuntiin, jolloin syntyy todenmukainen tuntuma kiihdytyksistä, kaartamisista ja jopa kentälle laskeutumisesta asiaan kuuluvine töyssyineen.

Simulaattorilla voidaan harjoitella myös lähestymistä ja laskeutumista eri kentille.

Simulaattori on maksanut noin neljä miljoonaa markkaa ja se lienee maamme kallein opetusväline. Kuitenkin sen hinta on vain pieni osa DC-9 -koneiden hankintahinnasta: Finnairin kahdeksan DC-9 -konetta ovat maksaneet noin 90 miljoonaa markkaa.

Näitä 80-paikkaisia suihkukoneita käytetään lähinnä kotimaan reiteillä ja lennoilla muihin Pohjoismaihin.

Ilman simulaattoria lentäjien koulutus edellyttäisi yhden lentokoneen varaamista pelkästään koulutukseen.

Putiikista vaatekauppa

Mic Macissa on juuri sopivasti pariisilaisittain sekava tunnelma, kenkäpari kassakoneen päällä jne. Eila Salovaara uskoo kovasti tämän kuopuksensa mahdollisuuksiin.

Boutique eli putiikki ei enää ole meilläkään mikään harvinaisuus, jonka ikkunan takana seisotaan katselemassa ihanuuksia.

Sisään ei uskallettu mennä, kun siellä on niin hienoa. Tämän päivän boutique ei ole hieno.

Kuitenkaan ei ole kuin kymmenen vuotta siitä, kun putiikkiemme esikoinen, A-boutique, perustettiin Fabianinkadulle pieneen kellarihuoneistoon.

Sitä ennen oli tosin ollut jo muutaman vuoden toiminnassa Marimekon boutique, mutta yhden valmistajan vähittäismyymälänä sen luonne on hieman toinen. – –

Kilpailua ei varmaankaan vähennä se tosiasia, että näiden uusien kauppojen linjat ovat melko lähellä toisiaan. Lähinnä popparimuotia olivat kenties Mic Mac ja Bee-Gee. Toisessa päässä kenties Puzzle ja Happy End tietoisemmin ”muodittoman” linjan edustajana.

Timo Tuomikosken Bee-Gee -kuopus majailee Eerikinkadulla. Isoveli on runsaat puoli vuotta vaikuttanut Tapiolan Heikintorilla.

Timo on 27-vuotias vanhojen tekstiilisukujen vihreä vesa. Isällä on tekstiilialan tukkuliike ja äidin perheellä trikookutomo.

Enemmistö erotti Veikko Vennamon

Kansanedustaja Heikki Kainulainen, Smp:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja johti puhetta, kun ryhmän puheenjohtaja Veikko Vennamo päätettiin erottaa ryhmästä tammikuun loppuun asti. Kainulaisen vieressä istui toinen varapuheenjohtaja Arttur Niemelä (vasemmalla) ja toisella puolen pöytää olivat kansanedustajat Viljo Suokas (oikealla selin) ja Mauno Kurppa.

Puoluejohtaja Veikko Vennamo sai torstaina maistaa omia kurinpitolääkkeitään.

Smp:n eduskuntaryhmän maltillinen enemmistö erotti hänet rajun riidan jälkeen ryhmästä tammikuun loppuun asti.

Tätä ennen oli Vennamo ehtinyt erottaa yhteensä neljä kansanedustajaa ryhmästä kahdeksi kuukaudeksi.

Ensin saivat lähtökäskyn kansanedustajat Heikki Kainulainen ja Mauno Kurppa, sitten vielä Arttur Niemelä ja Lauri Linna.

Nämä erottamiset, jotka Vennamo päätti ryhmää kuulematta puoluehallituksensa nimissä, olivat viimeinen pisara eduskuntaryhmän enemmistölle.

Erottamiskaruselli repäisi Smp:n eduskuntaryhmän asiallisesti kahtia.

Ennakkosensuurista uusi kiista radiossa

Kova kiista siitä, onko yleisradiossa ennakkosensuuria vai ei, on taas puhkeamassa.

Radion ohjelmaneuvoston työryhmä haluaa selvitystä siitä, onko joku hallintoneuvoston jäsenistä kuunnellut ennakkoon uutta ohjelmasarjaa ”Koululainen” ja jos, niin miksi. Ohjelmaneuvostossa mainittiin asian yhteydessä kokoomuksen edustajan Timo Mäen nimi torstaina.

Asiaa on käsitellyt myös äskettäin radion toimittajaliiton hallitus. Sen terveiset ohjelmaneuvostolle toi torstaina Esko Seppänen: ”Ennakkosensuuria on tiettävästi ollut ja ohjelmaa on leikattu. Tämä asettaa ohjelmaneuvoston ja hallintoneuvoston suhteet jälleen vaakalaudalle. Kysymys on vakavasta ennakkotapauksesta.”

Radion vt. johtaja Pekka Lounela kertoi ohjelmaneuvoston jäsenille, että ”asiasta on otettu selko. Sain sen käsityksen, että hallintoneuvoston jäsenellä on oikeus etukäteen kuunnella ohjelmia. Timo Mäen osallistuminen ohjelman leikkaukseen ei pidä paikkaansa.”

Tämä kohta ei jäänyt ainoaksi ohjelmaneuvostoa ärsyttäväksi pulmaksi.

Eläkeläisohjelmista, joista etenkin kommunistit olivat huolestuneita, päätettiin pyytää kirjallisia selvityksiä toimitukselta, ja samoin pohdittiin, pitäisikö viihdetoimituksen ohjelmia alistaa poliittisen toimituksen tarkistettaviksi.

Loviisan toinen atomivoimala sai rakennusluvan

Loviisan toisen atomivoimalaitoksen rakentamiseen voidaan ryhtyä lähiaikoina. Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt periaatteellisen rakennusluvan.

Loviisan ykkösvoimalan rakentamisessa toteutetaan ensi kertaa atomivoimalaitosten historiassa idän ja lännen yhteistyötä.

Se, että kakkosvoimalan rakennuslupa on nyt myönnetty, merkitsee, että rakentamiseen voidaan ryhtyä miltei välittömästi.

Rakennuksen pohjatöitä on jo suoritettu atomisaarella.

Luottokortit aiotaan yhdenmukaistaa

Luottokorttien yhtenäistämistä kansainväliseen käyttöön tutkitaan parhaillaan eri maissa.

Luotto- ja maksukorttijärjestelmiä pyritään parhaillaan yhdenmukaistamaan eri maissa kansainvälistä käyttöä ajatellen. Esimerkiksi kansainvälinen säästöpankkijärjestö tutkii parhaillaan ”korttipelin” kehittämistä.

Maksukorttien suosio on kaikkialla vain kasvamassa. Suomessa niitä on tällä hetkellä jokapäiväisessä käytössä 300 000.

Käteinen raha on edelleenkin yleisin maksuväline kaikkialla maailmassa, jopa Yhdysvalloissa, todetaan Suomen Säästöpankkiliitosta.

Shekit ovat kuitenkin tulleet yhä yleisemmiksi, samoin erilaiset maksu- ja luottokortit.

Tällä hetkellä Länsi-Euroopan teollisuusmaissa on neljänlaisia kortteja: maksukortteja, luottokortteja, shekkikortteja sekä seteliautomaattikortteja.

Maksukortin tarkoitus on maksusuoritusten yksinkertaistaminen. Kortti antaa mahdollisuuden lyhytaikaiseen luottoon, sillä laskut maksetaan tavallisesti kerran kuukaudessa yhdellä kertaa.

Muumi-näyttely Prahassa

Tove Janssonin kirjojen ja kirjankuvitusten näyttely on avattu Tshekkiläisen kirjallisuuden museossa Prahassa. Näyttely on vastavierailu Helsingissä vuonna 1970 olleelle Jiri Trnkan näyttelylle.

Kirjailija Jansson on itse valinnut näyttelyssä esillä olevat kuvat. Tove Janssonin Muumikirjoista on myös käännökset Slovakian kielelle.

Kirjallisuuden museossa, jonka eräässä huoneessa näyttely järjestetään, käy vuosittain yli 300 000 vierasta.

Otti päähän

Muitakin kuin tv-katsojia otti päähän, että Markku Aro & kumppanit vastaanottivat ruusun istualtaan, kun Syksyn sävel -kilpailun voittajia onniteltiin.

Se ihmetytti myös muita studiossa olijoita, jotka kertoivat Mtv:n ohjelmajohdon määränneen pojat istumaan.

Harmistunut oli myös itse Markku Aro, joka vakuuttaa, että tavallisesti kyllä nousee ja pokkaa kauniisti ruusun saadessaan.

Seisomaan nousu olisi kuulemma vaikuttanut pyllistelyltä Mtv:n ohjelmajohdon mielestä.

Se on ongelmantäyteistä työtä tuo tv-ohjaus. Hyvätapaisetkin esiintyjät saavat turhaan huonotapaisen maineen.

Literaturnaja Gazeta: Arwidsson-seura on fasistimielinen

Moskova (STT:n kirjeenvaihtajalta)

Neuvostoliiton kirjailijaliiton lehti Literaturnaja Gazeta arvosteli — kuten se sanoi — ”tiettyjä kommunismin ja Neuvostoliiton vastaisia aineksia Suomessa”, mutta teki sen vain toistamalla Tiedonantaja-lehteä.

Arvostelu kohdistui erityisesti Suomen evankelisluterilaiseen kansanlähetykseen, mutta myös A. I. Arwidsson -seura mainittiin.

Aikakauslehti Novoje Vremja tarkasteli viime perjantaina A. I. Arwidsson -seuran toimintaa, samoin suomalaisten lehtikirjoitusten välityksellä.

Liternaturnaja Gazeta puhui keskiviikkona ”fasistimielisestä” järjestöstä.

”Kansanlähetyksen yritys salakuljettaa kommunismin vastaista propagandaa Neuvostoliittoon liittyy osana siihen myyräntyöhön, jota Suomesta käsin harjoitetaan Neuvostoliittoa ja muita sosialistimaita kohtaan ja joka voi estää Neuvostoliiton ja Suomen välisten luottamukseen perustuvien suhteiden normaalin kehityksen”, kirjoittaa Literaturnaja Gazeta ja mainitsee, että kysymyksessä on ote Tiedonantajan kirjoituksesta.

Kansanlähetyksen jäsenet yrittävät myös levittää propagandaansa Suomessa vierailevien neuvostoliittolaisten matkailijaryhmien ja valtuuskuntien keskuuteen, ja Portugalissa toimii radioasema, joka lähettää Suomessa tehtyä ohjelmaa Neuvostoliittoon, sanotaan edelleen.

Kaikki siirtolaiset kieltä oppimaan

Tukholma (Timo Vuorela)

Lähinnä ammattiyhdistysliikkeen painostuksesta Ruotsin hallitus ryhtyy entistä ahkerammin sulattamaan vierasmaalaisia työntekijöitä ruotsalaiseen yhteiskuntaan.

Uutena askeleena tähän suuntaan ulotetaan ruotsin kielen opetus työaikana koskemaan kaikkia ulkomaalaisia työntekijöitä.

Zagrebin lakosta vuosiksi vankilaan

Belgrad (Erkki Pennanen)

Kroatian nationalistisen purkauksen huipentumana viime joulukuussa toimeenpannun Zagrebin ylioppilaslakon päähenkilöt tuomittiin torstaina useiden vuosien pituisiin kuritushuonerangaistuksiin osallisuudesta ”vastavallankumoukselliseen” toimintaan.

Lähes kymmenen kuukautta tutkintovankeudessa olleet neljä ylioppilasjohtajaa todettiin syyllisiksi ”kansan ja valtion vastaisiin rikollisiin tekoihin”.

Toimeenpanemalla vastavallankumouksellisen hyökkäyksen he olivat pyrkineet tuhoamaan vallitsevan sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän, todettiin Zagrebin piirioikeuden loppulausunnossa.

