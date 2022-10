Vasen laita laajeni

Vasemmisto näytti lisänneen kannatustaan noin 2,5 prosenttiyksikön verran, kun kunnallisvaalien äänistä oli laskettu kolmasosa. Ei-sosialistien etumatka oli supistunut prosenttilukemiin 55–45.

Suurimman saaliin sai näiden väliaikatietojen mukaan Sdp, jolle tulokset näyttivät kolmen prosenttiyksikön kannatuksen nousua edellisistä kunnallisvaaleista.

Smp:n kannatus oli pudonnut rajusti, yli kaksi prosenttiyksikköä.

Helsinki on punastumassa ensi kertaa

Vasemmisto rynnisti väellä ja voimalla Helsingissä: kun 130 äänestysalueen tulokset on laskettu, niin ei-sosialistien tämän hetken yhdentoista paikan enemmistö on huvennut yhteen vaivaiseen valtuutettuun.

Laskematta on vielä 69 aluetta.

”Autettiin vähän teitä”, sanoi Ensio Koskinen vahtimestarille, kun vaalilautakunnan pojat pantiin kierittämään Lapinlahden kansakoulun voimistelusalin lattiaa äänestäjien kurakengillä suojanneet pahvit kasaan.

Jalat kertovat koneäänestäjän puoluevalinnan

Viisi pelottavan teknillisen näköistä konetta, joiden edessä on verhot.

Kopin sisällä on suuri valotaulu. Taululla on vasemmalta oikealle eri puolueiden ehdokkaat rivissä alekkain niin, että kokoomus vastoin kaikkia luonnonlakeja on äärimmäisenä vasemmalla.

Muut ovat sitten tavanomaisessa järjestyksessä päätyen kansandemokraattien ehdokkaisiin, jotka ovat viimeisinä oikealla.

Kun koneäänestäjä menee koppiin, painaa avustaja nappia, joka avaa äänestyslaitteen lukituksen sekä sulkee puoliverhot automaattisesti.

Tämän jälkeen äänestäjä siirtää kitisevää ääntä pitävän pystysuoran puomin haluamansa puolueen ehdokasrivin päälle, ja pujottaa taulun vasemmassa laidassa olevan poikittaisen osoittimen ehdokkaansa nimelle.

Poikittaisessa valitsimessa on punainen täplä ja sen on mentävä ehdokkaan nimen vieressä olevan valkoisen täplän kanssa kohdakkain.

Kun äänestäjä painaa nappia, rekisteröi kone annetun äänen, pystypuomi siirtyy takaisin vasemmalle alkuasentoon, verhot avautuvat.

Yksinkertaista ja nopeata.

Paitsi paria muttaa. Ulkopuolella seisova voi suurin piirtein aavistaa, mitä puoluetta äänestyskoneen uumeniin sulkeutunut äänesti. Tarkkailukohde yksi: jalat. Kun koivet pysähtyvät aivan vasemmalle, on ääni menossa oikeistolle.

Tarkkailukohde kaksi: kun pystypuomi nitisee pitkään vedetään sitä tietenkin kauas eli ääni on menossa vasemmistolle.

Jos vielä jalat siirtyvät kohden laitteen oikeata reunaa, saa joku kansandemokraatti kannatusta.

Silakkamarkkinat alkoivat

Joka vuosi jää muutama vene pois Helsingin silakkamarkkinoilta. Jäljellä on vielä 30, jotka tämän viikon aikana tarjoavat silakkansa ja maustekalansa kaupaksi.

Viime syksynä oli 33 venettä. Parhaimmillaan veneitä on ollut 90.

Yhteensä näiden kolmenkymmenen aluksen lastina on 17 450 kiloa suolasilakkaa ja 9 350 kiloa maustesilakkaa. Viime vuoden luvut olivat 28 000 ja 7 700 kiloa.

Pienimmän puisen silakkapytyn saa kympillä, suurin pytty maksaa 30 markkaa. Muoviastioista saa maksaa koosta riippuen muutamasta markasta ylöspäin.

Ratkaisu jäi Tanskassa maaseutukaupunkien varaan

Pullo kaljaa ja EI: EEC:hen liittymisiä vastaan taisteltiin viimeiseen saakka kaikin mahdollisin keinoin.

Kööpenhamina (Kari Kallio)

Lähes kolme miljoonaa tanskalaista vaelsi maanantaina vaaliuurnille päättämään Tanskan kohtalosta maan historian tärkeimmässä kansanäänestyksessä.

Kaunis sää enteili korkeaa äänestysosanottoa, mikä puolestaan on koko ajan tulkittu eduksi EEC-jäsenyyden kannattajille.

Yleinen käsitys maanantaina oli, että käänteli asiaa miten päin tahansa lopputulokseksi tuli: Tanska on Euroopan yhteismarkkinoiden eli EEC:n jäsen 1.1.1973 alkaen. – –

Kööpenhaminan äänestysvilkkauden enteilemät edut vastustajille tasoittuivat maaseudulta saapuneiden tietojen kerrottua myös korkeasta äänestysvilkkaudesta; jopa korkeammasta kuin 87 prosenttia kansankäräjävaaleissa viime syksynä.

Kannattajat ja vastustajat saavat ilmeisesti joukkonsa liikkeelle tukialueillaan.

Ratkaisu jäi näin ollen lähinnä maaseutukaupunkien varaan.

Jopa Tanskan maailmankuulu satusetä H. C. Andersenkin osallistui taistoon EEC-äänestyksessä. Tosin hänen omaa mielipidettään ei kysytty.

Solzhenitsyn sai pojan

Nobel-kirjailija Alexander Solzhenitsyn ja hänen vaimonsa Natasha ovat saaneet toisen pojan, kertoivat Moskovan kirjalliset piirit sunnuntaina.

Lapsi, jolle annettiin nimeksi Ignat, syntyi muutamia päiviä sitten. Pariskunnalla on jo yksi poika, Jermoli.

Solzhenitsynille myönnettiin kirjallisuuden Nobel-palkinto vuonna 1970, mutta Neuvostoliiton viranomaiset eivät laskeneet 53-vuotiasta kirjailijaa noutamaan palkintoa Tukholmasta.

Uusi televisioperhe Rintamäkeläiset

Kakkosverkossa käynnistyy tiistai-iltana upouusi suomalainen sarjanäytelmä, jonka käsikirjoituksesta vastaa Heikin ja Kaijan tekijänä tuttu veteraani Reino Lahtinen.

Sarjanäytelmässä Rintamäkeläiset ei käsitellä kaupunkilaisperheen asioita, vaan siirrytään kuvaamaan nykypäivän maaseudun arkea Rintamäen pienviljelijäperheen välityksellä.

Rintamäkeläisten pienviljelijäperheen naisia, äiti Leena, Sirkka Lehto ja hänen avioton tyttärensä Sirkka-Liisa, Marjukka Halttunen.

Rintamäen perheen pää, Antti-isäntä on viisissäkymmenissään – jäyhää suomalaista tekoa; vakava, lähinnä konservatiivinen mies, joka ei aina siedä leikinlaskua. Roolin sarjanäytelmässä esittää Veijo Pasanen.

Sirkka Lehto näyttelee Rintamäen emännän roolin. Äiti-Leena on hänkin vakavahko, miehensä alistama pienviljelijäemäntä, joka vain harvoin, mutta joskus kuitenkin uskaltautuu Anttia vastustamaan. – –

Rintamäen perhe elää suomalaisessa maalaiskylässä, jota maaltapako verottaa.

Osa maanviljelijöistäkin on työssä käyviä, jolloin myös poliittisen elämän painopisteet ovat paitsi keskustalaisessa ajattelussa, myös sosiaalidemokraattisissa näkemyksissä.

Uusia munkkialokkaita Valamon luostariin

Tuorein Valamon munkeista on isä Antoni, joka tuli luostariin vuoden vaihteessa. Antonista tuli luostarin taloudenhoitaja. Antoni on itseään huomattavasti vanhempien veljien keskellä luostarin toivo; hänen myötään toivotaan luostarin elämän jatkuvan vielä kauan.

Heinävesi (Rauni Väinämö)

Valamon miesluostari on saanut uutta elinvoimaa.

Vuoden vaihteessa saapui Helsingistä munkki Antoni. Lisäksi luostariin on tullut pari kolme uutta munkkialokasta.

Puheet luostarin lakkauttamisesta munkkien vanhuuden ja vähälukuisuuden vuoksi ovat nyt ohi.

Antoni on vihitty munkiksi kolme vuotta sitten Moskovassa. Antonista tuli luostarin taloudenhoitaja eli "pomo", niin kuin vierasmajan hoitaja Andrjusha eli Antti häntä leikkisästi nimittää.

Uusien munkkialokkaiden joukossa on Sergius Colliander, Tito ja Ina Collianderin poika. Munkiksi aikoo myös eräs norjalainen nuorukainen. Yksi munkkialokas on parhaillaan sotaväessä.

Luostariin on tullut myös yksi toimittaja viettämään eläkepäiviänsä. – –

"Luostari on jonkin verran alkanut kiinnostaa nykynuoria. Uusia munkiksi aikovia nuorukaisia on tullut, mutta he ovat lähteneet pois, koska eivät kestä sitä fyysistä ja henkistä rasitusta, minkä joutuvat täällä kokemaan.”

”Me nukumme hyvin vähän. Heräämme jo klo 2.30. Kun tänne tulee, on oma tahtokin jätettävä”, munkki Antoni kertoo.

Veli Paavali kävelee Valamon munkkiluostarin ja Lintulan nunnaluostarin yhteisellä hautausmaalla. Takana häämöttää Valamon luostarin päärakennus.

Ei vain paikkaamista, ehkäisyä lisättävä

Hammassairausten ennaltaehkäisy on tärkeämpää kuin paikkojen iskeminen taudin jo puhjettua.

Erikoistuneidenkin hammaslääkärien on osattava ehkäistä kaikkia hammassairauksia.

American Society of preventive dentistryn ajatuksia on kuultu nyt myös Helsingissä. Järjestö on lajissaan maailman ensimmäinen, siihen kuuluu USA:sta ja Kanadasta noin 8 000 hammaslääkäriä.

Kaksi vuotta sitten perustettu järjestö korostaa ehkäisevän hoidon merkitystä. Pohjoismaissa ”uusia” oppeja ei aiemmin ole juuri tunnettu.

Eduskuntakirjasto juhlii kahvilla ja samppanjalla

Ylikirjastonhoitaja Henrik Schauman, kirjastonhoitaja Attila Tarjanne ja hakusanakortisto. Tässä kirjaston osassa palvelee yleisöä myös neuvonta.

Uusia tiloja hartaasti odotteleva satavuotias eduskunnan kirjasto viettää syntymäpäiväänsä huomenna muutaman kuukauden myöhästyneenä. Se oikea olisi ollut tämän vuoden kesäkuun kolmantena.

”Lykkäys” johtuu siitä, ettei tiedetty, onko eduskunta vielä koolla kesäkuussa, selvittää ylikirjastonhoitaja Henrik Schauman .

”Kun istuntopäivänäkään juhlia ei voitu järjestää, valittiin keskiviikko. Arveltiin, että kunnallisvaalien jälkeen kansanedustajat saataisiin hyvin koolle.”

Kutsuvieraita kirjaston vastaanotolla – kahvia ja samppanjaa – on kaikkiaan 550.

Tasavallan presidentti saapuu paikalle ja kansanedustajien lisäksi kutsuja on osoitettu eduskunnan entisille puhemiehille, tieteellisille kirjastoille, kustantajille, kirjakaupoille ja eri maiden kulttuuriattaseoille.

Varastonhoitaja Pentti Rajakoski ja eduskunnan asiakirjoja. Niitä kertyy semmoiset sumat, että täydellisinä paperit pystytään säilyttämään vain kaksi istuntokautta eli kahdeksan vuotta.

Televisio-ottelu Hope-Fischer

Shakin maailmanmestari Bobby Fischer (oik.) myöhästyi tietysti harjoituksista, mutta tuli kuin tulikin ajoissa televisio-otteluun Bob Hopea vastaan. Ilman harjoitustakin Fischer näytti oppineen repliikkinsä ja vitsaili rennosti Hopen kanssa. Hope taisi hyvinkin jäädä toiseksi paitsi shakissa myös huulenheitossa ujoksi väitetyn Fischerin kanssa. "Ottelu” kesti kymmenen minuuttia ja tuotti Fischerille 10 000 dollaria.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone