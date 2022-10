Helsingin Sanomat Pariisin autonäyttelyssä

Tuija Verkkola, Pariisi (HS)

Lokakuun alku on perinteisesti Pariisin autonäyttelyn aikaa. Se on samalla syyskauden avaus.

Tällä kertaa se on ollut myös valtiovierailun aikaa.

Puolan puoluejohtaja Edward Gierek kävi tapaamassa presidentti Georges Pompidouta. Gierek käväisi myös Lyonissa Berliet’n tehtailla; oltiinhan tehtaan kanssa tehty sopimus huomattavasta bussierästä.

Arvatkaa vain, jättikö mallibussi valtiovieraat tielle.

Muuten Ranskan autoteollisuudella menee hyvin.

Ranska on tällä hetkellä maailmantilastoissa neljännellä sijalla Yhdysvaltain, Länsi-Saksan ja Japanin jälkeen.

Se tuotti noin 2,5 miljoonaa autoa vuonna 1971, ja tämän vuoden ensimmäinen puolivuotiskausi osoittaa 15,2 prosentin nousua, joten ei ihme, että Renaultin, Peugeotin, Citroenin ja Chrysler Simcan pääjohtajat esiintyivät hymysuin lehtien sivuilla.

– –

Näyttelyn varsinainen uutuus, Peugeot 104 eli pikku-Peugeot on ollut vuoden parhaiten varjeltu salaisuus. Tuskin mitään ennakkotietoa näkyi ennen lehdistöesittelyä Elban saarella aivan näyttelyn alla.

Ranskalaisia kiinnostaa erityisesti, minkälaisen sijan Peugeot 104 haukkaa itselleen pikkuautomarkkinoilla, sillä kilpailijoita riittää.

Pahimpia täällä ovat Renault 5 TL, Fiat 127, Autobianchi A 112, Austin Mini 1 000 ja Datsun Cherry.

Superruuhkia terveyskeskuksissa

Potilasjonot viipyvät Kuopion terveyskeskuksen eteisissä yöhön asti. Lääkärit syyttävät, etteivät ihmiset ymmärrä yöpäivystyksen tehtävää: se on vain hätätapauksia varten, ei pikkuvaivojen valittajille.

Halvat maksut ovat houkutelleet terveyskeskusten vastaanotot täyteen potilaita. Vain yhdeksän kuntaa 116:sta ilmoitti, ettei niillä ole jonoja.

Kiireelliset tapaukset on pystytty hoitamaan lähes joka paikkakunnalla. Jonojen selvittämiseksi otettiin käyttöön aikavarausjärjestelmä.

Sairaitten parantaminen on jatkunut usein pikkutunneille saakka. Jotkut lääkärit epäilevät, että kaikki vastaanotoilla istujat eivät ole tosikipeitä. Tultiin vain, kun lääkärissäkäynti on kerrankin halpaa.

Ruuhkat ja superruuhkat ovat tunnusomaisia. Toisten mielestä ovat mukana nyt kaikki luulotautisetkin ja kaikki lohdutuksen kaipaajat.

Jotkut arvelevat, että nyt on aloitettu todellinen sairaiden haravointi. Ilman lakia eräät pihistäisivät vieläkin vaivojaan mökeissään.

Hämeenlinnan kaupungin edustajan arvio: ”Sakka-ainesta kertyy valtavasti vastaanotolle, kun siellä saa nyt narista vaivojaan halvemmalla kuin parturissa tai kosmetologilla”.

Äänekosken vastauksessa arveltiin, että ihmiset ovat käsittäneet väärin puheet terveystarkastuksista. Ovat luulleet niitä pakollisiksi ja rynnänneet sen vuoksi vastaanotolle, vaikkei todellista tarvetta olisikaan.

Monissa kunnissa jättävät ihmiset tulematta lääkäriin päiväsaikaan. He pyrkivät illalla tai viikonloppuisin päivystykseen.

Talvitakin aika

Supikoirakaulus tekee kamelinkarvatakista suorastaan ylellisen tuntuisen. Hinta on 530 markkaa, kun taas väljälinjainen ruskaruudullinen takki maksaa vain 270 markkaa. Suomalainen Mallihuone on molempien valmistaja.

Anna-Liisa Wiikeri

Kohta on talvitakin aika.

Kiireisimmät ovat jo ymmärtäneet takkinsa ostaa, mutta jäljellä on vielä paljon niitä, joilla tämä puuha on edessäpäin.

Ilokseni voin kertoa, että valmistajat ovat heränneet huomaamaan, etteivät kaikki naiset ole 50 kiloa painavia riukuja.

Tavallinen nainen voi tänä talvena valita takkinsa suuremmista valikoimista kuin ennen, vaikka takkitilanne onkin ollut isoille tytöille lohdullisempi kuin muiden vaatteiden kohdalla.

Suuri osa on tosin ollut ankeata madame-takkia; puolikimono, kolme nappia edessä ja kituvan pieni minkkikaulus kurkussa, mutta ilahduttavia poikkeuksia on aina mahtunut mukaan.

Joillakin valmistajilla on vahva usko siihen, että järkevä suomalainen nainen käyttää kovina pakkaspäivinä pitkiä housuja. Joihinkin takkeihin on mahdollisuus ostaa samasta kankaasta tehdyt pitkät housut.

Pukevan vajaapituista velourtakkia voi hyvin käyttää pitkien housujen kanssa. Se maksaa 265 markkaa, Redingote-tyyppinen harmaa takki on Stockmannin ”Minun kokoni”-kokoelmasta ja maksaa 355 markkaa.

Kahvilat ketjuuntuvat — elleivät sulje oviaan

Riitta Anttikoski

Yhä tiheämpään ketjuun käyvät kahvilat.

Summittaisen arvion mukaan pääkaupunkiseudulla on 550 kahvilaa ja kahvilaravintolaa. Kahvila-alan yrittäjiä on lähes 400. Kymmenen suurimman yksityisen yrityksen ja kahden osuusliikkeen hallussa on tällä alueella 171 kahvilaa.

Elannosta tuli Valion kanssa tekemiensä vaihtokauppojen jälkeen pääkaupunkiseudun suurin kahvilan omistaja. Sillä on kaikkiaan 56 kahvilaa, joista alueen ulkopuolella neljä.

Suurin yksityinen kahvilayritys on Oy Cofa Ab. Se syntyi maaliskuussa 1970, kun Oy Fazer Ab osti Colombian osakekannan. Yrityksellä on 20 kahvilaa Helsingissä, 10 Lahdessa ja yksi Heinolassa.

Kluuvikadun Fazer on Helsingin harvoja vanhanajan kahviloita. Se toimii konditoria- ja leipämyymälän yhteydessä.

Punainen sulka tuotti 4,7 miljoonaa

Lähes joka toinen suomalainen osti punaisen sulan viime keväisen syöpäkroonikoiden keräyksen aikana.

Keräyksen tulos, jonka laskeminen oli aikataulustaan myöhässä, on 4 747 659,77 markkaa.

Summa luovutettiin kokonaisuudessaan Suomen syöpäyhdistykselle.

Syöpäyhdistyksen ja Punainen sulka ry:n kampanjassa myytiin kaikkiaan 2 009 139 sulkaa. Lahjoituksia keräys sai 220 518,50 mk.

Radion Sävellahjaohjelman kautta kertyi 151 561,39 mk. Summa on suurin Sävellahjakeräyksissä saatu.

Kostamukseen halukkaita Kainuussa yli 20 000

Oulu (HS)

Kostamuksen kaivoskaupungin rakentamiseen Kainuussa on miestyövoimaa tarjolla riittävä määrä.

Kostamus-projekti tarvitsee kuitenkin runsaasti pätevää ammattityövoimaa, jossa ilmenevät vajaukset olisi nopeasti korjattava ammattikoulutuksella.

Aputöihin sen sijaan on ylitarjontaa, ja Kostamukseen tarvittavan naistyövoiman Kainuu pystyy tarjoamaan kokonaisuudessaan.

Näihin tuloksiin on päädytty otantaan perustuvassa tutkimuksessa, jossa on selvitetty kainuulaisten kiinnostusta työskentelyyn Kostamuksessa.

Selvitys liittyy osana Oulun läänin suunnittelujaoston suorittamaan työvoimareservitutkimukseen.

Lakko-oikeus työläisille Jugoslaviassa

Belgrad (Erkki Pennanen)

Jugoslavia aikoo ensimmäisenä sosialistisena maana vahvistaa työläisille laillisen oikeuden turvautua lakkoon viimeisenä aseena oikeuksiensa ajamiseksi.

Periaatteelliselta merkitykseltään historiallisen myönnytyksen sanotaan sisältyvän valmisteilla olevaan uuteen työläisten ”itsehallintokaareen”, joka on tarkoitus hyväksyä ensi keväänä.

Todellisuudessa lakkoja onkin esiintynyt Jugoslaviassa jo vuodesta 1958 alkaen kaikkiaan useita tuhansia ilman, että ne olisivat johtaneet minkäänlaisiin vastatoimiin viranomaisten taholta.

Lakkoja ei ole nimenomaisesti sallittu, mutta niitä ei ole toiselta puolen myöskään virallisesti kielletty, mikä on johtanut käytännössä lakko-oikeuden hiljaiseen tunnustamiseen.

Miltei kaikki lakot, ”tilapäiset työnseisaukset”, kuten Jugoslaviassa sanotaan, ovat olleet luonteeltaan paikallisia ja lyhytaikaisia.

Koonnut Jarkko Rahkonen

