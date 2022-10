Trotski ja Frank Jacson, Richard Burton ja Alain Delon, Joseph Loseyn uutuudessa ”Trotskin salamurha”, joka piakkoin tulee ohjelmistoon meillä. Se on vastikään valittu edustamaan Italian elokuvaa New Yorkin tämän vuoden syksyisillä elokuvajuhlilla. Suurin osa filmausta suoritettiin Italiassa, useita italialaisia näyttelijöitä on mukana ja myös kuvaaja Pascuale de Santis on Italiasta.