Vielä pari vuotta sitten olisi näin sileän ja yksinkertaisen kampauksen kantajaa pidetty rohkeana. Nyt tällainen tukka on virallisestikin muodikkaaksi hyväksytty kähertäjätyönantajaliiton syysnäytöksessä.

Kampaamon asiakas usein mieluummin nielee moitteensa kuin ryhtyy valittamaan, vaikka se on ainoa tapa saada muutos aikaan.

Kampauksen sileäksi harjaaminen lähimmässä porttikäytävässä ei hyödytä; raha ja aika ovat menneet hukkaan.

Epämieluisa kampaus on sentään ohimenevä harmi; toista on, jos tukka on käsittelyssä mennyt tosiaan pilalle.

Kampaajan armoilla asiakas ei kuitenkaan täysin ole, vaikka sitkeyttä ja viitseliäisyyttä oikeuksien puolustaminen saattaa vaatia — kuten valittaminen usein.

”Jos asiakas ei ole tyytyväinen, kun tukka on pesty ja kammattu, olisi hänen sanottava se heti. Parempi valittaa kuin tempoa kampaus hajalle. Ei kampaajastakaan ole mukava periä maksua palvelusta, jota asiakas ei pidä hyvänä”, neuvoo Suomen kähertäjätyönantajain liiton toiminnanjohtaja Martta Laurén-Wirtakoski.

Kähertäjätyönantajain liittoon kuuluu noin 80 prosenttia kampaamoista.

Liiton puoleen voi kääntyä, jos ei pääse kampaamon kanssa yksimielisyyteen esimerkiksi epäonnistuneen permanentin tai värjäyksen hoidosta ja korvauksesta.

”Tilanne tutkitaan ja hankitaan lääkärin lausunto, mutta sitä on harvoin tarvittu. Yleensä valituksia tulee aika vähän”, sanoo toiminnanjohtaja Laurén-Wirtakoski.

Taitavalla leikkauksella ja tuulettimella saadaan tukasta ilman tupeeraustakin tuuhean näköinen.

Muistoja menneisyydestä

Riitta-Eliisa Laine

Taiteilija Ella Erosella ja kauppaneuvoksetar Aino Haakilla on yhteinen ikimuistettava kokemus yli 32 vuoden takaa.

Rouva Eronen ei kyllä näihin päiviin saakka ole sitä lainkaan aavistanut.

Aino Haaki oli näet miehensä kanssa Tukholman olympiastadionilla, kun Ella Suuri 11. 2. 1940 teki Suomea ja Maamme-laulua entistä tunnetummaksi.

”Minä muistan sen niin hyvin”, kertoi rouva Haaki taiteilijattarelle.

”Oli kauhean kylmä ja tuulinen sää. yleisö hälisi ja hyppi lämpimikseen. Kun tulitte esiin korokkeelle, kaikki hiljenivät silmänräpäyksessä. Olitte kuin kaunis valkoinen enkeli.”

”Muistan niin hyvin, että seisoitte aivan liikkumatta ja katsoitte korkeuksiin siinä odottaessanne.”

”Niin, minun piti odottaa kun vanhalle kuninkaalle Kustaa V:lle laitettiin vällyjä ja lämpöpulloja pakkasen varalta”, muisteli Ella Eronen, ja totesi hämmästyneenä nyt tavanneensa ensimmäisen kerran suomalaisen, joka oli ollut stadionilla tuona talvipäivänä.

Se, että menneisyys näin pulpahti pinnalle johtuu levystä, joka juuri on nähnyt päivänvalon.

Siinä Ella Eronen syvällä äänellään lausuu Maamme-runon ruotsiksi ja suomeksi aivan kuin silloin talvipäivänä Tukholmassa.

”Te olette ensimmäinen tapaamani suomalainen, jonka nyt kuulen olleen silloin Tukholman stadionilla”, huudahti Ella Eronen (vas.) hämmästyneenä, kun rouva Aino Haaki muisteli hänen kuuluisaa Maamme-runon lausuntaansa. ”Voi, olette yhä silmieni edessä. Olitte aivan kuin taivaasta pudonnut kaunis valkoinen enkeli”, rouva Haaki selitti.

Syksyiset porovarkaat poliisin ulottumattomiin

Muonio (HS)

Käsivarren Lapin poliisi on ymmällään jokasyksyisten porovarkauksien vuoksi.

Korppien nokkima rapamaha ja koparat ovat ainoat, mitä poliisi saa saaliikseen.

Vaikka se tavoittaisi ampujankin, tämä livahtaa karkuun lain pitkää kättä viimeistään hovioikeudessa.

Poliisin henkilökunta ei riitä valvontaan, jolla olisi jotain merkitystä.

Poliisi saa nähdäkseen porovarkaan jäljiltä vähän luita, koparat ja jos hyvin käy, sarvetkin. Lihat ja taljan vie mennessään se, joka poron ampuikin. Jätteiden siivoamisesta pitävät korpit huolen.

Käsivarren 10 000 neliökilometriä valvoo nimismies ja kuusi poliisia, joilla on täysi tekeminen normaalissakin järjestyksen pidossa.

Pitkä tieosuus aiheuttaa huomattavasti töitä ja pelkkä haastematka saattaa kestää parikin vuorokautta.

Jos poliisilla olisikin halua valvontaan virka-ajan ulkopuolella, se ei käy päinsä: ylitöiden tekemisestä saa nykyisin sormilleen.

”Käsivarsi tarvitsee lisää henkilökuntaa pelkkään metsästyksen ja kalastuksen valvontaan”, Muonion nimismies Timo Eskola sanoo ja lupaa, että kalustoa riittää.

Vene ja moottorikelkka ovat odottamassa.

Konstaapeli Kalevi Paassilta on yksi Muonion nimismiespiirin kuudesta konstaapelista. Poliisit olisivat halukkaita suorittamaan erävalvontaa sikäli kuin ylitöiden tekeminen sallittaisiin. Normaalin työajan puitteissa ei nykyinen työvoima siihen riitä.

Nivelreuman aiheuttaja tulee maidon mukana

Nivelreuman saa maidosta, väittää ruotsalainen professori Nanna Svartz.

Hän on eläinkokeissa päätynyt tulokseen, että nivelreuma on tarttuva tauti kuten esimerkiksi tuhkarokko.

Taudin aiheuttaja olisi diplostreptococcus akalaktie -niminen maitobakteeri. Se on sitkeä, eikä tuhoudu edes pastöroinnissa, jolloin maito kuumennetaan yli 80-asteiseksi.

Nanna Svartz, 83, on kansainvälisesti tunnustettu reumatismin tutkija.

Hän on Tukholman Karoliinisen sairaalan entinen sisätautiopin professori. Muun muassa Suomen marsalkka Mannerheim on ollut hänen potilaanaan.

Sutinen kieroili voiton

Timo Sutisen kaksi puolikieroa maalia kolmannen erän loppuvaiheissa pelasti Jokereille 4—3 (0—0, 1—0, 3—3) voiton jääkiekkoilun mestaruussarjan avausottelussa Tampereen Ilvestä vastaan Helsingissä.

Jokereiden olisi pitänyt ratkaista peli jo ensi erässä. Helsinkiläisten valtava tilannesuma kilpistyi kuitenkin loistavasti torjuneeseen Erkki Järviseen. Kahdesti oli tolppa kiekon tiellä.

Toivuttuaan avauserän ryöpytyksestä kiristi Ilves otettaan. Mestarimiehistö keskittyi huolellisesti Jokerien pelin rikkomiseen.

Kolmas erä oli jo täysin tasainen.

Helsingin kaukalon supertähti Timo Sutinen suihkussa.

Pitkien miesten esiinmarssi

Koripalloilun mestaruussarjan avauskierros on pitkien miesten esiinmarssi.

Kentällä esiintyi pitempiä pelaajia kuin milloinkaan Suomen sarjoissa. Mielenkiintoisin oli mestaruutta puolustavan Tapion Hongan amerikkalaisvahvistus, 209-senttinen Greg Douglas.

Hän näytti Tapiolan yhteiskoulun hallissa todelliset taitonsa.

Hän osoitti hallitsevansa suurin piirtein kaiken, mitä koripallotaitoon liittyy.

Heti ensimmäisessä mestaruussarjaottelussaan Suomessa kohosi värikäsotteinen Douglas todelliseksi yleisön suosikiksi.

Douglasin mukanaolo Hongassa tuo mestaruussarjaan juuri sitä väriä, jota siitä viime vuosina on puuttunut.

Koripalloilun mestaruussarja alkoi sunnuntaina. Ensimmäistä kertaa pelaa Suomen mestaruussarjassa amerikkalainen, Tapion Hongan 209-senttinen Greg Douglas. Koriinheitto on hänelle monessa tapauksessa koriinpudotus.

Oliko Chanel vakooja

Coco Chanel kiinnostaa ihmisiä jatkuvasti.

Hänen elämäänsä kuvaava musikaali kiertää maailman teattereissa ja herättää ihastusta.

Samanaikaisesti kiertävät Pariisissa huhut siitä, että Coco olisi sodan aikana ollut Gestapon palveluksessa.

On kerrottu hänen suhteestaan korkeaan saksalaiseen miehitysjoukkojen upseeriin, ja väitetty hänen antaneen tärkeitä tietoja Saksalle.

Voguen entinen päätoimittaja, ”Näkemiin Palermo” -romaanin tekijä Edmonde Charles-Roux, jolla on tekeillä 300-sivuinen Chanelin elämäkerta, torjuu nämä huhut täysin perättöminä.

Hän tosin vahvistaa tiedot Coco Chanelin ja saksalaisen paroni von D:n monivuotisesta suhteesta, joka jatkui aina Chanelin kuolemaan saakka.

Mme Charles-Roux ei sano tietävänsä, oliko kysymys todella rakkaussuhteesta vai ainoastaan monivuotisesta rakkaasta ystävyydestä.

”Olen tutkinut Chanelin elämää kuudentoista vuoden ajan, enkä ole löytänyt pienintäkään merkkiä siitä, että hän koskaan olisi toiminut saksalaisten hyväksi”, vakuuttaa Mme Charles-Roux.

”Hän oli politiikan yläpuolella oleva nainen”.

Rooman Colosseum ei ole myytävänä

”Colosseum ei ole myytävänä, mutta arvostamme esitettyä tarjousta”, ilmoitti Rooman muistomerkkien hoitaja professori Calderone neiti Fausta Vitalille.

Neiti Vitali saapui Roomaan välittämään 1 892 vuoden ikäisen areenan mahdollista myyntiä kalifornialaiselle liikemiehelle Thomas Merrickille, joka tarjosi siitä yli miljoona dollaria (neljä miljoonaa markkaa).

”Colosseumia ei voida myydä”, sanoi professori.

Neiti Vitali sanoi, että professori Calderone oli ollut hyvin ystävällinen, mutta ettei asiasta kannattanut keskustella enempää.

Merrick esitti tarjouksensa luettuaan sanomalehdistä, että Colosseum, jossa kristittyjä kerran heitettiin leijonien eteen, jouduttiin sulkemaan sen johdosta, että kivilohkareita oli alkanut putoilla sen murenevista raunioista.

Merrick ilmoitti olevansa valmis korjauttamaan Colosseumin, avaamaan sen matkailijoille pääsymaksua vastaan ja jakamaan tulot Rooman kaupungin kanssa.

Neiti Vitali, joka on ammatiltaan kiinteistövälittäjä, sanoi, että Merrick oli esittänyt tarjouksen vakavalla mielellä.

Colosseum suljettiin viime kuun lopulla turisteilta. Nyt kaksi miestä on tarjoutunut ostamaan ja kunnostamaan historiallisen muistomerkin.

Valaiden vaisut laulut

Englantilainen tri Roger Payne soitti hiljattain uusia äänitteitä ryhävalaiden laulusta eräässä BBC:n ohjelmassa.

Haastattelija totesi niiden ääntelyn vähemmän kiinnostavaksi kuin aiemmissa äänitteissä.

”Ryhävalaat vaihtavat laulunsa joka vuosi”, selitti tri Payne.

”Edelliset äänitteet olivat vuosilta 1963—64, mutta sen jälkeen laulu on muuttunut joka vuosi, joskin vuoden aikana kaikki laulavat samaa laulua — jokainen omaa muunnostaan.”

”Jonkinlainen vuosi-iskelmä kait. Mutta olen täysin yhtä mieltä siitä, että verrattuna 60-luvun lauluihin nykyiset ovat todella vaisuja.” (Bis)

Mato hampaassa

Hammasmätä on tuttu ilmiö, mutta hammasmato on tiettävästi tavattu nyt ensimmäisen kerran.

Särky oli ajanut lontoolaisen rouva Ruth Abrahamin, 38, hammaslääkäriin.

Tohtori tutki hammasta — ja hänen pihteihinsä ryömi kolosta tuhatjalkainen.

”Arvattavasti se oli ryöminyt rouva Abrahamin hammastarhaan hänen nukkuessaan suu auki”, arvelee tri Kopkin englantilaisessa hammaslääkärien lehdessä. (UPI)

Hanskissa on meneillään totuusleikki. Klo 18.45 Mainos-Televisiossa alkavassa jaksossa ovat mukana Hannes Häyrinen (vas.), Liisa Nevalainen, joka on myös käsikirjoituksen tekijä, Marita Nordberg, Marjatta Kallio, Anita Välkki, Anja Haahdenmaa ja Esko Mattila.

Koonnut Kari Lankinen

