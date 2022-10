Jääkiekkoilun kova mestaruussarja alkaa huomenna. Ensimmäisen kerran Suomen jääkiekkohistoriassa pelaavat kymmenen parasta joukkuetta nelinkertaisen sarjan.

Tällä kaudella ei ole siis erikseen loppusarjoja ja alkusarjoja. – –

Mestaruussarjajoukkueet: Helsinki: HJK, HIFK ja Jokerit, Tampere: Ilves, Tappara ja KooVee, Turku: TPS ja TuTo, Pori: Ässät, Lappeenranta: SaiPa. – –

KooVeen otteisiin on sitten viime kauden tullut uutta. Se on saanut vauhtia, voimaa ja myös älyä. Mistä moinen muutos yhden kesäkauden aikana?

”Syypää on lähinnä Vladimir Jursinov, Moskovan Dynamon mestaripelaaja ja kaksinkertainen maailmanmestari, joka kesällä otti KooVeen pelaajavalmentajan tehtävät käsiinsä”, kertoo KooVeen kiekkopäällikkö Anssi Koskinen.

”Vladimir Jursinov pisti uudet tuulet puhaltamaan. Hän sai pelaajat harjoittelemaan tosimielellä. Viimeiset kaksi kuukautta pojat ovat olleet jäällä miltei joka päivä, mutta siitä huolimatta intoa riittää. Jursinovin harjoitukset ovat mielekkäitä ja kiinnostavia.”

Lottovoiton saa tilille, tosin pankki voi viedä nostoveron

Toivorikas lottoaja voi merkitä suoraan lottokuponkiinsa pankin ja tilinumeron, mihin haluaa rahat maksettavan. Veikkaus Oy lähettää rahat yhtä hyvin pankkiin kuin postiinkin. Mutta kun voittaja marssii pankkiin nostaakseen esimerkiksi 500 000 markkaa tililtään, saa hän pulittaa päältä pois pikkurahoja lähes 5 000 markkaa.

Karttuvalta talletustililtä saa kuukaudessa nostaa 3 000 mk ja käyttötililtä 4 000 mk. Ylittävältä määrältä peritään prosentin nostopalkkio.

Shekkitilin omistajalle ei ongelmia synny, koska nostokattoa ei ole. Ellei nostopalkkiota halua maksaa, on rahat irtisanottava tililtä puolta vuotta aikaisemmin.

Pornosäännöt tekeillä oikeusministeriössä

Oikeusministeriössä valmistellaan erityistä ”pornosäännöstöä”. Oikeusministeri Matti Louekoski sanoi, että periaatelausuma epäsiveellisistä julkaisuista saataneen syksyn aikana.

Kristillinen radio- ja televisioliitto jätti Louekoskelle perjantaina kirjeen, jossa vaaditaan suitsia pornolehdistölle. Samalla oikeusministeri sai nipun ”kansallista häpeää” eli pornolehtiä.

DDR:n päivä

Etupäässä musiikin merkeissä vietetään radiossa Saksan demokraattisen tasavallan eli Itä- Saksan itsenäisyyspäivää tänään lokakuun 7. päivänä.

Aamupäivällä klo 11.40 yleisohjelmassa kaikuvat lastenlaulut DDR:stä ohjelmassa Valoisat laulumme raikuu. – –

Rinnakkaisohjelmassa selostaa Juhani Sipilä klo 18.00 DDR:n ja Suomen välistä MM-karsintaan kuuluvaa jalkapallomaaottelua Dresdenistä, ja klo 19.30 Outi Nyytäjä poikkeaa itäsaksalaiseen kirjakauppaan tutkiakseen mitä kirjoja ostetaan ja luetaan ohjelmassa Mitä DDR lukee?

Ohjelmassa kerrotaan muutenkin maan painetun sanan nykytilasta.

Kirjakauppa Itä-Berliinin Unter den Lindenillä: Outi Nyytäjä kertoo ohjelmassaan siitä mitä itäsaksalaiset ostavat ja lukevat ja kirjoittavat.

Ruotsi ei kiirehdi DDR:n tunnustamisessa

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsin hallituksen ja sosiaalidemokraattisen puolueen Saksojen-politiikka säilyi perjantaina muuttumattomana huolimatta puoluekokouksen voimakkaasta yrityksestä pakottaa puoluejohto ja sitä tietä hallitus hyväksymään DDR:n tunnustaminen heti. – –

Näinollen Ruotsi seuraa edelleen tiiviisti Saksan kysymyksen kehitystä, jonka edistyminen Willy Brandtin suunnitelmien mukaan on edellytyksenä DDR:n pikaiselle tunnustamiselle.

Samoin päätettiin kannattaa Pohjois-Korean tunnustamista ”sopivana ajankohtana”.

Tuholaiset valtasivat pääkaupungin asunnot

Luteet, torakat, turkiskuoriaiset, rotat ja muurahaiset ovat tänäkin vuonna helsinkiläisten vitsauksena.

Kaupungin desinfioimislaitoksen johtaja Yrjö Väisänen arvelee kuuman kesän aiheuttaneen tuholaisten joukkoryntäyksen.

Useimpia tuholaisia on ”tavallinen määrä”, rottia ja kuoriaisia on tavattu huomattavasti viime vuotista enemmän.

Koru tehtaiden joukossa

Ihan on kuin koru olisi ilmestynyt keskelle Pitäjänmäen tylsännäköistä teollisuusaluetta. Arinatielle tullessa ei voi muuta kuin ihaillen todeta mitä Kalevala Koru taas on saanut aikaan.

Uusi toimitalo, josta omistaja Kalevalaisten Naisten Liitto on jo lähes 40 vuotta uneksinut, on otettu käyttöön ja oli kutsuvieraiden ihailtavana eilen koko kalevalaisnykyaikaisessa kauneudessaan.

Talo on viehkeän punainen ja ovi kuin itse kalevalainen koru. Sen on suunnitellut arkkitehti Markus Visanti, joka vaimoineen vastaa myös koko talon tehokkaasta ja kauniista arkkitehtuurista.

Kaikkea on ajateltu, myös saastumisen vaaraa. Korujen valmistuksessa näet tarvitaan vaarallisia happoja ja myrkkyjä.

”Kalevala Koru ei halua lisätä saastumisen ongelmaa”, totesi talon toimitusjohtaja Sylvia Sarparanta ja esitteli ylpeydellä kalliiksi tulleita laitteita ongelman ratkaisemiseksi.

Kalevala Korun toimitusjohtaja Sylvia Sarparanta ja maist. Kerttu Ignatius seurasivat kuinka kultaseppä Pauli Nieminen takoo kalevalaista rannerengasta.

Helkaneidot takovat seppä Ilmarisen tapaan kultaista neitoa keskellä Kalevala Korun uutta tehdassalia. Tytöt juhlistivat tehtaan virallista käyttöönottoa.

Öljyjätteet eivät palaneet Kotkassa

Kotka (HS)

Kotkan seudun jätehuoltosuunnitelmien viivästyminen on aiheuttanut öljyjätteen vastaanottopulman Kotkassa. Maapohjaiset öljyjätealtaat ovat täynnä eikä keräilysäiliöitä ole.

Altaiden tyhjentäminen polttamalla epäonnistui, vain sytykkeet paloivat.

Kotkassa on öljyjätettä kerätty Jylpyn kaatopaikan jätealtaisiin. Kaikki viisi 2,5 metrin syvää alasta ovat nyt täynnä. Maahan kaivettujen altaiden koko on noin 5 x 17 metriä, öljyjätettä on aika ajoin tuhottu polttamalla.

Lisäpolttoaineena öljyjätettä tuhottaessa on käytetty herkästi palavia kuitulevyjätteitä. Parina viime päivänä on Kotkan palolaitos epäonnistunut polttoyrityksissä, öljyjäte on laadultaan sellaista, ettei se pala.

Turun Palloseura nuori 50-vuotias

Turun Palloseura vietti eilen 50-vuotisjuhliaan Turun linnassa. Juhlapuheen piti Suomen Palloliiton puheenjohtaja Osmo I. Karttunen.

Juhliensa yhteydessä TPS:n johto saattoi myös paljastaa TPS:n uuden jalkapallovalmentajan nimen. Espanjalainen Manuel Gerpe, 46, valmentaa marraskuun 15. päivästä lähtien TPS:n mestaripelaajia.

TPS on jalkapalloilussa suomen mestari kahdelta viime vuodelta. Gerpe on aikaisemmin valmentanut Suomessa Hämeenlinnan Tarmoa ja Hangon AIK:ta.

Juhliva seura on voittanut Suomen jalkapallomestaruuden seitsemän kertaa, yksi mestaruus on tullut jääkiekkoilussa ja yksi käsipalloilussa.

Juhlivalla Turun Palloseuralla ei ole huolta jalkapalloilun huomispäivästä. Jälkikasvua riittää.

Espoon rantoja toivotaan yleiseen virkistyskäyttöön

Espoon rannat ovat suurimmaksi osaksi yksityisten omistuksessa. Asemakaavalautakunta esittää, että kaupunginhallitus ryhtyisi selvittämään mahdollisuuksia ranta-alueiden saamiseksi nykyistä laajemmin yleiseen virkistyskäyttöön.

Kaupungin omistamien ranta-alueiden käytöstä ja uusien ranta-alueiden hankinnasta on tehty useita valtuustoaloitteita.

Nyt oli lautakunnassa esillä valtuutettu Kaarlo af Heurlinin (sd) ym. aloite, jossa ehdotetaan kaikkien Espoon rantojen hankkimista asteittain yleiseen käyttöön. – –

Lautakunnan mielestä tulisi pyrkiä kehittämään pitkän ajan vuokrasopimusten, maanvaihtokauppojen, aluerakennussopimusten ja rasitesopimusten suomia mahdollisuuksia yleisten virkistysalueiden lisäämiseksi.

Ensisijaisesti tulisi pyrkiä kaupungin jo omistamien ranta-alueiden kunnostamiseen virkistystarkoituksiin ja suuntaamaan maanhankinnat asuintaajamien läheisille ranta-alueille, joille paine voimakkaimmin tällä hetkellä kohdistuu, lautakunta huomauttaa.

Kauklahden konttoristumista rajoitetaan

Espoo pyrkii huolehtimaan siitä, ettei Kauklahden teollisuusalueesta tule uutta Kiloa, joka on suuressa määrin konttoristunut.

Kauklahden teollisuuskortteleissa rajoitetaan muiden kuin teollisuuskäyttöön tulevien tilojen osuus enintään 20 prosenttiin kokonaisrakennusoikeudesta.

Koonnut Pasi Oikarinen

