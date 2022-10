Hilariot tyytyväisiä Marcosin sotatilalakiin

”Filippiineillä on alkanut suurten mullistusten aika. Hallitus on tarttunut tosissaan sosiaalisiin ongelmiin. Sysäys tähän on lähtöisin oman maan sisältä ilman että ulkopuoliset ovat puuttuneet asioihin.”

Näin luonnehti Virgilio eli Gil Hilario kotisaartensa poliittista tilannetta.

Armi ja Gil Hilario ovat Suomessa Filippiinejä esittelevän kansantanssi- ja muotikiertueen vauhdittajina.

”Olimme jo ulkomailla, kun sotatilalaki tuli voimaan. Emme heti tienneet, onko se hyvä vai paha. Kuulimme pidätyksistä. Soittaessamme kotiin meille kuitenkin vakuutettiin, että voimme jatkaa matkaa rauhassa ja että lapset ovat jo taas koulussa.”

”Tilanne Manilassa on nyt normaali, kun radikaalit on saatu pois kaduilta. Jos tätä menoa jatkuu, sotatilalaki oli hyvä. Varmasti hallitus päätyi siihen hyvää tarkoittaen”, vakuutti Armi Hilario

Filippiinejä esittelevä taiteilija- ja muotiseurue on tullut Suomeen Hollannista ja jatkaa viikon kuluttua matkaansa Yhdysvaltoihin.

Hilariot ovat mukana vain Suomen osalta.

Armi ja Gil Hilarion hotellihanke Helsingissä on pysähdyksissä, mutta ei lopullisesti. Sopivaa paikkaa vain ei ole vielä löytynyt.

Sen sijaan Espanjasta Hilariot ovat juuri löytäneet kaksi mieleistään seutua apartomentos-hotellien perustamiselle; toinen Torremolinoksen ja toinen Sevillan lähettyviltä.

Viking Turkuun

Turku (HS)

Viking-linja Oy aikoo ryhtyä liikennöimään ensi kesänä Naantalin—Kapellskärin linjan lisäksi myös linjalla Turku—Tukholma.

Yhtiö on jo jonkin aikaa käynyt neuvotteluja Turun kaupungin kanssa muun muassa terminaalin rakentamisesta Turun satamaan.

Silja-Linen toimitusjohtaja, merenkulkuneuvos Nils Wetterstein totesi pelkäävänsä, että kilpailevan yhtiön tulo Turkuun merkitsee hintasodan alkua.

Seurasaareen esitetään uusia siltoja

Seurasaareen johtavat vanhat sillat korvataan uusilla.

Helsingin satamalautakunta hyväksyi siltojen piirustukset ja lähetti ne kaupunginhallitukselle.

Sillat on tarkoitus rakentaa ulkonäöltään nykyisten siltojen kaltaisiksi.

Siltojen kantta levennetään niin, että saadaan yksi 2,50 metrin ajokaista ja jalkakäytävät kummallekin laidalle.

Ajokaista on tarkoitettu vain huoltoajoon.

Silloista on laadittu kustannusarvio, jonka loppusumma on 700 000 markkaa.

Seurasaareen rakennetaan uudet sillat. Ne pyritään rakentamaan mahdollisimman samankaltaisiksi nykyisten kanssa puuleikkauksineen ja muine koristeineen.

Työvoimatoimistot työnvälitykseen

Työnvälitystoimistot katoavat ensi vuoden alussa ja tilalle tulevat työvoimatoimistot.

Työministeri Valde Nevalainen ilmoitti Kemijärvellä, että työnvälitys- ja ammatinvalinnanohjaustoimistot yhdistetään työvoimatoimistoiksi ja samalla työvoimahallinnon kenttähallinto muuttuu.

Uudistuksella toivotaan ministeri Nevalaisen mukaan päästävän entistä tehokkaampaan asiakaspalveluun.

Myrkky ei tappanut Nilakkalohta

Lohien kasvattaminen on kovaa ja riskin alaista työtä.

Tervolaisen Nilakkalohi Oy:n toimitusjohtaja Viljo Orpana on sananmukaisesti katoamassa yhtiötä vastaan tehtyjen valitusnippujen taakse.

Valituspinot nousevat jatkuvasti, vaikka kukaan ei ole vielä voinut — eikä ilmeisesti voikaan todistaa, että yhtiön kalanviljelylaitos olisi lainvastainen.

Nilakkalohi Oy jatkaa toimintaansa, vaikka joku tai jotkut toista kuukautta sitten myrkyttivät suuren osan kalanviljelyaltaassa olevista kirjolohen poikasista.

Nilakkalohi Oy:n vastustajat kyräillen pelkäävät, että kaunis Äyskoski turmeltuu ja kalanviljelylaitos rehevöittää lähivedet.

Toista kuukautta sitten lähes kaikki kalanviljelylaitoksessa kasvatetut kalat kuolivat.

Vesihallituksen lausunnon mukaan altaaseen oli heitetty vesakkomyrkkyä.

Myrkyttäjiä ei ole vielä pidätetty.

Nilakkalohi Oy:n toimitusjohtaja Viljo Orpana ei käsitä kalanviljelyslaitosta vastustavien henkilöiden hyökkäyksiä. Vesakkomyrkky tappoi altaasta lähes kaikki kalat. Orpana sai suurella vaivalla haaviinsa lähes 20 sentin mittaisen kirjolohen poikasen.

Vantaa vaatii selvityksen Rajakylän soranotosta

Vantaan ja tie- ja vesirakennushallituksen (TVH) välille on puhjennut kiista soranoton laillisuudesta Rajakylän kansakoulun nurkalla.

Kauppalan järjestysoikeuden mukaan soraa on otettu luvatta: se ei näkynyt aikoinaan hyväksytyissä Porvoon moottoritien suunnitelmissa.

TVH laatii parhaillaan selvitystään.

Järjestysoikeudelle on tullut huomautuksia kauppalalaisten mielestä rumasta sorakuopasta Rajakylän koulun lähellä.

Soranotto Rajakylän kansakoulun lähellä on eräiden vantaalaisten mielestä rumentanut ympäristöä. Kauppalan järjestysoikeus vaatii TVH:lta selvitystä soranoton luvallisuudesta.

Ajankohtainen kakkonen on ykkönen

Ajankohtainen kakkonen on ensimmäinen televisio-ohjelma, joka on opetusministeriössä katsottu tiedonjulkistamispalkinnon arvoiseksi.

Sen Tv 2:n ajankohtaistoimitus sai viime perjantaina ansiokkaasta toiminnasta tiedonjulkistamisen alalla.

Tänään lieneekin syytä katsoa mitä Ajankohtainen kakkonen on saanut aikaan.

Ruotsin sosiaalidemokraattisen työväenpuolueen kokouksessa tekijät pistäytyivät Tukholmassa ja saivat pääministeri Olof Palmen haastatteluun, joka on ainutkertainen.

Ajankohtaisen kakkosen toimittajia, jotka palkittiin ansiokkaasta toiminnasta tiedonjulkistamisen alalla: Leo Lehdistö (yllä), Erkki Saksa, Arne Wessberg, Risto Heikkilä, Seppo Heikki Salonen ja Antero Kekkonen.

Haluan rakastaa, Peter

Mikko Niskasen Surmanluodit oli ensimmäinen syyskauden kotimainen elokuva, mutta varsinainen syksyn kotimainen uutuus on AC-Tuotannon valmistama rakkauselokuva ”Haluan rakastaa, Peter”.

Se saa kolmois-ensi-iltansa Helsingissä tällä viikolla.

Elokuva pohjautuu Aila Meriluodon muistelmaluontoiseen kirjeromaaniin ”Peter, Peter”, sen on ohjannut Matti Kassila, kuvannut Esko Nevalainen ja pääosissa ovat Tea Ista ja Paul Osipow.

Teatterin näyttelijänä hyvin tunnettu Tea Ista on esiintynyt elokuvassa harvoin; hyvässä muistissa hän on ainakin ”Pikku Pietarista” ja ”Mies tältä tähdeltä” -filmistä; Osipow ennen kaikkea ”Työmiehen päiväkirjasta”.

Tea Ista ja Paul Osipow: ”Haluan rakastaa, Peter”.

Robert Kiljanderin Kihlajaiskemuissa

Teatterin juhlavuotta muistava Tv 2:n sarja ”Ja kansa näytteli” esittelee tällä kertaa Robert Kiljanderin komedian ”Kihlajaiskemut”.

Kovin kaukana Kiljanderin teos ei ole sarjan avausnäytelmästä.

Kuten Teuvo Pakkalakin ”Kauppaneuvoksen härässään”, myös Kiljander ”Kihlajaiskemuissa” ruotii pikkukaupungin ahdasta elämänmenoa.

Kiljanderin ”Kihlajaiskemujen” pääosissa nähdään mm. Anja Räsänen (vas.), Pertti Palo, Tuija Vuolle ja Tapani Perttu.

Stewart johti alusta loppuun

Watkins Glen (UPI)

Ex-maailmanmestari Jackie Stewart voitti Formula ykkösten Yhdysvaltain Grand Prix -ajon johdettuaan 200 mailin kilpaa alusta loppuun.

Skotlantilainen kilpa-ajaja kirjasi nimiinsä jo toisen perättäisen GP-voiton. Ruutulippu heilahti hänelle voiton merkiksi kaksi viikkoa aikaisemmin Kanadan Grand Prix -ajossa.

”Lentävä skotti” kaasutti matkaan paalupaikalta Tyrrell Fordillaan ja pudotti kanssakilpailijansa heti lähdössä.

Brasilian Emerson Fittipaldi, joka on jo varmistanut itselleen maailmanmestaruuden viidellä GP-voitollaan, ei päässyt Watkins Glenissä vauhtiin laisinkaan.

Hänen Lotuksensa lakkoili pahasti ja hän joutui käymään kolme kertaa varikolla 14 ensimmäisen kierroksen aikana.

Pian tämän jälkeen hän joutui keskeyttämään, kun ajokin iskunvaimentaja rikkoutui.

Skotlantilainen Jackie Stewart voitti kaksi viimeistä ajoa. Mestaruuteen hän ei kuitenkaan ylettynyt.

Porno vähentää sukupuolirikoksia

Kööpenhamina (Washington Post)

Lordi (”Porno”) Longfordin moraalisesti närkästyneen selonteon kiihottamana Englannin poliisi on iskenyt pornokauppiaitten kimppuun aina Lontoosta Manchesteriin.

Mutta täällä Tanskassa, Euroopan pornografiakeskuksessa, viranomaiset ovat vakuuttuneita, ettei heidän kärsivällinen politiikkansa ole aiheuttanut vahinkoa, vaan on jopa osoittautunut myönteiseksi.

Berl Kutschinsky, 37-vuotias Kööpenhaminan yliopiston rikosoikeuden laitoksella toimiva tutkija, on ehkä paras pornografian ja rikollisuuden välisten yhteyksien asiantuntija.

Hän sanoo, ettei Tanskan kokeilu ”olisi voinut onnistua paremmin”.

Täällä vallitseva vapaus on aiheuttanut erilaisten seksuaalirikosten ”dramaattisen vähenemisen”, eritoten lasten ahdistelun ja ekshibitionismin laskemisen.

– –

Luvut ovat vaikuttavia.

Raportoitujen rikosten kokonaisluku oli pudonnut 723:sta vuonna 1965 310:een vuonna 1970, mikä merkitsi 58 prosentin pudotusta.

Amerikkalainen Dick Cavett on shownsa vieraiksi saanut kuulun ruotsalaisen ohjaajan Ingmar Bergmanin ja kuulun ruotsalaisen näyttelijän Bibi Anderssonin. Show alkaa klo 19.15 MTV 2:ssa.

Koonnut Kari Lankinen

