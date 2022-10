Jorma Korhonen

Ilmeeltään köyhä ja niukka asuinympäristö tekee ihmisistä kylmiä kaupunkikoneiston osia, jotka kuin liukuhihnalla menevät jostakin jonnekin.

Silloin kun kaupunkiyhteisö saatiin toimimaan rikkaasti ja värikkäästi, silloin arkkitehdit ja taiteilijat työskentelivät yhdessä. Nyt he ovat vieraantuneet toisistaan. Taiteilijan osuus ei näy.

Näin väittää taiteilija Matti Koskela, 38, joka 100-prosenttisesta kaupunkimiljööstä virikkeensä ammentavana tuottaa ateljeestaan ja aivoistaan juuri tähän maisemaan liittyviä teoksia, ”urbaanista taidetta”, kuten hän itse sanoo.

Koskela on valmis luokittamaan ”urbanismin” yhdeksi nykyaikaisen taiteen lajiksi. Rakennustaiteesta on unohdettu sanan jälkiosa ja jäljellä on kova hyötytavoite. ”Valitettavasti.”

”Raha sitoo arkkitehtien kädet. Seurauksena on steriiliä rakentamista. Mutta puhtaat, valkoiset, staattiset seinät tulevat pian ihmisille kauhistukseksi.”

”Nykyisillä välineillä ja materiaaleilla voitaisiin tehdä rikkaita ja silti nykyaikaisia asumisympäristöjä ihmisille, joiden nyt täytyy mennä johonkin Etelä-Eurooppaan vanhaan asumisympäristöön, missä on tilaisuus kokea erittäin myönteisiä kaupunkimaisemia.”

Koskela tähdentää, ettei kuvataiteilijan tarvitsisi suinkaan päästä hallitsemaan arkkitehtia ja muuttamaan häntä. Tarpeellista olisi vain saada kuvallinen ilmaisu luontevasti mukaan rakentamiseen.

Vennamo erotti kaksi puolueesta

Smp:n entinen puoluesihteeri Eero Poutiainen (keskellä) oli saapunut Pohjois-Karjalasta puolue-edustajiston kokoukseen. Poutiainen käytti kokouksessa erotettuja kansanedustajia puolustavan puheenvuoron.

Veikko Vennamon hallitsema Smp:n puolue-edustajisto erotti lauantaina kansanedustajat Heikki Kainulaisen ja Mauno Kurpan lopullisesti puolueesta.

Muille enemmistöryhmän kymmenelle kansanedustajalle suotiin viikko aikaa katua ja palata Vennamon huomaan. Ellei katumusta osoiteta, heidät ”katsotaan eronneeksi”.

Jos Smp:n puolueosastot eivät kahden viikon sisällä erota Kainulaista ja Kurppaa, katsotaan koko asianomaiset osastot puolueesta erotetuksi. Kaksi tuomittua joutuvat Vennamon mukaan maksamaan puolueelle ”rahasitoumuksensa”.

Jarrutus HKL:ssa jatkuu yhä

Helsingin liikennelaitoksen kuljettajien ja rahastajien italialaistyyppinen jarrutuslakko, joka on naamioitu ”kohteliaan liikenteen” -kyltin taakse jatkuu edelleen.

Eräiden arvioiden mukaan kuljettajien kampanja saattaa jatkua jouluun asti. Hidastus alkoi perjantaiaamuna, jolloin liikennelaitoksen kuljettajat alkoivat noudattaa liikennesääntöjä.

Kampanjan tarkoituksena on vauhdittaa käynnissä olevia kuoppakorotusneuvotteluja. Lisäksi kuljettajat haluaisivat inhimillisemmät aikataulut.

Liikennelaitoksen vuorot ovat kaikki myöhässä. Lauantaina aikatauluista ei jääty kovin paljon jälkeen, koska liikenne oli muita arkipäiviä hiljaisempaa.

Työntekijät korostavat, että liikenneturvallisuus kärsii kireiksi sorvatuista aikatauluista. Kuljettajat joutuvat mm. rahastamaan asiakkaita vaunun ollessa liikkeellä.

Kuljettajien taistelukeinoihin kuuluu mm. se, että vaunu pysäytetään suojatien eteen ja annetaan kaikkien mahdollisten jalankulkijoiden, jotka ovat aikeissa ylittää ajoradan, mennä sen yli.

”Pressa” nousussa kohti kotimaisen listan kärkeä

Tasavallan Presidentin uusin lp-levy on lähtenyt voimalla liikkeelle kohti Suomen levymyyntitilaston kärkisijoja.

Uriah Heep jatkoi syyskuussa voittokulkuaan Suomen levylistalla. Yhtyeen viimeisin lp-levy ”Demons & Wizards” pysyi edelleen listan ykkösenä eikä näköpiirissä ole yhtään levyä, joka pystyisi vakavasti Heepiä uhkaamaankaan.

Uusista tulokkaista korkeimmalle pääsi Alice Cooperin ”School's out”, joka sijoittui viidenneksi.

Toinen merkittävä nousija on Tasavallan Presidentti levyllään ”Lambert land”. Pressan levy on nyt listan kahdeksas ja vahvassa nousussa edelleen.

Listalle on ehtinyt myös uusi super-tähti David Bowie. ”The rise and fall of Ziggy Stardust” -levy on 18. sijalla.

Keihänen laajentaa Tahkovuoren hotellia

Keihänen laajentaa Nilsiän Tahkovuoressa sijaitsevaa hotelliaan. Ensi helmikuun 15. päivästä alkaen voidaan Tahkovuoreen majoittaa 200 vierasta nykyisten 66 asemasta.

Hotellin lisärakennusta koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä perjantaina.

Hotellista tulee ns. plastiikkahotelli. Sen rakennusmateriaalista noin 60 prosenttia on muovia ja talo kootaan valmiista elementeistä.

Tahkovuori on tarkoitus markkinoida talvella suomalaisille hiihdon ystäville viikon matkoina. Ensi kesä on jo myyty Saksaan ja myös ruotsalaisten kanssa neuvotellaan tilojen myymisestä.

Tahkovuoressa on viisi pujottelurinnettä. Korkeusero on noin 200 metriä ja ratojen pituudet vaihtelevat 600 metristä kilometriin. Hiihtohissi kuljettaa 1 000 ihmistä tunnissa.

Tahkovuori on 50 kilometrin päässä Kuopion lentokentästä ja Keihäsen haaveisiin kuuluu omien charter-lentojen järjestäminen Helsingistä Kuopioon. Omien sanojensa mukaan hän tosin epäilee lupa-anomuksen läpimenoa.

Nyt päätetty laajennus ei jääne viimeiseksi. Keihäsen mukaan hotellissa pitää olla ainakin 1 000 vuodepaikkaa, jotta sen pyörittäminen olisi mahdollisimman edullista.

Metsästäminen on seuroihin valittujen etuoikeus

Sauli Korpimo

Metsästäjiä on liikaa, sanovat alan järjestöt. Ne väittävät riistan loppuvan, jos kaikki halukkaat lasketaan erälle.

Mutta metsästyksen vaikutusta riistakantaan ei ole koskaan tutkittu.

Noin 45 000:ltä nuorelta metsästäjältä on estetty pääsy metsälle vanhoihin luuloihin vetoamalla.

Joka neljännen metsästäjän jättäminen porukan ulkopuolelle ei ole jäänyt seurauksitta: metsästys on joutumassa huonoon huutoon.

Suomessa on noin 180 000 metsästyskortin lunastanutta. Metsästysoikeus perustuu maanomistukseen. Useimmiten maanomistajat vuokraavat oikeuden metsästysseuroille, niiden jäsenille.

”Riista loppuu jos kaikki pääsevät metsälle”, sanoo metsästysseuran puheenjohtajana kokemusta hankkinut maanviljelijä Matti Ahonen.

Hirvimiehiä lakossa

Virolahti (HS)

Kaikki toistakymmentä virolahtelaista metsästysseuraa ovat hirvijahtilakossa viimetalvisesta lentokonelaskennasta tuohtuneina. Naapuripitäjän riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtajakaan ei usko laskentatuloksiin: täyttä paskaa, sanoo kokenut riistamies.

Viime vuonna myönnettiin Kymen läänissä hirvenkaatolupia 502 aikuisen hirven ja 95 vasan kaatoon. Tänä vuonna saadaan kaataa vain 311 aikuista vasojen kaatolupien noustua 64:llä. Virolahtelaisseurojen kaatokiintiö olisi ollut vain kolmannes aikaisemmasta.

Tämän vuoden kaatosuunnitelma on tehty pääasiassa talvella suoritetun lentokonelaskennan perusteella. Lentokonelaskennassa arvioitiin hirviä olevan läänin alueella noin 1 750. Kaksi vuotta aikaisemmin maastossa tehdyssä laskennassa arvioitiin hirviä olevan noin 3 000.

Kymen riistanhoitopiirin päällikkö Yrjö Helin uskoo lentokonelaskennan tulokseen. ”Minä luotan henkilökohtaisesti lentokonelaskentaan enemmän”, Helin sanoo.

Hirvimiehet eivät luota tulokseen. ”Kahden miehen, joista toinen on ohjaaja, on sula mahdottomuus nähdä hirvet Etelä-Suomen tiheissä metsissä. Esimerkiksi Etelä-Hämeessä on todettu, että tähystäjiä pitää olla vähintään kaksi”, sanoo Vehkalahden-Haminan riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja.

Elintasomaissa on pian pakko luopua lemmikkieläimistä

Kivierämaan keskellä koira on pala luontoa, yksinäisen ystävä.

Leena Saarinen

Yhdysvalloissa suunnitellaan lemmikkieläinten syntyvyydensäännöstelyä. Viranomaisten saattaa olla pakko puuttua ihmisten oikeuksiin pitää koiria, kissoja ja muita lemmikkejä.

Ihmisen oma toiminta on johtanut siihen, että palanen elävää luontoa halutaan pitää kotona, koska sitä ei ole muuten tarpeeksi kaikkien käyttöön.

Samaisen toiminnan seurausta on myös tasapainohäiriö. Lemmikkieläimet syövät ostoruokaa, lisääntyvät ilman luonnon karsintaa ja ulostavat paikkoihin, joissa luonnon oma hajoitusmekanismi ei toimi.

Hyvinhoidetun lemmikkieläimen tarpeet ovat samat kuin elintasomaan ihmisen. Se tarvitsee ruokaa, asunnon ja puhtaanapidon. Se tarvitsee lääkintäpalveluja, kuntoliikuntaa, kosmeettisia palveluja, kuljetuksia.

Olkoon esimerkkinä yksi koira. Yhden perheen ikioma Haukku.

Haukku tulee taloon pienenä. Se on ostettu kuuluisasta kennelistä 200 kilometrin päästä. Se tuodaan autolla, näin se on ensimmäisen kerran elämässään lisännyt öljyn kulutusta, pakokaasuja ja liikenneruuhkia. – –

Paitsi Haukun isäntäperheen maksamaa rokotusmaksua se on maksanut yhteiskunnalle eläinlääkärin kouluttamisen, pieneläinklinikan perustamisen. Sitä paitsi Haukku on joko vietävä lääkäriin autolla tai lääkärin on tultava Haukun luo autolla. – –

Sitä paitsi Haukku on myös tappamassa ihmisiä nälkään. Ihmiskunnan suurimpia ravitsemusongelmia on proteiinin, valkuaisaineiden puute. Liha on erittäin arvokasta proteiinia, mutta sitä ei nytkään riitä kaikille. – –

Kun samanaikaisesti myös ihmisten väestönkasvua kuvaava käyrä on yhä jyrkkenevässä nousussa, ovat monet jo herättäneet kysymyksen, onko ihmisillä oikeutta pitää lemmikkieläimiä, jotka kirjaimellisesti vievät leivän maailman lasten suusta.

Gogolin Reviisori kieltoon Romaniassa

Romanian viranomaiset ovat kieltäneet Bukarestissa esitettävän Gogolin Reviisorin esitykset, koska näytelmän katsotaan herättäneen katsojakunnassa Neuvostoliiton vastaisia tunteita.

Reviisorin ensi-ilta oli Bukarestissa 23. syyskuuta, mutta se ehdittiin esittää vain neljä kertaa ennen viranomaisten puuttumista asiaan.

Länsimaiset diplomaatit ovat kertoneet, että Neuvostoliiton asiainhoitaja oli lähtenyt pois Bulandra-teatterista, koska hänen mielestään Reviisorin esitys oli hengeltään neuvostovastainen.

