Ohjaaja ja kirjailija Lapin maisemissa: Rauni Mollberg (vas.) kuvaa parhaillaan ensimmäistä kokoillan filmiään Maa on syntinen laulu Timo K. Mukan (oik.) romaanin pohjalta. Filmikalenterikin kävi tutustumassa Akla-järven tapahtumiin.

Syvälle pohjoiseen korpeen Kätkä- ja Levitunturien kupeeseen ovat matkanneet Tv 2:n Filmikalenterin tekijät Erkka Lehtola ja Untamo Eerola katsomaan miten syntyy uusi kotimainen elokuva Maa on syntinen laulu.

Rauni Mollberg, joka parhaiten tunnetaan televisiofilmien tekijänä, näyttelijänä ja teatteriohjaajana, on ryhtynyt ohjaamaan ensimmäistä kokoillan elokuvaansa.

Aiheeksi hän on valinnut Timo K. Mukan esikoisromaanin, joka ilmestyi kahdeksan vuotta sitten, kun Mukka oli kaksikymmenvuotias.

Maa on syntinen laulu kertoo nuoresta pohjoisen tytöstä Martasta ja hänen yksitoikkoisesta elämästään pienessä jumalan hylkäämässä kyläpahasessa, jonne vaihtelua tuovat poroerotukset ja saarnaajan käynnit. Martta rakastuu nuoreen lappalaiseen ja tulee raskaaksi.

Mollberg on jo pitkään suunnitellut Mukan romaanin elokuvatoteutusta. Myös kuvauspaikkoja ja näyttelijöitä" on etsitty pitkään.

Automaatti ohjaamaan junia Helsinkiin vuonna 1974

Helsinkiin tulevaa junaliikennettä päästään ohjaamaan kesällä 1974 automaattisesti.

Suunnitelman toteuttamiseksi aloitettiin muutama viikko sitten suurasetinlaiterakennuksen rakennustyö Töölönlahden rannalla ns. Linnunlaulun sillan kohdalla.

Asetinlaitteeseen sisältyy junanumero-ohjaus. Laite varaa junanumeron perustella aikataulun mukaisen junan kulkutien automaattisesti.

Uudella laitteella ohjataan liikennettä Oulunkylän–Helsingin ja Ilmalan–Helsingin välillä.

Ida Aalbergin patsas pystyyn kolmessa tunnissa

Ida Aalbergin patsas seisoo vihdoinkin Helsingin Kaisaniemen puistikossa.

Kolmisen tuntia kesti patsaan asettaminen jalustalleen, mutta se oli vähäinen aika verrattuna niihin 12 vuoteen, jotka kuvanveistäjä Raimo Utriainen ja parikymmentä työntekijää ovat patsaan luomisessa viettäneet.

Lähes seitsemän metriä korkea ja seitsemän tonnia painava Esirippu-niminen pronssipatsas kiinnitettiin torstaina 10 tonnia painavaan graniittialustaansa vain 25 sentin paksuisella ja 65 sentin pituisella tapilla.

Ida Aalberg-säätiön vuonna 1959 julistaman kilpailun voittanut patsas paljastetaan sunnuntaina 22.10.

Monet mutkat olivat matkassa ennen kuin taustalla näkyvä graniittijalusta ja pronssinen patsas yhtyivät yhdeksi suureksi Ida Aalbergin muistomerkiksi. Patsaan nostaminen kuorma-auton lavalta maahan, siitä ilmaan ja jalustaansa vaati monen miehen työn.

Kuparinpunertava lähes seitsemän metriä korkea pronssipatsas heilui vinssin koukussa pitkään, ennenkuin se kuvanveistäjä Raimo Utriaisen ohjeiden mukaan upotettiin tappiaan myöten graniittijalustaan.

Paavolan huvila purettiin

Vehkalahti (HS)

Kaupunginjohtaja Pekka Paavolan vaimon Marja-Liisa Paavolan nimiin rakennettu kesähuvila on purettu Västärin saaresta.

Luvatonta huvilan rakentamista käsitellään Kymin kihlakunnanoikeudessa ensi tiistaina. Oikeuden ei tarvitse nyt velvoittaa Paavoloita purkutöihin.

Paavolan elementtirakenteisen huvilan purkivat sen pystyttäneen tamperelaisen rakennusliikkeen miehet.

Vuokratalo myytiin Tapiolassa

Jalmarintie 2:ssa Tapiolassa sijaitseva vuokratalo on myyty. Kymmenkerroksisesta tornitalosta joutuu 62 perhettä lähtemään ja hankkimaan itselleen uuden asunnon – elleivät he osta asumaansa huoneistoa.

Asukkaat saivat tiedon asiassa sitä koskevan kirjeen pudottua postiluukusta. Myyjä on Työväenlehtien kannatusyhdistys. Kauppa tehtiin kolme päivää kunnallisvaalien jälkeen.

Jalmarintie 2:n vuokratalon omistanut Työväenlehtien kannatusyhdistys on itsenäinen yhdistys, joka on lähellä Suomen sosiaalidemokraattista puoluetta.

Yhdistys on myynyt talon, koska se tarvitsee rahaa lehtiään varten.

Jalmarintie 2:n (äärimmäisenä oikealla) sijaitseva vuokratalo on vaihtanut omistajaa. Talon asukkaat joutuvat hankkimaan itselleen uuden asunnon, elleivät lunasta asumaansa huoneistoa.

Jorvin paikallissairaalan rakennustyöt alkoivat

Jorvin sairaalan rakennustyöt alkoivat Espoossa torstaina kutsuvierasjoukon läsnäollessa ja sosiaaliministeri Seija Kärkisen päästäessä työkoneet paikalle.

Sairaalasta tulee 420-paikkainen paikallissairaala, mutta kuitenkin niin korkealuokkainen, että hoito vastaa keskussairaalan hoitotasoa.

Sairaala valmistuu vuonna 1976.

Suomalainen ay-mies karkotettiin Espanjan rajalta

Suomalainen ammattiyhdistystoimitsija ja hänen tulkkinsa käännytettiin Espanjan rajalta ei-toivottuina henkilöinä. He olivat menossa Ranskan kautta Espanjaan loma- ja tutustumismatkalle.

Virallista syytä pidätykseen ja sen jälkeiseen karkottamiseen ei ilmoitettu.

Kansainvälisen rakennus-, rakennusaine ja puuteollisuuden työntekijöiden ammatillisten järjestöjen liiton pääsihteeri Veikko Porkkala ja kielenkääntäjä Matti Brotherus aikoivat jättää karkotuksesta valituksen Espanjan ulkoasiainministeriölle. - -

Matkamiehet ihmettelevät, miksi jotkut ovat epätoivottuja vain ammattinsa ja toimensa perusteella.

”Meidän mielestämme oli epämiellyttävää joutua tällaisen kohtelun alaiseksi maassa, joka vuosittain ottaa vastaan miljoonia ulkomaalaisia turisteja”.

Espanjaan yrittäneille jäi käsitys, että maahantulon eväämisen ja karkottamisen syynä oli työläisten lakot ja ylioppilaspiireissä vallitseva levottomuus.

Uusi Nooan arkki

Luonnonsuojeluväen kauan odottamat vieraat saapuvat ensi viikolla: Panda ja prinssi Bernhard. Tai protokollan mukaisesti toisin päin.

Hollannin prinssi Bernhard tulee perustamaan Maailman luonnonsuojelusäätiön eli World Wildlife Fundin Suomen rahastoa. Panda taas tulee varsinaisesti pyörittämään rahoja.

Muotivillitys Panda on World Wildille Fundin ikioma tavaramerkki, joka koristaa WWF-mielisten kasseja, uimapalloja, joulukortteja, äänilevyjä, kirjeitä, paitoja, kylpykintaita, leukalappuja, rintapieliä ja seiniä.

Pandan avulla lyödään rahaa WWF:lle. – –

Tarmio WSOY:stä. Hän sanoo tavoitteista: ”Taloudellista toimintaa tämä on, turha sitä on kieltää. Tämä on rahasto.”

Suomen rahasto tulee toimimaan sekä suur- että pienlahjoitusten turvin. Järjestetään kampanjoita punaisen sulan tai sävellahjan tyyliin, myydään Pandaa.

Yhteistyössä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa valistetaan kansaa kaikin mahdollisin keinoin.

Kun mainonnasta on kyse, paita on tietenkin niitä ensimmäisiä. Pandapaita tietysti.

Turun tyttölyseoon pian poikiakin

Turun tyttölyseo, joka juhli perustamisensa 90-vuotisjuhlaa, muuttuu todennäköisesti neljän vuoden kuluttua peruskouluksi ja tällöin kouluun otetaan myös poikia.

Koulu on Turun toiseksi vanhin oppikoulu – klassillinen lyseo on sitä kolme vuotta vanhempi.

Koulua on käynyt noin 10 000 oppilasta ja nykyinen oppilasmäärä on runsaat 1 000.

Naturistiklubi perustettiin Kuopiossa

Kuopio (HS)

Suomen ensimmäinen naturistien eli nudistien klubi saadaan Kuopioon. Perustavassa kokouksessa oli mukana kahdeksan henkeä, joten klubi voitiin perustaa.

Ennen kuin klubin jäsenet, jotka toistaiseksi haluavat pysytellä tuntemattomina, ryhtyvät suunnittelemaan naturistien EM-uintikilpailuja ensi syyskuuksi Kuopioon, on otettava selvää monista käytännön kysymyksistä. Kaupungin järjestyssäännön pykälät eivät tosin ole esteenä.

Koko seuran perustammen sai alkunsa Kuopion matkailuihmisistä, jotka jo viime marraskuussa ottivat yhteyttä Rotterdamin kaupungin matkailutoimiston välityksellä naturistien kansainväliseen liittoon.

Elokuussa Kuopiossa kävi naturistien liiton presidentti, ruotsalainen Ove Bertelius. Tällöin sovittiin EM-uintien pitämisestä Kuopiossa vuonna 1973, mikäli naturistiklubi saadaan tänne perustetuksi.

VR laajentaa Lahden ratapihaa asuntoalueelle

Lahti (HS)

Ensimmäiset raunioiden keskellä törröttävät savupiiput ovat ilmestyneet Lahden Asemataustan kaupunginosaan.

Talot on purettu piippujen ympäriltä, koska Valtion Rautatiet laajentaa Lahden ratapihaa lähes talontonttien päälle.

Sähköistys- ja perusparannus aiheuttavat kymmenkunnan talon pakkolunastuksen.

Koonnut Pasi Oikarinen

Lue lisää: hs.fi/aikakone