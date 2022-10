Hesperian puisto Helsingissä tulee saamaan Finlandia-talon lisäksi vielä toisen julkisen rakennuksen, ja suunnitelmien mukaan tämä sijoitetaan sokeritehtaan tontille.

Tällä hetkellä tiedetään vain, että tämä huomattava rakennuskompleksi tulee sisältämään ”julkisia palveluja”, mutta mitä, se on vielä hämärän peitossa. Viimeksi on mainittu oopperatalosta.

Jo toisen kerran operoi professori Alvar Aalto alueella. Muutama vuosi sitten hän laati Töölönlahden ympäristösuunnitelman, jonka päämotiivi oli, ettei Töölönlahti sovi ”karjalaisen metsälammen kopioksi”.

Tuolloin Aalto ripotteli lahden rannat täyteen erilaisia kulttuuria palvelevia rakennuksia.

Tämän jälkeen suunnittelua jatkoi kaupunkisuunnitteluviraston ns. Hietasen työryhmä, joka esitti C-vaihtoehdossaan koko Hesperian puiston, sokeritehtaan tontti mukaan lukien, säilyttämistä puistoalueena.

Keisarileikkausta ei tarvitse enää pelätä

Lapsi autetaan maailmaan keisarileikkauksella.

Kristiina Palosaari

Sadasta lapsesta viisi syntyy Suomessa keisarileikkauksella. Leikkaus on nykyisin turvallinen. Yleistymisen mukana siitä on karissut suurin osa ”juhlallisuudesta ja suurenmoisuudesta”, joista sen nimenkin on arvelu johtuvan kun latinan caesare-leikata on väärin käännetty keisariksi. Silti keisarileikkaukseen liittyy usein vieläkin kova kiire ja tietyt riskinsä, kuten leikkaukseen aina.

Alkujaan keisarileikkaus tarkoitti pelkästään lapsen erottamista kuolleesta äidistä avaamalla kohtu vatsaontelon kautta. Sekä äidin että lapsen pelastamista leikkauksella yritettiin Ranskassa 1500-luvulla.

Leikkaustekniikka parantui ratkaisevasti viime vuosisadalla. Nyt ollaan niin pitkällä, että vaihtoehtoja on oikeastaan kaksi: luonnollinen synnytys tai keisarileikkaus. Aikoinaan paljon käytetyt pahamaineiset pihdit ovat melkein museotavaraa. – –

Muihin pohjoismaihin verrattuna Suomessa käytetään paljon keisarileikkausta mm. siksi, että ahdaslantioisuus ja raskausmyrkytykset ovat Suomessa yleisempiä kuin missään muualla. Syytä tähän ei toistaiseksi tiedetä.

Lotto lakiin pysyvästi

Lotto eli numeroveikkaus on tullut arpajaislakiin jäädäkseen, jos hallitus saa tahtonsa lävitse. Tätä koskeva muutosehdotus annettiin perjantaina eduskunnalle.

Hallitus perustelee ehdotustaan sillä, että loton avulla saatuja varoja tarvitaan urheilun, liikuntakasvatuksen, tieteen ja taiteen tukemiseen.

Lottoa koskeva säännös otettiin arpajaislakiin alunperin väliaikaisesti vuosiksi 1971–72. Sinä aikana katsottiin saatavan tarpeelliset kokemukset lotosta ja sen vaikutuksista raha-arpajaisten tuottoon.

Numeroveikkauksen osuus Oy Veikkaus Ab:n kokonaisvaihdosta oli jo ensimmäisenä vuonna, 1971, noin puolet eli 102,1 miljoonaa markkaa.

Tänä vuonna tuotti lotto vuoden ensimmäisellä puoliskolla 97,4 miljoonaa markkaa ja lisäsi osuuttaan Oy Veikkauksen kokonaisvaihdosta.

Suomen Sev-sopimus vielä tänä vuonna

Suomen ja Sevin välinen runkosopimus saatetaan allekirjoittaa jo lähiviikkoina, todennäköisesti ainakin tämän vuoden aikana.

”Suomen puolelta ei ole mitään esteitä sopimuksen vahvistamiseen tämän vuoden aikana, mutta mehän emme ole sitä yksin tekemässä”, vahvisti ulkomaankauppaministeri Jussi Linnamo perjantaina.

”Sopimus sisältänee kaikkiaan kymmenkunta pykälää. Niistä tärkeimmät ovat tiedonantovelvollisuus ja tiedonsaantioikeus, yhteisten hallintoelinten määrittely, yhteisten tehtävien rahoitus ja luettelo kohteista, jotka molempia osapuolia kiinnostavat”, Linnamo sanoi.

”Tämän jälkeen voidaan ryhtyä valmistelemaan erillissopimuksia, joiden osapuolina ovat Sevin komissio sekä Suomessa kunkin alueen viranomainen. Tällaisia ovat mm. standardisointia koskeva sopimus”.

Varusmiehet saavat lisää munia ja lihaa

Varusmiehet saavat päivittäiseen muona-annokseensa 50 grammaa kananmunia ja tuoretta sianlihaa. Se nostaa varusmiehen päivittäiset ruokkimiskulut 4 markkaan 4 penniin. – –

Päätöksen perustelujen mukaan varusmiesten muonitustaso pyritään kohentamaan nykyajan ravitsemusvaatimuksia ja ruokailutottumuksia vastaavaksi.

Tähän asti varusmiehen muonittaminen on maksanut noin kolme markkaa 60 penniä päivässä. – –

Työterveyslaitos on tutkimuksiensa pohjalta suosittanut päivittäin syötäväksi lihaa, kalaa, munia ja sisäelimiä kypsänä, luuttomana ja rasvattomana yhteensä noin 200 grammaa.

Keravalla mainostuskampanja asukasluvun lisäämiseksi

Kerava (HS)

Keravalla tahdotaan kasvattaa väkilukua mainosmiehen ottein: suurin lehti-ilmoituksin toivotetaan tervetulleeksi Keravalle.

Ilmoituksista on ollut hyötyä. Sekä uusia ihmisiä että uusia teollisuuslaitoksia on tulossa Keravalle yhä runsaammin.

”Me tiedämme, että Keravalla on hyvä asua. Haluamme kertoa sen toisillekin. Uudet keravalaiset tuovat lisää veroja ja lisää meidän kaikkien palveluja”, sanoo kaupunginjohtaja Yrjö Ahomaa.

Upo alkaa tehdä muovihuonekaluja

Asko-yhtiöihin kuulina Upo Oy aloittaa muovisten huonekalujen valmistuksen ja markkinoinnin. Tuotanto pyritään aloittamaan yhtiön Nastolan tehtaalla keväällä. Aluksi valmistetaan kolmenlaisia tuoleja sekä pöytiä. Myöhemmin muovihuonekalujen valikoimaa on tarkoitus laajentaa.

Upo pyrkii pääsemään uudella tuotealueella mittavaan tuotantoon. Yhtiön ilmoituksen mukaan muovihuonekaluja päästäneen myymään ulkomailla mm. valintamyymälöissä

Tavallisia huonekaluja ei voi yleensä myydä supermarketeissa, koska niiden esittely vie liikaa tilaa myymälöissä.

Aavemainen asuinkumppani

Hounslowin kaupunginneuvosto Englannissa on suostunut siihen, että Saundersin perhe saa vaihtaa kaupungin osoittaman asuntonsa. Syynä on kummitus.

”Kummitus on valkotukkainen vanhus, jolla on hopeanharmaa parta. Se ilmestyy öisin ja saa perheeni suunniltaan pelosta”, Saunders selitti.

Kaupungin edustaja on käynyt Saunderseilla ennen päätöstä.

”Mikä tahansa ilmiö heidän kodissaan vaikuttaakin, se aivan selvästi vaivaa heitä kovasti”, kaupungin edustaja selitti lyhyesti. Perhe on jo saanut uuden asunnon osoitteen. (UPI)

Vain aseman kello tuo mieleen vanhan Skopjen

Skopje (Erkki Pennanen)

Skopjen vanhan rautatieaseman viisarit ovat näyttäneet jo yli yhdeksän vuotta samaa aikaa 5.17. Tuolla kellonlyömällä 26. heinäkuuta 1963 viisarit pysähtyivät maanjäristykseen, joka tuhosi 75 prosenttia Makedonian pääkaupungista.

Järistyksen jäljiltä ennalleen jätetty rautatieasema on niitä harvoja paikkoja Skopjen keskustassa, jonka avulla voi yrittää eläytyä tuohon kauheaan aamuun.

Upo-uusien 10-kerroksisten betoni- ja alumiinipalatsien keskellä kävelevän turistin on vaikea uskoa, että 7—8 vuotta sitten Skopjen keskustassa ei ollut paljon muuta kuin raivaustraktorilla tasoitettuja raunioita ja siellä täällä pystyyn jätetty rakennus.

Jokainen skopjelainen on valmis auliisti kertomaan yli yhdeksän vuoden takaisen aamun sekunneista, joiden aikana yli tuhat ihmistä sai surmansa, toiset tuhat loukkaantui vaikeasti ja 140 000 ihmistä jäi vaille kelvollista asuntoa.

EEC-sopimus on edullinen

Yllättävän yksimielisenä piti ulkoministeri Ahti Karjalainen perjantaina saamaansa EEC-selvitystä. Sen mukaan Suomelle on taloudellisesti edullisempaa tehdä vapaakauppasopimus Euroopan talousyhteisön EEC:n kanssa kuin jäädä sen ulkopuolelle.

Sopimus katsottiin nyt vielä edullisemmaksi kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tämän tuloksen allekirjoitti 22 selvityksen tekijää. Skdl:n ja kaksi SAK:n edustajaa olivat eri mieltä.

USA jakaa värillisiä kondomeja kehitysmaihin

Washington (AP)

Yhdysvallat lähettää miljoonia erivärisiä kondomeja Aasiaan ja Afrikkaan luottaen siihen, että näiden syntyvyydensäännöstelyvälineiden epätavallinen ulkonäkö sytyttää uuden mielenkiinnon niiden käyttöön.

Punaisten, valkoisten ja sinisten kondomien lisäksi Yhdysvaltain kansainvälisen kehityksen virasto (AID) lähettää maailmalle mustia, vihreitä ja vaaleanpunaisia ehkäisimiä, joissa olevassa tekstissä käyttäjiä kehotetaan ”ryhtymään uuteen seikkailuun”.

Salamatkustajan lippu

Stuttgartin liikennelaitos pohtii, onko bussin matkatavarasäiliöstä salamatkustajana löydetyn miehen maksettava tavarankuljetusmaksu vai matkustajalipun hinta.

Bussinkuljettaja löysi 35-vuotiaan miehen piiloutuneena matkalaukkujen väliin auton tavarasäiliössä.

”Meidän on nyt ratkaistava, perimmekö mieheltä matkalipun hinnan vai laskutammeko häntä tavaran kuljetuksesta”, sanoi liikennelaitoksen edustaja. (UPI)

Koonnut Jarkko Rahkonen

