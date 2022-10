Fasismin noususta 50 vuotta

Italian entinen fasistidiktaattori Benito Mussolini seisoo mustapaitaisten kannattajiensa ympäröimänä sen jälkeen kun he ovat päättäneet ”marssin Roomaan” 29. lokakuuta 1922.

Rooma (AP)

Tasan 50 vuotta sen jälkeen kun fasistijohtaja Benito Mussolinin ”marssi Roomaan” toi fasismin Italiaan, ääriryhmät yrittävät jälleen lietsoa yhteiskunnallisia levottomuuksia.

Mutta toisin kuin 1922 yhtä hyvin vasemmistolaiset kuin oikeistolaisetkin ovat nyt agitaatio- ja terrorikampanjan etulinjassa.

Lokakuun 28. päivänä 1922 aseistetut mustapaitaiset fasistit ja vihreäpaitaiset kansallismieliset saapuivat 26 000 miehen vahvuisena joukkona Roomaan ja ottivat haltuunsa kaupungin strategiset paikat. He eivät kohdanneet vastarintaa.

Milanossa olevasta päämajastaan marssia johtanut Mussolini saapui pääkaupunkiin junalla seuraavana päivänä mukanaan joukko vaatimuksia kuningas Emmanuel III:lle. Kuningas myöntyi vaatimuksiin ja nimitti 39-vuotiaan Mussolinin Italian pääministeriksi.

Aikanaan suosittu teko toi fasismin Italiaan ja aiheutti Italian joutumisen toiseen maailmansotaan natsi-Saksan rinnalla 13 vuotta myöhemmin.

Monet italialaiset näkevät yhtymäkohtia tämän päivän Italian ja niiden tapahtumien välillä, jotka tekivät mahdolliseksi Mussolinin valtaannousun 1920-luvulla.

Kuitenkin nykyisessä Italiassa, jossa on voimakas vasemmisto ja tehokkaat tiedotusvälineet, uuden oikeisto-diktaattorin valtaannousu on kenties mahdoton.

Neljän vuoden lisäaika presidentti Kekkoselle

Presidentti Urho Kekkosen virkakautta jatketaan neljällä vuodella. Toimikauden jatkaminen on niputettu yhteen Suomen ja EEC:n välisen vapaakauppasopimuksen hyväksymisen ja ns. EEC-lakien kanssa.

Tästä poliittisesta suurpaketista ovat päähallituspuolueet päässeet epävirallisissa neuvotteluissa yhteisymmärrykseen.

Auto kallistaa Pasilan asuntoja

Autopaikoituksen kustannukset uhkaavat Pasilan aravatuotantoa. Pasilan aravakustannustaso on tällä hetkellä 960 markkaa neliöltä, johon sisältyy neliötä kohti 60 markkaa autopaikkojen hintaa.

Autotallin vuokra nousee Pasilassa 130 markaksi kuukaudessa.

Lisätilaa verottajille - Räjäytys kaatoi kattilatehtaan

Vanhan tehtaan räjäytys onnistui hyvin. Rakennuksen ulkoseinästä sortui kadulle tiiliskiviä vain muutaman metrin leveydeltä.

Wärtsilän entinen kattilatehdas räjäytettiin Merihakaan rakennettavan veroviraston tieltä Helsingissä lauantai-iltana. Sata metriä pitkän, parikymmentä metriä leveän ja korkean tehtaan suistamiseksi matalaan kasaan tarvittiin vain sata kiloa dynamiittia ja parisataa nallia.

Räjäytystä varten jouduttiin suunnittelemaan erikoistilauksesta nallisarja, jollaista ei ole ennen valmistettu Suomessa. – –

Vastapäisen Wärtsilän toimitalon kaikki ikkunat säilyivät ehjinä. Sörnäisten rantatielle kasaantui tiiliskiviä ja betonimöhkäleitä vain jalkakäytävällisen verran.

Räjäytyksen ajaksi suljettu liikenne pääsi uudestaan käyntiin kolmessa minuutissa. Rysähdyksen aiheuttama pölypilvi tosin pimensi Hakaniemen alueen satojen metrien laajuudelta joksikin aikaa.

Kaisaniemen puistoallas aiheuttaa lisälaskuja

Kaisaniemen puistossa sijaitseva vesiallas vuotaa aiheuttaen Helsingin kaupungille ylimääräisiä menoja.

Viime vuonna ylimääräisen vesilaskun määräksi tuli 16 000 markkaa. Rakennusvirasto on laatinut nyt altaan korjaussuunnitelman. – –

Kaisaniemen puistossa olleen luonnonlammen kohdalle rakennettiin betoniallas v. 1928. Paikka on entistä merenlahtea ja pehmeäpohjainen.

Altaan perusta ei ole kestänyt, vaan se halkeilee joka kevät. Rappeutumista on lisännyt puistotien autoliikenne, joka on aiheuttanut altaan reunan pullistuman sisäänpäin. Altaan halkeamia on korjattu vuosittain.

Mielenterveyspalvelut esille Vantaalla

Vantaan kauppalassa vietetään mielenterveyspäiviä 1–13. marraskuuta.

Päivien järjestäjänä toimii kasvatusneuvolan johtokunta. Kauppalan mielenterveyspalvelujen esittelyillä on suuri paino päivien ohjelmassa. – –

Mielenterveyteen liittyvien esitelmien lisäksi kuullaan päivillä A-klinikan ja sen nuorisoaseman palveluista sekä kirkon sielunhoitotyön menetelmistä.

Esitelmiä pitävät mm. lääkintöhallituksen edustaja sekä ylilääkäri Claes Andersson.

Päivien pyrkimyksenä on palvelujen esittelyn lisäksi kiinnittää päättävien elinten huomiota avohoitoon sen eri menetelmiin ja ehkäisevän työn merkitykseen.

Koivukylän alkuvaihe valmis vuoden kuluttua

Hakan Havukoskelle rakentamista taloista neljässä on jo asukkaat. Helsingin Saton ensimmäiseen taloon muuttavat asukkaat marraskuussa. Asukkaiden 'pioneerivaihe' muodostunee pitkäksi, sillä liiketilojen rakentaminen siirtynee ensi vuoteen.

Vantaan Havukoskella on harjassa kahdeksan uutta asuntolainoitettua asuintaloa. Näissä Helsingin Saton rakentamissa taloissa on 102 kunnallista vuokra-asuntoa ja 125 omistusasuntoa.

Havukoskea rakentavat Sato ja Haka yhdessä. Neljässä Hakan rakennuttamassa talossa on jo asukkaat.

Vuodenvaihteessa alueella on valmiina tai rakenteilla 1 650 asuntoa, mikä vastaa noin 5 000 asukasta.

Savukkeita myytiin yli 7 miljardia vuonna 1971

Savukkeiden myynnissä ylitettiin viime vuonna Suomessa ensimmäistä kertaa 7 miljardin kappaleen raja. Tämän vuoden ensimmäisen puoliskon aikana myynti nousi lähes 4,2 miljardiin kappaleeseen, todetaan Tuberkuloosi- ja keuhkovammaisten liitosta.

Keskimäärin jokainen yli 15-vuotias suomalainen polttaa tänä vuonna noin 3 000 savuketta, liitto arvioi.

Samalla ovat tupakan haittavaikutuksina mm. hengityselinten sairaudet kuten keuhkoputken tulehdus ja keuhkojen laajentuma lisääntyneet huomattavasti.

Liitto vaatii, että tupakkamainonta olisi kiellettävä. Valtiovallan tulisi heti säätää laki tupakan mainonnan rajoittamisesta tai sen kokonaan kieltämisestä, sanotaan liiton liittoneuvoston julkilausumassa.

Saamelaistoimitus jää toimittajitta

Rovaniemi (HS)

Samaan aikaan kuin yleisradion saamelaistoimitus muuttaa Rovaniemeltä Inariin siirtyäkseen uusiin tiloihin, se jää kokonaan ilman toimittajakuntaa. Tämä tietää myös sitä, ettei radioon jää vuodenvaihteen jälkeen yhtään ainoaa saamenkieltä osaavaa vastuullista toimittajaa.

Saamelaistoimituksen ainoa vakinainen henkilö on tälläkin hetkellä toimistovirkailija.

Tilanteesta on kehittymässä vähemmistöpoliittinen napina. Lapin alueradion ohjelmahenkilökunta sanoo pitävänsä häpeällisenä sitä, ettei yleisradiossa ole saamelaistoimittajan vakanssia, vaikka saamelaisohjelmia on tehty yli 10 vuoden ajan. Jokseenkin häpeällisenä pitää tilanneita myös Lapin alueradion päällikkö Jukka Häyrinen.

Jakomäki sai uimahallin

Jakomäen moottorikerho ehti jo lauantaina kyselemään vuoroja uudesta voimistelusalista ja uimahallista. Jaakko Nevalainen esittelee hallia moottorikerhon Veikko Roposelle ja tämän Pirjo-tyttärelle.

Jakomäkeläisten uhkarohkea haave on toteutunut. ”Harrastelijavoimin” on Yhteiskoulun yhteyteen valmistunut miljoona markkaa maksanut neliratainen 25 metrin altaan uimahalli.

Hallia on suunniteltu kolmisen vuotta ja rakentaminen aloitettiin 1,5 vuotta sitten, kertoi Jakomäen yhteiskoulun kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Jaakko Nevalainen.

”Koko ajatus tuntui alussa hurjanrohkealta, mutta sitkeän yrityksen jälkeen on rahoitus järjestynyt pankkien vastahakoisuudesta huolimatta.”

Rakennustyön ovat suorittaneet ammattilaiset, mutta koko projektin johto on kyllä viety läpi harrastelijavoimin.

Pikkupojat takoivat päivän nimeen

Porkkalan Kauko Mast (oik.) ja Pauli Kettunen pistivät Helsingin hanskoihin liikettä.

Pikkupojat löivät ’Helsinki iskee’-kilpailut nimensä mukaiseksi.

Yrjönkulman kehässä eivät alle 50-kiloisia vaivanneet vanhempien nyrkkeilijäin rasitteet vaan isku annettiin iskusta — asenne nyrkkeilyyn oli oikea.

Jari Grönroos (oik.) ja Kari Korpinen vääntävät nyrkkeilijäin vitsaa nuorina.

Koonnut Jarkko Rahkonen

