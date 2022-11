Anne Pölläsen ääni on tuttu, mutta kasvot oudot. Eikä ihme. Hän on kahden vuoden ajan jakanut puhelimessa päivän ruokavihjeitä. Itse palvelumuoto on toiminut kymmenen vuotta. Mieliruoka löytyy viikon tarjottavien joukosta. Se on lammaspata.

Ruoanvalmistuksen tuskasta ja ilosta ei pääse yhtenäkään päivänä. Kun oma mielikuvitus ei riitä, on turvauduttava vieraan apuun. Palveleviin ruokaohjeita jakaviin numeroihin 048 ja 049, soitettiin viime vuonna 134 191 kertaa.

Päivän ruokavihje on Helsingin puhelinyhdistyksen ja Helsingin kaupungin kaasulaitoksen yhteistyömuoto.

Puhelinohje alkaakin sanoilla ”Kaasulaitoksen asiakaspalvelu, päivän ruokaohje”.

Tänään kaasulaitoksen asiakaspalvelu ehdottaa päivällispöytään paprikamureketta, ruusukaalia ja papuja. Vihjettä seuraa asiallinen selostus pääruoan valmistuksesta. – –

Anne Pöllänen lukee kunkin päivän oman ohjeen levylle. Viikonloppu vihje annetaan jo perjantaina. Kerralla talousopettaja Pöllänen laatii kuukauden suunnitelman. – –

Mieliruuakseen Anne valitsee tämän viikon lauantaina tarjottavan lammaspadan.

Riistakausi ruuhkautti eläintäyttämöt

Kauko Sarkio on vetänyt ensimmäisen viillon hirvenpäähän. Ennenkuin se saa kunniapaikan metsästäjän olohuoneen seinällä on kevät ennättänyt saapua.

Metsästyskausi on ylityöllistänyt eläintäyttämöt. Hirvenpäitä havittelevat kiväärimiehet joutuvat odottamaan ensi kevääseen, ennenkuin saavat sarvet seinilleen.

”Tässä ei kerkiä tekemään muuta kuin puhdistamaan ja keittämään hirvenpäitä”, kertoi Liisa Sarkio Suomen eläintäyttämöstä.

”Jouduimme äskettäin nylkemään kokonaisen hirven kotona, kun se ei mahtunut verstaaseen.”

Hirvenmetsästys kestää vielä kuukauden. Yli 6 000 kaatolupaa takaavat maan kymmenelle ammattitaitoiselle konservaattorille pitkän leivän.

Vitamiinipilleri ja vesi korvaavat monen mehun

Tuoremehuihin käytetään luonnon raaka-aineita. Tuoremehuja myydään sekä peltitölkeissä että lasipurkeissa. Tutkimus ei ota kantaa tölkkien päiväykseen ja mahdollisesti pakkauksesta liukeneviin aineisiin.

Lasillisen mehua voi nauttia janoonsa. Sen voi myös siemaista siinä uskossa, että päivän C-vitamiiniannos tulee hankittua.

Mutta vain tuoremehuissa C-vitamiini on varmasti luonnon raaka-aineista peräisin. Muiden juomien vitamiinit saattavat olla lähtöisin keinotekoisesti lisätystä C-vitamiinista eli askorbiinihaposta. – –

Ostajaa tyrmistyttää mehuvalikoiman laajuus. Hyllyillä on juoma poikineen. On tuoremehuja, mehuja, makeutettuja tuoremehuja ja mehuja, tekomehuja, hedelmä- ja marjajuomia ja nektareita.

Lainsäätäjälle juomien ja mehujen erot saattavat olla selvät. Tavallinen kuluttaja on ymmällään.

Tuotteen vitaminoimiselle on hankittava lupa. Kun juoman vitaminoimisesta ilmoitetaan päällyksessä, on myös C-vitamiinin määrä ilmoitettava, esim. C-vitamiinia 30 mg/tetra. Pelkkä maininta, tuote on vitaminoitu, ei riitä. Tällöin askorbiinihappoa on käytetty lisäaineena. Eräät tuotteet eivät maininnasta huolimatta edes sisällä C-vitamiinia.

Lakko estää Uuden Suomen ilmestymisen

Helsinkiläiset päivälehdet Uusi Suomi ja Kauppalehti eivät ilmesty torstaina. Syynä on suomalaisen Kirjallisuuden seuran kirjapainossa tiistaina syntynyt työselkkaus, jota ei keskiviikkona saatu selvitetyksi.

Noin 30 stereotypoijan istumalakko alkoi jo tiistaina iltapäivällä, joten Uusi Suomi ei ilmestynyt keskiviikkona. Neuvotteluja työriidan selvittämiseksi käytiin koko keskiviikko, mutta ne eivät johtaneet tuloksiin.

Neuvotteluja käytiin liittotasolla. Mukana olivat sekä Graafisen teollisuuden työnantajaliitto että Kirjatyöntekijäinliitto. Molemmat liitot katsoivat, että lakko on työehtosopimuksen vastainen.

Pasilan vuokratonteille kovan rahan asuntoja

Puu-Pasilan asukkaille en luvattu vuokrataloja uudessa Pasilassa. Vuokratontteja on luovutettu rakentajille, mutta niille on tulossa vain kovan rahan omistusasuntoja.

Olemattoman säätiön saama vuokratontti on oire epäterveestä tonttipolitiikasta. Se ei ole pelkkä kömmähdys. Asiaa pahentaa sekin, että pasilalaisille annetut asuntolupaukset ovat muutenkin kaatumaisillaan. Pasilasta on myönnetty kolmisenkymmentä vuokratonttia. Mutta toistaiseksi näyttää siltä, että vuokrataloja rakennetaan vain kaksi.

Vuokratontit on luovutettu väliaikaisesti aravaehtojen edellyttämin halvoin vuokrin, ”koska ei liene vielä varma, että tonteille rakennetaan ns. kovan rahan osaketalot”.

Puu-Pasilassa aikanaan pidetyssä tiedotustilaisuudessa annetut asuntolupaukset ovat kaatumaisillaan tavalliseen keinotteluun, jota asuntoviranomaiset eivat näytä pystyvän estämään.

Ongelmat johtuvat siitä, että Pasilan asuntotuotannon kustannukset ovat kohtuullisia, mutta vapaat myyntihinnat kalliita. Rakentajat haluavat rakentaa siellä kohtuukustannuksin, mutta myydä mahdollisimman kalliisti.

Yhteisverotus kiukuttaa veronäyttelyssä kävijöitä

Aviopuolisoiden yhteisverotus tuntui harmittavan eniten veronäyttelyssä käyviä veronmaksajia. Veroviranomaisten jakamaa oikeutta käy tarkastamassa nykyään selvästi vähemmän kiinnostuneita kuin ennen.

Kotiin tuleva entistä täydellisempi selvitys verotuksesta on vähentänyt näyttelyruuhkaa.

Näyttelyyn saapuvat pääasiassa vain ne, jotka ovat havainneet selvän virheen tai epäoikeudenmukaisuuden. – –

Ikävimpiä asioita asiakkaiden mielestä ovat olleet aviopuolisoiden yhteisverotus, arvioverotus ja hylätyt vähennykset. Neuvojalle kaikkein hankalimpia selitettäviä ovat vähennykset tulonhankkimiskuluista.

Kunnille maksetaan työllistämistukea

Kunnille ja kuntainliitoille ryhdytään maksamaan valtion varoista työllistämistukea. Tuen suuruus on 16 markkaa työntekijää ja vuorokautta kohti.

Tukea maksetaan korvauksena siitä, että kunnat työllistävät työttömyyskorvausta saavia henkilöitä tätä tarkoitusta varten järjestettäviin kuntasektorin töihin.

Tutkimuksia Helsingin länsimetrosta

Helsingin länsilaidalle ja Espoon suunnalle menevästä metrolinjasta suoritetaan alustavia tutkimuksia. Metrotoimikunta on antanut tästä ohjeet metrotoimistolle.

Tutkimukset suoritetaan neljässä eri kohteessa siten, että kohteessa Porkkalankatu—Mechelininkatu suoritetaan 12 paineilmakairausta, joissa reikien syvyydet vaihtelevat arviolta 15—25 metriin. Salmisaaren itäpuolella suoritetaan 8 paineilmakairausta. – –

Espoon kaupunki on käynnistänyt myös omalta osaltaan metron linjausta koskevan selvitystyön, joka valmistuu kuluvan vuoden.

Tapiolan yhteiskoulun orkesteri

Tapiolan yhteiskoulun Big Band konsertoi eilen Luovan Espoon viikon merkeissä ja tulee seuraavaksi esiintymään Helsinkiin, kun musiikinopettajat kokoontuvat päivilleen.

Riitta-Eliisa Laine

Espoosta kuuluu paljon muutakin kuin nuorten esittämää klassista musiikkia.

Tapiolan yhteiskoulun ansiosta Espoo voi ylpeillä myös nuorten Big Band -orkesterilla, joka on saavuttanut nimeä Englantia myöten.

Tapiolan yhteiskoulun Big Band sai alkusysäyksensä syksyllä 1968, kun kouluun toiseksi musiikinopettajaksi valittu Martti Lappalainen perusti jazz-kerhon.

Bändiin liittyi Unto Haapa-ahon johtaman koulun puhallinorkesterin parhaimmisto. Samantien syntyi useita jazz- ja popmusiikkia soittavia pikkuyhtyeitä, joiden keskuudessa ryhdyttiin järjestelmällisesti myös opiskelemaan.

Koulussa on oikeastaan kaksi Big Bandia, toinen nuoremmille ja toinen vanhemmille. Tämä vanhempien muodostama Band vieraili syyskuussa kymmenen päivän ajan Lontoossa. Melody Makerissa totesi arvostelija, että orkesterin taso oli saanut kuulijat hämmästyksen valtaan.

Big Band löi itsensä läpi varsinaisesti Yleisradion uusien kykyjen jazzkonsertissa ja pohjoismainen kulttuurisäätiö Nomus myönsi orkesterille 8 000 Tanskan kruunun suuruisen apurahan sävellyksen tilaamiseksi. Tämän tuloksena Big Bandilla on nyt nimikkoteos, kolmeosainen sarja, jonka on säveltänyt Tanskan radion jazzorkesterin johtaja Palle Mikkelborg.

Big Band voi myös kehua, että itse Danny Kaye on ollut sen vierailevana kapellimestarina. Viime kesänä orkesteri oli Tapani Kansan säestäjänä laulajan Sunshine Show -kiertueella. Porin jazzfestivaaleilla se esiintyi suurella menestyksellä.

Lentolakko Chilessä

Lakkoaaltoa ovat Chilessä säestäneet mielenosoitukset. Poliisin oli käytettävä kyynelkaasua näiden Santiagossa mieltään osoittaneiden hajottamiseksi.

Santiago, Chile

Kansallisen lentoyhtiön lentäjät liittyivät Chileä koettelevaan lakkoliikkeeseen, mutta hallituksen ja lakkolaisten edustajat sanoivat toivovansa, että lakko voidaan lopettaa pian.

Lehtoyhtiön sekä koti- että ulkomaanliikenne keskeytyi keskiviikkona lentäjien kieltäydyttyä lentämästä vastalauseeksi hallitukselle muita lakkolaisia vastaan kohdistamille pakotteille. – –

Chilen hallituksen tiistaina tapahtunut ero oli seuraus taloudellisesta ja poliittisesta kriisistä, joka kärjistyi hiljalleen kuluvan vuoden aikana huipentuen Salvador Allendea vastaan suunnattujen mielenosoitusten aaltoon ja lakkoihin, jotka yhä jatkuvat.

Vastalauseliike sai sytykettä peruselintarvikkeiden puutteesta ja huikeasta inflaatiosta, mutta se oli myös opposition tahallisen kiihotustyön tulos — Allenden asema pyrittiin tekemään täysin kestämättömäksi.

Kun Salvador Allende valittiin syksyllä 1970 Chilen presidentiksi, se herätti aiheellisesti suurta huomiota kaikkialla maailmassa.

Allende oli latinalaisen Amerikan, ja samalla koko maailman, ainoa vapaissa vaaleissa valittu marxilainen presidentti. Hänen ohjelmanaan oli Chilen yhteiskunnan muuttaminen sosialistiseksi rauhanomaisin keinoin, ennen kaikkea suurten varallisuuserojen tasoittaminen, joka oli tämän perinteisesti demokraattisen maan pahin epäkohta.

Koonnut Jarkko Rahkonen

