Riitta-Eliisa Laine

Halloween puolestaan oli juhlinnan aiheena kun Englantilaisen koulun ystävät ry juhli hotelli Hesperiassa.

Oppikoulun tytöt esittivät Halloween-menoja ja lauluja sisar Theresan ja sisar Judithin avustuksella. Tytöt olivat pukeutuneet lepakoiksi, aaveiksi, kissoiksi ja muiksi asiaan kuuluviksi. Aquarius-yökerhon haamuvaloinen tanssilava sopi oivasti tämän maagisen esityksen näyttämöksi.

Tarmo Manni oli juontajana, huutokauppasi ja jopa povasi peliluolassa. Mukana olivat myös Ritva Oksanen, Lippe Suomalainen, Tukkijokelaisten näyttelijöitä Kansallisteatterista ja mm. pikkutunneilla laulunjohtajaksi saapunut Tauno Palo.

Huutokauppaan oli mm. Rafael Paasio lahjoittanut pari istunnoissa syntynyttä hauskaa piirrostaan, samoin Kari Suomalainen, jonka lapset käyvät Englantilaista koulua.

Koulun opettajia, katolisia nunnia, oli edustava joukko paikalla, vaikka yökerhoon meno aluksi oli kuulemma vähän hirvittänyt.

Koulujen pulpetit ahtaita ja epämukavia

Koululaiset työskentelevät epämukavasti. Pulpetit eivät ole kasvaneet samassa suhteessa kuin oppilaat. Etenkin pitkäjalkaiset oppilaat joutuvat istumaan väsyttävässä asennossa, kumarassa, jalat harottaen sinne missä on tilaa, tavallisesti käytävälle.

Epämukava istuma-asento on omiaan lisäämään koululaisille tyypillisiä ryhtivikoja.

Kuusi-seitsemän tuntia epämukavassa asennossa häiritsee myös keskittymistä opiskeluun. Asentoa on kohennettava vähän päästä ja pitkäjalkaisten on miltei mahdoton tehdä muistiinpanoja hyvässä istuma-asennossa.

Yläluokkalaiselle tavanomainen opiskeluasento: jalkatilan ahtauden vuoksi työpöytä on liian kaukana mukavan kirjoitusasennon saamiseksi.

Koulujen kalusteet on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaisiksi ja vähän tilaa vieviksi. Luokkahuoneet ovat ahtaita ja asettavat siten rajoituksia kalusteiden valinnalle.

Markkinoilla ei ole puutetta malleista. Pulpetteja valmistetaan kaikenkokoisille, hyvin monia malleja. Koulut kuitenkin ovat toistaiseksi asettaneet hinnan ja tilan mukavuutta tärkeämmäksi.

Vain harvoissa kouluissa on enää perinteisiä kahdenistuttavia pulpetteja, joiden tuoli on kiinnitetty pöytään. Parikymmentä vuotta on ollut käytössä pöytä-tuoli -yhdistelmä, jonka tuoli on irrallinen.

Seinäjoen heinäsirkat kotoisin Itä-Intiasta

Kolme vuotta kesti seinäjokelaisessa rivitalossa asuvien heinäsirkkojen määrittely Saksassa. Müncheniläinen tutkija Kurt Harz on nyt todennut sirkat cycloptiloides orientalis -lajiksi, jota Seinäjoen ulkopuolella on tavattu vain Sumatralla Ceylonilla ja Malaijin niemimaalla.

Alkuperäisellä asuinalueellaan sirkka elää sademetsässä maassa. Seinäjoella se on pesiytynyt rivitaloon asuntotuholaiseksi.

Sirkka ilmaantui Seinäjoelle vuonna 1968. Sen on todettu syövän kasvinosia ja kuolleita hyönteisiä. Oletetaan, että se olisi tullut rivitalon pihalle samana vuonna istutettujen kasvien mukana, joita tuotiin mm. Tanskasta.

Kasvit tulivat kuitenkin kylmänä aikana, jolloin trooppisen sirkan olisi kaiken järjen mukaan pitänyt kuolla.

Cycloptiloides orientalis: liikkuu öisin, havaitaan useimmiten lattioita pestessä.

Suomalainen naisjuristi maailmanpankin johtokuntaan

Suomalainen naisjuristi Annikki Saarela on nimitetty Maailmanpankin johtokuntaan. Hän siirtyy valtiovarainministeriöstä Washingtoniin pankin pohjoismaita edustavaksi johtokunnan varajäseneksi maaliskuun alusta.

28-vuotias hallitussihteeri Saarela on nuorimpia näin korkeaan asemaan kansainvälisissä järjestöissä nimitettyjä henkilöitä.

Maailmanpankin johtokunnan ”nuorimmainen” on maaliskuun alustasuomalainen 28-vuotias naisjuristi Annikki Saarela, joka vie virkapaikalle Washingtoniin mukaansa myös 5- ja 1½ -vuotiaat lapsensa.

Kapellimestari Kaye vierailee

Tuntuu siltä kuin Danny Kaye olisi hiukan ihastunut Suomeen. Täkäläisiä musikaalisia lapsia hän ainakin kovasti kehui viime visiitiltään.

Kuuluisa filmikoomikko on taas tulossa tänne, tällä kertaa orkesterinjohtajana. Samalla hän lunastaa Suomen lapsille tekemänsä lupauksen tulla takaisin mikäli nämä keräävät pieniä Kolikoltaan myös kehitysmaiden lapsille.

Dannyn piti marraskuun lopussa esiintyä suuressa Unicef-festivaalissa Göteborgissa, jossa hänellä olisi ollut 11 000 hengen yleisö uudessa Scandinavium-salissa.

Jostain syystä Kaye ei siellä kuitenkaan esiinny ja saapuukin Suomeen 30. marraskuuta. Dannyn manageri sopi asiasta viikonvaihteen aikana Suomen Unicefin kanssa.

Danny Kaye käyttää joskus huikan epätavallisia temppuja orkesteria johtaessaan. Lontoon Philharmonian konsertin hän keskeytti kimakalla vihellyksellä. Saa nähdä mitä Helsingin Kaupunginorkesteri joulukuussa joutuu kokemaan...

Israelista terävää arvostelua Bonnille

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Palestiinalaisterroristien lentokonekaappaus johti maanantaina teräväsanaiseen riitaan diplomaattisuhteissa, jotka ovat seitsemän vuotta kukoistaneet Länsi-Saksan ja Israelin välillä.

Israelin ulkoministeri Abba Eban syytti Jerusalemissa Bonnin liittohallitusta ”antautumisesta”, koska kaappaajien vaatimuksesta vapautettiin kolme Münchenin olympiakisojen verilöylyyn osallistunutta palestiinalaista.

Länsi-Saksan ulkoministeri Walter Scheel torjui Israelin syytöksen. Hän sanoi, että vangit vapautettiin sunnuntaisen kaappauksen yhteydessä lentokoneen matkustajien ja miehistön hengen turvaamiseksi.

Libya puolestaan palautti päivän kuluessa 'Mustan syyskuun' kaappaamat matkustajat, miehistön ja lentokoneen. He viettivät uuvuttavan ja hermoja kiristäneen kaappausretken jälkeen yönsä Tripolissa. Lentokoneen ohjaaja kertoi tilanteen olleen äärimmäisen vaarallinen. – –

Israel kosti kaappauksen tekemällä kaksi veristä ilmahyökkäystä sissijärjestöjen leireille Syyriaan. Pommitukset vaativat lukuisia kuolonuhreja.

Israelilaiset koululaiset osoittavat mieltään Länsi-Saksan suurlähetystön edustalla Tel Avivissa, koska Bonnin hallitus suostui länsisaksalaisen liikennekoneen kaapanneiden terroristien vaatimuksiin.

Hiljainen bussi koeajoon Helsingissä

Hiljaisella dieselbussilla ryhdytään ajelemaan Helsingissä. Kaupungin liikennelaitos on kokeilumielessä vuokrannut ruotsalaiselta Scania-tehtaalta linja-auton, jonka synnyttämä melu on puolet pienempi kuin tavallisen bussin.

Hiljainen käynti on saatu aikaan moottoritilan eristämisellä tehokkaalla ja uudella jäähdytinjärjestelmällä. Myös Suomen Autoteollisuus Oy on kiinnostunut hiljaisten bussien valmistamisesta.

Neuvotteluja Helsingin kaupungin liikennelaitoksen kanssa käydään. Ensimmäinen meluton suomalainen Sisu valmistunee lähivuosina. Myös puolihiljaisista on ollut puhetta.

Koonnut Pasi Oikarinen

