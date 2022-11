Yhdysvalloissa rintaleikkausten kysyntä on viime vuosina selvästi lisääntynyt. Suosituin tapa ryhdittää rintojaan on antaa plastiikkakirurgin asettaa paikoilleen silikonihyytelöä sisältävän pussin. Suurimmat pussit ovat 450 kuutiosenttimetriä. Tämän tytön tärkeä ympärysmitta on 119 cm, näin hätkähdyttävään tulokseen yltävät vain harvat.

Washington (Washington Post)

Hoitajatar nojaili terveyskeskuksen vastaanottopöytää vasten odotellen lääkärin paluuta potilashuoneesta. Aikansa kuluksi hän nakkeli kuin hernepussina ilmaan pakettia, jonka kyljessä luki: ”Näytekappale tekorinnoista, ei käyttöön.”

”Minun rinnoilleni tehtiin korjaus puolisen vuotta sitten”, hän lausahti vilkaisten samalla alaspäin ja röyhistäen hieman ryntäitään.

”Ne tuntuvat täysin normaaleilta. Pääsin takaisin töihin jo viikon kuluttua. Lääkärit sanoivat, että useimmilta kestää kaksi viikkoa, mutta minä toivuin nopeasti. Samoin kävi meidän vastaanottoapulaisellemme.”

Tekorintoja — mukaanluettuna se malli, jota hoitajatar joutessaan hernepussina heitteli — näytti olevan vastaanottopöydällä neljää kokoa.

Ne olivat kyyneleen muotoisia, läpinäkyviä silikonipusseja, jotka sisälsivät väritöntä silikonihyytelöä.

Saatavissa on kaiken kaikkiaan kahdeksan eri tekorintakokoa. – –

Mahdolliset asiakkaat voivat tulla terveyskeskukseen tutustumaan niihin, puristelemaan, vanuttamaan ja vatkaamaan niitä sekä omin silmin toteamaan, kuinka ne kaiken tämän jälkeenkin palautuvat takaisin kyyneleen muotoisiksi.

Lääkäri saapui paikalle, istahti tuoliinsa ja höllensi kaulustaan: ”Minä olen käyttänyt eniten näitä pieniä kokoja. Vain kerran olen laittanut suurimman koon. Ne tulivat gogo-tanssijalle.”

”Yleisin väärinkäsitys on se, että naiset, joille leikkauksen avulla laitetaan tällaiset rinnat, haluaisivat olla supernaisia. Se ei ole totta. He vain haluavat sopia standardivaatteisiin. Valmisvaatetehtailijat lähtevät siltä pohjalta että enemmistö naisista ei ole lattarintaisia, joten rinnattomien tai pienirintaisten on turvauduttava toppauksiin tai leikkauksiin.”

Lumipyry ja lakkolaiset viivästyttivät Finnairin lentoja

Myöhästymisiä...peruutuksia Mekaanikkolakko ja huono lentosää odotuttivat pyhäinpäivän viettoon lähteviä Helsingin lentoasemalla.

Pyhäinpäivän aaton lentoliikenne myöhästyi pahimmillaan neljä ja puoli tuntia Helsingin lentoasemalla.

Mekaanikkolakon seuraksi siunaantui toinenkin syyllinen: syksyn ensimmäinen kunnon lumipyry. – –

Aamukone Hampuriin pääsi lähtemään kello 12.20, vaikka nousua odoteltiin aamun koitteessa kahdeksalta.

Ulkomaan lennot sujuivat päivällä suunnilleen lakkoaikataulun mukaan. – –

Aikataulujen muutoskaruselli pyöri vilkkaimmin iltakaudelta. Sekä kotimaan että ulkomaan vuorot olivat myöhässä puolitoista tuntia.

Vantaalaiset jonottavat viikon lääkärille

Ihmiset joutuvat odottamaan 5—7 päivää päästäkseen terveyskeskuslääkärin vastaanotolle Vantaalla.

Kauppalan noin 100 000 asukasta palvelee 8 lääkäriä. Väkiluvun kasvaessa uusia virkoja pitäisi saada vuosittain kolme tai neljä. Virkojen perustamiseen tarvitaan lääkintöhallituksen luvat, joita ei Helsingin seudulle kuitenkaan tipu, jotta muun maan lääkäritilanne saataisiin tasapainoon. – –

Kansanterveyslaki lisäsi lääkäripalvelujen kysyntää. Sitä ei kuitenkaan ole pystytty tyydyttämään, koska kauppalan lääkärit toimivat jo aiemmin täysillä resursseillaan.

Erikoislääkäripalvelut vantaalaiset joutuvat hakemaan Helsingistä.

Hyviä kauppoja kirpputorilla

Harmillista jälkiselvittelyä on aiheuttanut Lammilla pidetty Punaisen ristin kirpputori, kun todettiin siellä myydyn parin asiakkaan naulakkoon hetkeksi ripustamat takitkin.

Toinen peräänkuulutettu ulsteri on saatu jo takaisin, mutta nyt etsitään pontevasti pikkupojan menettämää tuliterää sadan markan nahkatakkia. Kaupanteon tuoksinnassa se myytiin edullisesti 8 markalla.

Piispa asettaa naisen virkaan pappien kanssa

Helsingin hiippakunnan piispa aikoo tanaan asettaa Kallion kirkossa lehtori Maija Liukun virkaan yhdessä pappien kanssa samassa tilaisuudessa. Tämä on piispan mielestä merkkinä siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan.

Toistaiseksi kirkkokäsikirja määrää eri virkaanasetusmenot papeille ja lehtoreille. Piispa Aimo T. Nikolainen aikoo noudattaa käsikirjan ohjeita, mutta pitää yhteiset rukoukset molemmille.

Kallion seurakunta on erityisesti toivonut yhteistä tilaisuutta. ”Vaikka henkilökohtaisesti ajattelisimmekin, että lakia on muutettava, meidän on kuitenkin toimittava toistaiseksi sen mukaan”, sanoi piispa kiistäessaan huhut, joiden mukaan lehtori asetettaisiin virkaansa samoin kaavoin kuin papit.

Suomen kirkossa naisia ei voida vihkiä papeiksi. Ruotsin kirkossa se on mahdollista. Naisten pappisvihkimyksen vastustajat ovat Ruotsissa kehittäneet uuden kannan: naiset voidaan vihkiä papeiksi, jos halutaan. Vihkimys ei kuitenkaan tee heistä sen enempää pappeja kuin ennenkään – se ei ”tartu” naisiin.

Naisen arvo

Uuden Guinean hallitus on ilmoittanut, että Papuassa sijaitsevan etäisen Jimin laakson asukkaat ovat määränneet ensimmäistä kertaa naimisiin menevän naisen korkeimman hinnan. Se on 1 000 markkaa käteisenä, viisi sikaa ja yksi kasuaari.

Kasuaari on lentokyvytön strutsilintu, joka elää Uudessa Guineassa ja Pohjois-Australiassa, mutta jota harvoin nähdään.

Jo yhden kerran naimisissa olleen naisen hinnaksi on laaksoa hallitseva neuvosto määrännyt korkeintaan 125 markkaa, kaksi sikaa ja yhden kasuaarin.

Neuvostoliitto myy maakaasua USA:han

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto ovat neuvotelleet lähes valmiiksi historian suurimman kaupan. Sopimuksella Neuvostoliitto sitoutuisi toimittamaan Yhdysvalloille 25 vuoden aikana yli 45 miljardin dollarin (noin 185 miljardin markan) arvosta maakaasua.

Summa on yli kymmenen kertaa suurempi kuin Suomen viime budjetin loppusumma 14,9 miljardia markkaa.

Ruotsin maakaasulle lisäputki tarpeen

Imatra (HS)

”Mikäli Ruotsi ryhtyy ostamaan maakaasua Neuvostoliitosta Suomen kautta, joudutaan rakentamaan uusi putkilinja Leningradista lähtien Kouvolaan saakka”, sanoi Neste Oy :n varatoimitusjohtaja Mikko Tanner perjantaina Imatralla.

Parhaillaan rakenteilla olevan 700 millimetrin putki ei pysty läpäisemään niitä kaasumääriä, joita Ruotsi on suunnitellut ostaa. Tämän vuoksi uutta putkea tarvittaisiin Kouvolaan saakka, josta voitaisiin jatkaa yhteisellä putkella sekä Ruotsia että Länsi-Suomea varten.

Rahan väri vaihtuu Leo Kinnusen kukkarossa

AAW-tallin rahoitusvaikeudet ja rahoittajan vaihtuminen ei vaikuttanut Leo Kinnusen Saksaan-muuttoon.

Leo Kinnusen palkkapussissa vaihtuu ensi vuoden alussa raha vieraan väriseksi.

AAW (Antti Aarnio-Wihuri)-tallin uutta rahoittajaa on Keimola Racingin toimitusjohtajan Lasse Laakson mukaan etsitty ulkomailta lähinnä Länsi-Saksasta.

Tähän vuoteen päättyy myös Keimolan moottoriradan eri autourheilujärjestöjen Keimolassa järjestämien kilpailujen rahoitus. Toimenpiteet johtuvat Wihuri-Yhtymän lopetettua kilpa-autoilun tukemisen. – –

AAW-tallissa ja Keimola-Racingissa uskotaan vahvasti, että vuoden vaihteesta ainoa kotimainen kilpa-autoilutalli selviää muuttumalla vain puolittain kotimaiseksi.

AAW-tallilla on auto, varaosat, tietoa ja teknistä henkilökuntaa. Ainoa mitä puuttuu on raha — noin 400 000 markkaa.

On mahdollista, että rahoittajia ei löydy. Silloin AAW-talli lakkaa olemasta. Tähän mahdollisuuteen ei ainakaan toimitusjohtaja Laakso tällä hetkellä usko.

”On erittäin todennäköistä, että vain rahan tulosuunta ja väri vain muuttuvat”.

Kouluneuvostot saavat ohjeet teiniliitolta

Kymenlaakson edustajat Tiina-Sisko Teimas (oik.). Anu Laine, Helinä Sirkiä, Terhi Pennanen, Tapio Pekkola ja Anita Kortesmaa pitävät omaa väliaikakokoustaan Dipolin käytävällä.

Teiniliiton syysliittokokous alkoi perjantaina Espoon Dipolissa.

Noin 360 kokousedustajan voimalla ryhdyttiin käsittelemään kouluneuvostojen toimintaohjelmaa ensi vuodelle. Toinen tärkeä asia oli STL:n kansainvälinen ohjelma.

Molempien kohtien käsittely venyi myöhään iltaan, koska kokoomuslaiset toivat uutterasti esiin omia vaihtoehtojaan.

Kokoomuslaiset teiniliiton hallitusta vastustavat kannanotot pilkistivät jo tervehdyspuheenvuoroissa. Nuorten liiton puheenjohtaja Ilkka Kanerva uhkasi kaataa koko syyskokouksen, jos siinä todetaan ”laittomuuksia”.

Porvariteinit ovat huolissaan edustajien valtakirjojen tarkistuksesta. He väittävät, että aikaisemmissa kokouksissa eräiden edustajien osanotto olisi evätty pelkästään heidän puoluekantansa vuoksi.

Useimmat tervehdykset tukivat teiniliiton hallituksen linjaa. Puheenvuoroissa ylistettiin STL:n pyrkimyksiä koululaitoksen demokratisoimiseksi.

Myös opetusministeri Ulf Sundqvist lähetti teineille sähkeen, jossa hän ilmoitti olevansa solidaarinen STL:n koulutuspoliittisille pyrkimyksille.

Koonnut Jarkko Rahkonen

