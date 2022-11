Washington (Mikko Eronen)

Yhdysvaltain kansa valitsi itselleen presidentin tiistaina.

Viimeiset äänestyspaikat sulkeutuivat Yhdysvaltain länsirannikolla aikaeron vuoksi kello 04.00 Suomen aikaa.

Äänestysprosentista ei vielä ole tietoja, mutta oletetaan noin 80—85 miljoonan 18 vuotta täyttäneen amerikkalaisen käyttäneen oikeuttaan. Äänioikeutettuja on kaikkiaan noin 140 miljoonaa.

Äänestyksen ei alun perin odotettukaan olevan vilkasta kansallisella tasolla, koska monien mielestä presidentti Richard Nixon voittaisi kuitenkin.

Useissa osavaltioissa demokraatit, jotka eivät voineet hyväksyä omaa ehdokastaan senaattori George McGovernia, jättivät kokonaan äänestämättä, koska eivät toisaalta halunneet antaa ääntään Nixonillekaan.

Molemmat ehdokkaat olivat toivoneet, että äänestäjät eivät keskittyisi henkilökysymyksiin, vaan ongelmiin ja ohjelmiin ongelmien parantamiseksi.

Mutta tapahtui päinvastoin: vaalista tuli kansanäänestys henkilöstä ja se, jonka ansiolista oli vakuuttavampi, vei todennäköisen voiton.

Raitiovaunuun pääsy helpottui

Raitiovaunuun otetaan matkustajia niin kauan kuin vaunu seisoo pysäkillä. Jo suljetut ovet avataan uudelleen tarpeen vaatiessa. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen päätös on voimassa 1. 11. alkaen.

Eräillä risteysten lähellä olevilla pysäkeillä on ovet avattu vain kerran. Hkl:n mukaan määräys tuli käyttöön kesäkuussa 1971: matkustajan turvallisuuden katsottiin vaarantuvan, jos rahastaja avasi oven kuljettajan saadessa ajoluvan.

Nyt matkustajia otetaan vaunuihin jatkuvasti. Ovea ei silti avata uudelleen, jos liikenneohjaus on vaihtumassa ajoluvaksi vaunulle.

Kuljettaja antaa rahastajalle summerimerkin noin 5 sekuntia ennen ajoluvan saantia.

Pariisin vaatemessut kevät ja kesä 1973

Japin ja Kenzon uutta eleganttia linjaa, joka eroaa edukseen alkuaikojen hassuttelusta. Ohutta pliseerattua silkkiä, jonka herkkä painokuosi tuo mieleen japanilaiset tussipiirrokset.

Pariisin vaatemessujen anti jäi melko pieneksi sille, joka etsi sieltä jotakin uutta, ehdotonta muotia.

Enää ei ole yhtä yhtenäistä linjaa, mutta on paljon käyttökelpoisia vaatteita, on hauskoja yksityiskohtia; uusia oivalluksia, joilla ryyditetään klassista perusrunkoa.

Yhä useammat valmistajat rakentavat mallistonsa klassiselle linjalle. Jopa sellainenkin hurjana hassuttelijana aloittanut vaatteen tekijä kuin japanilainen Kenzo on alkanut tehdä aivan rauhallista, tavallista vaatetta.

Kenzon näytöstä pidettiin yleisesti yhtenä Pariisin parhaista, jotkut jopa ehdottomasti parhaana.

Cacharelin uutta linjaa: vyötärölle rypytetty suora hamonen ja kukallinen pusero.

Cacharel ja Emmanuelle Khanh saivat niin ikään kiitosta. Sonia Rykiel, neulepuseron kuningattareksi mainittu, otettiin tällä kertaa hieman sekavin tuntein vastaan.

Tukemme ja turvamme kaikissa muotivillityksissäkin on ollut paitapuku, niin nytkin rauhallisen klassisuuden aikana. Emmanuelle Khanh käyttää yksinkertaisen puvun tehokeinona monogrammeja ja signeerauksia.

Lainat anteeksi 16 500 viljelijälle

Suomen pohjoisosien asutustilallisille on luvassa vapautus asutusluottojen takaisinmaksusta ja osalle myös koroista.

Lakiesityksessä ehdotetut vapautukset koskevat noin 16 500 tilaa. Näillä tiloilla on noin 200 miljoonaa markkaa maksamattomia asutusluottoja.

Järjestelyt merkitsevät valtiolle arviolta vuosittain 10 miljoonan markan tulonmenetyksiä lähivuosina. Tilalliselle vapautus taas merkitsee keskimäärin 12 000 markan säästöä.

Asuntoluottojen anteeksiannon tarkoitus on hillitä Pohjois- ja Itä-Suomen väestön muuttoa.

Kar-Airin DC-8-kone tuli Helsinkiin

Helsinkiä kotikenttänään käyttävien DC-8 -koneiden määrä nousi jälleen yhdellä, kun Kar-Airin puna-mustaksi maalattu ”kahdeksikko” OH-KDM laskeutui täsmälleen aikataulunsa mukaan.

Kone tuli siirtolennoltaan Floridasta, Miamista.

Ennen maanantaina 6.11. tehtyä vastaanottolentoa ja luovutustarkastusta koneessa on suoritettu suurehkot muutostyöt ohjaamon mittari- ja radiovarustuksessa pohjoismaisia vaatimuksia vastaavaksi.

Kone rahoitetaan pitkäaikaisella ulkomaisella luotolla.

Koneella jatketaan Kar-Airin vuonna 1950 alkanutta tilauslentotoimintaa, joka Euroopan alueen ohella suuntautuu nykyisin kaikkiin maanosiin.

Halvan loma- ja ryhmämatkailun kysynnän kasvu on johtanut tämän koneen hankkimiseen, varsinkin, kun yhtiön tarkoituksena on ensi kesänä huomattavasti laajentaa tilauslentoja Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä.

Turkka valittiin Kotkan teatteriin

Kotka (HS)

Jouko Turkka valittiin tiistaina Kotkan kaupunginteatterin taiteelliseksi johtajaksi.

Näyttelijät olivat yksimielisesti Turkan valinnan takana.

Turkan leimautuneisuutta vastustavat ryhmät näkevät valinnan teatterin taloutta hyödyttäväksi nimen mainosarvon vuoksi.

Turkka johtaa Kotkan kaupunginteatteria ensi syksystä lähtien.

Turkan valinnasta ei äänestetty hallintoneuvostossa.

”Turkalla on nyt tilaisuus näyttää, että hän on kunnon kansalainen. Turkka on pätevä heppu ja Suomen lupaavimpia ohjaajia.”

Sen vuoksi hänet valittiin Kotkan kaupunginteatterin hallintoneuvoston sihteerin talousjohtaja Eino Kunnaksen mukaan.

Kotkan kaupunginteatteria lähellä olevien henkilöiden mukaan Turkan valinnan ratkaisi hänen ohjaajakykyjensä ohella nimen mainosarvo.

Mainosarvo takaa teatteri-ihmisten mielestä voiton Kotkalle Kotkan ja Kouvolan välisessä Kymenlaakson teatterikilpailussa.

Autovanhukset paloina teollisuuden uuskäyttöön

Heinolan maalaiskunta lahjoitti autopalottamolla ensimmäisenä murskattavaksi joutuvan romuauton.

Lahti (HS)

Ensimmäisenä Suomessa autopalottomotoiminnan aloittanut Kuusakoski Oy kehittelee uudenlaista autoromujen keräilyorganisaatiota.

Kuntien kanssa neuvotellaan erityisten kokoamispaikkojen perustamista. Kokoamispaikoilta romut koottaisiin sitä varten kehitetyillä esipuristimin varustetuilla keräilyautoilla.

Suomen ensimmäinen autopalottamo vihittiin tiistaina käyttöön Heinolan maalaiskunnan Myllyojalla. Palottamon omistavan Kuusakoski Oy:n toimitusjohtaja Veikko Kuusakoski totesi, ettei romuauto-ongelma poistu kokonaan.

”Osa autoromuista jaa edelleen sellaisten etäisyyksien päähän, ettei niiden kuljettaminen ole mahdollista ilman erityisjärjestelyjä”, Kuusakoski sanoi.

Periaatteessa käynnistetty autopalottamo pystyisi huolehtimaan kaikista Suomen autoromuista.

FBI pidätti mafiajohtajan

Alamaailman finanssihaiksi epäiltyä Mayer Lanskya viedään, kun FBI:n asiamiehet Ralph Hill (vas.) ja Kenneth Whittaker (oik.) ovat saaneet hänet käsiinsä.

Miami (AP)

Kuuden latinalaisen Amerikan maan torjuttua hänet, alamaailman finanssihaiksi väitetty Meyer Lansky saapui Miamiin tiistaina.

Liittovaltion poliisi FBI pidätti hänet heti.

Lanskya syytetään veronkierrosta ja laittomasta uhkapelistä. Hän lähti sunnuntai-iltana Israelista ja tuli Sveitsin kautta latinalaiseen Amerikkaan.

Hän yritti ensiksi jäädä Rio de Janeiroon ja sen jälkeen Buenos Airesiin, Asuncióniin, La Paziin, Limaan ja Panamaan. Hänen väitetään tarjonneen miljoona dollaria joka paikassa, jos hänet vastaanotetaan.

FBI:n Miamin-osaston päällikkö Kenneth Whittaker odotti kolmen poliisin kanssa, kun Lansky tuli lentokoneesta.

Saksat hyväksyivät perussopimuksensa

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Molemmat saksalaisvaltiot hyväksyivät tiistaina nopein liikkein perussopimuksen, jolla ne avaavat suhteet rauhanomaisen rinnakkaiselon pohjalta.

Sekä Bonnissa että Itä-Berliinissä tervehdittiin helpotuksen ja tyytyväisyyden tuntein historiallista saavutusta yli kahden vuosikymmenen katkerien vihamielisyyksien jälkeen.

Liittokansleri Willy Brandt sanoi perussopimuksen murtavan jään molempien valtioiden välillä.

”Me olemme järjestäneet rinnakkaiselon ja meidän täytyy oppia kanssakäyminen”, hän lisäsi.

Suomi ja Ruotsi tunnustanevat pian Itä-Saksan

Tukholma (Kari Kallio)

Ruotsi ja Suomi tunnustanevat Saksan demokraattisen tasavallan DDR:n pian Saksan liittotasavallan (DBR) liittopäivävaalien jälkeen. Mahdollisuuksien rajoissa on myös yhteispohjoismainen toimenpide.

Suomi ja Ruotsi eivät kuitenkaan voi jäädä odottamaan Nato-maita Tanskaa ja Norjaa, mikäli yhteistä päätöstä ei saada aikaan, todetaan Tukholmassa.

Suomen asema ei myöskään ole täysin selvä toistaiseksi. DDR:n tunnustaminen edellyttää perinteisen suomalaisen tasapuolisuuskannan mukaan BDR:n samanaikaista tunnustamista.

Tätä koskevat neuvottelut alkanevat ennakkotietojen mukaan välittömästi Saksojen sopimuksen tultua parafoiduksi keskiviikkona.

Sovittelu käyntiin intiaanien kanssa

Intiaaneille on myönnetty lisäaikaa ja viranomaiset ovat alkaneet neuvotella heidän kanssaan. Intiaaniasioiden toimiston miehittäjät ovat kuitenkin varustautuneet omatekoisilla aseilla karkotusyritysten varalta.

Washington (UPI)

Useat sadat intiaanit hellittivät tiistaina otettaan Intiaaniasioiden toimiston rakennuksesta, kun viranomaiset tapasivat intiaanien johtajia ensimmäisen kerran.

Amerikan intiaaniliikkeen (AIM) edustaja Vernon Bellecourt sanoi, että neuvotteluissa virkamiesten kanssa edistyttiin ”jossain määrin”.

Virkamiehet tunnistettiin sisäministeri Rogers Mortoniksi, ylijohtaja Louis Bruceksi sekä presidentin avustajiksi Leonard Garmentiksi ja Frank Carlucciksi.

Neuvottelut alkoivat maanantai-iltana ja keskeytyivät tiistain vastaisena yönä. Myöhemmin useita intiaaneja lähti rakennuksesta, jota he ovat pitäneet viiden viime päivän ajan hallussaan.

”Emme ole tehneet mitään tarkkoja sitoumuksia”, Bellecourt sanoi. ”Olemme suorassa yhteydessä presidentti Nixoniin Garmentin ja Carluccin kautta.”

Intiaanit tulivat Washingtoniin tukeakseen 20 intiaanien elämää parantavaa ehdotusta. Päävaatimuksiin kuuluu intiaaneihin liittyvien asioiden käsittelyn poistaminen apulaissisäministeri Harrison Loeschilta ja 50 miljoonan dollarin määrärahan palauttaminen Intiaaniasioiden toimiston budjettiin.

”Byrokratia on lähes tuhonnut kulttuurimme”, Bellecourt sanoi.

Hän sanoi amerikkalaisten intiaanien keski-iän olevan 42 vuotta, vastasyntyneiden kuolleisuuden olevan kolme kertaa korkeampaa kuin keskimäärin Yhdysvalloissa ja tulojen henkeä kohti 1 500 dollaria vuodessa.

Koonnut Jarkko Rahkonen

